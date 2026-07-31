कर्नाटक और तमिलनाडु में एक बार फिर कावेरी मुद्दा चर्चा का विषय बन गया है। कन्नड़ समर्थक संगठनों ने शुक्रवार को पूरे कर्नाटक में 13 अगस्त को बंद का ऐलान किया है। इस मुद्दे को लेकर दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री चिंतित हैं और वे आपस में चर्चा करना चाह रहे हैं। इसे लेकर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय के कार्यालय ने कर्नाटक मुख्यमंत्री कार्यालय को मीटिंग के लिए अनुरोध किया, जिसे कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने टाल दिया है। ऐसे में आइए जानते क्या है ये पूरा विवाद….

कावेरी नदी का उद्गम कर्नाटक के तालाकावेरी से होता है। इस नदी की कुल लंबाई 800 किमी है, यह मुख्य रूप से कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में बहती है।

क्या है कावेरी विवाद?

दअसल कावेरी विवाद देश के सबसे पुराने जल बंटवारा विवाद में से एक है, माना जा रहा कि यह विवाद करीब 130 साल से चल रहा है। यह मुख्य रूप से कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य के बीच कावेरी नदी के पानी के बंटवारे को लेकर हैं, हालांकि इसमें केरल और पुडुचेरी भी शामिल है। लेकिन विवाद अक्सर कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच ही होता है। इस विवाद को लेकर कई बार दोनों सरकारें टेबल पर आ चुकी हैं। साथ ही यह मामला कोर्ट में भी उठ चुका है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी अंतिम फैसला दिया था।

विवाद का इतिहास

साल 1892 और 1924 में ब्रिटिश शासन के दौरान भी यह मुद्दा उठा था, जिसे अंग्रेजों ने सुलझाया और मैसूर (कर्नाटक) और मद्रास रेजीडेंसी (तमिलनाडु) के बीच समझौते कराए। 1892 में तय हुआ था कि मैसूर नदी (कावेरी) पर बड़े निर्माण करने से पहले मद्रास की अनुमति लेगा। इसके बाद 50 साल बाद 1924 में नया समझौता हुआ, जिसमें कर्नाटक को कृष्णाराजासागर डैम बनाने की अनुमति मिली और तमिलनाडु को मेथ्थूर डैम बनाने की अनुमति मिली। यह समझौता 1974 तक लागू रहा और फिर आजादी के बाद इस मुद्दे ने फिर तूल पकड़ा और कर्नाटक ने ब्रिटिश काल के समझौते पर आपत्ति जताई।

कर्नाटक ने कहा कि यह समझौता ब्रिटिश शासन में हुआ था और अब यह मान्य नहीं है। राज्य ने अपने किसानों और शहरों के लिए अधिक पानी रोकना शुरू कर दिया। इस पर तमिलनाडु ने आपत्ति जताई और कहा कि उसके किसान दशकों से इस पानी के जरिए खेती करते हैं, इसलिए उनका हिस्सा कम नहीं होना चाहिए। यहीं से यह विवाद और गहरा होता चला गया।

लगातार विवाद के कारण 1990 में केंद्र सरकार ने कावेरी जल संधि न्यायाधिकरण का गठन किया, जिसमें लगभग 17 साल सुनवाई चलती रही। 2007 में इस न्यायाधिकरण ने राज्यों के बीच वार्षिक जल बंटवारा तय किया, जिसमें तमिलनाडु को हर साल 419 टीएमसी (Thousand million cubic feet), कर्नाटक को 270 टीएमसी, केरल को 30 टीएमसी और पुडुचेरी को 7 टीएमसी शामिल था। साथ ही कावेरी का कुछ पानी पर्यावरण और समंदर के लिए छोड़ दिया गया।

इस फैसले से न कर्नाटक और न ही तमिलनाडु खुश थे तो यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया और 2018 में न्यायाधिकरण के फैसले के खिलाफ दायर अपीलों पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम निर्णय दिया। इन अपीलों में कर्नाटक की और से शिकायत की गई थी उसे न्यायाधिकरण की ओर से पर्याप्त पानी नहीं दिया गया, उसने दलील दी कि बेंगलुरु और अन्य क्षेत्रों की बढ़ती आबादी के कारण उसे अधिक पानी दिया जाए। वहीं तमिलनाडु ने अपने अपीलों में कहा कि ट्रिब्यूनल का फैसला लागू किया जाए और कर्नाटक को निर्धारित मात्रा में पानी छोड़ने का आदेश दिया जाए।

इन अपीलों पर सुप्रीम ने अपना फैसला सुनाते हुए कर्नाटक को 14.75 टीएमसी अतिरिक्त पानी दिया। साथ ही तमिलनाडु का हिस्सा उतनी ही मात्रा से कम किया। इसके अलावा, कोर्ट ने केंद्र को कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाने का निर्देश दिया जो हर साल पानी के बंटवारे की निगरानी करे।

अभी क्या है व्यवस्था?

हर साल उपलब्ध पानी का बंटवारा तय नियमों के मुताबिक किया जाता है, लेकिन जब बारिश कम होती है तो दोनों राज्यों के बीच यह तनाव अक्सर बढ़ जाता है।

क्या है ताजा मामला?

हाल में CWMA ने कर्नाटक को तमिलनाडु के लिए 15 दिनों तक 3,500 क्यूसेक पानी छोड़ने को कहा है। कन्नड़ समर्थक संगठनों ने इसी आदेश का विरोध कर रहे हैं और 13 अगस्त को उन्होंने राज्यव्यापी बंद का ऐलान किया है। शुक्रवार को कन्नड़ समर्थक कार्यकर्ता वताल नागराज ने बेंगलुरु में अपने नेतृत्व में कन्नड़ समर्थक संगठनों की एक बैठक बुलाई थी, जिसमें तमिलनाडु को कावेरी का पानी छोड़े जाने के विरोध में आगे की रणनीति पर चर्चा की गई। यहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि 13 अगस्त को सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक कर्नाटक बंद रहेगा। उन्होंने लोगों से इस बंद में सहयोग और समर्थन करने की अपील की। ​

वताल नागराज ने उन सभी राजनीतिक दलों की भी आलोचना की जो कावेरी आदेश का इस्तेमाल अपने राजनीतिक फायदे के लिए कर रहे हैं। संगठनों ने तमिलनाडु को कावेरी का पानी छोड़े जाने का विरोध किया। उनका तर्क है कि कर्नाटक खुद पानी की कमी का सामना कर रहा है और पानी छोड़ने से राज्य के किसानों पर बुरा असर पड़ेगा। हालांकि कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (CWMA) ने कावेरी जल विनियमन समिति (CWRC) की उस सिफारिश को बरकरार रखा, जिसमें तमिलनाडु को 15 दिनों तक रोजाना 3,500 क्यूसेक पानी छोड़ने को कहा गया था।

Bengaluru, Karnataka | On Cauvery water dispute, Activist Vatal Nagaraj says, "On 13th August, we have called for a Karnataka Band, which is supported by more than 1,600 Kannada organisations and over 1,000 other organisations across Karnataka. The Karnataka Film Chamber of… pic.twitter.com/blmok5FXDg — ANI (@ANI) July 31, 2026

मीडिया से बात करते हुए कावेरी जल विवाद पर एक्टिविस्ट वताल नागराज ने कहा, “हमने 13 अगस्त को कर्नाटक बंद का आह्वान किया है, जिसे कर्नाटक भर के 1,600 से अधिक कन्नड़ संगठनों और 1,000 से अधिक अन्य संगठनों का समर्थन हासिल है। कर्नाटक फिल्म चैंबर ऑफ कॉमर्स और कई अन्य संघों ने भी कावेरी जल मुद्दे पर 13 अगस्त को होने वाले कर्नाटक बंद का समर्थन किया है। हमारी अंतिम मांग केवल एक है- किसी भी कीमत पर तमिलनाडु को कावेरी का पानी नहीं छोड़ा जाना चाहिए। हमारी जानकारी के अनुसार, 3 अगस्त को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बेंगलुरु आ रहे हैं। हम नहीं चाहते कि कर्नाटक का उनका दौरा कावेरी जल की मांग को लेकर हो। यदि वे मुख्यमंत्री से मिलने और अन्य मुद्दों पर चर्चा करने आ रहे हैं, तो उनका स्वागत है। लेकिन अगर वे कावेरी जल की मांग करने आते हैं, तो हम उनके दौरे का विरोध करेंगे और बेंगलुरु हवाई अड्डे को ब्लॉक कर देंगे।”

कर्नाटक मुख्यमंत्री ने बुलाई सर्वदलीय बैठक

मामले को बढ़ता देख कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने कावेरी जल विनियमन समिति (CWRC) की सिफारिशों/आदेशों के बाद कावेरी जल मुद्दे पर चर्चा करने और राज्य की भविष्य की कार्ययोजना पर विचार-विमर्श करने के लिए रविवार (2 अगस्त) को सुबह 11:00 बजे अपने आधिकारिक आवास पर सर्वदलीय बैठक बुलाई है।

Bengaluru | Karnataka Chief Minister DK Shivakumar has convened an all-party meeting at 11:00 AM on Sunday (August 2) at his official residence to discuss the Cauvery water issue following the recommendations/orders of the Cauvery Water Regulation Committee (CWRC) and to… pic.twitter.com/eMD7y9D4f3 — ANI (@ANI) July 31, 2026

CM डीके शिवकुमार ने कहा, “कर्नाटक सरकार का रुख यह है कि मुझे विपक्षी पार्टी के नेताओं को भरोसे में लेना होगा। मुझे कानूनी सलाह लेनी होगी और फिर उनसे चर्चा करने के बाद ही मैं कोई फैसला लूंगा। उन्होंने (कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण) 3,500 क्यूसेक पानी छोड़ने का आदेश दिया है, हम सभी से मिलकर काम करने का अनुरोध करेंगे। जहां तक ​​पीने के पानी की बात है, तो आप देखेंगे कि आने वाले साल में पीने के पानी की कोई समस्या नहीं होगी। हमें लगभग 40 TMC पानी की जरूरत है। पीने के पानी के लिए लगभग 36 TMC की जरूरत है और वाष्पीकरण व अन्य कामों के लिए 4 TMC की जरूरत पड़ सकती है। मेरी कानूनी टीम और मेरे अधिकारियों ने पूरी कोशिश की है। साथ ही, मुझे विपक्षी पार्टी के नेताओं की सलाह भी लेनी होगी।”

#WATCH | Bengaluru: Karnataka CM DK Shivakumar says, "The stand of the Karnataka government is that I have to take my opposition party leaders into confidence. I have to seek legal advice, and then I will take a call after discussing it with them. They (Cauvery Water Management… pic.twitter.com/0E7vxROMw4 — ANI (@ANI) July 31, 2026

मुख्यमंत्री शिवकुमार ने सीएम विजय के आने को लेकर कहा, “तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कार्यालय से मेरे मुख्य सचिव के पास एक अनुरोध आया था कि मुख्यमंत्री हमसे मिलकर कई मुद्दों पर चर्चा करना चाहते हैं। हमने वह अनुरोध स्वीकार कर लिया। हमने 3 तारीख तय की थी। हालांकि, CWRC के आज के अदालती आदेशों के बाद, मुझे लगता है कि इस समय माहौल ठीक नहीं है। मैं उनसे अपील कर रहा हूं कि वे अपनी यात्रा कुछ समय के लिए टाल दें क्योंकि माहौल बहुत अच्छा और सौहार्दपूर्ण होना चाहिए। मैं चाहता हूं कि दोनों राज्यों को इससे फायदा हो। मैं नहीं चाहता कि हमारे बीच कोई कड़वाहट हो क्योंकि पानी की समस्या जो भी हो, उसका फायदा दोनों राज्यों को मिलना चाहिए। यह सब बारिश के देवता पर निर्भर करता है, जिन्हें बरसना है।”

#WATCH | Bengaluru: Karnataka CM DK Shivakumar says, "There was a request from the Tamil Nadu Chief Minister's office to my Chief Secretary that the Chief Minister desired to come and meet us and discuss various issues. We accepted that request. We fixed the date for the 3rd.… pic.twitter.com/1zhkXTVoUz — ANI (@ANI) July 31, 2026

CM ने आगे कहा, “सुप्रीम कोर्ट पहले ही स्पष्ट निर्देश और फैसला दे चुका है। मेकेदातु के मामले में, जलाशय हमारे बजाय तमिलनाडु के लिए अधिक फायदेमंद होगा। बिजली उत्पादन के पहलू को छोड़कर, यह तमिलनाडु के लिए अधिक फायदेमंद है। हम पहले लिए गए फैसले के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू करने के लिए बाध्य हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का यही निर्देश है। हम किसी भी आदेश की अवहेलना नहीं करना चाहते हैं। हालांकि, अपनी राजनीतिक पार्टियों और विपक्षी दलों को सूचित रखना मेरा कर्तव्य है। वे हमारा सहयोग कर रहे हैं और हमारी मदद कर रहे हैं। हमारी राजनीतिक आकांक्षाओं और विचारों में अंतर हो सकता है, लेकिन अंततः, वे राज्य के व्यापक हित में हमारी मदद कर रहे हैं। हम उन्हें विश्वास में लेंगे। हम परसों उनसे मिल रहे हैं। इस बीच, मैं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री से अनुरोध कर रहा हूं कि वे हमारी बैठक को कुछ समय के लिए टाल दें ताकि हम दोनों राज्यों के सर्वोत्तम हित में शांत और सौहार्दपूर्ण माहौल में मिल सकें।”

इस विवाद पर तमिलनाडु सरकार के सहयोगी दल MDMK के प्रिंसिपल सेक्रेटरी और सांसद दुरई वाइको ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, “कावेरी जल विवाद दशकों से चल रहा है। 2007 में, इस मुद्दे को देखने के लिए बनाए गए ट्रिब्यूनल ने फैसला सुनाया था कि कर्नाटक, जो ऊपरी बहाव वाला राज्य है, उसे हर साल तमिलनाडु को कम से कम 177 TMC पानी देना चाहिए। पानी छोड़ने के लिए एक मासिक कोटा भी तय है। दुर्भाग्य से, पिछले दो महीनों – जून और जुलाई – में तमिलनाडु को लगभग 40 TMC पानी मिलना चाहिए था, लेकिन हमें 4 TMC से ज़्यादा पानी नहीं मिला। इसका मतलब है कि आवंटित पानी का 10 प्रतिशत भी तमिलनाडु तक नहीं पहुँचा है। नतीजतन, लाखों एकड़ कृषि भूमि सूख गई है। किसानों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मैं संसद में यह मुद्दा उठाना चाहता था, लेकिन उस दिन सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई थी।”

#WATCH | Delhi | On Cauvery water dispute, MDMK Principal Secretary and MP Durai Vaiko says, "The Cauvery water dispute has been going on for decades. In 2007, the tribunal constituted to look into this issue gave a judgment stating that Karnataka, being the upper riparian state,… pic.twitter.com/Vd60xXXCPE — ANI (@ANI) July 31, 2026

आगे कहा, “केंद्र सरकार का यह कर्तव्य है कि वह इस मामले में दखल दे और यह सुनिश्चित करे कि तमिलनाडु को पानी का उसका वाजिब हिस्सा मिले। हमारे मुख्यमंत्री, जोसेफ विजय, आने वाले दिनों में बेंगलुरु में कर्नाटक के मुख्यमंत्री से मिलने की योजना बना रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि वह कर्नाटक के मुख्यमंत्री और कर्नाटक सरकार को तमिलनाडु के वाजिब हिस्से का पानी छोड़ने के लिए मनाने में सफल होंगे।”

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कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय को कर्नाटक में कावेरी बेसिन का दौरा करने को कहा है। बुधवार को शिवकुमार ने कहा कि राज्य सरकार कावेरी वॉटर मैनेजमेंट अथॉरिटी (CWMA) के सामने अपील करके कावेरी वॉटर रेगुलेशन कमेटी (CWRC) के उस आदेश को चुनौती देगी जिसमें तमिलनाडु को कावेरी का पानी छोड़ने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने सीएम विजय को ज़मीनी हकीकत का खुद जायजा लेने के लिए कर्नाटक बुलाया। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें