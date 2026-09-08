गुजरात स्थित बोचासनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था (BAPS) पेरिस में उस समय विवादों में घिर गई, जब सोमवार को एफिल टावर को बंद करना पड़ा। यह कदम कर्मचारियों के उस विरोध-प्रदर्शन के बाद उठाया गया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि शनिवार को पंथ के एक प्रतिनिधिमंडल के दौरे के दौरान महिला कर्मचारियों को उनके कार्यस्थल से हटने के लिए कहा गया था।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 सितंबर को पेरिस में BAPS के पहले प्रमुख मंदिर के उद्घाटन के अवसर पर अपने वर्चुअल संबोधन में इसे ‘भारत और फ्रांस के बीच सांस्कृतिक संबंधों में एक नया मील का पत्थर’ बताया था।

शनिवार को मंदिर के उद्घाटन से पहले पेरिस में एफिल टावर के पास तीन घंटे की एक भव्य सांस्कृतिक शोभायात्रा निकाली गई थी। संगठन के एक बयान के अनुसार, 42 देशों के लगभग 6,000 प्रतिभागियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया था।

एफिल टॉवर के स्टाफ यूनियन ने इस मुद्दे को उठाते हुए कहा कि इस कदम के कारण महिला कर्मचारी अपमानित महसूस कर रही हैं, जिसके बाद पेरिस स्थित BAPS ने माफी मांग ली है।

हम इस लेख में विवादों में घिरे इस संप्रदाय और इस संस्था के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं।

संप्रदाय में ब्रह्मचर्य को लेकर नियम हैं?

अकादमिक विशेषज्ञ रेमंड ब्रैडी विलियम्स और योगी त्रिवेदी द्वारा संपादित किताब ‘स्वामीनारायण हिंदुइज्म’ के अनुसार, इस समूह की प्रमुख विशेषता है पुरुषों और महिलाओं को सख्ती से अलग रखना, खासकर मंदिर में पूजा के दौरान।

न्यूयॉर्क में रहने वाले योगी त्रिवेदी ने मंगलवार को द इंडियन एक्सप्रेस से कहा कि अलग-अलग संप्रदायों और परंपराओं में इन नियमों का पालन अलग तरीके से किया जाता है। ये नियम साधुओं की व्यक्तिगत आध्यात्मिक साधना का हिस्सा हैं। उनका उद्देश्य समाज के लिए असुविधा पैदा करना या इन नियमों को आम लोगों पर थोपना नहीं है। उन्होंने कहा कि स्वामीनारायण संप्रदाय में केवल स्वामी ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। समुदाय के बाकी लोग बदलते सामाजिक नियमों और परंपराओं के साथ पूरी तरह जुड़े हुए हैं।

त्रिवेदी के मुताबिक, इस समुदाय की पहचान भक्ति, सेवा और समानता जैसे सार्वभौमिक हिंदू मूल्यों के पालन के लिए भी रही है। उन्होंने कहा कि श्री स्वामीनारायण और उनके अनुयायी गुजरात और भारत में महिलाओं की समानता और अधिकारों की वकालत करने के लिए भी जाने जाते हैं। उनके शोध के अनुसार, इस संप्रदाय के 50% से अधिक अनुयायी महिलाएं हैं।

त्रिवेदी ने कहा कि कुछ परिस्थितियों में इन धार्मिक परंपराओं को निभाने की कोशिश के दौरान किसी व्यक्ति को अनजाने में ठेस या बुरा लग सकता है। साधुओं के समाज में आने-जाने पर ऐसा जोखिम हो सकता है। हालांकि, साधुओं की व्यक्तिगत धार्मिक प्रतिज्ञाओं का उद्देश्य ऐसा करना बिल्कुल नहीं है।

एफिल टावर पर हुए विरोध प्रदर्शन के मामले का जिक्र करते हुए त्रिवेदी ने कहा कि उन्हें यह आरोप बेहद हैरान करने वाला लगता है। उनका कहना है कि यह समुदाय अपनी मानवीय और सामाजिक गतिविधियों के जरिए जाति, लैंगिक और वर्गीय समानता को बढ़ावा देने के लिए जाना जाता रहा है।

विभिन्न देशों में है प्रभाव

BAPS ने दुनिया भर में करीब 1,300 मंदिर बनाए हैं, जिनमें दिल्ली और गांधीनगर के दो बड़े अक्षरधाम मंदिर परिसर भी शामिल हैं। इसका एक अन्य नया मंदिर अबू धाबी का BAPS हिंदू मंदिर है। इसका उद्घाटन 14 फरवरी 2024 को महंत स्वामी महाराज ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और UAE के मंत्री शेख नाहयान मुबारक अल नाहयान की मौजूदगी में किया था।

माना जाता है कि सिर्फ गुजरातियों में ही इस संप्रदाय के करीब 50 लाख अनुयायी हैं। पूर्वी अफ्रीका, ब्रिटेन और अमेरिका में भी इसका बड़ा प्रभाव है। पिछले महीने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अमेरिका और कनाडा के दौरे के दौरान न्यू जर्सी के रॉबिन्सविल स्थित अक्षरधाम मंदिर का दौरा किया था।

नरेन्द्र मोदी ने 2022 में BAPS के पांचवें आध्यात्मिक गुरु प्रमुख स्वामी महाराज के जन्म शताब्दी समारोह में हिस्सा लिया था। यह समारोह एक महीने तक चला। इसकी भव्यता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अहमदाबाद के बाहरी इलाके में 600 एकड़ जमीन पर एक पूरा ‘शहर’ बसाया गया था। इस दौरान दुनिया के कई देशों के नेता और राजनयिक भी वहां पहुंचे थे।

इस संप्रदाय का प्रभाव पेरिस के मंदिर में भी दिखाई देता है। इसके निर्माण में फ्रांस की वास्तुकला और इंजीनियरिंग कंपनियों ने सहयोग किया था। इनमें पत्थर से जुड़े काम की विशेषज्ञ कंपनी एच शेवेलियर भी शामिल थी, जिसने नोट्रे-डेम कैथेड्रल के पुनर्निर्माण में भी काम किया था।

हालांकि, BAPS के शुरुआती विस्तार का मुख्य केंद्र गुजरात था। स्वामीनारायण हिंदूइज्म पुस्तक में BAPS के प्रमुख संत स्वामी विवेकजीवनदास समेत अन्य लेखकों ने बताया है कि गुजरात से पूर्वी अफ्रीका जाने वाले प्रवासियों के साथ BAPS के अनुयायी भी वहां पहुंचे। बाद में इस संप्रदाय का विस्तार दूसरे देशों में भी हुआ। गुजरात से विदेश जाने वाले शुरुआती प्रवासियों में पाटीदार समुदाय के लोग बड़ी संख्या में थे, इसलिए BAPS में उनके अनुयायियों की संख्या भी काफी है।

BAPS का काम काफी हद तक स्वयंसेवकों की मदद से चलता है। यह संगठन आपदा राहत कार्यों में भी सक्रिय रहा है, जिसमें 2001 का कच्छ भूकंप भी शामिल है।

सितंबर 2002 में गांधीनगर के अक्षरधाम मंदिर पर आतंकी हमला हुआ था, जिसमें 33 लोगों की जान गई थी।

संप्रदाय में विभिन्न विभाजन

स्वामीनारायण संप्रदाय के संस्थापक सहजानंद स्वामी का जन्म 1781 में अयोध्या के पास छपिया गाँव में घनश्याम पांडे के रूप में हुआ था। उन्होंने 1802 में स्वामी रामानंद के शिष्य के तौर पर सहजानंद स्वामी के रूप में दीक्षा ली। बाद में उन्होंने गुजरात में स्वामीनारायण संप्रदाय की स्थापना की। आज उन्हें भगवान स्वामीनारायण के रूप में जाना जाता है।

यह संप्रदाय बाद में वडताल (नडियाद) और अहमदाबाद संप्रदायों (गादी) में विभाजित हो गया, जिनकी स्थापना सहजानंद स्वामी के दो भतीजों ने की थी। विलियम्स ने स्वामीनारायण हिंदुइज्म में लिखा है कि सहजानंद स्वामी ब्रह्मचारी थे और उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं था।

हालांकि, अहमदाबाद गादी के आचार्य विवाह करते हैं और वंशानुगत नेतृत्व परंपरा का पालन करते हैं, जबकि उनके साधु ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं।

बोचासनवासी अक्षर पुरुषोत्तम संस्था (BAPS) की स्थापना 1907 में शास्त्रीजी महाराज ने की थी, जो 1905 में वडताल उप-संप्रदाय से अलग हो गए थे। इसका नाम आनंद जिले के बोचासन गांव से लिया गया है और इसे सबसे बड़ा संप्रदाय कहा जाता है। इसे अक्षरधाम मंदिरों की श्रृंखला के लिए जाना जाता है।

92 वर्षीय महंत स्वामी महाराज स्वामीनारायण संप्रदाय के संस्थापक स्वामीनारायण के छठे आध्यात्मिक उत्तराधिकारी और BAPS स्वामीनारायण संस्था के वर्तमान गुरु हैं। वे पेरिस मंदिर के प्राण-प्रतिष्ठा समारोह के दौरान उपस्थित लोगों में शामिल थे।

विलियम्स अपनी पुस्तक ‘अ न्यू फेस ऑफ हिंदुइज्म: द स्वामीनारायण रिलिजन (1984)’ में सहजानंद स्वामी को ‘एक सुधारक’ कहते हैं, जिन्होंने ‘आधुनिक काल के लिए अनुकूल हिंदू धर्म के एक नए रूप का निर्माण किया।’

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Eiffel Tower Controversy: पेरिस का एफिल टावर सोमवार को तय समय पर नहीं खुल सका। वजह कोई तकनीकी खराबी या मौसम नहीं, बल्कि कर्मचारियों का विरोध था। विवाद एक दिन पहले हुए एक निजी दौरे से जुड़ा है, जिसमें आरोप है कि हिंदू धार्मिक संगठन के करीब 100 लोगों के प्रतिनिधिमंडल के आने पर कुछ महिला कर्मचारियों को उनके कार्यस्थल से हटने के लिए कहा गया, ताकि वहां पुरुष कर्मचारी मौजूद रहें। पूरी खबर के लिए यहाँ क्लिक करें।