दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका में तीन नवंबर को मध्यावधि चुनाव होने जा रहे हैं। इन चुनावों के नतीजे तय करेंगे कि अमेरिकी संसद, राज्यों के गवर्नर पदों और हजारों स्थानीय पदों पर किसका नियंत्रण रहेगा। अमेरिकी संसद के दोनों सदनों- सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा।

भारत में संसदीय लोकतंत्र है और यहां अमेरिका की तरह मध्यावधि चुनाव नहीं होते। लेकिन अमेरिका में इन चुनावों का सरकार की नीतियों पर बड़ा असर पड़ता है। खास बात यह है कि मध्यावधि चुनाव के बाद राष्ट्रपति और उनकी सरकार वही रह सकती है, लेकिन संसद में सत्ता का समीकरण बदल सकता है। इसका सीधा असर सरकार के फैसलों पर पड़ता है। आइए, समझते हैं कि अमेरिका में मध्यावधि चुनाव कैसे होते हैं और इनका क्या महत्व है।

अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्था कैसी है?

अमेरिका की केंद्र सरकार को तीन हिस्सों में बांटा गया है। इनमें कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका शामिल हैं। कार्यपालिका में राष्ट्रपति और उनका प्रशासन आता है। फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव संसद से अलग होता है।

विधायिका यानी कानून बनाने वाली संस्था अमेरिकी कांग्रेस (संसद) है। इसमें दो सदन हैं- सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। इन दोनों सदनों के सदस्यों को जनता सीधे चुनती है।

न्यायपालिका में सुप्रीम कोर्ट और संघीय अदालतें शामिल हैं। अमेरिका में इन तीनों संस्थाओं के अधिकार और जिम्मेदारियां एक-दूसरे से अलग हैं।

निचले सदन यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में 435 सदस्य होते हैं। जनता इन्हें सीधे चुनती है और इनका कार्यकाल दो साल का होता है। इस सदन में हर राज्य को उसकी आबादी के हिसाब से सीटें मिलती हैं। उदाहरण के लिए, कैलिफोर्निया और टेक्सास जैसे बड़ी आबादी वाले राज्यों के पास ज्यादा सीटें हैं, जबकि व्योमिंग और आयोवा जैसे छोटे राज्यों के पास कम सीटें हैं।

ऊपरी सदन यानी सीनेट में कुल 100 सदस्य होते हैं। यहां आबादी के आधार पर सीटें नहीं मिलतीं। अमेरिका के हर राज्य से दो सीनेटर चुने जाते हैं। उनका कार्यकाल छह साल का होता है।

जब अमेरिका में कोई संघीय कानून बनाना होता है, जो सभी 50 राज्यों पर लागू होता है, तो उसे पहले हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सीनेट, दोनों से मंजूरी लेनी पड़ती है। इसके बाद विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद वह कानून बन जाता है।

जिस राजनीतिक पार्टी के पास किसी सदन में सबसे ज्यादा सीटें होती हैं, उसे बहुमत वाली पार्टी कहा जाता है। उसे सदन का नेतृत्व चुनने का अधिकार मिलता है।

हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में स्पीकर सदन की कार्यवाही चलाते हैं और यह तय करते हैं कि सदन में किन विधेयकों पर चर्चा होगी। फिलहाल लुइसियाना के माइक जॉनसन इस पद पर हैं। वहीं, सीनेट में बहुमत वाली पार्टी का नेता सदन की कार्यवाही का संचालन करता है।

अमेरिकी कांग्रेस के दोनों सदनों के अधिकार भी अलग-अलग हैं। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में सरकारी राजस्व बढ़ाने से जुड़े विधेयक पेश किए जाते हैं। इसके पास संघीय अधिकारियों के खिलाफ महाभियोग चलाने का विशेष अधिकार भी है।

दूसरी ओर, सीनेट राष्ट्रपति की ओर से की गई नियुक्तियों को मंजूरी देती है, अंतरराष्ट्रीय संधियों को स्वीकृति देती है और महाभियोग के मामलों में सुनवाई करती है।

किसी विधेयक को कानून बनने के लिए दोनों सदनों की मंजूरी जरूरी है। इसलिए इनमें से किसी एक सदन पर भी विपक्ष का नियंत्रण राष्ट्रपति के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है।

अमेरिका में मध्यावधि चुनाव क्या होते हैं?

अमेरिका में राष्ट्रपति का कार्यकाल चार साल का होता है। इस कार्यकाल के ठीक बीच में यानी दो साल पूरे होने पर मध्यावधि चुनाव होते हैं।

इन चुनावों में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की सभी 435 सीटों पर मतदान होता है। वहीं, सीनेट की 100 सीटों में से करीब एक-तिहाई सीटों यानी 33 या 34 सीटों पर चुनाव होते हैं।

इन चुनावों को अक्सर मौजूदा राष्ट्रपति के कामकाज पर जनता की राय के तौर पर देखा जाता है। यानी मतदाता यह बताते हैं कि वे राष्ट्रपति और उनकी सरकार के काम से कितने संतुष्ट हैं।

अमेरिका में चुनाव कराने की व्यवस्था भी काफी हद तक राज्यों के हाथ में होती है। वहां फर्स्ट-पास्ट-द-पोस्ट यानी सबसे ज्यादा वोट पाने वाला उम्मीदवार जीतने की व्यवस्था लागू है। इसके तहत जिस उम्मीदवार को सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं, वह सीट जीत जाता है।

आम चुनाव से पहले अमेरिका की दो प्रमुख राजनीतिक पार्टियां- रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक- अपने उम्मीदवार चुनती हैं। इसके लिए राज्यों में प्राइमरी चुनाव या कॉकस होते हैं। इनमें पार्टी के पंजीकृत सदस्य अपनी पसंद के उम्मीदवार को वोट देते हैं।

मतदाताओं के पंजीकरण के नियम भी हर राज्य में अलग-अलग हैं। इसके अलावा, स्थानीय, राज्य और संघीय स्तर के चुनाव एक ही समय पर होते हैं। इसलिए पूरे अमेरिका में किसी भी दो मतदाताओं के मतपत्र एक जैसे नहीं होते। हर राज्य के नियमों के मुताबिक मतदाता डाक से वोट डाल सकते हैं, चुनाव के दिन से पहले मतदान केंद्र पर जाकर वोट दे सकते हैं या चुनाव के दिन मतदान कर सकते हैं। चुनाव के इतने अलग-अलग तरीकों के कारण सभी नतीजे आने में कई दिन लग सकते हैं।

इन चुनावों के नतीजे तय करेंगे कि 2028 के आम चुनाव तक अमेरिका में सरकार किस तरह काम करेगी।

अगर रिपब्लिकन पार्टी जीतती है, तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने में आसानी होगी। लेकिन अगर डेमोक्रेटिक पार्टी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स पर नियंत्रण हासिल कर लेती है, तो ट्रंप के लिए कानून पारित कराना मुश्किल हो सकता है। डेमोक्रेटिक पार्टी उनके फैसलों और नीतियों की जांच भी कर सकती है।

अगर डेमोक्रेटिक पार्टी को बड़ी जीत मिलती है, तो वह राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया भी शुरू कर सकती है। हालांकि, राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए सीनेट में दो-तिहाई सदस्यों का दोषी ठहराने के पक्ष में वोट देना जरूरी होगा।

अमेरिकी कांग्रेस के 119वें सत्र में दोनों सदनों में बहुमत का अंतर बहुत कम है। मध्यावधि चुनाव आमतौर पर मौजूदा राष्ट्रपति के कामकाज पर जनमत संग्रह की तरह होते हैं। साल 2026 के चुनाव भी इससे अलग नहीं हैं।

इस बार मुकाबला काफी कड़ा है। हालांकि, अमेरिका में पिछले चुनावों का इतिहास बताता है कि मध्यावधि चुनाव में राष्ट्रपति की पार्टी को अक्सर नुकसान उठाना पड़ता है।

पिछले 23 मध्यावधि चुनावों में राष्ट्रपति की पार्टी को औसतन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की 27 सीटों और सीनेट की तीन सीटों का नुकसान हुआ है। इसकी वजह सत्ता विरोधी रुझान और मतदाताओं में मौजूदा सरकार के प्रति घटता उत्साह रहा है।

सीनेट में फिलहाल रिपब्लिकन पार्टी के पास 53 और डेमोक्रेटिक पार्टी के पास 47 सीटें हैं। सदन पर नियंत्रण हासिल करने के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी को चार सीटों का शुद्ध फायदा उठाना होगा। इसके लिए उसे टेक्सास, मेन, ओहायो और अलास्का जैसे राज्यों में कड़ा मुकाबला करना होगा।

हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में भी रिपब्लिकन पार्टी का बहुमत बहुत कम अंतर से बना हुआ है। आम चुनाव से पहले हुए सर्वेक्षणों के मुताबिक, डेमोक्रेटिक पार्टी के पास इस सदन का नियंत्रण वापस हासिल करने का अच्छा मौका है।

ट्रंप की नीतियां और अर्थव्यवस्था चुनाव को कैसे प्रभावित कर रही हैं?

डोनाल्ड ट्रंप ने 2025 में दूसरी बार राष्ट्रपति पद संभालने के बाद अपने चुनावी वादों को तेजी से लागू करना शुरू किया। उन्होंने संघीय सरकार के कामकाज में बड़े बदलाव किए और सरकारी खर्च घटाने के लिए कई कदम उठाए।

नौकरशाही को कम करने के अपने वादे को पूरा करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी (डीओजीई) बनाया। इस विभाग ने सरकारी बजट में बड़ी कटौती की और करीब 2.64 लाख सरकारी पद खत्म कर दिए।

इस कदम से डोनाल्ड ट्रंप ने अपने समर्थकों से किए गए वादे पूरे किए, लेकिन अमेरिकी अर्थव्यवस्था में कई तरह की चुनौतियां भी सामने आईं। कंपनियों की कमाई अच्छी रहने के बावजूद मुख्य महंगाई दर फिर बढ़कर 2.6 फीसदी पर पहुंच गई। इससे आम लोगों के लिए रोजमर्रा की चीजों की बढ़ती कीमतें बड़ी चिंता बनी हुई हैं।

अर्थव्यवस्था पर दबाव की एक वजह ईरान के साथ चल रहा युद्ध और डोनाल्ड ट्रंप की आक्रामक व्यापार नीतियां भी हैं। इनमें दूसरे देशों से आने वाले सामान पर लगाए गए ‘ट्रंप टैरिफ’ भी शामिल हैं।

इस साल फरवरी में अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर संयुक्त सैन्य हमले किए। इसके जवाब में होर्मुज जलडमरूमध्य में ईरान की कार्रवाई से दुनिया भर में ऊर्जा आपूर्ति प्रभावित हुई। इसका असर अमेरिका पर भी पड़ा और वहां पेट्रोल की कीमत बढ़कर 4.50 डॉलर प्रति गैलन तक पहुंच गई।

इसी दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने अपने संरक्षणवादी व्यापार एजेंडे को तेजी से लागू किया। उन्होंने कार्यकारी आदेशों के जरिए दूसरे देशों से अमेरिका आने वाले सामान पर 10 फीसदी का न्यूनतम आयात शुल्क लगाया। वहीं, चीन से आने वाले सामान पर आयात शुल्क बढ़ाकर 125 फीसदी कर दिया।

अमेरिका में अवैध प्रवासियों को बड़े पैमाने पर वापस भेजने का डोनाल्ड ट्रंप का वादा पूरी तरह लागू नहीं हो पाया। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के इस्तेमाल पर कुछ सीमाएं लगाईं। इसके बावजूद ट्रंप प्रशासन ने कानूनी तरीके से होने वाले आव्रजन और शरण देने की प्रक्रिया पर सख्ती की है।

अमेरिका के मध्यावधि चुनावों पर भारत और दुनिया की नजर क्यों है?

अमेरिकी संविधान कांग्रेस को विदेशी व्यापार को नियंत्रित करने और सरकारी बजट को मंजूरी देने का अधिकार देता है। भारत के लिए अमेरिका के मध्यावधि चुनाव खास तौर पर तकनीक, व्यापार और रक्षा सहयोग के लिहाज से महत्वपूर्ण हैं।

सितंबर 2025 में ट्रंप प्रशासन ने अमेरिकी कर्मचारियों के हितों की रक्षा के नाम पर एच-1बी वीजा कार्यक्रम में बड़े बदलाव किए। इसके तहत नए आवेदनों पर एक लाख डॉलर का भारी शुल्क लगा दिया गया।

एच-1बी वीजा पाने वालों में 70 फीसदी से ज्यादा भारतीय नागरिक होते हैं। इसलिए अमेरिका के इस फैसले का भारत के करीब 200 अरब डॉलर के आईटी सेवा निर्यात उद्योग पर बड़ा असर पड़ा। इससे भारतीय छात्रों के अमेरिका जाने और भारतीय पेशेवरों के वहां काम करने के अवसरों में भी कमी आई।

भारत और अमेरिका के व्यापारिक रिश्तों में भी काफी उतार-चढ़ाव आया है। ट्रंप प्रशासन ने 2025 में भारत से आने वाले सामान पर 50 फीसदी आयात शुल्क लगा दिया। अमेरिका ने इसके पीछे भारत की ओर से रूस से कच्चा तेल खरीदना जारी रखने को वजह बताया।

दोनों देशों के बीच लंबी बातचीत के बाद 2026 की शुरुआत में इन शुल्कों को कुछ शर्तों के साथ घटाकर 18 फीसदी कर दिया गया। इसके लिए भारत को भी कुछ व्यापारिक रियायतें देने की शर्त रखी गई।

दूसरी ओर, तकनीक और रक्षा क्षेत्र में भारत-अमेरिका का सहयोग बढ़ा है। दोनों देशों ने ट्रांसफॉर्मिंग रिलेशनशिप यूटिलाइजिंग स्ट्रैटेजिक टेक्नोलॉजी (ट्रस्ट) पहल शुरू की है। इसका मकसद सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में चीन के दबदबे का मुकाबला करना है।

अगर डेमोक्रेटिक पार्टी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स पर नियंत्रण हासिल कर लेती है, तो वह ट्रंप की आयात शुल्क नीति और मध्य पूर्व में अमेरिकी सैन्य कार्रवाई की कड़ी निगरानी कर सकती है। इससे भारत के निर्यातकों को व्यापारिक और कूटनीतिक मोर्चे पर कुछ राहत मिलने की संभावना बन सकती है।

हालांकि, अमेरिका की दोनों प्रमुख पार्टियां संरक्षणवादी व्यापार नीतियों को पूरी तरह खत्म करने के पक्ष में नहीं दिखतीं। रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक, दोनों ही पार्टियों में अमेरिकी उद्योगों और आपूर्ति व्यवस्था को प्राथमिकता देने का रुझान बढ़ा है। इसलिए मध्यावधि चुनाव में सत्ता का समीकरण बदलने के बावजूद भारत के साथ अमेरिका की व्यापार नीति में बड़े बदलाव की उम्मीद करना आसान नहीं होगा।

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चेन्नई में जन्मीं प्रमिला जयपाल आज अमेरिकी राजनीति में एक जाना-पहचाना नाम हैं। भारत से अमेरिका पहुंचने के बाद उन्होंने अपनी मेहनत और राजनीतिक सक्रियता के दम पर अमेरिकी संसद तक का सफर तय किया। वह इमिग्रेशन, स्वास्थ्य सेवाओं, महिलाओं के अधिकारों और आर्थिक समानता जैसे मुद्दों पर लगातार आवाज उठाती रही हैं। पूरी खबर के लिए यहाँ क्लिक करें।