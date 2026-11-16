चीन की कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) कंपनियों ने अपने नवीनतम मॉडल को ट्रेन करने के लिए एनवीडिया की सबसे एडवांस चिप्स का इस्तेमाल किया हो सकता है। एक नई रिसर्च में यह बात सामने आई है। यह खुलासा ऐसे समय में हुआ है, जब अमेरिका ने इन प्रोसेसर के चीन में एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगा रखी है।

ये रिसर्च के नतीजे चीनी डेवलपर्स द्वारा प्रतिबंधित अमेरिकी कंप्यूटिंग हार्डवेयर के इस्तेमाल का अब तक का सबसे स्पष्ट तकनीकी विश्लेषण पेश करते हैं। यह ऐसे समय में सामने आया है जब एनवीडिया पहले से ही चीन के साथ अपने लेन-देन को लेकर कड़ी जांच का सामना कर रही है।

पूर्व ओपनएआई रिसर्चर विल डीप्यू के नेतृत्व वाले स्वतंत्र रिसर्च संगठन ‘अनएम्प्लॉयमेंट लैब्स’ की रिसर्च में चार चीनी कंपनियों ( डीपसीक, मूनशॉट एआई, मिनीमैक्स और एंट ग्रुप) द्वारा विकसित छह एआई मॉडल में खास ‘हार्डवेयर फिंगरप्रिंट’ मिले हैं।

ये पैटर्न एनवीडिया के ‘ब्लैकवेल’ जीपीयू से मेल खाते हैं। ये एआई सिस्टम को ट्रेन करने के लिए दुनिया के सबसे शक्तिशाली प्रोसेसर में से एक हैं और इनके चीन में एक्सपोर्ट के लिए अमेरिकी सरकार की मंजूरी जरूरी है।

इन नतीजों ने वाशिंगटन के सेमीकंडक्टर एक्सपोर्ट कंट्रोल की प्रभावशीलता पर फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं। अमेरिका की कोशिश है कि चीन एडवांस एआई के क्षेत्र में उसके बराबर न आ सके और इसके लिए ये एक्सपोर्ट कंट्रोल एक अहम हिस्सा हैं।

हालांकि, यह ध्यान रखना जरूरी है कि भले ही जांच से संकेत मिलता है कि चीनी डेवलपर्स ने ‘ब्लैकवेल’ चिप्स का इस्तेमाल किया है, लेकिन यह पूरी तरह साबित नहीं होता कि ये प्रोसेसर असल में चीन लाए गए थे या नहीं और क्या अमेरिकी एक्सपोर्ट कानूनों का उल्लंघन हुआ है।

अमेरिका ने चीन को एडवांस जीपीयू के एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगाई है। इसका उद्देश्य एआई के क्षेत्र में बीजिंग की प्रगति को धीमा करना और अमेरिकी तकनीक का इस्तेमाल करके चीन की सैन्य क्षमताओं को मजबूत होने से रोकना है।

वाशिंगटन को खास तौर पर इस बात की चिंता है कि शक्तिशाली एआई चिप्स (जो एडवांस एआई मॉडल को ट्रेन करने के लिए बहुत जरूरी हैं) चीन को अत्याधुनिक हथियार प्रणालियां विकसित करने, खुफिया जानकारी जुटाने और निगरानी बढ़ाने, तथा साइबर युद्ध की क्षमताओं को मजबूत करने में मदद कर सकते हैं।

ऐसे संकेत जो बताते हैं कि चीनी मॉडल में एनवीडिया चिप्स का इस्तेमाल हुआ

इससे पहले की जांचें अक्सर लीक हुए दस्तावेजों या इंडस्ट्री के अंदरूनी लोगों की जानकारी पर आधारित होती थीं, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट लैब्स ने चीनी एआई मॉडल के सार्वजनिक रूप से जारी किए गए वेट्स की जांच की। ये अरबों संख्यात्मक मान होते हैं, जो तय करते हैं कि कोई एआई सिस्टम जानकारी को कैसे प्रोसेस करेगा।

रिसर्चर्स ने पाया कि इन मानों की शुरुआती व्यवस्था एक ऐसा गणितीय पैटर्न छोड़ती है, जो काफी हद तक उस जीपीयू हार्डवेयर से तय होता है जिसका इस्तेमाल उन्हें बनाने के लिए किया गया था।

इस व्यवस्था के कुछ निशान प्रशिक्षण के बाद भी बचे रहे, जिससे शोधकर्ताओं को पीछे की ओर जाकर इसमें शामिल प्रोसेसर के प्रकार की पहचान करने में मदद मिली।

जांच में पाया गया कि DeepSeek-V4-Flash और MiniMax-M3, एनवीडिया के B200 या B300 प्रोसेसर से मेल खाते हैं, जबकि DeepSeek-V4-Pro, Moonshot के Kimi K3 और K3.1-Pro और Ant Group के Ling-3.1-flash, GB200 या GB300 आर्किटेक्चर से मेल खाते हैं।

महत्वपूर्ण बात यह है कि इन कंपनियों द्वारा विकसित पहले के मॉडलों में एनवीडिया की पिछली पीढ़ी के Hopper प्रोसेसर से जुड़े फिंगरप्रिंट मिले, जो 2026 के दौरान Blackwell हार्डवेयर की ओर बदलाव का संकेत देते हैं।

शोधकर्ताओं ने अपनी कार्यप्रणाली का परीक्षण 24 ऐसे मॉडलों पर किया जिनके डेवलपर्स ने अपने प्रशिक्षण हार्डवेयर का सार्वजनिक रूप से खुलासा किया था और पाया कि परिणाम हर मामले में उन खुलासों से मेल खाते हैं। उन्होंने दो चीनी मॉडलों के फिंगरप्रिंट को फिजिकल Blackwell GPU पर भी पुन: उत्पन्न किया।

उनकी गणनाओं के आधार पर, विश्लेषण ने अनुमान लगाया कि पांच अलग-अलग प्रशिक्षण सत्रों के लिए सामूहिक रूप से लगभग 12,000 ब्लैकवेल जीपीयू की आवश्यकता थी, जिसकी संभावित सीमा 7,000-22,000 चिप्स थी। हालांकि, ये अनुमान प्रशिक्षण की अवधि और दक्षता के बारे में मान्यताओं पर निर्भर करते हैं।

महत्वपूर्ण बात यह है कि फिंगरप्रिंट मॉडल के भार को आरंभ करने के लिए उपयोग किए गए हार्डवेयर की पहचान करते हैं, जो आवश्यक रूप से पूरे प्रशिक्षण के दौरान उपयोग किए गए हार्डवेयर नहीं हो सकते हैं। शोधकर्ताओं ने स्वीकार किया कि इस अंतर ने उन्हें यह निश्चित रूप से स्थापित करने से रोक दिया कि मॉडल को कैसे प्रशिक्षित किया गया था।

चीन प्रतिबंधित अमेरिकी निर्मित चिप्स तक कैसे पहुंच प्राप्त कर सकता है

यह रिसर्च इस वर्ष की शुरुआत में वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारियों द्वारा लगाए गए आरोपों को तकनीकी समर्थन प्रदान करता है। जुलाई में व्हाइट हाउस के प्रौद्योगिकी सलाहकार माइकल क्रैट्सियोस ने आरोप लगाया था कि मूनशॉट एआई ने एनवीडिया के जीबी300 प्रोसेसर वाले सर्वर (संभवतः अपने एआई मॉडल को प्रशिक्षित करने के लिए) प्राप्त किए थे और थाईलैंड में अतिरिक्त जीबी300 सिस्टम तक पहुंच प्राप्त की थी।

क्रैट्सियोस ने मूनशॉट पर एंथ्रोपिक के एआई मॉडल से जानकारी निकालने के लिए एक परिष्कृत प्रणाली का उपयोग करके अपना खुद का किमी के3 मॉडल विकसित करने का भी आरोप लगाया।

इन आरोपों से वाशिंगटन की इस चिंता का पता चलता है कि चीनी एआई डेवलपर उन्नत हार्डवेयर और अमेरिकी एआई प्रौद्योगिकी दोनों पर लगे प्रतिबंधों को दरकिनार कर रहे थे।

ऐसे सबूत भी हैं जिनसे पता चलता है कि प्रतिबंधित प्रोसेसर तीसरे देशों के जरिए चीन में आते रहे हैं। सितंबर के एक विश्लेषण में, गैर-लाभकारी शोध संगठन ‘इपोक एआई’ (Epoch एआई) ने पाया कि व्यापार डेटा से संकेत मिलता है कि अप्रैल 2024 और जून 2025 के बीच, मलेशिया के रास्ते 3 अरब डॉलर से ज्यादा कीमत की एडवांस्ड चिप्स की चीन में तस्करी की गई।

शोध के अनुसार, इस दौरान चीन ने मलेशिया से 3.8 अरब डॉलर के सर्वर आयात करने की रिपोर्ट दी, जबकि मलेशिया ने चीन को केवल 600 मिलियन डॉलर के निर्यात की जानकारी दी। हालांकि दोनों देशों ने लगभग समान मात्रा की रिपोर्ट दी, लेकिन उनके मूल्य में बहुत बड़ा अंतर था।

इपोक एआई का कहना है कि यह अंतर उन योजनाओं की ओर इशारा करता है, जिनमें बिचौलिए उन्नत एआई सर्वर को मलेशिया के रास्ते भेजते हैं और उन्हें सामान्य कंप्यूटिंग उपकरण बता देते हैं। अनुमान है कि इस संदिग्ध व्यापार में लगभग 150,000 एनवीडिया H100 के बराबर कंप्यूटिंग क्षमता शामिल हो सकती है।

हालांकि, संस्था ने यह भी स्पष्ट किया कि केवल कस्टम डेटा से तस्करी साबित नहीं होती। जुलाई 2025 में जब मलेशिया ने उन्नत एआई चिप्स के लिए निर्यात परमिट के नए नियम लागू किए, तो इस संदिग्ध व्यापार में भारी गिरावट आई।

ट्रंप प्रशासन के भीतर राजनीतिक विवाद

एनवीडिया से जुड़ा यह विवाद अब कंपनी और एआई उद्योग से बाहर निकलकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मंत्रिमंडल तक पहुंच गया है। इससे चिप निर्यात प्रतिबंधों को लागू करने को लेकर उनके मंत्रिमंडल के भीतर मौजूद मतभेद सामने आ गए हैं।

शुक्रवार (13 नवंबर) को, ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट ने सार्वजनिक रूप से वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लटनिक के विभाग पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि वाणिज्य विभाग ने सिंगापुर स्थित ‘मेगास्पीड इंटरनेशनल’ को ब्लैकलिस्ट नहीं किया, जिस पर चीनी कंपनियों को प्रतिबंधित एनवीडिया प्रोसेसर हासिल करने में मदद करने का संदेह है।

CNBC के साथ एक साक्षात्कार में बेसेंट ने बताया कि ट्रेजरी, विदेश (State) और रक्षा विभागों के साथ-साथ अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि ने भी कई महीनों से ‘मेगास्पीड’ को वाणिज्य विभाग की ‘एंटिटी लिस्ट’ में शामिल करने का समर्थन किया था।

मेगास्पीड तब जांच के दायरे में आई जब यह खुलासा हुआ कि एनवीडिया के सीईओ पद से 12 नवंबर को इस्तीफा देने वाले हुआंग के, कंपनी की पूर्व मुख्य कार्यकारी एलिस हुआंग के साथ विवाहेतर संबंध थे। अमेरिकी खुफिया अधिकारियों को संदेह है कि एलिस हुआंग के चीनी खुफिया एजेंसियों से संबंध हो सकते हैं।

चीन ने जासूसी के इन आरोपों को खारिज कर दिया है, जबकि ‘मेगास्पीड’ ने किसी भी तरह की गड़बड़ी से इनकार किया है। सिंगापुर के अधिकारियों ने, जिन्होंने एआई सर्वर से जुड़े कंपनी के सौदों की अलग से जांच की थी, कहा कि उनके पास यह साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं हैं कि एलिस हुआंग ने कोई अपराध किया है। हालांकि, ‘मेगास्पीड’ और अन्य व्यक्तियों के खिलाफ जांच अभी भी जारी है।

इस विवाद के कारण लटनिक की स्थिति पर भी सवाल उठने लगे हैं। CNN की रिपोर्ट के अनुसार, ट्रंप प्रशासन के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों ने उन्हें पद से हटाने पर चर्चा की थी, हालांकि व्हाइट हाउस ने सार्वजनिक रूप से उन पर अपना भरोसा जताया है। राजनीतिक नतीजों के अलावा, इस विवाद ने सेमीकंडक्टर नियंत्रण को लेकर वाशिंगटन की रणनीति में एक बड़ी कमजोरी को उजागर कर दिया है। भले ही अमेरिका एडवांस्ड प्रोसेसर को सीधे चीन भेजे जाने से रोक दे, फिर भी चीनी एआई डेवलपर्स विदेशी डेटा सेंटरों के जरिए इन्हें हासिल कर सकते हैं, जिससे इन नियमों को लागू करना काफी मुश्किल हो जाएगा।

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चिप बनाने वाली कंपनी Nvidia के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) और सह-संस्थापक जेन्सेन हुआंग ने बृहस्पतिवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। कंपनी ने कोलेट क्रेस्स को अंतरिम CEO नियुक्त किया है। वह वर्तमान में कंपनी की एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं। यहां पढ़ें पूरी खबर…