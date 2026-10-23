उत्तराखंड विधानसभा का दो दिवसीय सत्र 27 अक्टूबर से राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में शुरू होने वाला है। इससे पहले, राज्य सरकार ने 24 अक्टूबर को देहरादून (शीतकालीन राजधानी) में विधायी एजेंडा तय करने के लिए ‘बिजनेस एडवाइजरी कमेटी’ (बीएसी) की बैठक बुलाई है।

विपक्षी दल कांग्रेस ने बीएसी की बैठक की जगह पर सवाल उठाया है। कांग्रेस ने कहा है कि यह बैठक गैरसैंण में ही होनी चाहिए थी।

चकराता से कांग्रेस विधायक और बीएसी के सदस्य प्रीतम सिंह ने कहा, “सरकार के इस फैसले से लगता है कि गैरसैंण में विधानसभा सत्र आयोजित करना महज औपचारिकता बनकर रह गया है। इससे यह भी साफ होता है कि राज्य सरकार गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में विकसित करने को लेकर गंभीर नहीं है।”

इस विवाद ने उत्तराखंड में एक पुरानी राजनीतिक बहस को फिर से हवा दे दी है कि राज्य की विधायी और प्रशासनिक सत्ता का केंद्र कहां होना चाहिए। मैदानी इलाके में स्थित देहरादून में या पहाड़ी क्षेत्र में स्थित गैरसैंण में?

देहरादून को बनाया गया था अस्थायी राजधानी

उत्तराखंड का मुख्य विधानसभा परिसर देहरादून में स्थित है। गैरसैंण के पास भराड़ीसैंण में दूसरा विधानसभा परिसर बनाया गया था। यह परिसर पहाड़ों में राजधानी बनाने की मांग को लेकर चले आंदोलन के बाद बनाया गया। यह मांग साल 2000 में उत्तराखंड राज्य के गठन से भी पहले से चली आ रही थी। जब उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड नया राज्य बना, तब मैदानी इलाके में स्थित देहरादून को अस्थायी राजधानी बनाया गया था।

तब से अलग-अलग सरकारों ने कभी-कभार गैरसैंण में विधानसभा सत्र आयोजित किए हैं लेकिन मुख्य प्रशासनिक कामकाज देहरादून से ही होता रहा है।

कहां है गैरसैंण?

गैरसैंण चमोली जिले की एक तहसील है। यह दुधातोली पर्वत शृंखला की तलहटी में स्थित है और गढ़वाल तथा कुमाऊं क्षेत्रों के बीच पड़ता है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, गैरसैंण तहसील की आबादी 61,996 थी।

गैरसैंण को राजधानी बनाने की मांग है पुरानी

अलग पहाड़ी राज्य की राजधानी गैरसैंण में बनाने की मांग उत्तराखंड के गठन से कई दशक पहले शुरू हो गई थी। स्वतंत्रता सेनानी वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने 1960 के दशक में ही पहाड़ी क्षेत्र में राजधानी बनाने की वकालत की थी। बाद में उत्तराखंड को अलग राज्य बनाने की मांग करने वाले संगठनों ने भी गैरसैंण को राजधानी बनाने के विचार का समर्थन किया। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली को 1930 की पेशावर घटना के लिए याद किया जाता है, जब गढ़वाल राइफल्स के सैनिकों ने निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था।

1992 में डीडीहाट के तत्कालीन विधायक और उत्तराखंड क्रांति दल (यूकेडी) के नेता काशी सिंह ऐरी ने प्रस्तावित राज्य की राजधानी के रूप में गैरसैंण का नाम आगे रखा। 1994 में इस मांग को और अधिक बल मिला, जब उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक अलग पहाड़ी राज्य के गठन पर विचार करने के लिए बनाई गई ‘रमाशंकर कौशिक समिति’ ने गैरसैंण को राजधानी के लिए सबसे बेहतर जगह बताया। ऐसा इसलिए क्योंकि गैरसैंण यह गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्रों के बीच स्थित है।

अलग राज्य के लिए चल रहे इस आंदोलन के पीछे राजनीतिक प्रतिनिधित्व, रोजगार और विकास की मांग भी थीं। उस समय उत्तर प्रदेश की विधानसभा में उत्तराखंड क्षेत्र की 22 सीटें थीं जबकि हिमाचल प्रदेश – जिसकी जनसंख्या लगभग उत्तराखंड के बराबर ही थी, वहां विधानसभा सीटों की संख्या काफी अधिक थी।

क्यों मांगा गया था अलग राज्य?

राज्य गठन की मांग करने वालों का तर्क था कि मैदानी इलाकों से लिए गए फैसलों में अक्सर पहाड़ी क्षेत्र के भूगोल और वहां की जरूरतों को नजरअंदाज कर दिया जाता था। इस वजह से पहाड़ों में स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा, सड़कों और सरकारी सुविधाओं तक आम लोगों की पहुंच एक बड़ी चुनौती थी।

उत्तराखंड राज्य आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संगठनों में उत्तराखंड महिला मंच भी शामिल था। उत्तराखंड महिला मंच ने भी गैरसैंण को राजधानी बनाए जाने की मांग की थी।

देहरादून को राजधानी क्यों बनाया गया?

जब 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य बना तो गैरसैंण के बजाय देहरादून को राज्य की अस्थायी राजधानी बनाया गया। देहरादून को चुनने के पीछे जो वजहें थी, उनमें गैरसैंण में बुनियादी ढांचे का अभाव, रेल और हवाई संपर्क की सीमित सुविधाएं तथा प्रशासनिक व्यवस्थाओं की कमी जैसे कारण बताए गए। हालांकि, इस फैसले के बाद भी स्थायी राजधानी का सवाल अनसुलझा ही रह गया।

साल 2001 में, राज्य सरकार ने स्थायी राजधानी के लिए संभावित जगहों की जांच करने के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश वीरेंद्र दीक्षित की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया। आयोग ने 2009 में अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसमें देहरादून को अधिक उपयुक्त जगह बताया गया। इसके पक्ष में राष्ट्रीय राजधानी से इसकी दूरी, जनसंख्या का घनत्व और प्राकृतिक आपदाओं से अपेक्षाकृत अधिक सुरक्षित होने जैसे कारण दिए गए।

कांग्रेस और बीजेपी, दोनों को ही इस मुद्दे को लेकर आलोचनाओं का सामना करना पड़ा है, हालांकि दोनों पार्टियों ने समय-समय पर गैरसैंण से जुड़ी भावनाओं का समर्थन किया है लेकिन किसी ने भी राज्य के मुख्य प्रशासनिक तंत्र को देहरादून से बाहर ट्रांसफर नहीं किया। इस वजह से, स्थायी राजधानी का सवाल विधानसभा चुनावों के दौरान बार-बार उठता रहा है।

2014 में भराड़ीसैंण में नया विधानसभा परिसर बना

नवंबर 2012 में तत्कालीन मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा (जो उस वक्त कांग्रेस से थे) ने गैरसैंण के स्थानीय ब्लॉक कार्यालय में एक कैबिनेट बैठक की। इस बैठक से गैरसैंण को उत्तराखंड की राजधानी बनाए जाने की चर्चा फिर से तेज हो गई। बहुगुणा सरकार ने घोषणा की कि गैरसैंण में हर साल कम से कम एक विधानसभा सत्र आयोजित किया जाएगा। जनवरी 2013 में, बहुगुणा ने भराड़ीसैंण में स्थायी विधानसभा भवन की आधारशिला रखी।

मुख्यमंत्री हरीश रावत के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने 2014 में गैरसैंण में विधानसभा सत्र आयोजित करना शुरू किया। स्थायी परिसर के तैयार होने से पहले, विधानसभा की कार्यवाही एक विशेष रूप से बनाए गए टेंट में आयोजित की जाती थी, जिसे ‘विधानसभा मंडप’ के रूप में इस्तेमाल किया गया।

जून 2014 में एक अस्थायी विधानसभा की व्यवस्था 100 फुट गुणा 80 फुट के टेंट में की गई थी। इसमें माइक्रोफोन, साउंड सिस्टम, लाइटिंग, दर्शकों और प्रेस के लिए गैलरी तथा वरिष्ठ संवैधानिक और सरकारी अधिकारियों के लिए विशेष कमरों की सुविधा थी।

भराड़ीसैंण में स्थायी परिसर को 47 एकड़ क्षेत्र में विकसित किया गया था। इसका निर्माण 2014 में शुरू हुआ था और शुरुआत में इस पूरी परियोजना की लागत लगभग 110 करोड़ रुपये बताई गई थी। जनवरी 2017 तक, विधानसभा भवन और अन्य सुविधाओं से जुड़ा कुछ काम अधूरा था।

2020: गैरसैंण को घोषित किया गया ग्रीष्मकालीन राजधानी

मार्च 2020 में, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार ने गैरसैंण के राजनीतिक महत्व को मान्यता देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। 4 मार्च को, गैरसैंण में विधानसभा सत्र के दौरान अपना बजट पेश करने के बाद रावत ने घोषणा की कि इस कस्बे को उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया जाएगा। उन्होंने यह फैसला उन लोगों को समर्पित किया, जिन्होंने राज्य गठन के आंदोलन में शहादत दी थी। यह मांग दो दशकों से अधिक समय से लंबित थी।

जून 2020 में राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने इस पर अपनी सहमति दे दी और सरकार ने एक औपचारिक अधिसूचना जारी करके भराड़ीसैंण (यानी गैरसैंण) को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित कर दिया।

यह घोषणा एक बड़ा राजनीतिक कदम था लेकिन इससे गैरसैंण राज्य की एकमात्र राजधानी नहीं बन गई। मुख्यमंत्री का आवास, राजभवन, मुख्य सचिवालय और अन्य महत्वपूर्ण प्रशासनिक कार्यालय देहरादून में ही बने रहे।

बीजेपी ने किया था लोगों से वादा

बीजेपी ने अपने 2017 के विधानसभा चुनाव घोषणा-पत्र में वादा किया था कि वह गैरसैंण में बेहतरीन बुनियादी ढांचा विकसित करेगी और इसे ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने पर विचार करेगी। त्रिवेंद्र सरकार के फैसले के बाद पार्टी ने कहा कि उसने पहाड़ी क्षेत्र की एक पुरानी मांग को पूरा किया है। हालांकि, कांग्रेस ने कहा कि विधानसभा परिसर को विकसित करने और वहां सत्र आयोजित करने की शुरुआती पहल उत्तराखंड में कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकारों के समय ही की गई थी।

2021: गैरसैंण को नया प्रशासनिक मंडल बनाने की योजना

मार्च 2021 में, त्रिवेंद्र सिंह रावत ने घोषणा की कि गढ़वाल और कुमाऊं के बाद, गैरसैंण राज्य का तीसरा प्रशासनिक मंडल बनेगा। राज्य सरकार ने सड़कों और अन्य बुनियादी ढांचे के विकास की योजनाएं भी सामने रखीं।

मार्च 2021 में त्रिवेंद्र रावत ने बताया कि गैरसैंण के विकास के लिए 350 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। उन्होंने सड़क परियोजनाओं और एक प्रस्तावित हेलीपैड का भी जिक्र किया। इससे पहले, नवंबर 2020 में उन्होंने ग्रीष्मकालीन राजधानी के लिए 25,000 करोड़ रुपये की 10-वर्षीय बुनियादी ढांचा विकास योजना की घोषणा की थी।

अप्रैल 2021 में, मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार ने गैरसैंण को मंडल बनाने के फैसले को रोक दिया। इस फैसले के बाद से गैरसैंण के उत्तराखंड की राजधानी बनने को लेकर अनिश्चितता बरकरार है।

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उत्तराखंड के टिहरी जिले में आयोजित एक सांस्कृतिक संध्या में प्रख्यात पंजाबी गायक दलेर मेंहदी की प्रस्तुति के दौरान विवाद हो गया। उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने स्टेज पर आकर नाराजगी जताई। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।