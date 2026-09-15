वृंदा सहाय

भारत की मेजबानी में 12-13 सितंबर को नई दिल्ली में आयोजित 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में सभी 11 सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष और प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। इसमें न केवल बहुपक्षीय चर्चाएं हुईं, बल्कि प्रतिनिधियों के बीच द्विपक्षीय चर्चाएं भी हुईं। साथ ही यहाँ इस बात का भी परीक्षण हुआ कि भिन्न-भिन्न हितों वाले देशों के बीच कितनी व्यापक सहमती बन सकती है।

भारत की 2026 की ब्रिक्स अध्यक्षता से दो बातें खास तौर पर सामने आती हैं- ‘नई दिल्ली घोषणापत्र’ और शिखर सम्मेलन से इतर हुई कूटनीतिक गतिविधियां।

शिखर सम्मेलन ने सदस्यों के बीच तीखे मतभेदों को सुलझाते हुए 140 बिंदुओं वाले नई दिल्ली घोषणापत्र को अपनाया। जारी संघर्षों पर भारी मतभेदों के बावजूद, दस्तावेज़ में बहुत संतुलित भाषा का इस्तेमाल किया गया और किसी भी देश का नाम आरोपी के रूप में लेने से बचा गया, जिससे विरोधी रुख रखने वाले सदस्य भी घोषणापत्र को अपना सके। इस घोषणापत्र के माध्यम से 2027 की अध्यक्षता के लिए चीन के नाम का भी समर्थन किया गया।

भारत के लिए एक महत्वपूर्ण नतीजा पहलगाम में अप्रैल 2025 में हुए आतंकी हमले का उल्लेख था। पिछले साल के ‘रियो घोषणापत्र’ के विपरीत, नई दिल्ली घोषणापत्र ने इस हमले की कड़े शब्दों में निंदा की, “हम 22 अप्रैल 2025 को जम्मू और कश्मीर में हुए उस आतंकवादी हमले की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, जिसमें 26 लोग मारे गए थे और कई अन्य घायल हुए थे।”

इसमें पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष का भी जिक्र किया गया। ईरान और यूएई दोनों के अब ब्रिक्स सदस्य होने और इस संघर्ष से सीधे प्रभावित होने के कारण, घोषणापत्र में बिना किसी पक्ष का नाम लिए तनाव बढ़ने पर चिंता जताई गई। साथ ही संयुक्त राष्ट्र चार्टर की पुष्टि की गई और अधिकतम संयम बरतने का आह्वान किया गया। रियो शिखर सम्मेलन में भी पश्चिम एशिया की स्थिति पर बात हुई थी, लेकिन उस समय संघर्ष में सीधे शामिल देशों में से कोई भी ब्रिक्स का सदस्य नहीं था।

शिखर सम्मेलन ने द्विपक्षीय स्तर पर भी प्रमुख साझेदारों के साथ जुड़ने का एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान किया। सबसे खास बात यह रही कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच हुई बैठक ने भारत-चीन संबंधों को स्थिर करने पर बल दिया, जो 2020 में गलवान घाटी की झड़प के बाद काफी बिगड़ गए थे। दोनों पक्षों ने व्यापार, व्यावसायिक रिश्तों, आपूर्ति श्रृंखला और लोगों के बीच संपर्क सहित सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों पर चर्चा की। साथ ही यह भी दोहराया गया कि सीमाओं पर शांति और स्थिरता द्विपक्षीय संबंधों के विकास के लिए आवश्यक है। हालांकि, दोनों पक्षों के बयानों में प्राथमिकताओं और लहजे का अंतर देखने को मिला।

भारत ने ब्रिक्स के भीतर एक बड़ी समस्या को दूर करने की भी कोशिश की। यह समस्या थी कि एक अध्यक्षता के दौरान शुरू की गई पहलें अगली अध्यक्षता में अपनी गति खो देती थीं। मोदी ने ‘ब्रिक्स निरंतरता और कार्यान्वयन तंत्र’ (BRICS Continuity and Implementation Mechanism) का प्रस्ताव रखा, जिसके तहत ट्रोइका (निवर्तमान, वर्तमान और नए अध्यक्ष) प्रगति पर नज़र रखेंगे और नतीजों का व्यवस्थित रूप से पालन करेंगे। इस प्रस्ताव की असली परीक्षा 2027 की अध्यक्षता चीन को सौंपे जाने के बाद होगी।

भारत की अध्यक्षता ने ब्रिक्स को केवल नेताओं के बयानों तक सीमित न रखकर ऐसे तंत्रों की ओर ले जाने की कोशिश की जिनका व्यापार, निवेश और व्यवसायों पर अधिक प्रत्यक्ष प्रभाव पड़े। इसमें ‘ब्रिक्स आर्थिक साझेदारी 2030’ को आगे बढ़ाना और विकास वित्त, बुनियादी ढांचे व निवेश पर काम करना शामिल था। हालांकि, इन पहलों के व्यावहारिक महत्व को बढ़ा-चढ़ाकर नहीं देखा जाना चाहिए। निवेश मंच सहित कई प्रस्ताव अभी भी प्रक्रिया में हैं।

भारत की 2026 की अध्यक्षता 2021 की पिछली अध्यक्षता से कैसे अलग थी?

भारत की 2021 और 2026 की ब्रिक्स अध्यक्षता के बीच तीन महत्वपूर्ण अंतर हैं। पहला, समूह का स्वरूप काफी बदल गया है। 2021 में समूह में केवल पांच मूल सदस्य थे, जबकि 2026 में इसमें 11 सदस्य और 10 भागीदार देश हो गए हैं। इसने समूह के आर्थिक वजन को तो बढ़ाया है, लेकिन सर्वसम्मति बनाना अधिक कठिन बना दिया है।

दूसरा, दोनों अध्यक्षताओं के समय परिस्थितियां बिल्कुल अलग थीं। 2021 का शिखर सम्मेलन कोविड-19 महामारी के प्रकोप और भारत-चीन सीमा गतिरोध की पृष्ठभूमि में ऑनलाइन आयोजित किया गया था। 2026 में भारत 30 भारतीय शहरों में 350 से अधिक बैठकों की मेजबानी करने में सक्षम रहा।

मूल विषय वस्तु की बात करें तो, 2021 के नई दिल्ली घोषणापत्र का मुख्य ध्यान वैश्विक स्वास्थ्य चुनौतियों और महामारी से निपटने पर था, जिसमें वैक्सीन उत्पादन और वितरण पर विशेष जोर दिया गया था। हालांकि, 2026 में भारत ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी, कृषि-पारिस्थितिकी, फिनटेक और आर्थिक सहयोग पर अधिक जोर दिया। साथ ही संयुक्त राष्ट्र और बहुपक्षीय सुधारों की अपनी मांग को जारी रखा।

तीसरा, ब्रिक्स के भीतर आर्थिक संबंध और गहरे हुए हैं। ब्रिक्स सदस्यों के साथ भारत का व्यापार 2020-2021 में 203 अरब डॉलर से दोगुना से भी अधिक बढ़कर 2025-2026 में 417 अरब डॉलर हो गया है। समूह ने व्यापार असंतुलन को दूर करने के साथ-साथ सीमा शुल्क सहयोग, व्यापार वित्त, आपूर्ति श्रृंखलाओं और डिजिटल भुगतान पर जोर दिया।

क्रॉस-बॉर्डर भुगतान प्रणालियों में क्या प्रगति हुई है?

यद्यपि ब्रिक्स के भीतर व्यापार को बढ़ावा देने और भुगतान प्रणालियों को सुव्यवस्थित करने के प्रयास बढ़े हैं, लेकिन समूह के पास अभी तक राष्ट्रीय मुद्राओं में सीमा पार व्यापार के लिए कोई चालू प्रणाली नहीं है।

‘ब्रिक्स पेमेंट टास्क फोर्स’ सीमा पार भुगतान और भुगतान व मैसेजिंग चैनलों के बीच इंटरऑपरेबिलिटी बढ़ाने के लिए व्यावहारिक समाधान खोजना जारी रखेगी। यह कज़ान और रियो घोषणापत्रों में संदर्भित ‘ब्रिक्स क्रॉस-बॉर्डर पेमेंट्स इनिशिएटिव’ के अनुसार काम करता रहेगा।

भारत ने ब्रिक्स देशों की तेज़-भुगतान प्रणालियों को जोड़ने और केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्राओं (CBDC) के बीच इंटरऑपरेबिलिटी बढ़ाने की वकालत की। इसका उद्देश्य भुगतान को तेज़, सस्ता और अधिक विश्वसनीय बनाना है। हालांकि, इसे लागू करना इसलिए जटिल है क्योंकि सदस्यों के पास अलग-अलग विनिमय दर व्यवस्थाएं, बैंकिंग नियम और भुगतान मानक हैं। ब्रिक्स के भीतर भी व्यापार समान नहीं है। इसमें चीन का प्रभुत्व है और कई सदस्य देश उसके साथ बड़े व्यापार घाटे का सामना कर रहे हैं।

राष्ट्रीय मुद्राओं में आपसी व्यापार को लेकर ब्रिक्स में हो रही चर्चा से यह साफ होता है कि समूह वास्तव में क्या करना चाहता है। इसके साथ ही यह भी स्पष्ट होता है कि ब्रिक्स की साझा मुद्रा शुरू करने की बात फिलहाल एक गलतफहमी से ज्यादा कुछ नहीं है। सदस्य देशों के बीच अभी तक किसी साझा तकनीकी व्यवस्था, भुगतान के लिए एक समान प्रणाली या BRICS Pay नाम के भुगतान मंच को शुरू करने पर सहमति नहीं बनी है। इसलिए राष्ट्रीय मुद्राओं में आपसी व्यापार अभी मुख्य रूप से अलग-अलग देशों के बीच बनी द्विपक्षीय व्यवस्थाओं तक ही सीमित है।

भारत ने अपनी अध्यक्षता के दौरान कोशिश की कि BRICS का ध्यान उसके मूल मुद्दों—विकास, व्यापार और तकनीक के क्षेत्र में व्यावहारिक सहयोग—पर बना रहे। साथ ही, दुनिया में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव और अलग-अलग देशों के बीच मतभेदों के बावजूद, संघर्षों पर साझा और सार्थक सहमती तैयार करने की कोशिश की गई।

अब जरूरत इस बात की है कि इन महत्वाकांक्षी पहलों को सिर्फ घोषणाओं तक सीमित न रखा जाए, बल्कि उन्हें जमीन पर उतारा जाए। इसके लिए अलग-अलग देशों की भुगतान प्रणालियों को आपस में जोड़ना, छोटे और मझोले उद्योगों (MSMEs) के लिए वित्त की सुविधा बढ़ाना, निवेश से जुड़ी ठोस घोषणाएं करना और आने वाले अध्यक्ष देशों के कार्यकाल में वास्तविक सहयोग को आगे बढ़ाना जरूरी होगा।

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