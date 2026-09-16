छह राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने मंगलवार को 422 मेगावाट की ‘किशाउ बहुउद्देश्यीय परियोजना’ के लिए एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए।

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 15,000 करोड़ रुपये की इस महात्वाकांक्षी परियोजना के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, राजस्थान के राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ समझौते पर दस्तखत किए। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल भी मौजूद रहे।

इस ऐतिहासिक समझौते के बाद अब किशाउ बहुउद्देश्यीय परियोजना को अंतिम मंजूरी के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल के पास भेजा जाएगा।

क्या है किशाउ बहुउद्देश्यीय परियोजना?

किशाउ बहुउद्देश्यीय परियोजना हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की सीमा पर बहने वाली यमुना की प्रमुख सहायक नदी ‘टोंस’ पर प्रस्तावित एक विशाल बांध और जलविद्युत परियोजना है। इस योजना के तहत 232.6 मीटर ऊंचा कंक्रीट का बांध बनाया जाएगा, जिससे 147.6 करोड़ इकाई बिजली पैदा होगी।

परियोजना का स्थल हिमाचल प्रदेश के सिरमौर और उत्तराखंड के देहरादून जिले में फैला हुआ है। दोनों राज्यों ने जून 2015 में एक ज्वाइंट वेंचर बनाने के लिए समझौता किया था, जिसके बाद जनवरी 2017 में ‘किशाउ कॉर्पोरेशन लिमिटेड’ का गठन हुआ। इस बांध का मुख्य उद्देश्य बिजली उत्पादन के साथ-साथ लगभग 97,076 हेक्टेयर भूमि के लिए सिंचाई की व्यवस्था करना और लाभार्थी राज्यों — हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश को पीने व उद्योगों के लिए पानी उपलब्ध कराना है।

किशाउ कॉर्पोरेशन लिमिटेड की अध्यक्षता हिमाचल और उत्तराखंड के मुख्य सचिव दो-दो साल में रोटेशन के आधार पर संभालते हैं।

क्यों पड़ी किशाउ बांध की जरूरत?

12 मई 1994 को अविभाजित उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली के बीच यमुना जल के बंटवारे को लेकर हुए समझौते के बाद ऊपरी यमुना क्षेत्र में तीन प्रमुख जल भंडारण परियोजनाएं बनाने की योजना बनी थी, जिनमें से किशाउ एक है।

अन्य दो परियोजनाएं ‘लखवाड़’ और ‘रेणुकाजी’ हैं, जिनके समझौतों पर पहले ही हस्ताक्षर हो चुके हैं और उन पर काम जारी है। इन बांधों की सख्त जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि यमुना के उद्गम स्थल (यमुनोत्री) से लेकर दिल्ली के ओखला बैराज तक लगभग 30,000 वर्ग किलोमीटर के विशाल क्षेत्र में पानी को रोकने या जमा करने की कोई सुविधा मौजूद नहीं थी। 1994 के समझौते के तहत यमुना के 11.983 अरब घन मीटर (BCM) वार्षिक इस्तेमाल योग्य पानी में से इन राज्यों को मौसमी कोटा आवंटित किया गया था।

इसमें हरियाणा को सबसे ज़्यादा 5.730 BCM, उत्तर प्रदेश को 4.032 BCM, राजस्थान को 1.119 BCM, दिल्ली को 0.724 BCM और हिमाचल प्रदेश को 0.378 BCM पानी तय किया गया था। बाद में साल 2000 में उत्तराखंड के गठन के बाद उत्तर प्रदेश के हिस्से में से 0.311 BCM पानी उत्तराखंड को दिया गया, जबकि यूपी का हिस्सा 3.721 BCM रह गया।

इस साल की शुरुआत में किशाउ परियोजना की विस्तृत विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) संबंधित राज्यों को भेजी गई थी, जिसे अभी अंतिम रूप दिया जाना बाकी है।

क्यों अटका हुआ था समझौता?

पिछले आठ सालों से हिमाचल प्रदेश दो मुख्य वजहों से इस समझौते पर दस्तखत करने से बच रहा था। पहला, परियोजना पर आने वाला भारी खर्च। दूसरा, यह आशंका कि भारी नुकसान उठाने के बावजूद राज्य को इसका सही फायदा नहीं मिलेगा।

पुरानी व्यवस्था के तहत, हिमाचल की पिछली भाजपा सरकार परियोजना लागत में करीब 800 करोड़ रुपये देने पर सहमत हुई थी। हालांकि, मौजूदा कांग्रेस सरकार ने इसे हिमाचल के वित्तीय हितों के खिलाफ बताते हुए खारिज कर दिया, क्योंकि इस बांध के बनने से राज्य की काफी ज़मीन पानी में डूब जाएगी और बड़ी संख्या में लोग विस्थापित होंगे।

वास्तव में, 2020 की एक अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार, इस परियोजना से हिमाचल और उत्तराखंड की करीब 2,950 हेक्टेयर भूमि जलमग्न हो जाएगी, जिससे 17 गांवों के लगभग 5,500 लोग प्रभावित होंगे। हिमाचल का तर्क था कि जिस परियोजना का असली फायदा निचले इलाकों में बसे राज्यों (दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान) को मिलना है, उसमें वह भारी वित्तीय निवेश क्यों करे।

कैसे निकला विवाद का हल?

इस गतिरोध में बड़ा बदलाव जून 2026 में आया, जब केंद्र सरकार ने परियोजना की 90% लागत खुद उठाने का ऐलान किया, जबकि बाकी 10% खर्च छह राज्यों के बीच बांटने की बात कही गई।

बैठक में मौजूद हिमाचल के अतिरिक्त मुख्य सचिव आर.डी. नज़ीम ने बताया, “नए समझौते के मुताबिक, परियोजना पर हिमाचल के हिस्से का खर्च दिल्ली और राजस्थान क्रमशः 75% और 25% के अनुपात में उठाएंगे, क्योंकि पानी का सीधा फायदा इन्हीं राज्यों को मिलेगा। चूंकि हिमाचल को फिलहाल अतिरिक्त बिजली की जरूरत नहीं है, इसलिए अपने हिस्से की बिजली पड़ोसी राज्यों को देने के बदले हिमाचल को उसका पैसा मिलेगा।”

हिमाचल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, “इस बांध की कुल जल भंडारण क्षमता 1,786 मिलियन क्यूबिक मीटर (MCM) होगी, जिसमें वास्तव में 1,324 MCM पानी जमा किया जा सकेगा। आपसी सहमति के तहत, हरियाणा को 633 MCM, उत्तर प्रदेश को 411 MCM, राजस्थान को 124 MCM, दिल्ली को 80 MCM, हिमाचल को 42 MCM और उत्तराखंड को पीने व औद्योगिक इस्तेमाल के लिए 34 MCM पानी मिलेगा।”

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