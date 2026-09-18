पंजाब में हुई टारगेट किलिंग्स के सिलसिले में नौ साल से जेल में बंद ब्रिटेन के नागरिक जगतार सिंह जोहल को दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को सात मामलों में जमानत दे दी। इससे पहले मार्च 2025 में उन्हें एक मामले में अदालत से बरी कर दिया गया था।

शुक्रवार का फैसला सुप्रीम कोर्ट के उस निर्देश के बाद आया है, जिसमें उनकी जमानत याचिकाओं पर नए सिरे से विचार करने के लिए मामला दिल्ली हाईकोर्ट को भेजा गया था। इस आदेश के बाद अब जोहल की जेल से रिहाई का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है।

2017 में पंजाब में गिरफ्तार हुए जोहल (38 वर्षीय) का मामला केवल भारत में ही नहीं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी काफी सुर्खियों में रहा। मई 2022 में संयुक्त राष्ट्र के ‘आर्बिट्रेरी डिटेंशन वर्किंग ग्रुप’ ने कहा था कि जोहल को भारत में गैर-कानूनी और मनमाने ढंग से हिरासत में रखा गया है। इसके अगले ही महीने, ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने भी इस बात का समर्थन किया था।

भारत में भी कई प्रमुख हस्तियों और संगठनों ने उनकी गिरफ्तारी पर चिंता जताई थी। इनमें पंजाब के मौजूदा मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान, सिखों की सर्वोच्च संस्था अकाल तख्त और शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (SGPC) शामिल थे।

आइए विस्तार से समझते हैं कि जगतार सिंह जोहल कौन हैं, उन पर क्या आरोप थे और यह मामला अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में क्यों आया।

जगतार सिंह जोहल कौन हैं और वे जेल कैसे पहुंचे?

जगतार सिंह जोहल स्कॉटलैंड के डंबार्टन शहर के रहने वाले एक ब्रिटिश नागरिक हैं। उनके परिवार के सदस्यों के अनुसार, वे सिख समाज से जुड़ी गतिविधियों में सक्रिय थे। उनका मुख्य काम भारत में सिखों पर हुए कथित अत्याचारों और मानवाधिकार उल्लंघनों के मामलों का दस्तावेजीकरण करना था।

जोहल अक्टूबर 2017 में शादी करने के इरादे से पंजाब आए थे और उसी महीने उन्होंने एक पंजाबी महिला से शादी की। 4 नवंबर 2017 को पंजाब पुलिस ने उन्हें जालंधर के रामन मंडी इलाके से अचानक हिरासत में ले लिया। उनके परिवार ने उस समय बताया था कि शादी के बाद यह नया जोड़ा विदेश यात्रा पर जाने की तैयारी कर रहा था।

शुरुआत में उनकी गिरफ्तारी अवैध हथियारों की बरामदगी से जुड़े एक मामले में दिखाई गई थी। लेकिन इसके बाद उन पर पंजाब में हुई कई लक्षित हत्याओं (टारगेट किलिंग्स) और जानलेवा हमलों की साजिश में शामिल होने के आरोप लगा दिए गए। ये हमले मुख्य रूप से हिंदू संगठनों के नेताओं, ईसाई समुदाय के लोगों और डेरा सच्चा सौदा से जुड़े समर्थकों पर हुए थे। नवंबर 2017 में हुई यह गिरफ्तारी आगे चलकर करीब नौ साल लंबी कानूनी लड़ाई में बदल गई।

उन पर क्या-क्या गंभीर आरोप हैं?

सरकारी वकील और जांच एजेंसियों का दावा है कि 2016 और 2017 के दौरान पंजाब में सिलसिलेवार तरीके से हुई हत्याएं और हमले किसी एक व्यक्ति का काम नहीं थे। यह प्रतिबंधित संगठन ‘खालिस्तान लिबरेशन फोर्स’ (KLF) द्वारा रची गई एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा थे। जांच एजेंसियों के अनुसार, इन हमलों को जमीनी स्तर पर हरदीप सिंह और रामनदीप सिंह जैसे शूटरों ने अंजाम दिया था।

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) का कहना है कि इस पूरी साजिश में जोहल की भूमिका सीधे तौर पर गोली चलाने वाले शूटर की नहीं थी। इसके बजाय वे इस संगठन के फाइनेंसर के रूप में काम कर रहे थे। उन्होंने पूरी साजिश को अंजाम देने में मदद की।

एनआईए ने आरोप लगाया कि जोहल ने ब्रिटेन से फ्रांस की यात्रा की और वहां KLF से जुड़े गुरशरण सिंह नामक व्यक्ति को लगभग 3,000 पाउंड सौंपे। यह रकम पेरिस में हरमिंदर सिंह उर्फ मिंटू को दी गई और बाद में इसे भारत में मौजूद शूटर हरदीप सिंह तक पहुंचाया गया। पुलिस का दावा है कि इस पैसे का इस्तेमाल शूटरों को उकसाने, नए लोगों की भर्ती करने और हत्याओं की योजना को पूरा करने के लिए किया गया था। हालांकि, जोहल ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया है।

वे किन मामलों में बरी हुए और कितनों में मिली जमानत?

मार्च 2025 में पंजाब के मोगा की एक अदालत ने आतंकवादी गतिविधियों के लिए धन जुटाने और उससे जुड़े आरोपों के एक मामले में जोहल और सात अन्य लोगों को बरी कर दिया था। जोहल के खिलाफ दर्ज मामलों में यह पहला ऐसा मामला था, जिसमें अदालत का अंतिम फैसला आया था।

इस मामले में बरी होने के बावजूद वे जेल से बाहर नहीं आ सके, क्योंकि उनके खिलाफ कई अन्य मामले लंबित थे। जोहल के वकील जसपाल सिंह मंझपुर के अनुसार, भारत में उनके खिलाफ कुल 11 मामले दर्ज किए गए थे। इनमें से 8 मामलों की जांच एनआईए, 2 की पंजाब पुलिस और 1 मामले की जांच दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल कर रही थी।

वकील के मुताबिक, सभी 11 मामलों में पुलिस अदालत में चार्जशीट दाखिल कर चुकी थी। जोहल को 3 मामलों में पहले ही जमानत मिल चुकी थी, लेकिन 7 मामले ऐसे थे जो उनकी रिहाई में सबसे बड़ा रोड़ा बने हुए थे। शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने इन्हीं बचे हुए 7 मामलों में उन्हें जमानत दे दी।

अदालत के आदेश के बाद वकील जसपाल सिंह मंझपुर ने कहा, “आज के फैसले का सबसे बड़ा महत्व यह है कि जोहल को उन सभी सात मामलों में जमानत मिल गई है, जिनकी वजह से वे लगातार जेल में बंद थे। अब वे करीब नौ साल बाद दिल्ली की तिहाड़ जेल से बाहर आ सकेंगे।” हालांकि, अदालत की लिखित अनुमति के बिना वे भारत छोड़कर विदेश नहीं जा सकते। उनके वकील ने स्पष्ट किया कि वे अदालत में इन सभी मामलों में कानूनी लड़ाई जारी रखेंगे।

जमानत याचिकाओं का कानूनी सफर कैसा रहा?

जोहल को इस जमानत के लिए एक लंबा कानूनी सफर तय करना पड़ा है। इससे पहले निचली अदालत ने सभी सात मामलों में उनकी जमानत याचिकाएं खारिज कर दी थीं। निचली अदालत ने 7 सितंबर 2022 को पांच अर्जियां खारिज की थीं, जबकि बाकी 2 अर्जियों को 25 अप्रैल 2024 को खारिज कर दिया गया था।

इसके बाद यह मामला दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचा, लेकिन हाईकोर्ट ने भी 18 सितंबर 2024 को जोहल की जमानत याचिकाओं को पूरी तरह खारिज कर दिया था।

निचली अदालत और हाईकोर्ट से झटका लगने के बाद उनकी कानूनी टीम ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। 15 जुलाई 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जमानत के इन सभी मामलों को नए सिरे से सुनवाई के लिए वापस दिल्ली हाईकोर्ट भेज दिया। इसके बाद हाईकोर्ट ने याचिकाओं पर दोबारा विचार किया और शुक्रवार, 18 सितंबर को सभी सात मामलों में जोहल को जमानत दे दी।

यह भी पढ़ें-खैरताबाद MLA दानम नागेंद्र अयोग्य घोषित, तेलंगाना HC ने पलटा स्पीकर का फैसला

तेलंगाना में जल्द ही एक और चुनाव होने वाला है। हाई कोर्ट ने शुक्रवार को खैरताबाद विधानसभा सीट से विधायक दानम नागेंद्र (Khairatabad MLA Danam Nagender) को अयोग्य घोषित कर दिया है। इसी के साथ हाई कोर्ट ने तेलंगाना विधानसभा अध्यक्ष गद्दाम प्रसाद कुमार (Telangana Assembly Speaker Gaddam Prasad Kumar) के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें खैरताबाद विधायक दानम नागेंद्र की अयोग्यता की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया गया था। पूरी खबर के लिए यहाँ क्लिक करें।