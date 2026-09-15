भारतीय रेलवे को अक्सर देश की जीवनरेखा कहा जाता है, क्योंकि यह रोजाना 2 करोड़ से ज्यादा यात्रियों को मंजिल तक पहुंचाती है। यह दुनिया के सबसे बड़े माल ढुलाई परिवहन तंत्रों में से भी एक है। सच तो यह है कि रेलवे की कुल कमाई का 65% से ज्यादा हिस्सा माल ढुलाई से ही आता है। इसी की वजह से यात्रियों के किराए को काफी सस्ता रखने में मदद मिलती है।

पिछले दशक में राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क में 60% से अधिक का विस्तार हुआ है। माल ढुलाई में राजमार्गों की हिस्सेदारी बढ़ी है। हालांकि रेल से माल ढुलाई सस्ती है और कम उत्सर्जन के कारण पर्यावरण के अनुकूल भी है, लेकिन पूरे नेटवर्क में भीड़भाड़ और लास्ट-माइल कनेक्टिविटी की कमी इसकी पूरी क्षमता का उपयोग करने में बड़ी रुकावटें बनी हुई हैं।

इन चुनौतियों से निपटने के लिए भारतीय रेलवे ने अब देश के सभी सात हाई डेंसिटी नेटवर्क (HDN) को चार लाइन वाला बनाने की बड़ी योजना पर काम शुरू कर दिया है। इन सात रेल मार्गों पर रेलवे के कुल यातायात का 40% से ज्यादा हिस्सा चलता है।

इसके अलावा, वैतरणा-जेएनपीटी रेल खंड के शुरू होने के साथ 1,506 किलोमीटर लंबे पश्चिमी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (DFC) का काम पूरा हो गया है। अब रेलवे पूर्वी और पश्चिमी भारत को जोड़ने वाले तीसरे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को जल्द पूरा करने में जुटा है। यह कॉरिडोर पश्चिम बंगाल के दानकुनी से गुजरात के सूरत तक बनेगा और इसकी लंबाई 1,337 किलोमीटर होगी। इससे पहले 1,337 किलोमीटर लंबा ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर 2023 के अंत तक पूरी तरह चालू हो चुका था।

हम यहाँ यह जानने की कोशिश करेंगे कि HDN क्या हैं, इनकी भीड़भाड़ कम करने के लिए क्या किया जा रहा है, और भारत को समर्पित माल गलियारों की आवश्यकता क्यों है।

HDN क्या हैं?

HDN यानी हाई डेंसिटी नेटवर्क ऐसे रेल मार्ग हैं, जहां ज्यादातर हिस्सों में रेलवे की क्षमता से ज्यादा यात्री और मालगाड़ियां चल रही हैं। उदाहरण के लिए, मुंबई के पास 28 किलोमीटर लंबे कर्जत-लोनावला रेल खंड की क्षमता हर दिशा में रोजाना अधिकतम 40 ट्रेनों की है, लेकिन यहां औसतन 67 ट्रेनें चलती हैं। क्षमता से ज्यादा ट्रेनों के चलने से रेल मार्गों पर भीड़ बढ़ती है, यात्री और मालगाड़ियों में देरी होती है और पूरे रेल नेटवर्क की कार्यक्षमता प्रभावित होती है।

भारतीय रेलवे का नेटवर्क 69,000 किलोमीटर से ज्यादा लंबा है। इसमें HDN की लंबाई 11,051 किलोमीटर यानी कुल नेटवर्क का करीब 16% है। लंबाई में छोटा होने के बावजूद इन रेल मार्गों को रेलवे की रीढ़ माना जाता है, क्योंकि इन पर रेलवे के कुल यातायात का 40% से ज्यादा हिस्सा चलता है।

देश के अलग-अलग हिस्सों को जोड़ने वाले सात HDN हैं। इनमें 1,422 किलोमीटर लंबा हावड़ा-दिल्ली मार्ग, 2,039 किलोमीटर लंबा हावड़ा-मुंबई मार्ग, 1,322 किलोमीटर लंबा मुंबई-दिल्ली मार्ग, 1,876 किलोमीटर लंबा दिल्ली-गुवाहाटी मार्ग, 2,037 किलोमीटर लंबा दिल्ली-चेन्नई मार्ग, 1,117 किलोमीटर लंबा हावड़ा-चेन्नई मार्ग और 1,238 किलोमीटर लंबा मुंबई-चेन्नई मार्ग शामिल हैं।

रेलवे के हिसाब से किसी रेल मार्ग पर भीड़ से बचने और ट्रेनों को बिना रुकावट चलाने के लिए उसकी कुल क्षमता का 70-80% ही इस्तेमाल होना चाहिए। लेकिन आंकड़े बताते हैं कि HDN का सिर्फ 4.6% हिस्सा ऐसा है, जहां क्षमता का इस्तेमाल 80% से कम हो रहा है।

वहीं, 18.89% हाई डेंसिटी नेटवर्क में क्षमता का इस्तेमाल 80 से 100% के बीच हो रहा है। 32.75% नेटवर्क पर ट्रेनों की संख्या क्षमता के 100 से 120% तक पहुंच गई है। 29.53% मार्गों पर क्षमता का इस्तेमाल 120 से 150% तक है, जबकि 14.11% HDN में ट्रेनों की संख्या तय क्षमता से 150% से भी ज्यादा है।

इस वजह से कई रेल खंडों में बार-बार जाम जैसी स्थिति बनती है। इसका असर ट्रेनों के समय पर पहुंचने पर पड़ता है और सबसे ज्यादा देरी मालगाड़ियों में होती है। मालगाड़ियों की औसत रफ्तार अभी भी सिर्फ 25 किलोमीटर प्रति घंटा है।

पटरियों की संख्या बढ़ाई जा रही है

इन रेल खंडों पर अतिरिक्त रेल लाइनें बिछाना सिर्फ यात्रियों की सुविधा के लिए ही जरूरी नहीं है, बल्कि इससे माल ढुलाई बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। देश में माल ढुलाई में रेलवे की हिस्सेदारी करीब 27% है। रेलवे ने 2025-26 में 167 करोड़ टन माल ढोया। अब रेलवे ने 2030 तक माल ढुलाई बढ़ाकर 300 करोड़ टन करने का बड़ा लक्ष्य रखा है।

इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए हाई डेंसिटी वाले रेल मार्गों को सामान्य क्षमता वाले मार्गों में बदलना जरूरी है। राष्ट्रीय रेल योजना के मुताबिक, अगर HDN पर अतिरिक्त रेल लाइनें नहीं बिछाई गईं तो 2031 तक देश के 50% रेल नेटवर्क पर क्षमता का इस्तेमाल 150% से ज्यादा हो जाएगा। वहीं, 39% नेटवर्क पर क्षमता का इस्तेमाल 100 से 150% और 9% हिस्से पर 70 से 100% के बीच होगा।

वित्त वर्ष 2026-27 के लिए रेलवे ने 500 किलोमीटर नई रेल लाइन बनाने का लक्ष्य रखा है। इसके अलावा 2,400 किलोमीटर रेल लाइन को डबल करने की योजना है। वित्त वर्ष 2025-26 में रेलवे ने 2,600 किलोमीटर रेल लाइन को डबल करने और 700 किलोमीटर नई रेल लाइन बनाने का संशोधित लक्ष्य रखा गया था।

हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1,196 किलोमीटर लंबी आठ मल्टीट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं पर 20,804 करोड़ रुपये खर्च होंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि अतिरिक्त रेल लाइनें बिछाने से इन मार्गों पर भीड़ कम होगी और देश की लॉजिस्टिक्स लागत भी घटेगी।

वैष्णव ने बताया कि करीब 11,000 किलोमीटर लंबे हाई डेंसिटी रेल नेटवर्क में लगभग 2,000 किलोमीटर हिस्सा पहले ही चार लाइन वाला हो चुका है। करीब 5,000 किलोमीटर के लिए परियोजनाओं को मंजूरी मिल चुकी है और वहां काम चल रहा है। बाकी 4,000 किलोमीटर के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार की जा रही है और आने वाले समय में इन परियोजनाओं को मंजूरी दी जाएगी।

लॉजिस्टिक्स लागत कम करने के लिए माल को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में लगने वाला समय कम करना, गोदामों में माल रखने की जरूरत घटाना और रास्ते में माल की बर्बादी या खराब होने को कम करना जरूरी है।

रेलवे की लॉजिस्टिक्स लागत को लेकर संसद की स्थायी समिति के सवाल पर रेल मंत्रालय ने 10 फरवरी 2025 को बताया था कि सड़क से एक टन माल को एक किलोमीटर ले जाने की लागत करीब 3.60 रुपये है, जबकि रेल से यह लागत करीब 1.60 रुपये है। यानी रेल से माल ढुलाई काफी सस्ती है।

मंत्रालय के मुताबिक, अगर ज्यादा से ज्यादा माल को सड़क के बजाय रेल से ले जाया जाए तो लॉजिस्टिक्स लागत को 8-9% तक लाया जा सकता है। फिलहाल यह लागत करीब 12-13% है और इससे काफी खर्च होता है।

डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर

डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (DFC) असल में सिर्फ़ मालगाड़ियों के लिए बनाई जाने वाली अलग और ख़ास पटरियाँ होती हैं। कुछ जगहों पर ये पटरियाँ आम रेल लाइनों के समानांतर चलती हैं, तो कुछ जगहों पर ये यात्री स्टेशनों की भीड़भाड़ से बचने के लिए बाहर-बाहर से निकल जाती हैं। पूर्वी (ईस्टर्न) और पश्चिमी (वेस्टर्न) फ्रेट कॉरिडोर बनाने का विचार इसीलिए आया था क्योंकि हावड़ा-दिल्ली और मुंबई-दिल्ली वाले पुराने मुख्य रेल रास्ते पूरी तरह से जाम हो चुके थे और पटरियाँ अपनी क्षमता से 115% से 150% तक ज़्यादा इस्तेमाल हो रही थीं।

अब दोनों फ्रेट कॉरिडोर पूरी तरह चालू हैं और इनमें रोजाना औसतन 420 मालगाड़ियां चलती हैं। ईस्टर्न DFC पंजाब के लुधियाना से बिहार के सोननगर तक जाता है। इस मार्ग पर मुख्य रूप से पूर्वी भारत से आने वाला कोयला और खनिज ढोया जाता है।

वहीं, वेस्टर्न DFC पर मुख्य रूप से कंटेनर ले जाए जाते हैं। ये मानक आकार के स्टील के डिब्बे होते हैं, जिनमें सामान को सुरक्षित तरीके से जहाज, ट्रेन और ट्रक के जरिए एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है। महाराष्ट्र के जेएनपीटी और मुंबई पोर्ट के अलावा गुजरात के पीपावाव, मुंद्रा और कांडला बंदरगाहों से ये कंटेनर उत्तर भारत के कंटेनर डिपो तक पहुंचाए जाते हैं। इनमें दिल्ली का तुगलकाबाद, उत्तर प्रदेश का दादरी, पंजाब का धंधारी कलां और राजस्थान का खाटूवास प्रमुख हैं।

अब रेलवे दानकुनी से सूरत के बीच प्रस्तावित 1,738 किलोमीटर लंबे ईस्ट-वेस्ट DFC के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इस मार्ग पर कोयला खदानों, लौह अयस्क, बॉक्साइट, मैंगनीज, स्टील कारखानों, बंदरगाहों, उर्वरक और भारतीय खाद्य निगम (FCI) के गोदामों से बड़ी मात्रा में माल आने-जाने की उम्मीद है।

इसके अलावा ऐसे दो और फ्रेट कॉरिडोर प्रस्तावित हैं। इनमें पहला ईस्ट कोस्ट कॉरिडोर है, जो पश्चिम बंगाल के खड़गपुर से आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा तक बनेगा। यह मौजूदा खड़गपुर-विजयवाड़ा तटीय रेल लाइन के समानांतर होगा।

दूसरा नॉर्थ-साउथ कॉरिडोर है, जो मध्य प्रदेश के इटारसी से नागपुर होते हुए विजयवाड़ा तक जाएगा। हालांकि, इन दोनों परियोजनाओं को अभी मंजूरी नहीं मिली है और इन्हें भविष्य में शुरू किया जा सकता है।

यह भी पढ़ें-50 किमी/घंटा की औसत स्पीड और नो-ट्रैफिक रूट, जानिए कैसे काम करते हैं भारत के डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के वडोदरा में भारतीय रेलवे की महत्वाकांक्षी परियोजना ‘वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर’ (WDFC) के अंतिम तीन खंडों का औपचारिक उद्घाटन किया। 326 किलोमीटर लंबे इन खंडों को 20,700 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से तैयार किया गया है। इसके साथ ही गुजरात से महाराष्ट्र को जोड़ने वाला यह पूरा रूट अब पूरी तरह से चालू हो गया है। पूरी खबर के लिए यहाँ क्लिक करें।