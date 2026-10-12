रविवार से नवरात्रि की शुरुआत हो गई। गुजरात में इस दौरान लोग खुले मैदानों में गरबा नृत्य कर मां अंबे का स्वागत करते हैं। राज्य सरकार ने इस साल उत्सव खत्म करने के समय को लेकर कोई पाबंदी नहीं लगाई है।

आइए जानते हैं कि गरबा क्या है? सामूहिक रूप से गरबा नृत्य करने की परंपरा कैसे शुरू हुई और समय के साथ इसमें क्या बदलाव आए? गुजरात में यह इतना बड़ा सांस्कृतिक उत्सव कैसे बन गया?

गुजरात में नवरात्रि और गरबा

गुजरात के गरबा को दिसंबर 2023 में यूनेस्को की ‘मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत’ की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया था। गरबा देवी की भक्ति से जुड़ा नृत्य है। पहले नवरात्रि की नौ रातों में महिलाएं अपने घरों और मंदिरों के आंगन में गरबा करती थीं। हालांकि, पिछले कुछ दशकों में गरबा गुजरात की सीमाओं से बाहर निकलकर देश के दूसरे हिस्सों और दुनिया के उन इलाकों तक पहुंच गया है, जहां गुजराती समुदाय के लोग रहते हैं। अब गुजराती समुदाय के अलावा दूसरे समुदायों के लोग भी इसमें शामिल होते हैं और उत्सव का हिस्सा बनते हैं।

गुजरात में नवरात्रि अब करोड़ों रुपये का कारोबार बन चुकी है। हर साल इसके आयोजन के नए रूप देखने को मिलते हैं। कहीं खास विषय पर आधारित गरबा नाइट आयोजित होती हैं, तो कहीं पारंपरिक ‘मंडली’ और ‘शेरी’ गरबा की लोकप्रियता फिर बढ़ रही है। माहौल के अनुसार गरबा आयोजनों के साथ-साथ पालतू कुत्तों और बिल्लियों तथा उनके मालिकों के लिए भी अलग से गरबा कार्यक्रम होने लगे हैं।

गरबा केवल नवरात्रि तक सीमित नहीं है। लोग सामाजिक समारोहों, सामुदायिक आयोजनों और शादियों जैसे खुशी के मौकों पर भी गरबा करते हैं। लेकिन गुजरात में नवरात्रि का गरबा खास मायने रखता है। यह ऐसा सामुदायिक उत्सव है, जिसमें समाज के हर वर्ग के लोग शामिल होते हैं।

यूनेस्को को सौंपे गए दस्तावेज में कहा गया है, “कच्छ और उत्तर गुजरात के रेगिस्तानी इलाकों के गांवों और छोटे कस्बों से लेकर लंबे समुद्र तट के किनारे बसे गांवों और कस्बों तक, सूरत, वडोदरा और अहमदाबाद जैसे बड़े शहरों से लेकर भावनगर और जामनगर जैसे छोटे शहरों तक, हर जगह गरबा समान उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है।”

दस्तावेज के मुताबिक, गरबा घरों और मंदिरों के आंगनों से लेकर गांवों के सार्वजनिक स्थलों, शहरों के चौक-चौराहों, सड़कों और बड़े खुले मैदानों तक में होता है। इस तरह गरबा पूरे समुदाय को जोड़ने वाला उत्सव बन जाता है।

शहरों में विभिन्न समूह, युवाओं के दल, आवासीय सोसायटियां, आयोजनकर्ता और क्लब गरबा नाइट आयोजित करते हैं। संगीत की व्यवस्था एक ढोल बजाने वाले से लेकर बड़े संगीत दल तक कर सकते हैं। गरबा के पारंपरिक और आधुनिक गीत लिखने वाले कवि और लेखक भी इन आयोजनों का हिस्सा होते हैं।

पारंपरिक ढोल और दूसरे वाद्य यंत्रों की धुन पर नाचने वाले गोल घेरा बनाकर नाचते हैं। नृत्य की शुरुआत और अंत में उनका मुंह घेरे के अंदर की ओर रहता है। हर नाचने वाला अपने स्थान पर घूमता है और दूसरे नाचने वाले को छुए बिना गोल घेरे की बनावट बनाए रखता है।

शुरुआत में नाचने वाले धीमी गति से गोल घूमते हैं और हल्की तालियां बजाते हैं। धीरे-धीरे संगीत की गति बढ़ती जाती है और नृत्य तेज हो जाता है। गरबा और रास के कई रूप हैं। इनमें मणियारो रास, कनबी रास, विंछुड़ो, डांडिया नृत्य, कहलिया, हुडो, टिप्पणी, गोप रास और मेर रास शामिल हैं।

डांडिया नृत्य में भी कई तरह के स्टेप्स होते हैं। इनमें दोढियू, सिंपल फाइव, सिंपल सेवन, पोपटियू, त्रिकोणिया, लहरी, थ्री क्लैप्स, बटरफ्लाई, हुडो और टू क्लैप्स शामिल हैं। त्रिकोणिया शैली में हाथों की गतिविधियों से काल्पनिक त्रिकोण बनता है।

गरबा की कुछ परंपराएं अनोखी भी हैं। इनमें पुरुषों का महिलाओं की तरह कपड़े पहनकर गरबा करना शामिल है। अहमदाबाद के पुराने शहर में स्थित ‘सादु माता नी पोल’ गली में ‘सदुमा गरबा’ की परंपरा है। कहा जाता है कि यह दो सौ साल से भी ज्यादा पुरानी है। नवरात्रि की आठवीं रात यहां बरोत समुदाय के पुरुष साड़ी और चूड़ियां पहनकर गरबा करते हैं। इसे वे प्रायश्चित के रूप में करते हैं और सादु माता से श्राप वापस लेने की प्रार्थना करते हैं।

लोककथा के मुताबिक, बरोत समुदाय के पुरुष मुगल शासन के एक अधिकारी से सदुबेन नाम की महिला की रक्षा नहीं कर पाए थे। इस घटना में सदुबेन के बच्चे की मौत हो गई थी। इसके बाद सदुबेन ने सती होने से पहले पुरुषों को श्राप दिया था कि आने वाली पीढ़ियों के पुरुष कायर होंगे।

गरबा की परंपरा कैसे शुरू हुई और कैसे बदली?

वडोदरा स्थित महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय के प्रदर्शन कला संकाय में नृत्य विभाग की पूर्व प्रमुख और पूर्व डीन प्रोफेसर पारुल शाह ने बताया कि ‘गरबो’ या ‘गरबा’ शब्द संस्कृत के ‘गर्भदीप’ से निकला है। इसका अर्थ है ऐसा मिट्टी का घड़ा, जिसमें चारों ओर छेद बने होते हैं। इसे आम बोलचाल में ‘गरबो’ कहा जाता है।

पारुल शाह ने कहा, “गरबा की शुरुआत कब हुई, इसकी कोई निश्चित तारीख नहीं है। लेकिन इसका संबंध गुजरात पर शासन करने वाले राजवंशों के साथ-साथ किसानों और खेती से जुड़े समुदायों से भी रहा है।”

प्रोफेसर ने बताया कि गरबा, गरबी और रास जैसे नृत्य रूपों में बांसुरी और दूसरे वाद्य यंत्रों के साथ गाने और नाचने की परंपरा भगवान कृष्ण के समय से चली आ रही मानी जाती है। डांडिया या डंडों के साथ किए जाने वाले रास को भी इसी परंपरा से जोड़ा जाता है।

पारुल शाह ने कहा, “करीब 700 साल पहले शक्तिपीठ अंबाजी की स्थापना के बाद लोगों ने गरबा के माध्यम से माताजी की पूजा शुरू की। मिट्टी का घड़ा मानव शरीर का प्रतीक है और उसके भीतर जलने वाला दीपक आत्मा का प्रतीक है। यह उत्सव स्त्री शक्ति यानी शक्ति की पूजा को समर्पित है।”

यूनेस्को की मान्यता के लिए तैयार दस्तावेज में योगदान देने वाली विशेषज्ञों में शामिल पारुल शाह ने बताया कि पहले महिलाएं गांव के मंदिर के चौक में माताजी की स्थापना करती थीं, आरती उतारती थीं और फिर गरबा करती थीं। उन्होंने कहा कि अहमदाबाद में गरबा की शुरुआत पुराने शहर की ‘पोल’ यानी पास-पास बने घरों वाले मोहल्लों और रिलीफ रोड, अस्तोडिया तथा घीकांठा जैसी सड़कों से हुई। यहीं से ‘शेरी गरबा’ का चलन शुरू हुआ।

पारुल शाह ने बताया, “रात 10 बजे के बाद इन व्यस्त सड़कों पर यातायात कम हो जाता था। इसके बाद आसपास के लोग इकट्ठा होकर गाते और गरबा करते थे।”

उनके मुताबिक, गरबा गीत कितने पुराने हैं, इसका सटीक पता लगाना मुश्किल है। उन्होंने कहा कि 20वीं सदी में गरबा के ज्यादातर गीत वे थे, जिन्हें परिवारों और समुदायों की महिलाएं पीढ़ी-दर-पीढ़ी गाती आ रही थीं।

गरबा का ज्ञान और इसे करने का कौशल लोगों तक मौखिक परंपरा और लिखित दस्तावेजों, दोनों के जरिए पहुंचा। यूनेस्को को सौंपे गए दस्तावेज में कहा गया है, “शहरी और ग्रामीण इलाकों में लोग अभ्यास, प्रस्तुति, नकल और दूसरों को देखकर गरबा सीखते रहे हैं। यह भी माना जाता है कि जब गर्भवती महिला गरबा करती है, तो उसकी गतिविधियों और संगीत का असर गर्भ में पल रहे बच्चे तक पहुंचता है। इसे गर्भ संस्कार कहा जाता है।”

गरबा से जुड़ी वस्तुएं बनाने वाले कारीगर भी अपना हुनर मौखिक परंपरा और अभ्यास के जरिए अगली पीढ़ी तक पहुंचाते हैं। पारंपरिक संगीत और वाद्य यंत्रों का ज्ञान देखकर, सुनकर और उन्हें बजाने का अभ्यास करके सीखा जाता है।

गजल गायक अतुल ब्रह्मभट्ट के पिता जीतू भगत ने 1949 में अहमदाबाद में ‘श्री जीतू भगत सत्संग मंडली’ शुरू की थी। अतुल ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि शुरुआत में उनके पिता को गरबा में हिस्सा लेने के लिए आलोचना झेलनी पड़ी थी, क्योंकि इसे पारंपरिक रूप से महिलाओं का नृत्य माना जाता था। उन्होंने कहा, “लेकिन आज पुरुष भी महिलाओं की तरह ही उत्साह से गरबा करते हैं।”

अतुल ब्रह्मभट्ट ने बताया कि जीतू भगत पर वल्लभ और ढोला भाइयों का प्रभाव था। इन भाइयों को 118 अनुच्छेदों वाले ‘आनंद नो गरबो’ की रचना का श्रेय दिया जाता है। यह गीत आज भी गाया जाता है।

अतुल ने कहा, “मेरे पिता ने खुद सैकड़ों गरबा गीत लिखे, जिनमें से कुछ आज भी लोकप्रिय हैं। हर साल भाद्रपद पूर्णिमा पर वे 15 से 20 नए गरबा गीत लेकर अंबाजी पैदल जाते थे और मंदिर में गाते थे। उस समय गीतों की रिकॉर्डिंग नहीं होती थी। इसलिए भक्त उन्हें याद कर लेते थे और अपने गांव लौटकर गाते थे।”

अतुल ब्रह्मभट्ट ने बताया कि उनके पिता ने कभी गरबा सिखाने या गाने के लिए किसी से पैसे नहीं लिए। उन्होंने कहा, “वे हमें सिखाते थे कि गरबा सिर्फ भक्ति के लिए होना चाहिए, इसके बदले किसी चीज की उम्मीद नहीं करनी चाहिए।”

गरबा के बदलते आयोजन: परंपरा और आधुनिकता के बीच बहस

अहमदाबाद में गरबा के आयोजन लंबे समय से पुराने मोहल्लों की गली से निकलकर सरखेज-गांधीनगर हाईवे और एसपी रिंग रोड तक पहुंच चुके हैं। अब शहर के दूर-दराज के इलाकों में भी बड़े आयोजन होते हैं। प्रोफेसर शाह के मुताबिक, गरबा का विस्तार और उसमें आए बदलाव इसकी मूल विशेषताओं को दिखाते हैं।

पारुल शाह ने कहा, “हर पीढ़ी ने गरबा को नए रूप में ढाला है। इसमें नृत्य की नई शैलियां, आज के दौर के गीत और बदलते फैशन शामिल हुए हैं, लेकिन स्त्री शक्ति यानी शक्ति का प्रतीक गोल घेरा अब भी कायम है।”

पारुल शाह ने कहा, “गरबा एक जीवंत परंपरा है। इसमें लगातार बदलाव और नए रूप अपनाने की क्षमता है। समय के साथ खुद को ढालने और नए सिरे से विकसित होने के कारण ही यह परंपरा आज तक कायम है।”

कोविड-19 महामारी जैसे कठिन दौर में भी गुजरात में गरबा की परंपरा जीवंत बनी रही। शाह ने कहा कि नृत्य के तरीके, संगीत, गीत, सजावट, कपड़ों और हस्तशिल्प में बदलाव के बावजूद गरबा में पूजा, सामाजिक मेलजोल और उत्सव का भाव बना रहा है। हालांकि, कुछ बुजुर्ग और परंपरावादी लोग गरबा को मुख्य रूप से भक्ति का माध्यम मानते हैं। उन्हें इसके बढ़ते व्यावसायिक रूप से परेशानी है।

अतुल ब्रह्मभट्ट ने कहा, “मैं आज के दौर में मुफ्त में भी गरबा देखने नहीं जाऊंगा।” उनके मुताबिक, आजकल गरबा में भक्ति से ज्यादा पैसा कमाने पर जोर दिखाई देता है। उन्हें इसके आयोजन फैशन प्रदर्शन जैसे लगते हैं।

दूसरी ओर, युवा पीढ़ी के कुछ लोगों में भी पारंपरिक गरबा के प्रति आकर्षण बढ़ रहा है। ‘शेरी’ और ‘मंडली’ गरबा की हालिया लोकप्रियता को इसी बदलाव के रूप में देखा जा रहा है।

नवरात्रि के आयोजनों में कुछ ऐसे सामुदायिक समूहों की मौजूदगी भी बढ़ी है, जो हाल के वर्षों में उत्सव से जुड़कर वहां आने वाले लोगों पर ‘नजर’ रखने का दावा करते हैं।

अतुल ब्रह्मभट्ट ने कहा, “पहले लोग खुद अनुशासन में रहते थे। कोई हंगामा या बदसलूकी नहीं होती थी। अहमदाबाद के पुराने शहर में गरबा के लिए हर धर्म और समुदाय के लोग चंदा देते थे और सहयोग करते थे। तब कोई तनाव नहीं था, सिर्फ सामाजिक सद्भाव था।”

करोड़ों का कारोबार: गरबा से जुड़ी अर्थव्यवस्था

नवरात्रि के गरबा आयोजनों में बड़ी संख्या में लोग शामिल होते हैं और इसके साथ करोड़ों रुपये का कारोबार जुड़ा है। इसमें आयोजन के लिए जगह देने वाले लोग, कार्यक्रमों की योजना बनाने वाले, नृत्य सिखाने वाले और ध्वनि व रोशनी की व्यवस्था करने वाले लोग शामिल हैं। खाद्य उद्योग के अलावा मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कुम्हार, लोहार और बढ़ई भी इससे जुड़े हैं। ये कारीगर गरबा में इस्तेमाल होने वाली पारंपरिक वस्तुएं बनाते हैं, जिनमें मिट्टी के घड़े और मंडप यानी ‘मांडवड़ी’ शामिल हैं। कपड़े और आभूषणों का कारोबार भी गरबा से बड़े पैमाने पर जुड़ा हुआ है।

अहमदाबाद और सूरत जैसे बड़े शहरों में नवरात्रि शुरू होने से कई महीने पहले ही गरबा की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। हर साल गरबा की कक्षाओं के लिए बड़े-बड़े विज्ञापन लगाए जाते हैं।

कई स्कूल और विश्वविद्यालय नृत्य, संगीत, कपड़े और आभूषणों की डिजाइनिंग, खुले स्थानों की सजावट तथा ध्वनि और रोशनी की व्यवस्था से जुड़े व्यावसायिक पाठ्यक्रम भी चलाते हैं। इनसे गरबा आयोजनों को नए रूप देने में मदद मिलती है।

गुजरात सरकार के विभिन्न विभाग नवरात्रि की नौ रातों के दौरान गरबा के आयोजन के लिए सार्वजनिक स्थलों की व्यवस्था करने में मदद करते हैं। चूंकि पूरे राज्य में लोग इन उत्सवों में शामिल होते हैं, इसलिए यातायात और सुरक्षा के उचित इंतजामों पर विशेष ध्यान दिया जाता है।

राज्य सरकार 2003 से अहमदाबाद के जीएमडीसी मैदान में ‘वाइब्रेंट नवरात्रि’ कार्यक्रम आयोजित कर रही है।

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