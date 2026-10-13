अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार सोमवार को स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रॉबर्ट ई. हॉल और कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर माइकल वुडफोर्ड को दिया गया। दोनों अर्थशास्त्रियों ने ऐसे मॉडल विकसित किए जो यह समझने में मदद करते हैं कि लोगों और कारोबारों के फैसलों का पूरी अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ता है।

नोबेल पुरस्कार देने वाली संस्था के मुताबिक, रॉबर्ट ई. हॉल और माइकल वुडफोर्ड के शोध से सरकार और केंद्रीय बैंकों को अर्थव्यवस्था को स्थिर रखने के लिए बेहतर नीतियां बनाने में मदद मिली है। उनके बनाए मॉडल से यह समझने में मदद मिलती है कि ब्याज दरों और सरकारी खर्च में बदलाव करने से अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ता है।

अर्थव्यवस्था को स्थिर रखने वाली नीतियां क्या हैं और इनकी जरूरत क्यों पड़ती है?

अर्थव्यवस्था में कभी चीजों की मांग घट जाती है, तो कभी महंगाई बढ़ जाती है। कई बार कारोबार धीमे पड़ जाते हैं और लोगों की नौकरियां चली जाती हैं। ऐसी स्थितियों से निपटने और अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए सरकार और केंद्रीय बैंक कुछ कदम उठाते हैं। इन कदमों का मकसद आर्थिक उतार-चढ़ाव को कम करना, विकास की रफ्तार बनाए रखना और बेरोजगारी को बढ़ने से रोकना है।

सरकार इसके लिए ‘राजकोषीय नीति’ अपनाती है। इसके तहत वह सरकारी खर्च बढ़ाती या घटाती है और करों में बदलाव करती है। उदाहरण के लिए, अगर अर्थव्यवस्था में मंदी आ जाए और लोग कम खर्च करने लगें, तो सरकार सड़क, पुल और दूसरी परियोजनाओं पर खर्च बढ़ा सकती है। इससे लोगों को काम मिलता है और बाजार में पैसे का प्रवाह बढ़ता है। लोग जब ज्यादा खर्च करते हैं, तो वस्तुओं और सेवाओं की मांग भी बढ़ती है। अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं पर होने वाले कुल खर्च को ही ‘कुल मांग’ कहते हैं।

केंद्रीय बैंक इसके लिए ‘मौद्रिक नीति’ का इस्तेमाल करता है। वह ब्याज दरों में बदलाव करके कर्ज लेना और खर्च करना आसान या मुश्किल बना सकता है। इसके अलावा, वह बैंकों के लिए जरूरी नकदी भंडार से जुड़े नियमों में बदलाव करता है और बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों (सिक्योरिटी) की खरीद-बिक्री भी करता है।

इन दोनों नीतियों का मकसद अर्थव्यवस्था को बड़े उतार-चढ़ाव से बचाना है, ताकि कारोबार चलते रहें, लोगों की नौकरियां बनी रहें और महंगाई बेकाबू न हो।

अर्थव्यवस्था को संभालने में सरकार की भूमिका पर जोर अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड कीन्स ने दिया था। 1929 से 1939 के बीच आई महामंदी में दुनिया भर में बेरोजगारी और गरीबी बढ़ गई थी। कई बैंक और कारोबार बंद हो गए थे।

उस समय अर्थशास्त्रियों का मानना था कि बाजार अपनी समस्याओं को खुद ठीक कर सकता है। लेकिन कीन्स इससे सहमत नहीं थे। उनका कहना था कि जब अर्थव्यवस्था संकट में हो, तो सरकार को हालात सुधारने के लिए कदम उठाने चाहिए।

कीन्स ने समझाया कि लोगों और कारोबारों का कुल खर्च हमेशा उतना नहीं होता, जितना अर्थव्यवस्था उत्पादन कर सकती है। जब लोग खर्च कम कर देते हैं, तो वस्तुओं और सेवाओं की मांग घट जाती है। इससे कारोबारों की बिक्री कम होती है और वे उत्पादन घटाने के साथ कर्मचारियों की छंटनी भी कर सकते हैं। इससे अर्थव्यवस्था और कमजोर हो सकती है।

ऐसे हालात में सरकार सरकारी परियोजनाओं पर खर्च बढ़ाकर लोगों को काम दे सकती है। वहीं, केंद्रीय बैंक ब्याज दरें घटाकर कर्ज लेना सस्ता कर सकता है। इससे लोग और कारोबारी ज्यादा खर्च करने और निवेश करने के लिए प्रोत्साहित हो सकते हैं। इस तरह मांग बढ़ाने और आर्थिक गिरावट को रोकने में मदद मिल सकती है।

अर्थव्यवस्था को संभालने की पुरानी नीतियों पर सवाल क्यों उठे?

कीन्स के मॉडल के अनुसार, महंगाई, लोगों के खर्च, बेरोजगारी और उत्पादन जैसे आर्थिक कारकों के बीच संबंध लगभग हमेशा एक जैसे रहते हैं। लेकिन 1970 के दशक में तेल संकट के बाद इस सोच पर सवाल उठने लगे। उस समय कई देशों की अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमी पड़ गई। बेरोजगारी बढ़ने लगी और महंगाई भी ऊंची बनी रही। इस स्थिति को ‘स्टैगफ्लेशन’ कहते हैं। इसका मतलब है कि अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमी होने के साथ महंगाई भी बढ़ती रहे।

1976 में अर्थशास्त्री रॉबर्ट लुकास ने कीन्सवादी मॉडलों की आलोचना की। लुकास को 1995 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला था। लुकास ने कहा कि इन मॉडलों की बड़ी कमी यह है कि वे मानकर चलते हैं कि आर्थिक कारकों के बीच संबंध हमेशा एक जैसे बने रहते हैं। जबकि असल में लोग सरकार की नीतियों और अपनी परिस्थितियों के हिसाब से फैसले बदलते हैं। इसलिए यह मानना सही नहीं है कि लोग हर स्थिति में एक जैसा व्यवहार करेंगे।

इसे एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए कि किसी राजमार्ग पर गाड़ियों की रफ्तार पर नजर रखने के लिए कैमरे लगाए गए हैं। वहां गाड़ी चलाने की अधिकतम रफ्तार 80 किलोमीटर प्रति घंटा तय है। प्रशासन को उम्मीद है कि इससे दुर्घटनाएं एक तय अनुपात में कम हो जाएंगी। लेकिन ड्राइवर कैमरे के पास पहुंचते ही गाड़ी धीमी कर सकते हैं और कैमरा पार करते ही फिर तेज चला सकते हैं यानी नियम लागू होने के बाद लोग अपना व्यवहार बदल लेते हैं। ऐसे में दुर्घटनाएं उतनी कम नहीं होंगी, जितनी प्रशासन ने उम्मीद की थी।

रॉबर्ट लुकास ने अर्थव्यवस्था के बारे में भी यही बात कही। अगर केंद्रीय बैंक पुराने आंकड़ों के आधार पर कोई फैसला करता है, तो लोग और कारोबारी उस फैसले को ध्यान में रखकर अपने फैसले बदल सकते हैं। इससे अर्थव्यवस्था का पुराना रुझान बदल सकता है और नीति का असर भी उम्मीद से अलग हो सकता है।

इसलिए अर्थव्यवस्था को समझने के लिए सिर्फ जीडीपी, महंगाई और बेरोजगारी के आंकड़े देखना काफी नहीं है। यह समझना भी जरूरी है कि आम लोग और कारोबारी किस आधार पर फैसले लेते हैं और उनके फैसलों का पूरी अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ता है।

रॉबर्ट हॉल का शोध क्यों अहम था?

रॉबर्ट हॉल ने बताया कि परिवार आज कितना खर्च करेंगे, यह इस बात पर निर्भर करता है कि उन्हें भविष्य में अपनी कमाई और संपत्ति के बारे में क्या उम्मीद है। अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि भविष्य में उसकी कमाई बढ़ेगी, तो वह आज ज्यादा खर्च कर सकता है। लेकिन अगर उसे लगता है कि आगे उसकी आमदनी घट सकती है, तो वह खर्च कम कर सकता है।

रॉबर्ट हॉल ने यह भी बताया कि परिवार भविष्य में कितना खर्च करेंगे, इसका अनुमान लगाने के लिए पुराने आर्थिक आंकड़ों पर हमेशा भरोसा नहीं किया जा सकता। लोग अक्सर नई जानकारी मिलने पर अपने खर्च में बदलाव करते हैं।

इस विचार को ‘रैंडम वॉक परिकल्पना’ कहते हैं। इसका मतलब है कि पुराने आंकड़ों के आधार पर खर्च में होने वाले बदलावों का सटीक अनुमान लगाना मुश्किल है, क्योंकि ये बदलाव अक्सर नई और अप्रत्याशित जानकारी पर निर्भर करते हैं।

रॉबर्ट हॉल ने यह भी बताया कि नौकरी तलाश रहे लोगों और कर्मचारियों की जरूरत वाली कंपनियों को एक-दूसरे तक पहुंचने में समय लगता है। इसलिए अर्थव्यवस्था में सुधार शुरू होने के बाद भी बेरोजगारी लंबे समय तक बनी रह सकती है।

इसे राहुल के उदाहरण से समझिए। 12 साल के राहुल को हर महीने खर्च के लिए 500 रुपये मिलते हैं। वह इन पैसों से अपनी पसंद की चीजें खरीदता है। महीने की पहली तारीख को पैसे मिलने के बाद वह पूरे महीने इसी हिसाब से खर्च करता है।

लेकिन अगले महीने की पहली तारीख को उसकी दादी अचानक उससे मिलने आती हैं और उसे 5,000 रुपये उपहार में देती हैं। राहुल इन अतिरिक्त पैसों को एक साथ खर्च नहीं करता। अब वह अपनी पसंद की चीजों पर पहले से थोड़ा ज्यादा खर्च करने लगता है। पहले वह 25 रुपये की चॉकलेट खरीदता था, लेकिन अब 50 रुपये वाली चॉकलेट खरीदने लगता है। दूसरी चीजों पर भी उसका खर्च बदल जाता है।

इस उदाहरण से समझ सकते हैं कि अचानक अतिरिक्त पैसे मिलने पर कोई व्यक्ति अपने खर्च करने का तरीका बदल सकता है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि वह पूरी रकम तुरंत खर्च कर देगा।

माइकल वुडफोर्ड ने इस शोध को कैसे आगे बढ़ाया?

माइकल वुडफोर्ड ने ऐसा मॉडल बनाया, जिससे लोगों और कारोबारों के फैसलों को समझकर पूरी अर्थव्यवस्था का हाल जाना जा सके। आगे चलकर यह मॉडल नए कीन्सवादी अर्थशास्त्र का आधार बना।

माइकल वुडफोर्ड ने रॉबर्ट हॉल के विचार को स्वीडिश अर्थशास्त्री नट विक्सेल की ‘तटस्थ ब्याज दर’ की अवधारणा से जोड़ा। रॉबर्ट हॉल ने बताया था कि लोग भविष्य में अपनी कमाई को लेकर जो उम्मीद रखते हैं, उसके हिसाब से खर्च तय करते हैं। वहीं, विक्सेल ने ऐसी ब्याज दर की अवधारणा दी, जिस पर अर्थव्यवस्था अपनी क्षमता के मुताबिक काम करती है और कीमतें स्थिर रहती हैं। इसे ‘तटस्थ’ या ‘प्राकृतिक ब्याज दर’ कहते हैं।

केंद्रीय बैंक ब्याज दरों में बदलाव करके लोगों के खर्च, बाजार में मांग और महंगाई को प्रभावित करते हैं। प्राकृतिक ब्याज दर उनके लिए एक मानक की तरह काम करती है। इससे उन्हें यह समझने में मदद मिलती है कि ब्याज दरों में बदलाव करना जरूरी है या नहीं।

कीमतें हमेशा तुरंत नहीं बदलतीं। इसकी एक वजह कीमतें बदलने पर होने वाला खर्च भी है। उदाहरण के लिए, किसी दुकान को नए दाम के साथ मेन्यू कार्ड या मूल्य सूची दोबारा छपवानी पड़ सकती है। इसलिए दुकानें और कंपनियां कीमतें तय करते समय भविष्य में होने वाले खर्च और ब्याज दरों को भी ध्यान में रखती हैं।

इसी से केंद्रीय बैंकों की एक अहम नीति का महत्व समझ में आता है। इसे ‘फॉरवर्ड गाइडेंस’ कहते हैं। इसके तहत केंद्रीय बैंक पहले ही संकेत देता है कि आने वाले समय में वह ब्याज दरों को लेकर क्या रुख अपना सकता है।

मान लीजिए कि केंद्रीय बैंक घोषणा करता है कि वह अगले दो साल तक ब्याज दरें कम रखेगा। इससे लोगों और कारोबारियों को उम्मीद हो सकती है कि आने वाले समय में कर्ज सस्ता रहेगा। इस उम्मीद के आधार पर वे आज ही घर खरीदने, कारोबार बढ़ाने या दूसरी चीजों में निवेश करने का फैसला कर सकते हैं। इसके लिए केंद्रीय बैंक को मौजूदा ब्याज दर में तुरंत और कटौती करने की जरूरत नहीं पड़ती।

माइकल वुडफोर्ड के मॉडल ने समझाया कि केंद्रीय बैंक ब्याज दरों के जरिए बाजार में मांग और महंगाई को कैसे संभाल सकते हैं। इस मॉडल से उन्हें आपूर्ति में अचानक आने वाली रुकावटों और वैश्विक आर्थिक संकटों से निपटने में भी मदद मिलती है।

इसे आइसक्रीम की एक दुकान के उदाहरण से समझिए। दुकान की मालकिन चमकदार मेन्यू कार्ड छपवाती है। इन्हें बार-बार छपवाने में पैसा खर्च होता है, इसलिए वह कई महीनों तक कीमतें नहीं बदलती। अब वह अपनी दुकान बढ़ाना चाहती है और इसके लिए उसे कर्ज लेना है। कर्ज लेने से पहले वह केंद्रीय बैंक की घोषणाओं पर ध्यान देती है।

अगर केंद्रीय बैंक कहता है कि वह अगले दो साल तक ब्याज दरें कम रखेगा, तो दुकान की मालकिन कर्ज लेने के लिए दो साल इंतजार नहीं करेगी। उसे उम्मीद होगी कि आगे भी कर्ज सस्ता रहेगा। इसलिए वह आज ही कर्ज लेकर अपनी दुकान बढ़ा सकती है।

इस शोध को नोबेल पुरस्कार क्यों मिला?

रॉबर्ट हॉल और माइकल वुडफोर्ड के शोध ने केंद्रीय बैंकों को यह समझने में मदद की कि अर्थव्यवस्था में उतार-चढ़ाव क्यों आते हैं और उन्हें कैसे कम किया जा सकता है।

उनके शोध का एक अहम पहलू यह है कि लोग और कारोबारी भविष्य को लेकर क्या सोचते हैं और सरकार या केंद्रीय बैंक के फैसलों के बाद अपना व्यवहार कैसे बदलते हैं। इन बातों को समझकर नीति बनाने वाले बेहतर अनुमान लगा सकते हैं कि ब्याज दरों में बदलाव का अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा। वे अपनी नीतियों के बारे में लोगों को साफ-साफ बता सकते हैं और अर्थव्यवस्था को स्थिर रखने के लिए बेहतर फैसले ले सकते हैं।

नोबेल समिति के मुताबिक, इस शोध से विकसित ढांचे ने केंद्रीय बैंकों को आर्थिक संकटों से निपटने में मदद की है। इससे महंगाई के लंबे समय तक बने रहने की समस्या कम करने में भी मदद मिली है।

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