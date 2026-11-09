यूथ ओलंपिक में पदक जीत कर 15 वर्षीय खुशबू राजकभाई दरजादा ने इस सप्ताह इतिहास रच दिया। ऐसा करने वाली वह पहली सिद्दी खिलाड़ी और दूसरी भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं।

सेनेगल की राजधानी डकार में दो नवंबर को लड़कियों की 63 किलोग्राम भार वर्ग की प्रतियोगिता में खुशबू दरजादा ने रजत पदक जीता। इससे पहले उनकी बड़ी बहन शाहीन भी जूडो में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं। वह जूनियर और सीनियर एशियाई चैंपियनशिप, एशियन कप, यूरोपियन कप, जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप और ताशकंद ग्रैंड स्लैम जैसी प्रतियोगिताओं में हिस्सा ले चुकी हैं।

दरजादा बहनें गुजरात के सिद्दी समुदाय के उन चुनिंदा लड़के-लड़कियों में शामिल हैं, जिन्होंने खेलों में अपनी पहचान बनाई है। इस समुदाय के 22 वर्षीय रोहित मजगुल भी ऐसे ही खिलाड़ी हैं। वह गिर सोमनाथ जिले के जांबूर गांव के रहने वाले हैं। उन्होंने 2025 में जॉर्डन में आयोजित अम्मान एशियन ओपन चैंपियनशिप के 60 किलोग्राम भार वर्ग में तीसरा स्थान हासिल किया था। इसके बाद उन्होंने 2026 के कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन गेम्स में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए क्वालिफाई किया।

आइए जानते हैं कि पूर्वी अफ्रीका के लोगों से मिलती-जुलती शारीरिक बनावट वाले और फर्राटेदार गुजराती बोलने वाले सिद्दी कौन हैं और उनकी कहानी क्या है?

अफ्रीकी मूल के गुजराती

सिद्दी समुदाय को सिद्दी बादशाह भी कहा जाता है। माना जाता है कि जीवन के प्रति उनके बेफिक्र और आजाद मिजाज के कारण उन्हें यह नाम मिला। सिद्दी गुजरात की पांच आदिम जनजातियों में से एक हैं। पूर्वी अफ्रीका के लोगों से मिलती-जुलती शारीरिक बनावट और बालों के कारण उन्हें आसानी से पहचाना जा सकता है।

उनकी पहचान सिर्फ शारीरिक बनावट तक सीमित है। यह उनके पूर्वजों के मूल स्थान का संकेत जरूर देती है, लेकिन उनका रहन-सहन और जीवनशैली दूसरे गुजरातियों से अलग नहीं है। सिद्दी काठियावाड़ क्षेत्र के रहने वाले हैं। वे काठियावाड़ी लहजे में गुजराती बोलते हैं और दूसरे गुजरातियों की तरह ही खान-पान और पहनावे का पालन करते हैं। इस समुदाय के लोग महाराष्ट्र, गोवा, दीव और दमन में भी रहते हैं।

गुजरात में सिद्दी समुदाय की आबादी मुख्य रूप से गिर सोमनाथ जिले के तलाला तालुका के 18 गांवों में रहती है। इसके अलावा समुदाय के कुछ लोग जूनागढ़, जामनगर, भावनगर, राजकोट, पोरबंदर, अमरेली और सुरेंद्रनगर जिलों में भी रहते हैं।

केंद्र सरकार ने जुलाई 2025 में राज्यसभा को बताया था कि सिद्दियों की आबादी 12,959 है। इन्हें विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTG) के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

गिर सोमनाथ के सिद्दी गिर नेशनल पार्क के आसपास रहते हैं। यह पार्क एशियाई शेरों का एकमात्र प्राकृतिक निवास स्थान है। गुजरात के कुछ अन्य हिस्सों में भी एशियाई शेर पाए जाते हैं। इस जंगल से सिद्दी समुदाय के कई लोगों की आजीविका जुड़ी हुई है। समुदाय के लोग अक्सर नेशनल पार्क और वन्यजीव अभयारण्य में गाइड, ड्राइवर और मजदूर के रूप में काम करते हैं।

जांबूर गांव में सिद्दियों की सबसे बड़ी आबादी है। यह गिर नेशनल पार्क से करीब 25 किलोमीटर दूर है। सिद्दी समुदाय की बड़ी आबादी होने के कारण इसे अक्सर ‘मिनी अफ्रीका’ कहा जाता है। सिरवाण, जावंत्री, मधुपुर, सुरवा, मोरुका और हड़मतिया भी ऐसे गांव हैं, जहां सिद्दी समुदाय के काफी लोग रहते हैं।

कुल मिलाकर गुजरात में सिद्दी समुदाय की आबादी कम है। 1991 की जनगणना में राज्य में सिद्दियों की संख्या 6,336 दर्ज की गई थी। 2001 में यह बढ़कर 8,662 हो गई। पुरुषों और महिलाओं की संख्या लगभग बराबर थी। 2011 की जनगणना में भी गुजरात में सिद्दियों की संख्या लगभग इतनी ही दर्ज की गई।

अफ्रीका से गुजरात तक का सफर

गुजरात जनजातीय अनुसंधान एवं प्रशिक्षण सोसायटी (GTRTS) के कार्यकारी निदेशक सीसी चौधरी ने कहा, “इस बारे में अलग-अलग विचार हैं कि पहले सिद्दी भारत कैसे पहुंचे, लेकिन उनके यहां आने का कोई पक्का रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है।”

सीसी चौधरी ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया, “एक मान्यता है कि पुर्तगाली उपनिवेशक सिद्दियों को अफ्रीका से भारत लाए थे और उन्हें गुलाम बनाया गया था। वहीं, कुछ लोगों का मानना है कि मध्यकाल में मध्य एशिया और पश्चिम एशिया से भारत आने वाले अलग-अलग आक्रमणकारी उन्हें गुलाम के रूप में खरीदकर भारत लाए थे।”

तो आखिर सिद्दियों का भारत आना कब शुरू हुआ?

GTRTS की वेबसाइट पर सिद्दी समुदाय के बारे में दी गई जानकारी में कहा गया है, “1931 की जनगणना के मुताबिक, ऐसा लगता है कि पुर्तगाली 17वीं सदी के आखिर में सिद्दियों को भारत लाए थे। संभव है कि उन्हें गुलाम बनाकर लाया गया हो। वहीं, समाजशास्त्री रसेल और हीरा लाल (1916) का कहना है कि वे 15वीं सदी के मध्य में भारत आए थे।”

सिद्दी समुदाय के कुछ लोगों का मानना है कि उनके पूर्वजों को जूनागढ़ के नवाबों ने गुजरात बुलाया था और अपने राज्य में बसाया था।

तलाला में सिद्दी जमात (समुदाय की पारंपरिक पंचायत) के मुखिया या ‘पटेल’ सादिकभाई मकवाना ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया, “करीब 700 साल पहले जूनागढ़ के एक नवाब अफ्रीका गए थे। वहां वे स्थानीय लोगों की शारीरिक ताकत से काफी प्रभावित हुए। वे अपने साथ कुछ अफ्रीकी परिवारों को ले आए। इन लोगों को उन्होंने अपने ‘बलवान’ और ‘अंगरक्षकों’ के रूप में रखा। उनका काम बंदी बनाए गए शेरों की देखभाल करना भी था। चूंकि राजा मुस्लिम थे, इसलिए हमारे पूर्वजों ने भी इस्लाम अपना लिया।”

GTRTS की ओर से प्रकाशित ‘प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स ऑफ गुजरात’ के मुताबिक, गुजरात में सिद्दियों के बसने को लेकर ‘कई कहानियां’ प्रचलित हैं। इस रिपोर्ट में दी गई एक कहानी के मुताबिक, सिद्दी सबसे पहले भरूच जिले के झगड़िया तालुका के रतनपुर गांव पहुंचे थे। कुछ अन्य लोगों का मानना है कि सिद्दियों को गुजरात की अकीक खदानों में काम करने के लिए लाया गया था। इसके बाद वे गुजरात के दूसरे इलाकों में बस गए।

रिपोर्ट में कहा गया है, “आज भी भरूच जिले के रतनपुर में बाबा गोर की मूल दरगाह मौजूद है। यहां हर साल उर्स का आयोजन किया जाता है।”

15वीं या 16वीं सदी के अफ्रीकी मूल के मुस्लिम संत बाबा गोर को सिद्दी समुदाय के लोग बहुत मानते हैं। उनकी अन्य दरगाहें जांबूर गांव के अलावा राजकोट, अहमदाबाद और जामनगर में भी हैं। जांबूर में नगरशी बाबा की दरगाह भी है। उन्हें भी समुदाय के लोग पीर यानी संत मानते हैं। उनकी दरगाह पर भी हर साल उर्स आयोजित किया जाता है।

गुजरात के सिद्दी समुदाय के ज्यादातर लोग मुस्लिम हैं और उनकी धार्मिक मान्यताओं पर सूफी परंपरा का गहरा प्रभाव है। हालांकि, सौराष्ट्र के हिंदू धर्म से जुड़े कुछ रीति-रिवाज और परंपराएं भी उनकी धार्मिक मान्यताओं का हिस्सा हैं।

सादगी पसंद और नेकदिल लोग

शोधकर्ता प्रवीण पटेल ने इस द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि दूसरे आदिवासी समुदायों की तरह सिद्दी भी मूल रूप से सादगी पसंद लोग हैं। वे खुशहाल और बिना किसी उलझन वाली जिंदगी जीना पसंद करते हैं। समुदाय के ज्यादातर लोग मांसाहारी हैं और उनका खान-पान आमतौर पर काठियावाड़ी है।

प्रवीण पटेल ने कहा, “सिद्दी समुदाय के लोगों को बहुत नेकदिल और सरल स्वभाव का माना जाता है। वे आजाद पंछियों की तरह जिंदगी जीने में विश्वास रखते हैं। उन्हें कल की चिंता नहीं होती और वे अपनी मर्जी से जीना पसंद करते हैं। शायद यही वजह है कि उन्हें ‘सिद्दी बादशाह’ यानी बेफिक्र राजा कहा जाता है। समुदाय के लोग भी एक-दूसरे को इसी नाम से बुलाते हैं।”

ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के मुताबिक, ‘सिद्दी’ शब्द संभवतः अरबी के ‘सैयद’ शब्द से निकला है, जिसका सामान्य अर्थ ‘राजकुमार’ होता है।

सिद्दी समुदाय की पहचान अक्सर उनके पारंपरिक लोकनृत्य ‘धमाल’ से भी जुड़ी होती है। माना जाता है कि इस नृत्य की शुरुआत अफ्रीका में हुई थी। यह लोकप्रिय और शुभ माना जाने वाला नृत्य बाबा गोर को समर्पित है। इसमें 8 से 10 नर्तक एक साथ हिस्सा लेते हैं।

नर्तक जानवरों की खाल से बने कपड़े और पंखों से सजी टोपी पहनते हैं। बड़े और छोटे ढोल की थाप पर वे पूरे जोश के साथ नृत्य करते हैं। इस दौरान वे बाघ, हिरण और बकरी जैसे जानवरों की आवाजों की नकल भी करते हैं। सिद्दी समुदाय के दूसरे नृत्यों में पुरुष और महिलाएं दोनों हिस्सा लेते हैं, लेकिन ‘धमाल’ सिर्फ पुरुष ही करते हैं।

कई हिस्सों में बंटा समुदाय, धीरे-धीरे बदल रही जिंदगी

केंद्र सरकार ने 1956 में सिद्दियों को अनुसूचित जनजाति घोषित किया था। 1982 में भारत सरकार ने सिद्दियों और पाधरों को ‘आदिम जनजातीय समूह’ घोषित किया।

सौराष्ट्र से बाहर रहने वाले सिद्दियों को सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग (SEBC) में रखा गया है।

समुदाय के लोग गांवों और शहरों, दोनों जगह रहते हैं। उनमें से ज्यादातर लोग खेती और परिवहन के क्षेत्र में मजदूरी करते हैं। इसके अलावा कुछ लोग नाविक, सुरक्षा गार्ड, चौकीदार, ड्राइवर और गाइड के रूप में भी काम करते हैं।

गुजरात लोक सेवा आयोग (GPSC) की परीक्षा पास करने वाली सिद्दी समुदाय की पहली महिला अफसाना मकवा (46) ने कहा कि समुदाय के लोगों ने धीरे-धीरे शिक्षा का महत्व समझना शुरू किया है।

अफसाना मकवा ने कहा, “अब समुदाय के कई युवा उच्च शिक्षा हासिल कर रहे हैं और मेडिकल या इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों में जा रहे हैं। कुछ युवा तो पीएचडी भी कर रहे हैं। हालांकि, अभी ऐसे परिवारों की संख्या बहुत कम है।”

अफसाना मकवा के मुताबिक, सिद्दी समुदाय के कई युवा स्वाभाविक रूप से अच्छे खिलाड़ी होते हैं। इसी वजह से उनका चयन खेल प्रशिक्षण शिविरों में हो जाता है। हालांकि, इनमें से कई युवा खेलों के कड़े अनुशासन और नियमित अभ्यास के साथ तालमेल नहीं बिठा पाते और बीच में ही प्रशिक्षण छोड़कर अपने गांव लौट जाते हैं। उन्होंने कहा, “वे अब भी आजादी और अपनी मर्जी से जीने में विश्वास रखते हैं। वे आजाद पंछियों की तरह जिंदगी बिताना चाहते हैं।”

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रविवार से नवरात्रि की शुरुआत हो गई। गुजरात में इस दौरान लोग खुले मैदानों में गरबा नृत्य कर मां अंबे का स्वागत करते हैं। राज्य सरकार ने इस साल उत्सव खत्म करने के समय को लेकर कोई पाबंदी नहीं लगाई है। पूरी खबर के लिए यहां क्लिक करें।