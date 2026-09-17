70 साल पहले आज ही के दिन भारतीय इतिहास के एक हाई-वोल्टेज ड्रामे का अंत हुआ था। लगभग एक साल तक चले खींचतान के बाद आखिरकार 17 सितंबर 1948 को दक्कन के सबसे अमीर राज्य हैदराबाद का भारत में विलय हो गया था।

आखिर ऐसा क्या हुआ था कि आजादी के वक्त बाकी राजा-रजवाड़ों की तरह हैदराबाद के निजाम ने आसानी से भारत के साथ हाथ नहीं मिलाया? सरदार पटेल को क्यों इस मामले में फूंक-फूंक कर कदम रखना पड़ा? रजाकार कौन थे और किसान निजाम के पीछे क्यों हाथ धोकर पड़े थे? आइए जानते हैं इस ड्रामे की पूरी कहानी।

अगस्त 1947: जब निजाम के सिर चढ़ा ‘स्वतंत्र राजा’ बनने का खुमार

अंग्रेज जब अपना बोरिया-बिस्तर समेट कर जा रहे थे, तब भारत में 500 से ज्यादा रजवाड़े थे। इन राजवाड़ों के सामने तीन विकल्प थे- भारत में मिल का, पाकिस्तान में मिलने का, या फिर दोनों से अलग रहकर स्वतंत्र रहने का। ज्यादातर राजाओं ने समझदारी दिखाई और भारत में शामिल हो गए, लेकिन कुछ राजा कुछ और ही चाहते थे। उत्तर में जम्मू-कश्मीर और दक्षिण में हैदराबाद इस फेहरिस्त में सबसे आगे थे।

1713 में बना हैदराबाद 1947 तक एक विशाल हो चुका था। इसमें आज के तेलंगाना, महाराष्ट्र व कर्नाटक के बड़े हिस्से आते थे। वहां के शासक मीर उस्मान अली (निजाम आसफ जाह सातवां) उस वक्त दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में गिने जाते थे।

कश्मीर के राजा हिंदू थे और अधिकांश प्रजा मुस्लिम थी। हैदराबाद में मामला ठीक उल्टा था — राजा मुस्लिम और अधिकांश प्रजा हिंदू थी। लेकिन निजाम कोई आम मुस्लिम शासक नहीं था। अथाह दौलत और रसूख के चलते मुस्लिम जगत में उसका सिक्का चलता था। उसके बेटों की शादी उस्मानी (ऑटोमन) साम्राज्य के अंतिम खलीफा की बेटी और भतीजी से हुई थी।

निजाम को लगता था कि विश्व युद्धों में उसने अंग्रेजों के खजाने में जो दिल खोलकर पैसे लुटाए थे, उसके बदले ब्रिटेन हैदराबाद को एक आजाद देश का दर्जा दे देगा। हालांकि ऐसा हुआ नहीं। उसने अपना केस लड़ने के लिए सीधे लॉर्ड माउंटबेटन के पक्के यार और मशहूर अंग्रेज वकील सर वाल्टर मोंकटन को रख लिया। मोंकटन ने माउंटबेटन से कहा कि अगर भारत ने ज्यादा हरकत की, तो निजाम पाकिस्तान की गोद में जा बैठेंगे!

उधर पाकिस्तान से जिन्ना ने भी अपना डायलॉग फेंक दिया कि ‘अगर कांग्रेस ने हैदराबाद पर दबाव बनाया, तो भारत के सभी 10 करोड़ मुसलमान इस मुस्लिम राजवंश के लिए ढाल बनकर खड़े हो जाएंगे।’

लेकिन सरदार पटेल भी कच्चे खिलाड़ी नहीं थे। उन्होंने एकदम शांति से काम लिया। नवंबर 1947 में भारत और हैदराबाद के बीच ‘यथास्थिति समझौता’ हुआ, यानी सब कुछ वैसा ही चलता रहेगा जैसा अंग्रेजों के जमाने में था।

अप्रैल 1948 में जब माहौल गर्म होने लगा, तो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने मुंबई में एक सम्मेलन में साफ कर दिया कि ‘हम कोई जल्दबाजी में बहकने वाले नहीं हैं।’ हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि वह सरदार पटेल की बात से सहमत हैं कि भारत के स्वाभिमान और बुनियादी हितों से कोई समझौता नहीं होगा।

विद्रोह, ड्रामा और रजाकारों की गुंडागर्दी

एक तरफ के के.एम. मुंशी और हैदराबाद के दीवान मीर लायक अली टेबल पर बैठकर लंबी-लंबी बातें कर रहे थे, तो दूसरी तरफ निजाम की रियासत के अंदर गदर मचा हुआ था। गाँवों में कम्युनिस्टों के झंडे तले किसान बंधुआ मजदूरी और भारी कर के विरोध में ज़मींदारों के खिलाफ लाठी-डंडे लेकर खड़े हो चुके थे। ‘हैदराबाद स्टेट कांग्रेस’ ने भी राज्य में लोकतंत्र की बहाली के लिए 7 अगस्त 1947 से सत्याग्रह शुरू किया हुआ था।

इसी बीच निजाम की गद्दी बचाने के लिए एक संगठन मैदान में उतर आया। इसका नाम ता — ‘इत्तेहाद-उल-मुसलीमीन’।

शुरुआत में तो यह मुसलमानों के हक की बात करने वाला राजनीतिक दल था, लेकिन जैसे ही कासिम रिजवी नाम के कट्टरपंथी के हाथ में इसकी कमान आई, इसने पूरी तरह गुंडागर्दी का रूप ले लिया। रिजवी ने सरकारी शह पर ‘रजाकार’ नाम की एक प्राइवेट आर्मी बना ली। ये रजाकार निजाम के खिलाफ बोलने वाले किसी भी शख्स पर टूट पड़ते थे।

अब सरदार पटेल का सब्र का बांध टूट रहा था। जून 1948 में उन्होंने नेहरू को खत लिखकर सीधे-सीधे कह दिया — अब बहुत हुआ, इन्हें सीधे शब्दों में बताना होगा कि बिना शर्त विलय और जनता का शासन ही एकमात्र रास्ता है।”

भारत सरकार फिर भी शांति से बात निपटाने की कोशिश करती रही, लेकिन उधर हैदराबाद में गुपचुप तरीके से विदेशों से हथियार मंगाए जा रहे थे।

ऑपरेशन पोलो: और 3 दिन में फुस्स हो गया निजाम का गुरूर

आखिरकार, 13 सितंबर 1948 को भारत सरकार ने ‘ऑपरेशन पोलो’ का हुक्म दिया और भारतीय सेना हैदराबाद में दाखिल हो गई। जिस निजाम और रजाकारों की धौंस से माहौल गर्म था, भारतीय सेना के सामने वे महज तीन दिन में पस्त हो गए और आत्मसमर्पण कर दिया।

17 सितंबर की रात को निजाम ने रेडियो पर आकर खुद रजाकारों को प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया। छह दिन बाद रेडियो पर आकर उसने अपनी पूरी भड़ास कासिम रिजवी पर फोड़ दी,”रिजवी और उसके गुंडों ने हिटलर वाले तरीके अपनाकर राज्य पर कब्जा कर लिया था, जबकि मैं तो भारत के साथ खुशी-खुशी समझौता करना चाहता था!”

भारत के लिए यह सिर्फ एक रियासत का विलय नहीं था, बल्कि जिन्ना के उस नैरेटिव की हवा निकालना था जो वे पूरी दुनिया के सामने बना रहे थे। भारत के मुसलमानों ने इस पूरे मामले में खुलकर अपनी सरकार का साथ दिया था।

सरदार पटेल ने भी मुस्कुराते हुए इस बात पर मुहर लगाई थी कि ‘हैदराबाद के मुद्दे पर भारत के मुसलमानों ने जिस तरह खुलकर देश का साथ दिया है, उसने पूरे देश में एक बेहतरीन मिसाल कायम की है।’

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