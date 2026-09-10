अमेरिकी श्रम विभाग ने आईटी कंपनी कॉग्निजेंट को PERM प्रणाली के तहत नए आवेदन करने से रोक दिया है। PERM वह व्यवस्था है जिसके ज़रिए अमेरिकी कंपनियां विदेशी कर्मचारियों को अमेरिका में स्थायी रूप से रहने के लिए स्पॉन्सर करती हैं। अमेरिकी अधिकारियों को शक है कि इस योजना का गलत इस्तेमाल हुआ है। विभाग इसकी जांच कर रहा है।

श्रम विभाग के इंस्पेक्टर जनरल एंथनी डेस्पोसिटो ने 8 सितंबर को इस कार्रवाई का ऐलान करते हुए कहा कि कॉग्निजेंट के PERM आवेदनों को रोक दिया गया है। उनका कार्यालय व्हाइट हाउस फ्रॉड टास्क फोर्स के साथ मिलकर इसकी जांच कर रहा है। ऐसी ही कार्रवाई ‘क्लाउडेरा’ नाम की एक अन्य सॉफ्टवेयर कंपनी पर भी की गई है। हालांकि, अमेरिकी सरकार ने अभी यह साफ नहीं किया है कि कॉग्निजेंट पर ठीक-ठीक क्या आरोप हैं, कितने लोग इससे प्रभावित हुए हैं और यह रोक कब तक रहेगी।

यह कदम डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन द्वारा विदेशी कर्मचारियों पर की जा रही सख्ती का हिस्सा है। अमेरिकी सरकार का खास ध्यान टेक और आईटी कंपनियों पर है, जो बड़ी संख्या में विदेशी कर्मचारियों को नौकरी पर रखती हैं।

अमेरिकी अधिकारियों ने H-1B और PERM कार्यक्रमों के कथित गलत इस्तेमाल की जांच तेज कर दी है। इनमें कर्मचारियों को कम वेतन देने, फर्जी दस्तावेज या आवेदन दाखिल करने और अमेरिकी कर्मचारियों की जगह विदेशी कर्मचारियों को रखने जैसे आरोप शामिल हैं। यह जांच भारतीय पेशेवरों के लिए खास तौर पर महत्वपूर्ण है, क्योंकि H-1B वीजा पाने वालों और रोजगार आधारित ग्रीन कार्ड के आवेदकों में भारतीयों की बड़ी संख्या है।

हम यहाँ यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि PERM क्या है, यह H-1B से कैसे अलग है, और भारतीय कर्मचारी इससे कैसे प्रभावित हो सकते हैं?

PERM क्या है?

प्रोग्राम इलेक्ट्रॉनिक रिव्यू मैनेजमेंट (PERM) वह प्रणाली है जिसके माध्यम से कंपनियां आमतौर पर किसी विदेशी कर्मचारी को रोजगार-आधारित ग्रीन कार्ड दिलाने से पहले श्रम विभाग से मंजूरी प्राप्त करती हैं। जहाँ वीजा का आवेदन कर्मचारी खुद करता है, वहीं कर्मचारी की ओर से PERM का आवेदन कंपनी कंपनी करती है।

कंपनी को सरकार को यह साबित करना पड़ता है कि जिस पद पर वे विदेशी को रख रहे हैं, उसके लिए कोई योग्य अमेरिकी कर्मचारी उपलब्ध नहीं है और इससे अमेरिका के लोगों के वेतन या नौकरी पर बुरा असर नहीं पड़ेगा। जब सरकार मंजूरी दे देती है, तब ग्रीन कार्ड की प्रक्रिया आगे बढ़ती है।

जिस तारीख को श्रम विभाग आवेदन स्वीकार करता है, वही आमतौर पर कर्मचारी की ‘प्रायोरिटी डेट’ बन जाती है, जो एक तरह से ग्रीन कार्ड की लाइन में उनका टोकन नंबर होता है। भारत जैसे देशों के लोगों के लिए यह नंबर बहुत मायने रखता है, क्योंकि भारत से आवेदन करने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है और ग्रीन कार्ड सीमित हैं।

PERM, H-1B से कैसे अलग है?

H-1B एक अस्थायी वर्क वीजा है, जो अमेरिकी कंपनियों को खास योग्यता वाले विदेशी पेशेवरों को अपने यहां काम पर रखने की इजाजत देता है। इसके विपरीत, PERM अमेरिका में स्थायी निवास (ग्रीन कार्ड) पाने की प्रक्रिया का एक हिस्सा है।

इसलिए ये दोनों प्रक्रियाएं एक साथ चल सकती हैं। उदाहरण के लिए कोई भारतीय इंजीनियर अमेरिका में कॉग्निजेंट के लिए H-1B वीजा पर काम कर सकता है और उसी दौरान कंपनी उसे ग्रीन कार्ड दिलाने के लिए अलग से PERM आवेदन दाखिल कर सकती है। सिर्फ PERM आवेदन रुकने से कर्मचारी का मौजूदा H-1B स्टेटस या पहले से मिला हुआ ग्रीन कार्ड रद्द नहीं होता है।

कॉग्निजेंट के खिलाफ कार्रवाई से भारतीय कर्मचारी कैसे प्रभावित होंगे?

जिन कॉग्निजेंट कर्मचारियों के ग्रीन कार्ड की प्रक्रिया अभी PERM आवेदन तक नहीं पहुंची है, उनके लिए फिलहाल सबसे बड़ा असर देरी के रूप में होगा। जब तक यह रोक जारी रहेगी, कॉग्निजेंट नए PERM आवेदन नहीं कर पाएगी। ऐसे में इन कर्मचारियों की ग्रीन कार्ड की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकेगी और उन्हें अपनी ‘प्रायोरिटी डेट’ भी नहीं मिल पाएगी।

इसका असर भारतीय कर्मचारियों पर ज्यादा पड़ सकता है, क्योंकि अमेरिका में भारतीयों के लिए ग्रीन कार्ड की पहले से ही लंबी कतार है। अमेरिकी विदेश विभाग के सितंबर 2026 के वीजा बुलेटिन के मुताबिक, भारतीयों के लिए रोजगार आधारित दूसरी श्रेणी यानी EB-2 में फिलहाल ग्रीन कार्ड उपलब्ध नहीं था। वहीं, EB-3 के लिए अंतिम कार्रवाई की तारीख 1 जनवरी 2014 थी। इसका मतलब है कि इस श्रेणी में भारतीय आवेदकों को ग्रीन कार्ड के लिए कई साल इंतजार करना पड़ रहा है।

इसका असर कुछ कर्मचारियों के H-1B वीजा पर भी पड़ सकता है। H-1B वीजा पर आम तौर पर कोई व्यक्ति अमेरिका में छह साल तक रह सकता है। लेकिन कुछ मामलों में छह साल पूरे होने के बाद भी वीजा बढ़ाया जा सकता है। इसके लिए जरूरी है कि कर्मचारी के ग्रीन कार्ड की प्रक्रिया में PERM आवेदन सही समय पर शुरू हो चुका हो।

इसलिए जिन कर्मचारियों के H-1B के छह साल पूरे होने वाले हैं, उनके लिए PERM की प्रक्रिया शुरू न हो पाना बड़ी समस्या बन सकता है। अगर वे समय पर PERM प्रक्रिया शुरू नहीं कर पाते हैं, तो छह साल की सीमा पूरी होने के बाद अमेरिका में उनका रहना मुश्किल हो सकता है।

हालांकि, जिन कर्मचारियों की ग्रीन कार्ड की याचिका पहले ही मंजूर हो चुकी है और वे सिर्फ ग्रीन कार्ड मिलने का इंतजार कर रहे हैं, उनकी स्थिति अलग है। ऐसे कर्मचारी, नियमों के तहत, एक बार में तीन साल तक H-1B वीजा बढ़वा सकते हैं, भले ही उन्हें ग्रीन कार्ड के लिए अभी और इंतजार करना पड़े।

कॉग्निजेंट का बहुत बड़ा कर्मचारी आधार होने की वजह से यह मामला और महत्वपूर्ण हो जाता है। अमेरिका मुख्यालय वाली इस कंपनी में जून 2026 तक दुनियाभर में 3,56,700 कर्मचारी थे। कंपनी ने 2025 में 21.1 अरब डॉलर का कारोबार किया था। 2025 के अंत तक कॉग्निजेंट के 2,50,000 से ज्यादा कर्मचारी भारत में काम कर रहे थे। यानी कंपनी के कुल कर्मचारियों में करीब तीन-चौथाई भारत में थे।

हालांकि, इसका यह मतलब नहीं है कि कॉग्निजेंट के सभी भारतीय कर्मचारी इस कार्रवाई से प्रभावित होंगे। यह रोक केवल उन कर्मचारियों पर असर डालेगी जो अमेरिका में रोजगार आधारित ग्रीन कार्ड की प्रक्रिया में इस चरण से गुजर रहे हैं। लेकिन कॉग्निजेंट में भारतीय कर्मचारियों की संख्या बहुत ज्यादा है और कंपनी लंबे समय से अमेरिका में कर्मचारियों के लिए H-1B और ग्रीन कार्ड जैसी रोजगार आधारित आव्रजन व्यवस्था का इस्तेमाल करती रही है। इसलिए अगर यह रोक लंबे समय तक जारी रहती है, तो प्रभावित होने वाले कर्मचारियों में भारतीयों की संख्या भी काफी हो सकती है।

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