इतिहासकार सुमित सरकार का 13 अगस्त को निधन हो गया। वह अपने पीछे शोध और लेखन की एक ऐसी धरोहर छोड़ गए हैं, जिसने आधुनिक भारत के अध्ययन को एक नई दिशा दी। उनकी पहली किताब ‘द स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल, 1903-1908’ (1973) उन्हें याद करने का एक बेहतरीन जरिया है। यह किताब न केवल हमें आजादी की लड़ाई के बारे में बताती है, बल्कि भारत के राष्ट्रीय गीत ‘वंदे मातरम्’ से जुड़े कई महत्वपूर्ण पहलुओं को भी सामने लाती है।

बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 1875 में यह गीत लिखा था। समय के साथ यह गीत हमेशा चर्चा और बहस के केंद्र में रहा है। कुछ लोग इसे पूरा गाने की वकालत करते हैं, तो वहीं कई लोगों ने ऐतिहासिक कारणों से इसके केवल शुरुआती दो छंदों (स्टैंज़ा) को ही गाने की वकालत की है। स्वदेशी आंदोलन के दौरान ‘वंदे मातरम्’ ने न केवल ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ, बल्कि सांप्रदायिकता के खिलाफ भी एक बुलंद नारे का काम किया था।

ब्रिटिश हुकूमत द्वारा ‘वंदे मातरम्’ पर पाबंदी और दमन

19 जुलाई 1905 को वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन का ऐलान किया था, जिसे 16 अक्टूबर 1905 से लागू होना था। हालांकि, छह साल बाद दिसंबर 1911 में इस विभाजन को रद्द कर दिया गया। विभाजन के ऐलान से लेकर इसे लागू करने के बीच के कुछ महीने ‘वंदे मातरम्’ के इतिहास में बहुत उथल-पुथल भरे रहे। अक्टूबर 1905 से सितंबर 1906 के बीच ब्रिटिश सरकार ने इस गीत पर कड़ी पाबंदी लगा दी, क्योंकि यह गीत बंगाल के लोगों को हर तरह के राजनीतिक और सामाजिक मतभेदों से ऊपर उठाकर एकजुट कर रहा था।

अंग्रेजों का यह दमन आर. डब्ल्यू. कार्लाइल के आदेश से शुरू हुआ, जो बंगाल सरकार के मुख्य सचिव थे। उन्होंने अक्टूबर 1905 में एक सर्कुलर जारी करके जिलाधिकारियों और मजिस्ट्रेटों को आदेश दिया कि स्वदेशी आंदोलन में छात्रों की भागीदारी को रोका जाए। इस आदेश में स्कूलों को चेतावनी दी गई थी कि अगर उनके छात्र ‘वंदे मातरम्’ गाते हुए पाए गए, तो उनकी सरकारी मदद, मान्यता और अन्य सुविधाएं रद्द कर दी जाएंगी।

इसके बावजूद, 3 नवंबर को रंगपुर (जो अब बांग्लादेश में है) के छात्रों ने इस आदेश की परवाह न करते हुए यह गीत गाया। इस घटना के जवाब में अगले ही दिन कृष्णा कुमार मित्र और सचिंद्र प्रसाद बोस ने ‘एंटी-सर्कुलर सोसाइटी’ का गठन किया। सुमित सरकार लिखते हैं कि इसी घटना ने आगे चलकर ‘नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन’ की स्थापना की राह भी दिखाई।

इसके बाद, पूर्वी बंगाल और असम के पहले मुख्य सचिव पी. सी. ल्योन ने 16 अक्टूबर 1905 को पद संभाला। एक महीने के भीतर ही उन्होंने रंगपुर, मदारीपुर और बारीसाल (सभी अब बांग्लादेश में) में दमनकारी कदम उठाए। उनके बाद आए बामफील्ड फुलर (पूर्वी बंगाल और असम के पहले उप-राज्यपाल) ने 7 नवंबर को इस गीत पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी। ब्रिटिश प्रशासन का मानना था कि यह गीत ‘हिंसा भड़काने वाला’ है। फुलर ने बारीसाल और आसपास के इलाकों में वंदे मातरम् के प्रसार को रोकने के लिए गोरखा सैनिकों तक को तैनात कर दिया था। उन्होंने चेतावनी दी थी कि यह गीत गाने वालों पर तुरंत सख्त कार्रवाई होगी, चाहे वे बुजुर्ग ही क्यों न हों।

बारीसाल के जिला मजिस्ट्रेट टी. इमर्सन ने भी अप्रैल 1906 में बारीसाल प्रांतीय सम्मेलन के दौरान दमन का एक और अध्याय लिखा। उसके नेतृत्व में पुलिस ने सम्मेलन में शामिल प्रतिनिधियों के जुलूस पर लाठीचार्ज कर दिया। इस जुलूस में सुरेंद्रनाथ बनर्जी, अरबिंदो घोष और बिपिन चंद्र पाल जैसे बड़े नेता शामिल थे, जो ‘वंदे मातरम्’ का बैज पहने हुए थे और यह गीत गा रहे थे।

सांप्रदायिक सौहार्द का प्रतीक

‘वंदे मातरम्’ पर सिर्फ अंग्रेजों ने ही सख्ती नहीं दिखाई, बल्कि कुछ भारतीयों ने भी इसके प्रशासनिक दमन में सहयोग किया। इनमें ढाका के चौथे नवाब सलीमुल्लाह शामिल थे, जिन्होंने दिसंबर 1906 में अपने अहाते ‘अहसान मंजिल’ में मुस्लिम लीग की नींव रखी थी। पूर्वी बंगाल में विभाजन के समर्थन में रैलियां करने के बाद, नवाब ने वैचारिक स्तर पर इस गीत का विरोध किया। इससे पूर्वी बंगाल और असम के प्रशासन के प्रति मुस्लिम किसानों और छात्र संगठनों की निष्ठा को मजबूत करने में मदद मिली। नवाब के समर्थकों ने ‘वंदे मातरम्’ के जवाब में “अल्लाहु अकबर” के नारे लगाए। आगे चलकर 1906 और 1907 में कुमिला और मैमनसिंह में हुए सांप्रदायिक दंगों के दौरान यह नारा चर्चा में आया।

इसके बावजूद, तमाम सरकारी पाबंदियों के बीच अगस्त से अक्टूबर 1905 के दौरान ‘वंदे मातरम्’ एक ऐसा नारा बन गया, जिसने हिंदुओं और मुसलमानों को एक साथ ला खड़ा किया। कलकत्ता और ढाका की सड़कों पर जब हिंदू और मुसलमान एक साथ मिलकर जुलूस निकालते थे, तो वे ‘वंदे मातरम्’ के साथ-साथ इस्लामी नारे भी लगाते थे। उस दौर के राजनीतिक माहौल में ये दोनों नारे मिलकर सांस्कृतिक स्वायत्तता, आजादी और स्वराज की इच्छा को जाहिर करते थे।

सुमित सरकार लिखते हैं कि जब हवाओं में ‘वंदे मातरम्’ और ‘अल्लाहु अकबर’ के नारे एक साथ गूंजते थे, तो ‘ब्राह्मण और मुसलमान एक-दूसरे को गले लगा लेते थे।’ सरकार के शोध के अनुसार, उस साल स्वदेशी जुलूसों में ‘वंदे मातरम्’ गाए जाने का पहला दर्ज उदाहरण 29 अगस्त को हुगली में मिला था, जिसकी रिपोर्ट ‘अमृत बाजार पत्रिका’ ने दी थी। 18 अक्टूबर को मैमनसिंह के मुक्तगाछा में एक और जुलूस निकाला गया, जहाँ बंगाली पहचान को मजबूती देने के लिए इन दोनों नारों को फिर से एक साथ लगाया गया।

संभव है कि दिसंबर 1903 से जुलाई 1905 के बीच हुए शुरुआती विरोध प्रदर्शनों और टाउन हॉल की सभाओं में भी यह गीत गाया गया हो, भले ही उसका लिखित रिकॉर्ड न मिला हो। अक्टूबर तक आते-आते इस गीत के जरिए स्वदेशी आंदोलन के लिए धन इकट्ठा करने का काम शुरू हो गया। इसके लिए ‘वंदे मातरम् भिक्षु संप्रदाय’ बनाया गया। सुमित सरकार के अनुसार, इसका मुख्य मकसद जुलूस निकालकर और इस ‘महान राष्ट्रीय गीत’ को गाकर आर्थिक मदद जुटाना था।

सड़कों पर ‘वंदे मातरम’ गाने का सिलसिला रामाकांत राय ने शुरू किया था और जल्द ही इस संस्थागत प्रयास में सभी धर्मों के लोग शामिल हो गए। 1906 के मध्य तक स्थिति यह थी कि किसी भी स्वदेशी सभा को तब तक पूरा नहीं माना जाता था जब तक कि उसमें यह गीत न गाया जाए। इसमें मुस्लिम समुदाय के लोग भी बढ़-चढ़कर हिस्सा लेते थे।

बंकिम के गीत को गाते मुस्लिम क्रांतिकारी

‘वंदे मातरम’ के जरिए हिंदू-मुस्लिम एकता का एक बहुत जीवंत नजारा 16 जून 1906 को ‘प्रिंटर्स यूनियन’ के विजय समारोह में देखने को मिला। सुमित सरकार के अनुसार, यह इस गीत के इतिहास में हिंदू-मुस्लिम एकता की सबसे मिसाली तस्वीरों में से एक थी, जहाँ गीत के साथ-साथ इस्लामी नारे भी लगाए गए थे। कलकत्ता के सिटी कॉलेज में हुए इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कृष्णा कुमार मित्र ने की थी और इसमें ‘5,000 मुसलमान, हिंदू, एंग्लो-इंडियन और मद्रासी शामिल हुए थे।’ सरकार ने इसे एक “बड़ी सामाजिक उपलब्धि” माना था। उस दौर में मुस्लिम राष्ट्रवादियों और क्रांतिकारियों ने ‘वंदे मातरम्’ को स्वदेशी आंदोलन के मुख्य नारे और गीत के रूप में खुले दिल से अपनाया था।

कई प्रमुख मुस्लिम क्रांतिकारियों ने भी ‘वंदे मातरम्’ का पुरजोर समर्थन किया। इनमें पटना के लियाकत हुसैन शामिल थे। लियाकत हुसैन रात के समय संगीतमय जुलूस निकालते थे, जिनमें देशभक्ति के गीत गाए जाते थे। नवंबर 1906 में हुसैन द्वारा निकाले गए स्वदेशी जुलूस के बारे में रिपोर्ट आई थी कि यह ‘हर शाम कॉलेज स्क्वायर से हाथ में चिराग लिए निकलता है और कलकत्ता की सड़कों पर राष्ट्रीय गीत गाता है।’ अपनी इस देशभक्ति के लिए हुसैन को काफी परेशानियां भी झेलनी पड़ीं।

मई 1907 में मैमनसिंह के राष्ट्रवादी साप्ताहिक अखबार ‘चारू मिहिर’ में उनकी एक ब्रिटिश विरोधी अपील छपी, जिसके बाद अखबार के दफ्तर पर छापा मारा गया। चूंकि हुसैन मुस्लिम कट्टरपंथियों और कर्जन प्रशासन—दोनों के आलोचक थे, इसलिए जनता के एक वर्ग ने मांग उठाई कि उन पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाए। इसके बाद उन्हें तीन साल की ‘सख्त कैद’ की सजा सुनाई गई। लेकिन वह अकेले नहीं थे, उनके साथ कई और मुस्लिम देशभक्त भी खड़े थे।

हुसैन के मुस्लिम साथियों में अब्दुल रसूल, अबुल कासिम, अब्दुल हलीम गज़नवी, अबुल हुसैन, दीन मोहम्मद, दीदार बख्श, अब्दुल गफूर और इस्माइल हुसैन शिराजी शामिल थे। सुमित सरकार के अनुसार, ये सभी अपने हिंदू साथियों की तरह ही देशभक्त और समर्पित थे। कासिम वर्धमान के रहने वाले थे और कांग्रेस की समितियों में रहे थे। गज़नवी टांगैल के जमींदार और कलकत्ता में वकील थे। रसूल कॉमिला के एक बैरिस्टर थे, जो स्वदेशी आंदोलन के भीतर एक महत्वपूर्ण मुस्लिम धारा का प्रतिनिधित्व करते थे। सरकार के अनुसार, ये सभी सामाजिक स्थिति और सोच के मामले में किसी भी मध्यमवर्गीय हिंदू कांग्रेस नेता से बिल्कुल अलग नहीं थे।

23 सितंबर 1905 को अब्दुल रसूल ने 10,000 हिंदू-मुस्लिम छात्रों और नागरिकों के एक बड़े जुलूस का नेतृत्व किया, जिसने अपनी मातृभूमि ‘बंगाल’ के प्रति एकजुटता जाहिर की। बाद में रसूल ‘बंगाल मोहम्मद एसोसिएशन’ के सचिव बने और कलकत्ता कांग्रेस के मुस्लिम समर्थक धड़े से जुड़े। यह बात इस गीत के सांप्रदायिक इतिहास के लिहाज से बहुत अहम है कि ‘वंदे मातरम्’ को उन नेताओं का भी समर्थन हासिल था, जो मुस्लिम सांस्कृतिक पहचान से गहराई से जुड़े हुए थे।

उनके साथ ही दीन मोहम्मद (जो पहले मनोरंजन गांगुली थे और बाद में इस्लाम अपनाया था) भी ब्राह्मो समाज द्वारा संचालित ‘एंटी-सर्कुलर सोसाइटी’ से गहराई से जुड़े थे। उन्होंने जेसोर (अब बांग्लादेश में), रानाघाट और गोबारडंगा में ऐसी बैठकों का नेतृत्व किया, जहाँ मुसलमानों की संख्या हिंदू साथियों से भी ज्यादा थी। इन सभी बैठकों की शुरुआत ‘वंदे मातरम्’ से ही होती थी। वहीं, हुसैन और गफूर ने नदिया, दिनाजपुर, पाबना, त्रिपुरा, ढाका, बाकरगंज, नोआखली, चटगांव, वर्धमान और मैमनसिंह का दौरा करके बड़ी-बड़ी सभाओं को संबोधित किया, जहाँ ‘वंदे मातरम’ का नारा और गीत लगातार गूंजता रहा।

‘हिंदू पुनरुत्थानवाद’ से परे एक गीत?

सुमित सरकार ने मुस्लिम समुदाय द्वारा ‘वंदे मातरम’ को अपनाने के जिन उदाहरणों को दर्ज किया है, वे इस जानकारी के बावजूद हुए कि यह गीत बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यास ‘आनंदमठ’ (1882) से लिया गया था। 1906 के अंत तक, बंकिम चंद्र को मुस्लिम प्रेस की ओर से तीखी आलोचना का सामना करना पड़ा था। 14 दिसंबर 1906 को मुजीबुर रहमान द्वारा संपादित मुस्लिम साप्ताहिक ‘मुसलमान’ ने बंकिम की रचनाओं को ‘मुस्लिम विरोधी’ बताते हुए उन पर हमला बोला। 26 अप्रैल 1907 को इसी अखबार ने ‘बंकिम जयंती’ मनाने की योजना की आलोचना की और ‘आनंदमठ’ के उन अंशों का जिक्र किया जिन्हें मुस्लिम विरोधी माना जाता था।

इस्लामिक कट्टरपंथियों की इन आपत्तियों के बावजूद, स्वदेशी आंदोलन के दौरान मुस्लिम क्रांतिकारियों द्वारा ‘वंदे मातरम्’ को अपनाया जाना एक व्यावहारिक कदम दिखाई देता है। वे उस दौर में पनप रहे छोटे लेकिन संगठित कट्टरपंथी वर्ग के विरोध के बावजूद इस राष्ट्रीय आंदोलन को आगे बढ़ाने में लगे हुए थे।

सुमित सरकार के अनुसार, ‘वंदे मातरम’ केवल कर्जन के बंगाल विभाजन के फैसले का विरोध करने का जरिया भर नहीं था, बल्कि यह क्रांतिकारियों के बीच आपसी भाईचारे और अनुशासन को मजबूत करने का माध्यम भी बन गया था। जैसे-जैसे यह गीत विदेशी कपड़ों के बहिष्कार और दुकानों के बाहर धरना देने वाले जुलूसों का मुख्य नारा बनता गया, वैसे-वैसे इस आंदोलन का आर्थिक असर मारवाड़ी और मुस्लिम व्यापारियों पर भी पड़ने लगा। जुलूस बढ़ते गए और मुसलमान इनमें शामिल होते रहे, लेकिन धीरे-धीरे स्वदेशी आंदोलन के इस जोश को ब्रिटिश साम्राज्यवाद के साथ-साथ आम लोगों और मुस्लिम व्यापारियों की रोजी-रोटी पर असर डालने वाले कदम के रूप में भी देखा जाने लगा।

अंग्रेज प्रशासन द्वारा इन मतभेदों को हवा देने की साजिश को समझना भी जरूरी है। कर्जन ने ढाका के नवाब को आर्थिक मदद का लालच देकर आंदोलन में मुस्लिम भागीदारी को कम करने की कोशिश की थी।

‘वंदे मातरम्’ को भले ही ‘आनंदमठ’ उपन्यास में शामिल किए जाने से सात साल पहले लिखा गया था, लेकिन उपन्यास से इसके जुड़े होने की बात बाद में एक अड़चन बन गई। जब आंदोलन का ध्यान केवल अंग्रेजों के विरोध से हटकर आंतरिक मतभेदों पर जाने लगा, तो स्थितियां बदलने लगीं। शुरुआती दौर में मुसलमानों ने इस गीत को एक देशभक्ति के तराने के रूप में ‘अल्लाहु अकबर’ के नारों के साथ गाया था और इसकी धार्मिक व्याख्याओं को दरकिनार रखा था। लेकिन समय के साथ, जब आर्थिक और सांप्रदायिक पहचान के सवाल ज्यादा अहम होने लगे, तो दुर्गा और काली के प्रतीकों के कारण ‘वंदे मातरम्’ को कुछ हलकों में हिंदूओं से जोड़कर देखा जाने लगा।

इस तरह, अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट हुआ आंदोलन धीरे-धीरे आंतरिक बहसों में उलझ गया। एक तरफ कुछ मुसलमानों की नजर में यह हिंदू सांस्कृतिक पुनरुत्थान जैसा दिखने लगा, तो वहीं कुछ हिंदुओं की नजर में इसे लेकर होने वाला विरोध इस्लामिक कट्टरपंथ जैसा नजर आने लगा।

सुमित सरकार के इस तर्क को समझना भी बहुत जरूरी है कि स्वदेशी आंदोलन मुख्य रूप से ‘भद्रलोक’ (सभ्य और शिक्षित वर्ग) के नेतृत्व में चला, जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों शामिल थे, लेकिन यह किसानों और मजदूर वर्ग को बड़े पैमाने पर अपने साथ नहीं जोड़ सका।

बंगाल और देश के अन्य हिस्सों के जो वर्ग इस विभाजन और स्वदेशी आंदोलन से प्रभावित हुए, उनकी अपनी सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक चिंताएं थीं। 21वीं सदी में हम इन ऐतिहासिक घटनाओं को किस तरह समझते हैं, इसी पर यह निर्भर करेगा कि हम ‘वंदे मातरम्’ जैसे गीत की ताकत को कितनी गहराई से समझ पाते हैं—बिना इसके जटिल पहलुओं को नजरअंदाज किए।

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कांग्रेस कार्यसमिति (CWC) ने यह निर्णय लिया है कि पार्टी के कार्यक्रमों में ‘वंदे मातरम्’ के केवल पहले दो छंद ही गाए जाएंगे। यह फैसला स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम और बाद में गोवा के एक कार्यक्रम में राष्ट्रगीत के गायन को लेकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के हमलों के बीच आया है। पूरी खबर के लिए यहाँ क्लिक करें।