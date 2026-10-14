समुद्री सीमाओं की सुरक्षा में अब नौसेना को एक नया साथी मिल गया है। नौसेना ने 12 अक्टूबर को मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड में आईएनएस मंगरोल को अपने बेड़े में शामिल किया। माहे श्रेणी का यह युद्धपोत खास तौर पर तट के निकट उथले पानी में पनडुब्बियों का पता लगाने और उनका मुकाबला करने के लिए बनाया गया है।

आईएनएस मंगरोल पानी के नीचे मौजूद खतरों का पता लगा सकता है, उनका पीछा कर सकता है और जरूरत पड़ने पर उन्हें निशाना भी बना सकता है। इससे नौसेना को तट के पास समुद्री गतिविधियों पर नजर रखने और महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों की सुरक्षा करने में मदद मिलेगी। तट के नजदीक का उथला समुद्री क्षेत्र रणनीतिक और आर्थिक, दोनों लिहाज से अहम है।

माहे श्रेणी का तीसरा युद्धपोत

आईएनएस मंगरोल माहे श्रेणी के आठ स्वदेशी युद्धपोतों में तीसरा है। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल) इन सभी युद्धपोतों का निर्माण कर रहा है। मुंबई स्थित पश्चिमी नौसेना कमान के प्रमुख वाइस एडमिरल संजय वत्सायन ने आईएनएस मंगरोल को नौसेना में शामिल करने के समारोह की अध्यक्षता की।

कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड और कोलकाता की गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स (जीआरएसई) मिलकर उथले पानी के कुल 16 पनडुब्बी रोधी युद्धपोत बना रहे हैं। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक, इन युद्धपोतों में 80 प्रतिशत से अधिक स्वदेशी सामग्री का इस्तेमाल किया गया है। यह भारत की युद्धपोतों की डिजाइन तैयार करने, उनमें अलग-अलग प्रणालियां लगाने और रक्षा क्षेत्र में जहाज बनाने की बढ़ती क्षमता को दिखाता है।

आईएनएस मंगरोल का नाम गुजरात के जूनागढ़ जिले के तटीय कस्बे मंगरोल के नाम पर रखा गया है। मंगरोल मछली पकड़ने का एक प्रमुख बंदरगाह भी है। इस नाम के जरिए इलाके की समृद्ध समुद्री विरासत को सम्मान दिया गया है।

इससे पहले भी भारतीय नौसेना में आईएनएस मंगरोल (एम85) नाम का एक जहाज था। वह समुद्र में बिछाई गई बारूदी सुरंगों का पता लगाने और उन्हें नष्ट करने का काम करता था। उसने 1983 से 2004 तक नौसेना में सेवा दी थी।

आईएनएस मंगरोल के प्रतीक चिह्न में पांच नोक वाला हथियार ‘पंजमुख’ बना है। नौसेना ने इस युद्धपोत को बेड़े में शामिल करने के मौके पर सोशल मीडिया पर लिखा, “पाइड किंगफिशर की तरह, हम सटीक निशाना लगाते हैं।”

पाइड किंगफिशर काले और सफेद रंग का जलपक्षी है। इसकी चोंच नुकीली होती है और यह उड़ते समय एक ही जगह पर मंडरा सकता है। यह मंगरोल के तटीय जल क्षेत्र में पाया जाता है।

क्या हैं माहे श्रेणी के युद्धपोतों की खासियतें?

माहे श्रेणी के युद्धपोतों को इस तरह बनाया गया है कि वे तट के पास कम गहरे पानी में भी प्रभावी ढंग से काम कर सकें। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने इनका निर्माण अंतरराष्ट्रीय संस्था डेट नोर्स्के वेरिटास (डीएनवी) के मानकों के मुताबिक किया है। यह संस्था जहाजों की तकनीकी गुणवत्ता और सुरक्षा से जुड़े कड़े मानकों के आधार पर उनका प्रमाणन करती है।

भारतीय नौसेना में ये डीजल इंजन और वॉटरजेट से चलने वाले प्रोपल्सन सिस्टम का इस्तेमाल करने वाले सबसे बड़े युद्धपोत हैं। इस व्यवस्था से जहाज तेजी से अपनी दिशा बदल सकते हैं और पानी के नीचे कम शोर करते हैं। पनडुब्बियों का पता लगाने वाले अभियानों में कम शोर करना खास तौर पर उपयोगी है।

इनका मुख्य काम तटीय जल क्षेत्र में पनडुब्बियों का पता लगाना और उनका मुकाबला करना है। लेकिन इनकी भूमिका यहीं तक सीमित नहीं है। ये युद्धपोत पानी के नीचे निगरानी रखने, खोज और बचाव अभियान चलाने, कम तीव्रता वाले समुद्री अभियान करने और समुद्र में बारूदी सुरंगें बिछाने का काम भी कर सकते हैं। नौसेना ने इन्हें तट के पास पनडुब्बी रोधी अभियानों और गश्त की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया है।

कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के मुताबिक, हर युद्धपोत 78 मीटर लंबा और 11.36 मीटर चौड़ा है। इनका विस्थापन 896 से 1,100 टन के बीच है। विस्थापन का मतलब जहाज के पानी में चलने पर उसके द्वारा हटाए गए पानी के भार से है।

ये युद्धपोत अधिकतम 25 नॉट यानी करीब 46 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकते हैं। एक बार ईंधन भरने के बाद ये 1,800 समुद्री मील यानी लगभग 3,333 किलोमीटर की दूरी तय कर सकते हैं।

इनकी एक अहम खासियत सोनार प्रणाली है। यह ध्वनि तरंगों की मदद से पानी के नीचे मौजूद वस्तुओं का पता लगाती है। भारत में विकसित सोनार प्रणालियों के साथ आधुनिक सेंसर, हथियार और संचार उपकरण इन युद्धपोतों को पानी के नीचे मौजूद खतरों का पता लगाने, उन पर नजर रखने और जरूरत पड़ने पर उन्हें निशाना बनाने में मदद करते हैं।

इन युद्धपोतों में आधुनिक मशीनें, स्वचालित उपकरण और इंटिग्रेटेड कंट्रोल सिस्टम भी लगे हैं। इनकी मदद से जहाज उथले पानी में लंबे समय तक अभियान चला सकते हैं। इनके हथियारों में टॉरपीडो, पनडुब्बियों को निशाना बनाने वाले कई तरह के रॉकेट और आधुनिक रडार व सोनार प्रणालियां शामिल हैं।

क्यों जरूरी हैं पनडुब्बियों का शिकार करने वाले युद्धपोत?

समुद्र में हर खतरा सतह पर दिखाई नहीं देता। पनडुब्बियां पानी के नीचे छिपकर चल सकती हैं और तट के नजदीक पहुंचकर भी आसानी से नजर नहीं आतीं। ऐसे में उनका पता लगाने और समय रहते उनका मुकाबला करने के लिए खास युद्धपोतों की जरूरत होती है।

उथले पानी के पनडुब्बी रोधी युद्धपोतों का कार्यक्रम शुरू होने से पहले नौसेना तटीय गश्त और पनडुब्बियों का मुकाबला करने के लिए अभय श्रेणी के चार कॉर्वेट का इस्तेमाल करती थी। ये छोटे और तेज रफ्तार वाले युद्धपोत सोवियत संघ में बने पाउक-2 श्रेणी के जहाजों के आधार पर तैयार किए गए थे।

दशकों तक सेवा देने के बाद नौसेना ने इन जहाजों को 2017 से अक्टूबर 2025 के बीच अपने बेड़े से हटा दिया। पुराने जहाजों की जगह नए युद्धपोत शामिल करने और तटीय सुरक्षा मजबूत करने के लिए रक्षा अधिग्रहण परिषद (डीएसी) ने दिसंबर 2013 में 13,000 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से उथले पानी के 16 पनडुब्बी युद्धपोत खरीदने की मंजूरी दी थी।

इसके बाद कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड और गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स को आठ-आठ युद्धपोत बनाने का ठेका दिया गया।

भारत की समुद्री सीमा की लंबाई करीब 11,000 किलोमीटर है। देश में 12 प्रमुख बंदरगाह, 184 छोटे बंदरगाह और 1,197 द्वीप हैं। इतने बड़े समुद्री क्षेत्र की सुरक्षा के लिए ऐसे युद्धपोत जरूरी हैं, जो तट के पास कम गहरे पानी में भी पनडुब्बियों का पता लगा सकें और उनका मुकाबला कर सकें।

नौसेना को मिलेंगे दो श्रेणियों के 16 युद्धपोत

भारतीय नौसेना के लिए बनाए जा रहे इन 16 युद्धपोतों को दो श्रेणियों में बांटा गया है।

गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स अर्नाला श्रेणी के आठ युद्धपोत बना रही है। इनमें आईएनएस अर्नाला, अंद्रोथ, अंजदीप, अमिनी, अभय, अग्रय, अजय और अक्षय शामिल हैं।

दूसरी ओर, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड माहे श्रेणी के आठ युद्धपोत बना रही है। इनमें आईएनएस माहे, मालवन, मंगरोल, मालपे, मुल्की, मगदला, मनापाड और मछलीपट्टनम शामिल हैं।

उम्मीद है कि अगले दो से तीन वर्षों में इन सभी 16 युद्धपोतों को भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया जाएगा।

तटीय सुरक्षा में कैसे मदद करेंगे ये युद्धपोत?

इन युद्धपोतों की मदद से नौसेना तट के पास पानी के नीचे छिपी पनडुब्बियों का पता लगा सकेगी और जरूरत पड़ने पर उन्हें निशाना बना सकेगी। खास तौर पर ये चोरी-छिपे चलने वाली डीजल-इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों से निपटने में मदद करेंगे।

इनका ढांचा इन्हें उथले पानी में काम करने के अनुकूल बनाता है। आधुनिक सोनार प्रणालियां पानी के नीचे मौजूद खतरों का पता लगाने में मदद करती हैं, जबकि तेजी से दिशा बदलने की क्षमता इन्हें तटीय इलाकों में प्रभावी ढंग से काम करने लायक बनाती है।

इन युद्धपोतों से बंदरगाहों तक आने-जाने वाले समुद्री रास्तों, जहाजों के मार्गों, समुद्र में बने ऊर्जा प्रतिष्ठानों और नौसेना के अहम ठिकानों की सुरक्षा मजबूत होगी।

नौसेना को तटीय इलाकों में पनडुब्बी रोधी अभियानों के लिए एक अलग बेड़ा भी मिल जाएगा। इससे बड़े युद्धपोतों को गहरे समुद्र में अभियान चलाने पर ध्यान देने का मौका मिलेगा।

इसके अलावा, इन युद्धपोतों की तैनाती से दुश्मन के लिए पानी के नीचे छिपकर भारतीय तट के करीब पहुंचना मुश्किल होगा। इससे हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की समुद्री सुरक्षा मजबूत होगी।

तटीय रडार नेटवर्क, पानी के नीचे लगे सेंसर और समुद्री गश्त करने वाले विमानों के साथ मिलकर ये युद्धपोत पनडुब्बियों का पता लगाने और उनका मुकाबला करने की क्षमता बढ़ाएंगे। इस तरह भारत समुद्री सुरक्षा की ऐसी व्यवस्था तैयार कर सकेगा, जिसमें अलग-अलग प्रणालियां मिलकर काम करेंगी और ज्यादातर उपकरण व तकनीक स्वदेशी होंगे।

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भारतीय नौसेना ने सोमवार, 31 अगस्त को मुंबई के नेवल डॉकयार्ड में आईएनएस निपुण (INS Nipun) को कमीशन किया। निस्तार-क्लास का यह दूसरा डाइविंग सपोर्ट वेसल (DSV) है। करीब 9,000 टन वजनी यह अत्याधुनिक पोत पश्चिमी नौसैनिक कमान की गहरे समुद्र में डाइविंग, अंडरवाटर इंटरवेंशन और पनडुब्बी बचाव क्षमताओं को मजबूत करेगा। पूरी खबर के लिए यहाँ क्लिक करें।