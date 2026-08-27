उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने लखनऊ स्थित जयप्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय केंद्र (JPNIC) को 35 साल के लिए निजी समूह (कंसोर्टियम) को लीज पर देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस फैसले के साथ ही इस महत्वाकांक्षी परियोजना को पूरा करने और इसके प्रमुख परिसरों को चलाने की जिम्मेदारी निजी ऑपरेटर को सौंप दी गई है।

2013 में तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के कार्यकाल के दौरान शुरू की गई यह परियोजना लगभग एक दशक से अधूरी पड़ी है। सूत्रों के अनुसार, सरकार इस पर पहले ही 800 करोड़ रुपये से अधिक खर्च कर चुकी है और लंबित कार्यों को पूरा करने के लिए अभी भी लगभग 200-250 करोड़ रुपये की और आवश्यकता है।

लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) के अधिकारियों ने कहा कि खुली निविदा प्रक्रिया के माध्यम से चुने गए ‘वृंदावन बॉटलर्स और रॉकवुड होटल्स एंड रिसॉर्ट्स’ के कंसोर्टियम अपने खर्च पर लंबित कार्यों को पूरा करेंगे और 35 वर्षों तक इस केंद्र का संचालन करेंगे।

यह व्यवस्था समाजवादी पार्टी (सपा) और योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार के बीच इस परियोजना को लेकर लंबे समय से चल रही राजनीतिक लड़ाई की पृष्ठभूमि में आई है।

कंसोर्टियम को क्या करना होगा?

LDA अधिकारियों ने कहा कि मार्च 2026 में प्राधिकरण द्वारा एक वैश्विक निविदा जारी करने के बाद कंसोर्टियम का चयन किया गया था।

स्वीकृति पत्र (Letter of Acceptance) पर हस्ताक्षर करने के बाद, कंसोर्टियम को निम्नलिखित कार्य करने होंगे:

इंटीरियर, इलेक्ट्रिकल और अग्नि-सुरक्षा कार्यों सहित सभी लंबित कार्यों को अपने खर्च पर पूरा करना।

दो साल के भीतर काम पूरा करना और संचालन शुरू करना।

LDA के पास 25 करोड़ रुपये की परफॉर्मेंस गारंटी जमा करना।

स्वीकृति पत्र प्राप्त करने के बाद LDA को 10.11 करोड़ रुपये का भुगतान करना।

संचालन शुरू होने के बाद हर साल 6 करोड़ रुपये का भुगतान करना, जिसमें लीज अवधि के दौरान वार्षिक 5% की वृद्धि होगी।

LDA के अनुसार, 35 वर्ष की लीज अवधि के अंत तक यह वार्षिक भुगतान बढ़कर लगभग 35 करोड़ रुपये होने की उम्मीद है।

यह किन सुविधाओं का संचालन करेगा?

लखनऊ में राम मनोहर लोहिया पार्क के बगल में 18 एकड़ में फैले इस कन्वेंशन सेंटर की कल्पना दिल्ली के ‘इंडिया हैबिटेट सेंटर’ की तर्ज पर की गई थी।

इसमें 108 कमरों का होटल, लगभग 750 वाहनों के स्थान वाली मल्टी-लेवल पार्किंग सुविधा, कन्वेंशन सेंटर, ऑडिटोरियम और खेल सुविधाएं होंगी।

होटल में पहले से ही कुछ बुनियादी ढांचा मौजूद है, लेकिन समूह को इसे चालू करने से पहले आवश्यक कार्य जैसे फर्निशिंग, बिजली के काम, अग्निशमन के काम और अन्य काम पूरे करने होंगे।

परिसर में एक संग्रहालय ब्लॉक भी है। समझौते के अनुसार, जेपी के जीवन और विचारधारा पर आधारित यह संग्रहालय LDA के नियंत्रण में ही रहेगा, जिसके भविष्य पर फैसला बाद में किया जाएगा।

सूत्रों ने कहा कि कंसोर्टियम खेल-सुविधा और क्लब की सदस्यता भी प्रदान कर सकता है, जिसकी सदस्यता दरें केवल निजी ऑपरेटर द्वारा नहीं, बल्कि एक समिति द्वारा तय की जाएंगी।

सरकार इसे समाधान के रूप में क्यों पेश कर रही है?

अधिकारियों ने कहा कि LDA के लिए तत्काल लाभ यह है कि उसे शेष कार्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक अनुमानित 200-250 करोड़ रुपये खर्च नहीं करने पड़ेंगे।

JPNIC में पहले से ही लगभग 821 करोड़ रुपये का खर्च आ चुका है। हालांकि इस परियोजना का शुरुआती अनुमानित लागत केवल 200 करोड़ रुपये थी।

LDA के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने कहा कि यह परियोजना पिछले साल प्राधिकरण को इस आधार पर सौंपी गई थी कि LDA को अगले 30 वर्षों में राज्य सरकार को अब तक हुए खर्च को वापस करना होगा।

अधिकारियों ने कहा कि नए लीज मॉडल का उद्देश्य अधूरे केंद्र को पूरा करने के लिए आवश्यक अतिरिक्त खर्च और इसके रखरखाव व संचालन की लागत दोनों का समाधान करना है।

इस व्यवस्था के तहत, निजी कंसोर्टियम परियोजना को पूरा करने के लिए आवश्यक निवेश करेगा, जबकि केंद्र के चालू होने के बाद LDA को लीज से जुड़ा भुगतान प्राप्त होगा।

सफल बोलीदाता कौन हैं?

LDA अधिकारियों ने कहा कि मार्च में आमंत्रित वैश्विक निविदा में तीन प्रमुख कंपनियों या कंसोर्टियम ने भाग लिया। हालांकि अन्य दो बोलीदाताओं का विवरण साझा करने से इनकार कर दिया।

जांच और मूल्यांकन के बाद, खुली बोली प्रक्रिया के माध्यम से वृंदावन बॉटलर्स-रॉकवुड होटल्स एंड रिसॉर्ट्स कंसोर्टियम का चयन किया गया।

LDA अधिकारियों ने बताया कि रॉकवुड होटल्स एंड रिसॉर्ट्स एक अंतरराष्ट्रीय होटल संचालक है, जिसका संचालन दुबई और न्यूयॉर्क सहित लगभग 30 देशों में फैला है। इस कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक सोमेश अग्रवाल हैं।

अधिकारियों ने बताया कि वृंदावन बॉटलर्स उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी बॉटलिंग कंपनियों में से एक है, जिसका सालाना टर्नओवर करीब 400 करोड़ रुपये है।

इस परियोजना को मूल रूप से एक सोसाइटी के माध्यम से चलाया जाना था। उस व्यवस्था को बाद में बंद कर दिया गया और पिछले साल सोसाइटी को भंग कर दिया गया। इसके बाद परियोजना को LDA के तहत लाने का निर्णय लिया गया, जिसने अंततः टेंडर प्रक्रिया के माध्यम से एक निजी ऑपरेटर की तलाश की।

JPNIC राजनीतिक रूप से संवेदनशील क्यों है?

समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण के नाम पर बने JPNIC को कन्वेंशन, खेल और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में डिजाइन किया गया था। लेकिन परियोजना पूरी होने से पहले ही 2017 में सपा सरकार सत्ता से बाहर हो गई।

भाजपा के सत्ता में आने के बाद निर्माण कार्य रोक दिया गया और जांच के आदेश दिए गए। इसके बाद भाजपा सरकार ने निर्माण, ठेकों और खर्च पर सवाल उठाए।

इसके जवाब में अखिलेश यादव ने बार-बार भाजपा सरकार पर खर्च हो चुके बजट के बावजूद केंद्र को जानबूझकर बंद रखने का आरोप लगाया है। उन्होंने राजनीतिक कार्यक्रमों के दौरान परिसर में प्रवेश करने की कोशिश भी की है।

हाल ही में सपा पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने JPNIC का जिक्र सरकारी धन के कथित दुरुपयोग के उदाहरण के रूप में किया था। योगी ने कहा था, “सैफई परिवार ने जनता के पैसे को लूटा था। सपा जिस JPNIC का निर्माण करा रही थी उसकी लागत 200 करोड़ रुपये अनुमानित थी, लेकिन 821 करोड़ रुपये खर्च करने के बाद भी इमारत अधूरी रही।”

आगे क्या

सरकार के इस फैसले के बाद लंबे समय से लंबित इस परियोजना को दो साल के भीतर पूरा कर शुरू किया जाएगा। हालांकि, इसे शुरुआत में सरकारी परियोजना के तौर पर तैयार किया गया था, लेकिन अब इसका संचालन लंबे समय तक निजी संचालकों के हाथ में रहेगा। इससे सरकार को परियोजना का बाकी काम पूरा करने के लिए अनुमानित 200 करोड़ रुपये का खर्च खुद नहीं उठाना पड़ेगा।

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