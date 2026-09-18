विदेश मंत्रालय ने बुधवार को पाकिस्तान और चीन की ओर से हाल ही में बनाए गए पाकिस्तान-चीन सीमा संयुक्त आयोग को खारिज कर दिया।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस आयोग का कोई कानूनी आधार नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान और चीन के बीच कोई सीमा नहीं है। उन्होंने दोहराया कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न और अटूट हिस्से हैं।

बुधवार को पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, “पाकिस्तान-चीन संबंधों में एक महत्वपूर्ण कदम के तहत दोनों देशों ने आज पाकिस्तान-चीन सीमा संयुक्त आयोग को शुरू किया है। इससे सीमा प्रबंधन, संयुक्त सीमा सर्वेक्षण, व्यापार और दोनों देशों के लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने में सहयोग का रास्ता खुलेगा।”

आयोग की पहली बैठक इस्लामाबाद में हुई। लेकिन यह आयोग क्या है? और पाकिस्तान-चीन सीमा को लेकर भारत ने पिछले कई दशकों में क्या आपत्तियां जताई हैं?

क्या है यह आयोग?

पाकिस्तानी अखबार डॉन के मुताबिक, इस आयोग की शुरुआत 2013 में हुए ‘सीमा प्रबंधन व्यवस्था समझौते’ से हुई थी। यह समझौता उस समय के चीनी प्रधानमंत्री ली केकियांग की इस्लामाबाद यात्रा के दौरान हुआ था। समझौते के अनुच्छेद 45 में सीमा प्रबंधन से जुड़े इंतजामों की निगरानी के लिए एक संयुक्त आयोग बनाने की बात कही गई थी।

रिपोर्ट के अनुसार, “यह आयोग पाकिस्तान और चीन के बीच सीमा से जुड़े मामलों में तालमेल का काम करेगा। यह सीमा दोनों देशों के बीच लोगों की आवाजाही के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें खुंजराब सीमा चौकी भी शामिल है। इसके अलावा यह आयोग व्यापार और संपर्क से जुड़े मामलों में भी काम करेगा, खासकर चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (CPEC) से जुड़े मामलों में।”

CPEC चीन के काशगर को पाकिस्तान के अरब सागर स्थित ग्वादर बंदरगाह से जोड़ता है। यह चीन की बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) का हिस्सा है।

भारत लंबे समय से CPEC का विरोध करता रहा है, क्योंकि इसका एक हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से होकर गुजरता है।

1963 के समझौते से जुड़ी हैं इसकी जड़ें

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बुधवार को कहा कि पाकिस्तान को ऐसे किसी क्षेत्र को लेकर समझौता करने का अधिकार नहीं है, जिस पर उसका कब्जा ही अवैध और जबरन है।

जयसवाल ने कहा कि भारत ने 1963 में हुए तथाकथित चीन-पाकिस्तान सीमा समझौते को कभी मान्यता नहीं दी है। भारत का लगातार यह कहना रहा है कि यह समझौता अवैध और अमान्य है।

इतिहास में देखें तो जम्मू-कश्मीर रियासत का गठन 1846 में अमृतसर की संधि के बाद हुआ था। यह संधि ईस्ट इंडिया कंपनी और डोगरा शासक महाराजा गुलाब सिंह के बीच हुई थी।

उस समय जम्मू-कश्मीर रियासत में आज का गिलगित-बाल्टिस्तान, पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर, जम्मू, लद्दाख, कश्मीर और ट्रांस-कराकोरम ट्रैक्ट यानी शक्सगाम घाटी का इलाका भी शामिल था।

1963 में चीन और पाकिस्तान के संबंध तेजी से मजबूत हो रहे थे। उस समय शीत युद्ध के दौरान पाकिस्तान अमेरिका का सहयोगी था, लेकिन वह चीन के साथ भी अपने संबंध मजबूत करना चाहता था। चीन 1962 में भारत के साथ युद्ध लड़ चुका था। इसी दौर में पाकिस्तान ने शक्सगाम घाटी चीन को सौंप दी।

यह इलाका पाकिस्तान के कब्जे वाले हुंजा-गिलगित क्षेत्र का हिस्सा है और सियाचिन ग्लेशियर के उत्तर में स्थित है। इसका क्षेत्रफल 5,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक है। यहां का कठिन भूगोल और मौसम इंसानी बस्तियों के लिए चुनौतीपूर्ण है।

भारत इस इलाके पर अपना दावा करता है, जबकि उस समय इस क्षेत्र पर पाकिस्तान का नियंत्रण था। शक्सगाम घाटी का मुद्दा इस साल जनवरी में भी उठा था। भारत ने इस क्षेत्र में चीन की ओर से बुनियादी ढांचे के निर्माण की योजनाओं का विरोध किया था।

भारत-चीन के बीच अक्साई चिन पर भी विवाद है। चीन ने इस इलाके में अपनी मौजूदगी मजबूत करने की कोशिश बहुत पहले शुरू कर दी थी। भारत हमेशा से अक्साई चिन को जम्मू-कश्मीर का हिस्सा मानता रहा है। लेकिन 1950 के दशक में चीन ने इस क्षेत्र से होकर तिब्बत को शिनजियांग से जोड़ने वाली एक सड़क बनाई। इसके बाद से चीन अक्साई चिन को अपने शिनजियांग प्रांत के होटन काउंटी का हिस्सा बताता रहा है।

1963 के समझौते पर नेहरू ने संसद में जताई थी आपत्ति

1963 के चीन-पाकिस्तान सीमा समझौते में एक अहम प्रावधान था। समझौते के अनुच्छेद 6 में कहा गया था कि जब भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर विवाद का समाधान हो जाएगा, तब संबंधित सरकार चीन के साथ सीमा पर फिर से बातचीत करेगी। इसके बाद मौजूदा समझौते की जगह एक औपचारिक सीमा संधि की जाएगी।

उस समय भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भी इस समझौते की आलोचना की थी। नेहरू ने 5 मार्च 1963 को संसद में कहा था कि भारत स्वाभाविक रूप से पाकिस्तान के साथ समझौता करना चाहता है। लेकिन उन्हें चीन-पाकिस्तान समझौते की घोषणा ऐसे समय की गई है, जिससे कश्मीर और उससे जुड़े मुद्दों पर भारत-पाकिस्तान के बीच चल रही बातचीत प्रभावित हो सकती है।

उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ. कैनेडी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हेरोल्ड मैकमिलन भी भारत और पाकिस्तान से बातचीत करने की अपील कर रहे थे। ऐसे समय में चीन और पाकिस्तान के बीच हुए इस समझौते ने भारत को चौंका दिया था।

नेहरू ने कहा था कि भारत पाकिस्तान के साथ सम्मानजनक और बराबरी वाला समझौता चाहता है और इसी उद्देश्य से बातचीत जारी रखेगा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि भारत पाकिस्तान की हर मांग को सही मान लेगा।

चीन को लेकर नेहरू ने कहा था कि चीन यह दावा करता रहा है कि उसने कश्मीर विवाद में कभी हस्तक्षेप नहीं किया। लेकिन चीन-पाकिस्तान के बीच सीमा समझौता सीधे तौर पर भारत-पाकिस्तान संबंधों को प्रभावित करता है।

नेहरू ने आरोप लगाया था कि चीन भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर को लेकर मतभेदों का इस्तेमाल अपनी विस्तारवादी नीति को आगे बढ़ाने के लिए कर रहा है। भारत सरकार ने उस समय चीन के सामने भी इस समझौते को लेकर औपचारिक विरोध दर्ज कराया था।

भारत का रुख आज भी वही है

इसके बाद भी भारत ने इस क्षेत्र में पाकिस्तान और चीन की ओर से उठाए गए कदमों का लगातार विरोध किया है। 2022 में तत्कालीन विदेश राज्य मंत्री वी. मुरलीधरन ने लोकसभा में सरकार का रुख बताया था। उन्होंने कहा था कि चीन करीब छह दशकों से लद्दाख में लगभग 38,000 वर्ग किलोमीटर भारतीय क्षेत्र पर अवैध कब्जा किए हुए है।

मंत्री ने यह भी कहा था कि 1963 के तथाकथित चीन-पाकिस्तान सीमा समझौते के तहत पाकिस्तान ने लद्दाख के उन इलाकों में से 5,180 वर्ग किलोमीटर भारतीय क्षेत्र चीन को सौंप दिया, जिन पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा था।

यानी भारत का मूल रुख यह है कि पाकिस्तान को जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के उन इलाकों को लेकर चीन के साथ कोई समझौता करने का अधिकार नहीं है, जिन्हें भारत अपना क्षेत्र मानता है। इसी आधार पर भारत 1963 के चीन-पाकिस्तान सीमा समझौते को भी अवैध और अमान्य मानता है।

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