नासा ने रविवार (30 अगस्त) को एक नया और बेहद शक्तिशाली स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च किया। यह दूरबीन डार्क मैटर और डार्क एनर्जी समेत ब्रह्मांड के कई अनसुलझे रहस्यों को समझने में वैज्ञानिकों की मदद कर सकती है।

स्पेसएक्स (SpaceX) के रॉकेट से छोड़ी गई इस दूरबीन का नाम मशहूर वैज्ञानिक नैंसी ग्रेस रोमन की याद में रखा गया है। नैंसी को ‘हबल की मां’ भी कहा जाता है, क्योंकि 1990 से काम कर रहे मशहूर हबल टेलीस्कोप को बनाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी।

काम करने की क्षमता के मामले में यह नया टेलीस्कोप पुराने ‘हबल टेलीस्कोप’ और हाल ही में आए ‘जेम्स वेब टेलीस्कोप’ के बीच की कड़ी है। यह अंतरिक्ष के बहुत बड़े हिस्से को एक साथ देख सकता है। इससे हमें डार्क मैटर, डार्क एनर्जी और सौरमंडल के बाहर मौजूद ग्रहों (एक्सोप्लेनेट) के बारे में नई बातें पता चल सकती हैं।

दरअसल, रोमन टेलीस्कोप अंतरिक्ष के बहुत बड़े हिस्से पर नज़र रख सकता है, इसलिए यह सौरमंडल से बाहर के नए ग्रहों को ढूंढने में मदद कर सकता है। इससे हमें इस सवाल का जवाब मिल सकता है कि क्या इस विशाल ब्रह्मांड में हम इंसानों के अलावा भी कोई जीवन है? दरअसल एक्सोप्लेनेट सौरमंडल से बाहर के वे ग्रह हैं जो दूर किसी तारे या किसी ‘बुझ चुके तारे’ का चक्कर लगाते हैं। अब तक वैज्ञानिक ऐसे 6,000 से ज़्यादा ग्रहों को खोज चुके हैं।

आइए आसान भाषा में समझते हैं कि डार्क मैटर और डार्क एनर्जी क्या होते हैं और इन बातों का क्या मतलब है?

हम जो ब्रह्मांड देखते हैं, वह केवल 5 % हिस्सा है। बाकी के ब्रह्मांड का हिस्सा डार्क मैटर और डार्क एनर्जी से बना है। वैज्ञानिकों का मानना है कि डार्क मैटर ब्रह्मांड का करीब 27 प्रतिशत हिस्सा है। यह दिखाई नहीं देता, लेकिन इसे एक तरह के अदृश्य ‘गोंद’ की तरह माना जाता है, जो आकाशगंगाओं को एक साथ बांधे रखने में मदद करता है।

वहीं, डार्क एनर्जी ब्रह्मांड का लगभग 68 प्रतिशत हिस्सा है। वैज्ञानिकों के मुताबिक, यह एक तरह की दूर धकेलने वाली ताकत है, जो बिग बैंग के बाद से ब्रह्मांड के लगातार फैला रहा है। इस तरह दो ऐस चीजें हैं, जो ब्रह्मांड को एक साथ बांधे हुए भी हैं और फैला भी रही हैं।

यह टेलीस्कोप इसी डार्क मैटर का विस्तृत अध्ययन करेगा। इससे वैज्ञानिक यह समझने में मदद मिल सकती है कि ब्रह्मांड में डार्क मैटर किस तरह फैला हुआ है और उसकी संरचना कैसी है। खासतौर पर शुरुआती दौर में तारों के बनने के समय ब्रह्मांड में डार्क मैटर की स्थिति को समझने में मदद मिल सकती है।

इसके अलावा, यह टेलीस्कोप यह भी यह भी समझने में मदद करेगा कि गुरुत्वाकर्षण किस तरह प्रकाश के रास्ते को थोड़ा सा मोड़ देता है (जिसे ग्रेविटेशनल लेंसिंग कहते हैं)। इससे पूरे ब्रह्मांड की आकाशगंगाओं का एक साफ 3D नक्शा तैयार किया जा सकेगा।

यह टेलीस्कोप कैसे काम करेगा?

लगभग 8,000 किलो वजनी और एक बड़ी टूर बस के आकार का यह टेलीस्कोप पृथ्वी से लगभग 12 लाख किलोमीटर दूर ‘लैग्रेंज पॉइंट 2’ (L2) नाम की जगह पर रहकर काम करेगा। जेम्स वेब टेलीस्कोप भी इसी जगह से काम कर रहा है। अंतरिक्ष का यह हिस्सा ऐसा है जहां सूरज और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण मिलकर इस दूरबीन को बिल्कुल स्थिर रखेंगे, जिससे बिना किसी रुकावट के साफ तस्वीरें ली जा सकती हैं।

यह दूरबीन न्यू मैक्सिको, ऑस्ट्रेलिया और जापान के ग्राउंड स्टेशनों पर रोज़ाना लगभग 1.4 टेराबाइट (TB) डेटा भेजेगी और अपने 5 साल के मिशन में कुल 20 पेटाबाइट (PB) डेटा जुटाएगी।

इसके अंदर दो मुख्य उपकरण लगे हैं:

वाइड फील्ड कैमरा: यह 300-मेगापिक्सल का एक खास इन्फ्रारेड कैमरा है जो चांद के आकार से लगभग 1.5 गुना बड़े आसमान के हिस्से को एक बार में कैप्चर कर सकता है। यह हबल टेलीस्कोप से 1,000 गुना तेज़ी से तस्वीरें प्रोसेस कर सकता है।

कोरोनाग्राफ: जिस तरह इंसान सूरज की तेज रोशनी को सीधे नहीं देख सकता और आंखों की सुरक्षा के लिए चश्मे का इस्तेमाल करता है, उसी तरह खगोलविद कोरोनाग्राफ की मदद लेते हैं। यह उपकरण आकाशीय पिंडों से निकलने वाली बेहद तेज रोशनी को ढक देता है, ताकि वैज्ञानिक उसके आसपास के अंतरिक्ष का बारीकी से अध्ययन कर सकें।

नैंसी ग्रेस रोमन कौन थीं?

1925 में अमेरिका में जन्मीं नैंसी ग्रेस रोमन नासा की पहली ‘चीफ एस्ट्रोनॉमर’ (मुख्य खगोलशास्त्री) थीं। उन्होंने उस दौर में अंतरिक्ष में टेलीस्कोप भेजने की शुरुआत की, जब सब ज़मीन पर बनी दूरबीनों पर ही निर्भर थे। 2018 में उनका निधन हो गया था। अब उनके जन्म के 100 से भी ज़्यादा साल बाद नासा उनके नाम पर यह टेलीस्कोप लॉन्च कर रहा है।

नैंसी ने नासा के ‘ग्रेट ऑब्जर्वेटरीज़ प्रोग्राम’ (जिसमें हबल, चंद्र एक्स-रे, कॉम्पटन गामा रे और स्पिट्ज़र टेलीस्कोप शामिल हैं) को शुरू करने में बहुत अहम भूमिका निभाई थी। उन दूरबीनों ने ब्रह्मांड को देखने का इंसानों का नज़रिया हमेशा-हमेशा के लिए बदल दिया।

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आईआईटी से इंजीनियरिंग करने के बाद ज्यादातर युवाओं का सपना किसी बड़ी कंपनी में नौकरी और लाखों रुपये के पैकेज का होता है, लेकिन पवन कुमार चांदना (Pawan Kumar Chandana) ने अलग रास्ता चुना। उन्होंने करीब 40 हजार रुपये महीने की सरकारी नौकरी से अपने करियर की शुरुआत की, क्योंकि उनका लक्ष्य सिर्फ सुरक्षित भविष्य बनाना नहीं, बल्कि अंतरिक्ष तकनीक के क्षेत्र में कुछ नया करना था। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।