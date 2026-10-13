अरुणाचल प्रदेश की सियांग अपर बहुउद्देशीय परियोजना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा है। सियांग घाटी में एक महीना पहले ही सुरक्षा बल पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी तक परियोजना की शुरुआती रिपोर्ट तैयार करने के लिए सर्वेक्षण और ड्रिलिंग का काम शुरु नहीं हो पाया है।

14 अक्टूबर को पुलिस ने अरुणाचल प्रदेश गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 2014 के तहत चार प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। इसके बाद विरोध प्रदर्शन फिर शुरू हो गए। चारों की रिहाई की मांग को लेकर अपर सियांग के गेकू में लोग सड़कों पर उतर आए। सियांग इंडिजिनस फार्मर्स फोरम (एसआईएफएफ) की युवा शाखा ने लोगों से परियोजना पर सरकार की ओर से होने वाली बैठकों का बहिष्कार करने की अपील की।

‘आदि समुदाय’ के लोग परियोजना के कारण विस्थापन, आजीविका छिनने और अपने पूर्वजों से जुड़ी जमीन खोने को लेकर चिंतित हैं। भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती और गिरफ्तारियों ने उनकी चिंता और बढ़ा दी है।

सितंबर के आखिरी दिनों में मुख्यमंत्री पेमा खांडू के दौरे के दौरान प्रदर्शनकारियों ने एक स्थानीय विधायक के घर पर हमला किया और पुलिस के एक वाहन में आग लगा दी। 4 अक्टूबर को फिर झड़पें हुईं। प्रदर्शनकारियों पर आगजनी करने और सुरक्षा बलों पर जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग करने के आरोप लगे।

केंद्र सरकार भी इस मामले पर नजर रखे हुए है। 8 अक्टूबर को केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने आदि समुदाय के सदस्यों से बातचीत की अपील की। अरुणाचल प्रदेश से आने वाले किरेन रिजिजू ने कहा, “अगर हम बैठकर बात करें, तो तकनीकी रूप से हर बात साफ हो जाएगी। हमें बात करनी होगी। हमें आगे बढ़ना होगा।”

इस टकराव का इतिहास काफी पुराना है। आइए जानते हैं कि कब से चल रहा है विवाद और क्या है पूरा मामला।

अपर सियांग से जुड़े राजनीतिक रुख में कई बार आया है बदलाव

सियांग नदी हिमालय से तेजी से बहती हुई अरुणाचल में प्रवेश करती है। आगे चलकर कई धाराओं में बंटकर यह ब्रह्मपुत्र कहलाती है।

अगस्त 2010 में अरुणाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी। उस समय पुलिस ने सियांग पीपुल्स फोरम के तत्कालीन अध्यक्ष और बांध विरोधी आंदोलन के प्रमुख नेता ओजिंग तासिंग के ईटानगर स्थित घर पर छापा मारा। इसके बाद तासिंग ने नई दिल्ली में तत्कालीन संप्रग सरकार के पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश से मुलाकात की। उन्होंने सियांग नदी घाटी में जलविद्युत परियोजनाओं को रद्द करने की मांग की।

इसके कुछ समय बाद संप्रग सरकार ने गुवाहाटी में जनसुनवाई की। जयराम रमेश ने तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को पत्र लिखा। उन्होंने माना कि परियोजनाओं के रणनीतिक महत्व को लेकर दिए गए उनके तर्क सभी को संतुष्ट नहीं कर पाए। जयराम रमेश ने लिखा, “अरुणाचल प्रदेश के कुछ गैर-सरकारी संगठनों ने कहा कि हमें भारत और चीन के बीच होड़ में अरुणाचल प्रदेश को मोहरा नहीं बनाना चाहिए।”

अरुणाचल प्रदेश के दूसरे इलाकों में भी बड़े बांधों का विरोध हुआ। इस विरोध को भाजपा सांसद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखपत्र ‘पाञ्चजन्य’ के पूर्व संपादक तरुण विजय का समर्थन मिला।

मई 2012 में राज्यसभा में तरुण विजय ने कहा, “सरकार के मंत्री मुझसे कहते हैं, ‘तरुण जी, आप इस मामले में मत पड़िए। हो सकता है कि चीन के लोग उन्हें भड़का रहे हों।’ क्या यह जिम्मेदारी भरा बयान है? अगर चीन के लोग वास्तव में आंदोलन के लिए उकसा रहे हैं, तो सरकार की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। उसे किसी केंद्रीय मंत्री को उन लोगों से बात करने के लिए भेजना चाहिए।”

फरवरी 2014 में प्रधानमंत्री बनने से पहले नरेंद्र मोदी ने पासीघाट में चुनाव प्रचार के दौरान बड़े बांधों का विरोध कर रहे स्थानीय लोगों की चिंताओं का जिक्र किया। उन्होंने पर्यावरण की रक्षा करते हुए छोटी परियोजनाओं से बिजली बनाने की बात कही।

अब पलट गया रुख

इस साल जुलाई में अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बोसिराम सिरम ने राज्य सरकार को एक ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि चीन की ओर से नदी के ऊपरी हिस्से में बांध बनाने की गतिविधियों के कारण स्थानीय आदिवासी समुदायों की चिंताओं को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। किसी भी परियोजना से पहले इन समुदायों की सहमति लेना जरूरी है। इसके लिए उन्हें पूरी जानकारी भी दी जानी चाहिए।

सितंबर में भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव तारह जॉनी ने भाजपा सरकार के रवैये को ‘तानाशाही’ बताया। उन्होंने कहा कि सरकार को परियोजना से प्रभावित लोगों के साथ पारदर्शिता बरतनी चाहिए और उनसे गंभीरता से बातचीत करनी चाहिए।

अब मुख्यमंत्री पेमा खांडू सियांग अपर परियोजना का समर्थन कर रहे हैं। 21 सितंबर को उन्होंने कहा कि उन्होंने परियोजना का विरोध करने वाले सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मुख्य सचिव को निर्देश दिया है।

इस मामले में सबसे बड़ा बदलाव ओजिंग तासिंग के रुख में आया है। ओजिंग तासिंग पहले इस परियोजना का विरोध करते थे, लेकिन अब वह पेमा खांडू के प्रमुख समर्थकों में शामिल हैं। वह राज्य के ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री भी हैं। अब तासिंग का कहना है, “अगर हम अपना बांध नहीं बनाते और चीन अपने बांध का इस्तेमाल भारत के खिलाफ पानी के बम के रूप में करता है, तो इसका हम पर क्या असर पड़ेगा?”

ओजिंग तासिंग के बदले हुए रुख पर उनका पक्ष जानने के लिए संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन बात नहीं हो सकी।

रणनीतिक तर्क अब भी कायम है

राजनीतिक दलों और नेताओं के रुख बदलते रहे हैं, लेकिन एक रणनीतिक तर्क लगातार बना हुआ है। भारत को अपने जल संसाधनों का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि चीन यारलुंग त्सांगपो नदी पर अपनी जलविद्युत क्षमता बढ़ा रहा है। तिब्बत में सियांग नदी को यारलुंग त्सांगपो कहा जाता है।

1982 में जब भारत ने सियांग और सुबनसिरी नदियों से जलविद्युत परियोजना बनाने की योजना बनाई, तब चीन का पहलू इतना अहम नहीं था। बाद में यारलुंग त्सांगपो को लेकर चीन की योजनाएं सामने आईं। इसके बाद 2002 में भारत और चीन ने एक व्यवस्था पर सहमति जताई। इसके तहत चीन बाढ़ के मौसम में नदी के जलस्तर और बहाव से जुड़े आंकड़े भारत को देने के लिए तैयार हुआ।

2003 में भारत ने 50,000 मेगावाट जलविद्युत क्षमता विकसित करने की देशव्यापी पहल शुरू की। इसमें करीब 27,000 मेगावाट क्षमता अरुणाचल प्रदेश से विकसित करने की योजना थी। इसके बाद ईटानगर में परियोजनाओं के विकास के लिए कंपनियों के साथ कई समझौते हुए।

2011 में सरकार ने संसद को बताया कि चीन सियांग के ऊपरी हिस्से में नदी के बहाव पर आधारित एक जलविद्युत परियोजना बना रहा है। सरकार ने अरुणाचल प्रदेश और असम से ब्रह्मपुत्र के पानी का इस्तेमाल करने की जरूरत पर भी जोर दिया। 2013 में भारत ने यारलुंग त्सांगपो पर चीन की अतिरिक्त परियोजनाओं को लेकर चिंता जताई और नदी के निचले हिस्से में स्थित देश के तौर पर अपने हितों की बात कही।

2017 में केंद्र और अरुणाचल प्रदेश, दोनों जगह भाजपा की सरकार थी। उस साल नीति आयोग ने प्रस्ताव दिया कि सियांग अपर चरण-1 और चरण-2 की प्रस्तावित परियोजनाओं की जगह एक बड़ा जल भंडारण बांध बनाया जाए। समय के साथ यह प्रस्ताव बदलकर 11,200 मेगावाट की उस परियोजना में तब्दील हो गया, जिसका अब विरोध हो रहा है।

चीन की योजनाएं भी आगे बढ़ी हैं। दिसंबर 2024 में चीन ने यारलुंग त्सांगपो पर 60,000 मेगावाट की जलविद्युत परियोजना को मंजूरी दी। इसमें एक के बाद एक बनाई जाने वाली पांच जलविद्युत परियोजनाएं शामिल हैं। इनका मकसद भारतीय सीमा के पास नदी के तेज ढलान वाले हिस्से से बिजली बनाना है। यहां करीब 50 किलोमीटर के दायरे में नदी लगभग 2,000 मीटर नीचे गिरती है।

चीन की इस परियोजना से भारत में नदी के बहाव और अचानक बड़ी मात्रा में पानी छोड़े जाने को लेकर चिंता बढ़ी है। इससे सियांग नदी पर पानी जमा करने वाले बड़े बांध की मांग को भी बल मिला है।

लेकिन सभी लोग इस तर्क से सहमत नहीं हैं। दक्षिण एशिया में बांधों और नदियों से जुड़े मुद्दों पर काम करने वाले संगठन ‘साउथ एशिया नेटवर्क ऑन डैम्स, रिवर्स एंड पीपल’ के संयोजक हिमांशु ठक्कर कहते हैं, “अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत किसी नदी के पानी का पहले इस्तेमाल करने के आधार पर विशेष अधिकार हासिल करना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है। भारत को इसके बजाय चीन की परियोजना से जुड़ी जानकारी मांगनी चाहिए। साथ ही, उसे ऊपरी हिस्से में बने बांधों के संभावित खतरों का पता लगाने के लिए संयुक्त रूप से प्रभाव आकलन कराने की मांग करनी चाहिए। अपने ही लोगों पर बिना पूरी जानकारी और विचार-विमर्श के बांध थोपना सही नहीं है।”

आदि समुदाय क्यों कर रहा विरोध?

सियांग अपर परियोजना का विरोध कर रहे आदि समुदाय के लोगों के लिए नदी सिर्फ बिजली बनाने और राष्ट्रीय सुरक्षा का जरिया नहीं है। यह उनकी जमीन, आजीविका, संस्कृति और पहचान से भी जुड़ी है।

आदि समुदाय में गांव के मामलों पर बुजुर्गों की अगुवाई वाली ‘केबांग’ परिषद में चर्चा होती है। अलग-अलग आदि कुलों को साथ लाकर बड़े सामुदायिक मुद्दों पर चर्चा करने वाली सर्वोच्च परिषद ‘बोगुम बोकांग केबांग’ की बैठक बहुत कम होती है।

अगस्त 2025 में 25 साल बाद अपर सियांग के गेकू में ऐसी ही एक बैठक हुई। इसमें आदि समुदाय के लोगों ने प्रस्तावित बांध और उससे जुड़ी शुरुआती जांच का विरोध किया।

सियांग इंडिजिनस फार्मर्स फोरम (एसआईएफएफ) के मुताबिक, बांध के लिए बनने वाला जलाशय 27 गांवों को डुबो सकता है। इससे दर्जनों दूसरे गांव भी प्रभावित हो सकते हैं और 1 से 1.5 लाख आदिवासी लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ सकता है।

इस परियोजना से आदि समुदाय की उपजाऊ जमीन, धान के खेत, झूम खेती, बगीचे और आजीविका छिन सकती है। लेकिन उनके लिए जमीन का महत्व सिर्फ इतना ही नहीं है। वे इसे पवित्र मानते हैं। उनकी मान्यता है कि यह जमीन उनके आदि पूर्वज आबो तानी और मां के रूप में पूजी जाने वाली सियांग की है। ये दोनों उनकी संस्कृति और पहचान का अहम हिस्सा हैं।

अरुणाचल प्रदेश में आदि समुदाय के साथ काम कर चुके ऊर्जा क्षेत्र के एक वरिष्ठ शोधकर्ता, जो अपना नाम जाहिर नहीं करना चाहते, कहते हैं, “पर्यावरण और भूकंप से जुड़े खतरे तो हैं ही। लेकिन आदि समुदाय को यह डर भी है कि बड़े बांध बनने से उसकी जीवनशैली खत्म हो सकती है और अपने बारे में फैसले लेने का अधिकार छिन सकता है। यही वजह है कि समुदाय बड़े बांधों का विरोध कर रहा है।”

गुवाहाटी से इस पूरे घटनाक्रम पर नजर रख रहे आदि छात्र संघ के एक पूर्व सदस्य ने भी नाम जाहिर नहीं करने की शर्त पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि इस विवाद के केंद्र में कुछ बुनियादी सवाल हैं। उनके शब्दों में, “राष्ट्रीय सुरक्षा की कीमत कौन चुकाएगा? विकास का मतलब क्या होना चाहिए, यह फैसला कौन करेगा? और क्या नदी पर इतनी बड़ी परियोजना बनाते समय उसके आसपास रहने वाले लोगों की जिंदगी उजाड़ने से बचा जा सकता है?”

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