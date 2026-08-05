मेटा की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फेसबुक से वीडियो हटाए जाने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। संचार और आईटी मामले में संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष और भाजपा सांसद निशिकांत दूबे ने बुधवार को इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) और गृह मंत्रालय (MHA) को पत्र लिखकर अपनी मांग दोहराई है।

इससे पहले भाजपा सांसद ने सोमवार को मेटा कंपनी को चेतावनी दी कि अगर मेटा के प्रमुख मार्क जकरबर्ग ने तीन दिनों के भीतर अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फेसबुक रील को लेकर माफी नहीं मांगी तो मेटा कंपनी को आईटी एक्ट की धारा 79 के तहत दी गई ‘सेफ हार्बर’ सुरक्षा खो सकती है।

जंतर-मंतर के प्रदर्शन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 जुलाई को युवाओं के नाम एक वीडियो संदेश जारी किया था, जिसे मेटा की ओर से अपने प्लेटफॉर्म फेसबुक से कुछ देर के लिए हटा दिया गया था। फिर मामला सामने आने पर कुछ घंटे बाद मेटा ने वीडियो को बहाल कर दिया और कहा कि यह तकनीकी गलती के कारण हुआ। इसके बाद भारत सरकार ने इस पर मेटा से स्पष्टीकरण मांगा गया। इस पर मेटा ने माफी भी मांगी। इसके बाद अब संसद की समिति ने भी इस मामले में मेटा से जवाब और मार्क जकरबर्ग से माफी मांगी है।

मीडिया से बात करते हुए भाजपा सांसद ने कहा कि समिति ने मेटा और अन्य टेक्नोलॉजी फर्मों के प्रतिनिधियों से मुलाकात के बाद इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और गृह मंत्रालय को अपना रुख स्पष्ट कर दिया था। ऐसे में चर्चा होने लगी की कि सेफ हार्बर सुरक्षा क्या है और कंपनियों को क्यों दिया जाता है?

क्या है सेफ हार्बर सुरक्षा?

भारत सरकार IT एक्ट की धारा 79 के तहत इंटरमीडियरी कंपनियों को सेफ हार्बर सुरक्षा दी जाती है। यह सुरक्षा किसी भी कंपनी को उनके प्लेटफार्म पर डाले गए थर्ड-पार्टी कंटेंट के लिए कानूनी रूप से जिम्मेदार ठहराए जाने से बचाती है, बशर्ते कंपनियों को कुछ जरूरी सावधानी (due diligence) बरतने की शर्तों को पूरा करना होता है और सरकार के कानूनी निर्देशों का पालन भी करना होता है। इंटरमीडियरी उन कंपनियों को कहते हैं, जो लोगों को आपस में जोड़ती है।

आसान भाषा में समझें तो, यह सुरक्षा मेटा के स्वामित्व वाले फेसबुक, व्हाट्सऐप, इंस्टाग्राम जैसे इंटरमीडियरीज को यूजर्स की ओर से अपलोड किए गए कंटेंट के लिए कानूनी जिम्मेदारी से बचाता है, जब तक कि कंपनी कानूनी तौर पर जरूरी सावधानी बरतने की शर्तों को पूरा करती है।

इसी कारण, एफबी या किसी अन्य थर्ड-पार्टी प्लेटफॉर्म को आम तौर पर उसके यूजर्स की ओर से शेयर किए गए हर कंटेंट का पब्लिशर नहीं माना जाता है। इसके बजाय, इसे एक इंटरमीडियरी माना जाता है। यही कारण है कि कानून में कहा गया है कि इंटरमीडियरी किसी भी ऐसी थर्ड-पार्टी जानकारी, डेटा या कम्युनिकेशन लिंक के लिए जिम्मेदार नहीं होगा जिसे उसने उपलब्ध कराया हो या होस्ट किया हो।

हालांकि, यह सुरक्षा तभी मिलती है जब मध्यस्थ तय ड्यू डिलिजेंस (उचित सावधानी) प्रक्रिया का पालन करें और कोर्ट का आदेश, सरकारी निर्देश या गैर-कानूनी सामग्री की जानकारी मिलने पर बिना देरी किए ऐसी सामग्री को हटा दें।

सुरक्षा हट गई तो मेटा को क्या होगा नुकसान?

IT एक्ट की धारा 79(3)(b) के मुताबिक, अगर इंटरमीडियरीज को गैर-कानूनी कंटेंट के बारे में असल जानकारी मिलती है या कोर्ट या फिर किसी सरकारी अथॉरिटी से कोई नोटिस मिलता है, और वे उस कंटेंट को हटाते या ब्लॉक नहीं करते हैं, तो उन्हें मिलने वाली सुरक्षा समाप्त हो जाती है। कानून के तहत, ऐसे प्लेटफॉर्म्स के लिए जरूरी है कि वे कोर्ट का आदेश या आधिकारिक निर्देश मिलने के 36 घंटों के अंदर उस कंटेंट को हटा दें या उस तक पहुँच को रोक दें, जिसमें कहा गया हो कि वह कंटेंट अश्लील, प्रतिबंधित या किसी अन्य तरह से गैर-कानूनी है।

अगर मेटा IT एक्ट की धारा 79 के तहत मिलने वाली सेफ हार्बर सुरक्षा खो देती है, तो कंपनी को भारत में कहीं अधिक बड़े कानूनी जोखिम का सामना करना पड़ सकता है। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि, सेफ हार्बर सुरक्षा हटाने से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के अधिकारियों के खिलाफ सीधे FIR दर्ज की जा सकेंगी। संसदीय समिति ने चेतावनी दी है कि केंद्र सरकार ऐसी कार्रवाई का रास्ता साफ कर सकती है।

क्या सरकार AI कंपनियों के लिए ‘सेफ हार्बर’ सुरक्षा पर फिर से विचार कर रही?

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के उलट, जो मुख्य रूप से यूजर्स की ओर से अपलोड किए गए कंटेंट को होस्ट करते हैं, जेनरेटिव AI सिस्टम बड़ी मात्रा में जानकारी का एनालिसिस करते हैं और यूजर्स की ओर से दिए गए प्रॉम्प्ट के आधार पर जवाब तैयार करते हैं।

सरकार ने पिछले हफ्ते संसद को बताया कि क्या चैटबॉट-आधारित AI सर्विस और अन्य जेनरेटिव AI सिस्टम IT एक्ट के तहत इंटरमीडियरी माने जाएंगे, हालांकि यह इस बात पर निर्भर करता है कि वे किस तरह की सर्विस देते हैं और क्या भूमिका निभाते हैं।

लोकसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा कि 10 फरवरी को नोटिफाई और 20 फरवरी को लागू किए गए सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) संशोधन नियम, 2026 ने मध्यस्थों के लिए ड्यू डिलिजेंस (उचित सावधानी) की जरूरतों को मजबूत बनाया है। यह खास तौर पर सिंथेटिक रूप से तैयार किए गए कंटेंट के संबंध में है, जिसमें डीपफेक और AI-जनरेटेड सामग्री शामिल है।

जितिन प्रसाद ने संसद को यह भी बताया कि जो इंटरमीडियरी ‘इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स, 2021 के तहत कानूनी जरूरतों को पूरा नहीं करेंगे, वे IT एक्ट की धारा 79 के तहत मिलने वाली छूट खो देंगे और उन पर कानूनों के तहत कार्रवाई हो सकती है।

इन सब के बीच ऐसी खबरें भी सामने आ रही हैं कि सरकार इस बात की समीक्षा कर रही है कि क्या AI कंपनियों को भी वही सेफ हार्बर सुरक्षा मिलनी चाहिए जो अभी इंटरनेट इंटरमीडियरी को मिलती है।

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राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR ) ने 3 जुलाई, 2026 को मेटा प्लेटफॉर्म्स को एक नोटिस जारी किया। इसमें बीबीसी की रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लेते हुए बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री (CSEAM) से संबंधित कथित विज्ञापनों का जिक्र किया गया था। बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने मेटा से इस मामले में स्पष्टीकरण मांगा है। मेटा ने एक हफ्ते बाद अपना जवाब दिया लेकिन बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने मामले की सच्चाई जानने के लिए जांच शुरू करने का फैसला किया है। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें