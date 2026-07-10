Lalita Gautam Case: उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में दलित छात्रा ललिता गौतम हत्याकांड का मामला अब गहराता जा रहा है। अब इस हत्याकांड को लेकर जातिगत विरोध-प्रदर्शन भी हो रहे हैं। साथ इस मामले पर सियासत भी तेज हो रही है, शुक्रवार को चंद्रशेखर आजाद शुक्रवार को मेरठ पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें सिवाया टोल प्लाजा में रोक लिया।

पुलिस के मुताबिक, परिवार को कुछ लोगों ने बहला-फुसलाकर ज्ञापन देने के बहाने कलेक्ट्रेट के बाहर धरना करवाया, जिसके उग्र प्रदर्शन के मद्देनजर मेरठ पुलिस ने लाठी चार्ज किया। आरोप है कि प्रदर्शनकारियों ने बिना अनुमति सड़क जाम किया और हिंसक होते डीएम कार्यालय का गेट तोड़ा। इस दौरान पुलिस के कई जवान भी घायल हुए। पुलिस ने प्रदर्शन और सड़क जाम के बाद 13 नामजद और 25 से 50 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। साथ ही सात आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है।

कई बड़े नेताओं ने उठाया मुद्दा

इस मामले में पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने भी इस मुद्दे को उठाया है। साथ ही पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल उठाए हैं।

मायावती ने कानून हाथ में न लेने की अपील

इधर शुक्रवार को मायावती ने दलित समाज से कानून हाथ में न लेने की अपील की और कहा कि बाबा साहब ने सीख दी है कि अत्याचार के खिलाफ लड़ाई कानून के दायर में रहकर लड़नी चाहिए। यदि मामला कोर्ट में जाए और निचली कोर्ट में इंसाफ न मिले तो ऊपरी अदालत में जाना चाहिए क्योंकि संविधान ने यह सुविधा दी है, ऐसे में सड़कों पर उतरने की जरूरत नहीं।

पूर्व सीएम ने आगे चंद्रशेखर का नाम लिए बिना कहा कि कुछ संगठन राजनीति चमकाने के लिए पीड़ित परिवारों को भड़काकर सड़क पर उतार देते हैं और फिर सड़क जाम होते हैं। बाद में उनके नेता घटनास्थल पर पहुंचकर राजनीतिक रोटियां सेंकते हैं, जिससे पीड़ित इंसाफ मिलने में मुश्किल होती है।

चंद्रशेखर ने क्या कहा था?

नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने लिखा, “15 मई को ललिता गौतम का अपहरण कर हत्या से जुड़े बाकी आरोपियों को जेल भेजने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे परिजनों और लोगों पर लाठीचार्ज तथा न्याय की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया जाना भाजपा सरकार की दलित विरोधी और दमनकारी कार्यशैली को दिखाता है।”

आगे लिखा, “मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अगर पीड़ित परिवार इस मामले में अन्य लोगों की संलिप्तता का आरोप लगा रहा है, तो उनकी मांगों को दबाने के बजाय पूरे प्रकरण की निष्पक्ष, पारदर्शी और समयबद्ध जांच कराई जानी चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई दोषी बचने न पाए और कोई निर्दोष फंसने न पाए। जांच में जो भी दोषी पाया जाए, उसके विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए तथा पीड़ित परिवार को शीघ्र न्याय दिलाया जाए। मैं जल्द ही मेरठ पहुंचकर अपने इस परिवार से मुलाकात करूंगा।”

कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल हाउस अरेस्ट

गुरुवार को दलित छात्रा ललिता गौतम के परिवार से मिलने कांग्रेस का 32 सदस्यीय एक प्रतिनिधिमंडल पुलिस ने हाउस अरेस्ट कर दिया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने यह टीम गठित की थी। इस प्रतिनिधिमंडल में मेरठ समेत आसपास के जिलों के कई नामी कांग्रेस नेताओं को शामिल किया गया था।

दलित संगठनों ने की मांग

इधर दलित संगठनों ने छात्रा को न्याय दिलाने की मांग को लेकर दलित महापंचायत भी की। संगठनों की मांग है कि इस हत्याकांड में शामिल सभी आरोपियों को गिरफ्तार करके सुनवाई फास्ट ट्रैक में कराई जाए। साथ ही सभी दोषियों को फांसी की सजा दी जाए और परिवार की एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। ऐसे में आइए जानते हैं कि क्या है ललिता गौतम हत्याकांड?

क्या है ललिता हत्याकांड?

20 वर्षीय ललिता गौतम अपने परिवार के साथ मेरठ के टीपी नगर क्षेत्र के गगन एनक्लेव में रहती थी। वह बीए की छात्रा थी, 15 मई को परीक्षा देने के लिए घर से ललिता निकली जो देर शाम तक वापस नहीं लौटी। इसके बाद परिजनों ने उसकी तलाश शुरू कर दी, लेकिन कुछ पता नहीं चला। फिर 16 मई को परिवार ने थाना टीपी नगर में गुमशुदगी दर्ज कराई। पुलिस ने जांच शुरू की और आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। सीसीटीवी में ललिता गांव कल्याणपुर के रहने वाले अंकुश नाम के युवक के साथ जाती दिखी।

पुलिस ने आरोपी अंकुश को हिरासत में ले लिया। पूछताछ में उसने हत्या की बात कबूली। पुलिस ने बताया कि अंकुश और ललिता गौतम रिश्ते में थे। घटना वाले दिन दोनों साथ थे। अंकुश को पहले से शक था कि वह किसी और से बात करती है, घटना वाले दिन उसने ललिता के फोन में कुछ फोटो और चैट देख ली। इसके बाद दोनों में बहस हुई और आवेश में आकर उसने ललिता की हत्या कर दी और शव को उपसिया जंगल स्थित एक गन्ने के खेत में फेंक दिया।

पुलिस ने दो आरोपियों को पकड़ा

पुलिस को आरोपी के बताई जगह पर 17 मई को ललिता के शव मिले। मामले में मुख्य आरोपी अंकुश को 18 मई को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इसके बाद सबूत मिटाने के आरोप में एक और आरोपी को पकड़ा। मामले में ललिता के परिवार का आरोप है कि एक युवक इस पूरे हत्याकांड को अंजाम नहीं दे सकता, इसमें और भी लोग शामिल हैं। परिवार ने अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी की जल्द से जल्द मांग की है, साथ ही उन पर बुलडोजर कार्रवाई की मांग की है।

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