US Tariff News: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा रूस पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून को फिलहाल रोकने के फैसले का नई दिल्ली के लिए बहुत बड़ा और सामरिक महत्व है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि भारत दुनिया में कच्चे तेल का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता देश है और अपनी ऊर्जा जरूरतों का 88% से अधिक कच्चा तेल विदेशों से आयात के जरिए पूरा करता है।

इन आयातित स्रोतों में रूस वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा और प्रमुख तेल आपूर्तिकर्ता बनकर उभरा है। कमोडिटी मार्केट एनालिटिक्स फर्म ‘केपलर’ के टैंकर आंकड़ों के अनुसार, सितंबर के महीने में अकेले भारत ने रूस से रोजाना करीब 19 लाख बैरल कच्चे तेल का आयात किया था। यह मात्रा उस महीने के भारत के कुल तेल आयात का 35% से भी अधिक बैठती है।

कच्चे तेल के बढ़ते दाम

इससे पहले जुलाई के दौरान यह सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंचते हुए 28 लाख बैरल प्रतिदिन के रिकॉर्ड को छू गया था। इस पूरी स्थिति से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिकी डीजल निर्यात पर रोक लगाने की धमकी दी थी, जिसके जरिए उन्होंने जी-7 देशों को अपने आपातकालीन पेट्रोलियम रिजर्व से 10 करोड़ बैरल तेल बाजार में जारी करने के लिए मजबूर कर दिया था।

इसके बाद, पिछले हफ्ते एक पूरी तरह से चौंकाने वाले कूटनीतिक कदम के तहत ट्रम्प ने सीधे तौर पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ एक डीजल समझौते पर मुहर लगाने की घोषणा कर दी।

अमेरिकी व्यापार नीति की अनिश्चितता

थिंक-टैंक ‘ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव’ के संस्थापक अजय श्रीवास्तव के मुताबिक, अमेरिका द्वारा रूस को दी गई यह छूट उसकी व्यापार नीति की अंतर्निहित अनिश्चितता को बेनकाब करती है। वाशिंगटन पहले दूसरे देशों को दंडित करने की कड़ी धमकियां देता है, लेकिन जब उन प्रतिबंधों को जमीन पर लागू करना असहज या व्यावहारिक रूप से असुविधाजनक साबित होने लगता है, तो वह पीछे हटने में देर नहीं लगाता है।

अजय श्रीवास्तव ने इस बात पर प्रकाश डाला कि हालांकि ‘ग्राहम एक्ट’ नाम का कानून 18 सितंबर को आधिकारिक रूप से लागू हो गया था, लेकिन 9 अक्टूबर को अमेरिका और रूस के बीच हुए डीजल समझौते ने अन्य देशों के लिए रूसी तेल खरीदने पर अमेरिकी जुर्माने को सही ठहराना बेहद कठिन बना दिया। इस तरह के समझौतों से वैश्विक व्यापार नियमों में बड़े पैमाने पर दोहरे मापदंड साफ तौर पर दिखाई देते हैं।

यूक्रेन युद्ध के बाद बदली भारत की ऊर्जा आपूर्ति की तस्वीर

भारत द्वारा रूस से कच्चे तेल का आयात मुख्य रूप से यूक्रेन युद्ध छिड़ने के बाद आसमान छूने लगा था। फरवरी 2022 में रूस द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण किए जाने के बाद जब पश्चिमी देशों ने रूसी तेल का पूर्ण बहिष्कार करना शुरू कर दिया, तब मास्को ने रियायती दरों पर तेल बेचना शुरू किया। भारतीय रिफाइनरियों ने इस व्यावसायिक अवसर का तुरंत फायदा उठाया और रूस कुछ ही समय में भारत का सबसे बड़ा तेल स्रोत बन गया।

ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव के संस्थापक ने आगे विश्लेषण करते हुए बताया कि चीन के पास पहले से ही 10 जनवरी तक अमेरिकी टैरिफ बढ़ोतरी के खिलाफ एक सुरक्षा कवच मौजूद था। इससे यह स्पष्ट संदेश मिलता है कि अमेरिकी हित ही यह तय करते हैं कि प्रतिबंध या पेनाल्टी कब लागू की जाएगी, और यदि किसी देश के पास जवाबी कार्रवाई करने की क्षमता है, तो वह आसानी से अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर सकता है।

यूरोपीय संघ की तरफ से मंडराता खतरा और अमेरिका का नरम रुख

दूसरी ओर, विशेषज्ञ अर्पिता मुखर्जी का मानना है कि रूस से तेल खरीद को लेकर भारत पर वास्तविक और बड़ा खतरा यूरोपीय संघ की तरफ से मंडरा रहा है। यूरोपीय ब्लॉक भारत, तुर्की और चीन जैसे विकासशील देशों की विशिष्ट कंपनियों के नाम सार्वजनिक कर रहा है और फिर उन्हें यूरोपीय संघ के दायरे में किसी भी तरह के व्यावसायिक लेन-देन से पूरी तरह प्रतिबंधित कर रहा है।

बावजूद इसके कि कुछ अमेरिकी कंपनियां भी यूरोपीय संघ की इस प्रतिबंधित सूची में शामिल भारतीय उद्यमों के साथ मिलकर काम करती हैं, अमेरिका ने अब अपने रुख को काफी नरम कर लिया है। अमेरिका में आने वाले मध्यावधि चुनावों से ठीक पहले घरेलू और वैश्विक ईंधन की आसमान छूती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए रूस के साथ यह द्विपक्षीय डीजल समझौता करना अमेरिकी प्रशासन के लिए राजनीतिक रूप से अनिवार्य हो गया था।

व्यापार समझौते की राह हुई आसान और G20 प्रतिबद्धताएं

अमेरिका द्वारा 100% टैरिफ लगाने के मंडराते खतरे के कम होने के बाद, अब भारत वास्तव में अमेरिका के साथ एक व्यापक व्यापार समझौता यानी ट्रेड डील को अंतिम रूप देने की बेहद अनुकूल स्थिति में पहुँच गया है। दोनों देश मुख्य रूप से अमेरिका के व्यापार अधिनियम की धारा 301 के तहत ‘अत्यधिक उत्पादन क्षमता’ या ओवरकैपेसिटी को लेकर चल रही अमेरिकी जांच के विभिन्न पहलुओं पर मोटे तौर पर एकमत हो चुके हैं।

इससे पहले भी भारत ने जबरन या बंधुआ श्रम के इस्तेमाल से जुड़े सामानों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया था, जो धारा 301 के तहत की गई एक पूर्व जांच का ही परिणाम था। इसके अलावा, इस महीने भारत समेत दुनिया के प्रमुख जी-20 देशों ने ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिक वाहन, बैटरी, रसायन, सेमीकंडक्टर और सोलर पैनल जैसे क्षेत्रों में अत्यधिक उत्पादन क्षमता के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का संयुक्त संकल्प लिया है।

भारत की ऊर्जा सुरक्षा और विदेश मंत्रालय का स्पष्ट रुख

भारत के धारा 301 के टैरिफ दायरे से बाहर निकलने की संभावनाएं मजबूत हुई हैं, इसलिए रूसी तेल का आयात ही दोनों देशों के बीच मुख्य नीतिगत मतभेद का इकलौता बड़ा बिंदु बचा था। पश्चिम एशिया के अस्थिर हालातों और हॉर्मुज जलडमरूमध्य से होने वाली आपूर्ति में रुकावटों के बीच रूसी तेल भारत की ऊर्जा सुरक्षा की रीढ़ साबित हुआ है, जिसे अचानक बंद करना देश के आर्थिक हित में नहीं था।

यही कारण है कि भारत सरकार ने शुरू से ही रूसी तेल के आयात को पूरी तरह रोकने के अमेरिकी दबाव के सामने झुकने से साफ इंकार कर दिया था। विदेश मंत्रालय ने अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा था कि देश की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है, जिसे विभिन्न स्रोतों से आपूर्ति सुरक्षित करके और बाजार की वास्तविक गतिकी को ध्यान में रखकर ही हासिल किया जा सकता है।

वैश्विक ईंधन कीमतों में उछाल और अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर असर

वैश्विक स्तर पर ईंधन की कीमतों में जबरदस्त उछाल आने से आम जनजीवन प्रभावित हुआ है, जिसके आंकड़े अमेरिका और भारत दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं में साफ नजर आ रहे हैं। काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस के मुताबिक, अमेरिका में डीजल की खुदरा कीमतें बढ़कर बहुत ऊंचे स्तर पर पहुंच चुकी हैं, जिसका सीधा वित्तीय बोझ वहां के आम उपभोक्ताओं की जेब पर पड़ रहा है।

अमेरिका के ताजा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अनुसार वहां की वार्षिक मुद्रास्फीति दर बढ़कर 3.7% हो गई है, जिसका सीधा राजनीतिक खामियाजा आगामी मध्यावधि चुनावों में सत्तारूढ़ रिपब्लिकन पार्टी को उठाना पड़ सकता है।

भारत में खुदरा और खाद्य महंगाई का बढ़ता ग्राफ

ठीक इसी प्रकार, भारत में भी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के आंकड़ों के मुताबिक खुदरा महंगाई बढ़कर 5.54% तक पहुँच गई है। भारत में इस महंगाई को और अधिक हवा देने का काम खाद्य वस्तुओं की कीमतों ने किया है, जहां प्याज, लहसुन, अदरक और नींबू जैसी रसोई की जरूरी चीजों के दाम बढ़ने से खाद्य महंगाई दर बढ़कर 7.74% हो गई है। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खाद्य एवं कृषि संगठन का मूल्य सूचकांक भी ऊपर गया है, जो दुनिया भर में बढ़ती महंगाई के संकट को और गहरा रहा है।