अमेरिकी मध्यावधि चुनावों में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका लगा है। अमेरिकी कांग्रेस (संसद) के दोनों सदनों में रिपब्लिकन पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है।

डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल पर जनमत संग्रह के तौर पर देखे जा रहे इन चुनावों ने उनके फैसलों को बड़ा झटका दिया है। इन फैसलों का असर न सिर्फ अमेरिका, बल्कि भारत समेत पूरी दुनिया पर पड़ा है।

हालांकि, अभी वोटों की गिनती जारी है और अंतिम नतीजों को प्रमाणित होने में कुछ दिन लग सकते हैं, लेकिन इतना साफ है कि डोनाल्ड ट्रंप के शासन के दो साल बाद अमेरिकी मतदाताओं ने अपनी दिशा बदल दी है।

डोनाल्ड ट्रंप ने नतीजों को स्वीकार कर लिया है, हालांकि बाद में उन्होंने सोशल मीडिया मंच ट्रुथ सोशल पर एक लाल टोपी की तस्वीर पोस्ट की, जिस पर ‘वीटो’ लिखा था। उन्होंने फॉक्स न्यूज से कहा कि आव्रजन (इमिग्रेशन) जैसे मुद्दों पर वह डेमोक्रेट सांसदों के साथ मिलकर काम करेंगे, लेकिन अगर उन्होंने कोई ‘बेतुका’ विधेयक पारित किया तो वह उसे वीटो कर देंगे।

राष्ट्रपति का यह रुख 6 जनवरी 2021 की घटना से बिल्कुल अलग है। उस दिन राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेट उम्मीदवार जो बाइडन से हारने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अपने समर्थकों को अमेरिकी संसद भवन कैपिटल पर धावा बोलने के लिए उकसाया था।

आइए जानते हैं कि मध्यावधि चुनावों से सामने आईं 10 बड़ी बातें क्या हैं।

पहली बात, 2020 के बाद डोनाल्ड ट्रंप को सबसे बड़ी हार का सामना करना पड़ा है। उस साल वह राष्ट्रपति चुनाव हार गए थे, लेकिन अमेरिका के बड़े हिस्से में लोग अब भी उन्हें ऐसा राष्ट्रपति मानते थे जो अपने समर्थकों की परवाह करता है। इस बार उन्हें उन राज्यों में भी हार मिली है, जिन्हें आमतौर पर रिपब्लिकन पार्टी का गढ़ माना जाता है। इन राज्यों को ‘रेड स्टेट्स’ कहा जाता है। इसका मतलब है कि डोनाल्ड ट्रंप ने इन राज्यों में अपने पारंपरिक समर्थकों का भी एक बड़ा हिस्सा खो दिया है।

दूसरी बात, 2024 के चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप ने उन इलाकों में भी बढ़त हासिल की थी, जहां परंपरागत रूप से डेमोक्रेटिक पार्टी को समर्थन मिलता रहा है। इनमें अफ्रीकी-अमेरिकी, हिस्पैनिक और भारतीय-अमेरिकी समुदाय के लोग शामिल थे। इन समुदायों की सबसे बड़ी नाराजगी महंगाई को लेकर थी। उस समय अंडों की बढ़ती कीमतें महंगाई का सबसे बड़ा पैमाना बन गई थीं। लेकिन पिछले दो वर्षों में यह मुद्दा कमजोर पड़ गया।

तीसरी बात, इन सीटों और मतदाताओं को खोने की सबसे बड़ी वजह महंगाई और जीवनयापन की बढ़ती लागत है। आम लोगों को, चाहे वे रिपब्लिकन हों, डेमोक्रेट हों या किसी पार्टी का समर्थन नहीं करते हों, अमेरिका में पेट्रोल, डीजल और गैस की बढ़ती कीमतों का सामना करना पड़ा। मिडवेस्ट के राज्यों में इसका असर खास तौर पर ज्यादा रहा। इन राज्यों में ज्यादातर ग्रामीण इलाके हैं। यहां लोग बड़ी गाड़ियां चलाते हैं, जिनमें ज्यादा ईंधन खर्च होता है। बाजार, अस्पताल, स्कूल और दूसरी जरूरी जगहों तक पहुंचने के लिए उन्हें लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। ऐसे में ईंधन की बढ़ती कीमतों ने उनकी जेब पर सीधा असर डाला।

इसकी एक बड़ी वजह फरवरी में अमेरिका और इजरायल की ओर से ईरान के खिलाफ शुरू किया गया पश्चिम एशिया का युद्ध था। युद्ध का खर्च कोई दूर की या केवल कागजों पर दिखने वाली चीज नहीं था। आम अमेरिकी नागरिकों को हर बार पेट्रोल पंप या गैस स्टेशन पर अपनी गाड़ी में ईंधन भरवाते समय इसकी कीमत चुकानी पड़ी।

चौथी बात, पश्चिम एशिया के युद्ध ने डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों को हैरान और निराश किया। अमेरिका में पश्चिम एशिया को मिडिल ईस्ट कहा जाता है। ‘मेक अमेरिका ग्रेट अगेन’ यानी अमेरिका को फिर से महान बनाने का नारा देने वाले डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों ने उन्हें यह वादा करते सुना था कि वह कभी खत्म न होने वाले युद्धों को समाप्त करेंगे। लेकिन राष्ट्रपति बनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने इसके फायदे और नुकसान पर विचार किए बिना खुद को इस संघर्ष में झोंक दिया।

इसका नतीजा यह हुआ कि आठ महीने तक युद्ध चलता रहा। इस दौरान होर्मुज जलडमरूमध्य ऊर्जा आपूर्ति के लिए एक बड़ी बाधा बन गया और गैस की कीमतें बढ़ती गईं। यह वैसी स्थिति बिल्कुल नहीं थी, जिसकी डोनाल्ड ट्रंप ने कल्पना की थी। उनके मतदाता इस अनुभव से बेहद नाराज हुए।

पांचवीं बात, डोनाल्ड ट्रंप की छवि ऐसे राष्ट्रपति की बनी जो अपने कारोबार और परिवार-दोस्तों के कारोबारी हितों के जरिए पैसा कमाने में जुटा रहा। क्रिप्टोकरेंसी से जुड़े सौदे हों, खाड़ी देशों में कारोबारी समझौते हों या पाकिस्तान में महत्वपूर्ण खनिजों से जुड़े सौदे, इन सभी में उनके निजी हितों की चर्चा होती रही। इसके अलावा अमेरिका में बड़े तकनीकी कारोबारियों के लिए प्रभाव और पैरवी का इस्तेमाल करने तथा कई लोगों को राष्ट्रपति की ओर से माफी दिए जाने के मामले भी सामने आए।

इन सबका फायदा राष्ट्रपति ट्रंप की निजी संपत्ति को हुआ। पहले ही साल में उनकी निजी संपत्ति 2.2 अरब डॉलर बढ़ गई। यानी हर दिन करीब 60 लाख डॉलर की बढ़ोतरी हुई। अमेरिका के किसी मौजूदा राष्ट्रपति के लिए यह असाधारण स्थिति थी। मतदाताओं ने इसे स्वीकार नहीं किया।

छठी बात, अवैध प्रवासियों के खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप की कार्रवाई ने अमेरिकी समाज के ताने-बाने को नुकसान पहुंचाया। अमेरिका अलग-अलग देशों से आए प्रवासी समुदायों से मिलकर बना समाज है। इसमें हिस्पैनिक, अफ्रीकी-अमेरिकी, एशियाई और भारतीय समुदाय शामिल हैं। प्रवासियों के खिलाफ कार्रवाई को रिपब्लिकन पार्टी के अपने समर्थकों के बीच भी अच्छा समर्थन नहीं मिला।

इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एन्फोर्समेंट (आईसीई) की छापेमारी, जिसे ट्रंप ने ‘नाइस रेड्स’ नाम दिया था, उलटी पड़ गई। इन छापों के दौरान महिलाओं और बच्चों को उनके घरों और स्कूलों से उठाया गया और ऐसे देशों में निर्वासित कर दिया गया, जिनसे उनका कोई संबंध नहीं था।

सातवीं बात, दुनिया के अलग-अलग देशों पर टैरिफ लगाने की डोनाल्ड ट्रंप की नीति ने भी महंगाई बढ़ाई। दरअसल, टैरिफ का बोझ दूसरे देशों के बजाय अमेरिकी नागरिकों पर ही कर के रूप में पड़ा। यह ट्रंप की एक और बड़ी गलती साबित हुई। चीन से लेकर कनाडा, भारत से लेकर मेक्सिको तक कई देशों से अमेरिका आने वाली वस्तुओं की कीमतें बढ़ गईं। इससे रोजमर्रा की चीजों समेत कई उत्पाद महंगे हो गए।

आठवीं बात, न्यायपालिका से लेकर अमेरिकी कांग्रेस तक संस्थानों पर डोनाल्ड ट्रंप का दबदबा बनाने की कोशिश मतदाताओं को पसंद नहीं आई। अमेरिकी व्यवस्था लंबे समय से कार्यपालिका की शक्तियों पर नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत पर काम करती रही है। इसके तहत राष्ट्रपति की शक्तियों पर दूसरे संस्थानों की निगरानी रहती है। डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में इन नियंत्रणों और संस्थागत सीमाओं को कमजोर करने की कोशिश का असर हर वर्ग के अमेरिकियों ने महसूस किया।

नौवीं बात, जेफ्री एपस्टीन के साथ डोनाल्ड ट्रंप के संबंधों को लेकर भी लोगों में नाराजगी रही। पहले भी ट्रंप की संगत और उनके व्यवहार को लेकर सवाल उठते रहे हैं। वह कई बार अभद्र और अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करते रहे हैं। लेकिन एपस्टीन से जुड़ी फाइलों में सामने आई तस्वीरों ने उनकी नैतिकता को लेकर सवाल खड़े किए। इसका असर अमेरिकी मध्यवर्ग के मतदाताओं पर भी पड़ा।

दसवीं बात, डेमोक्रेटिक पार्टी के इतने सारे सांसदों के चुनाव जीतने से पार्टी में नए नेताओं के उभरने का रास्ता खुलेगा। चुनाव प्रचार के लिए पार्टी को पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की मदद लेनी पड़ी थी। अब पार्टी के पास नए नेताओं की एक पूरी पीढ़ी तैयार करने का मौका होगा। इनमें से कई नेता 2028 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में पार्टी का उम्मीदवार बनने की दावेदारी कर सकते हैं।

भारत और अन्य देशों पर क्या असर होगा?

परंपरागत रूप से जब किसी अमेरिकी राष्ट्रपति को संसद में विपक्ष के बहुमत का सामना करना पड़ता है तो वह अपना ध्यान विदेश नीति की ओर मोड़ता है। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप की विदेश नीति में और आक्रामकता देखने को मिल सकती है। पश्चिम एशिया में पहले से ही उनके फैसले काफी जोखिम भरे रहे हैं।

अमेरिकी संसद के दोनों सदनों में डेमोक्रेट पार्टी का नियंत्रण होने से वे युद्ध के लिए मिलने वाली धनराशि रोककर डोनाल्ड ट्रंप की शक्तियों पर अंकुश लगा सकते हैं। हालांकि, राष्ट्रपति के पास युद्ध के समय कुछ विशेष कार्यकारी शक्तियां होती हैं। इनके तहत वह पहले से आवंटित बजट का इस्तेमाल करके युद्ध जारी रख सकते हैं। अगर पश्चिम एशिया का युद्ध लंबा खिंचता है और ऊर्जा की कीमतें ऊंची बनी रहती हैं तो इसका असर भारत पर भी पड़ेगा।

कांग्रेस में डेमोक्रेट्स का बहुमत होने का मतलब यह भी होगा कि ट्रंप और उनके करीबी कारोबारी मित्रों तथा परिवार के सदस्यों के खिलाफ जांच और सुनवाई की संख्या बढ़ सकती है। इससे क्रिप्टोकरेंसी से जुड़े सौदों, महत्वपूर्ण खनिजों के कारोबार और पिछले दो वर्षों में हुए होटल तथा ट्रंप टावर से जुड़े समझौतों की जांच का रास्ता खुल सकता है।

इन जांचों की आंच पाकिस्तान की सेना तक भी पहुंच सकती है। इसके अलावा उन भारतीय कारोबारियों की भी जांच हो सकती है, जिन्होंने ट्रंप के परिवार, उनके दोस्तों या ऐसे लोगों के साथ कारोबारी सौदे किए हैं।

डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के अलग-अलग देशों पर टैरिफ लगाने की जो शक्तियां अपने हाथ में जमा कर ली हैं, उन पर अब भारत, चीन और दुनिया के दूसरे देशों की नजर रहेगी। पिछले कुछ महीनों में अमेरिकी कांग्रेस ने भी राष्ट्रपति को टैरिफ लगाने के अधिकार सौंपे हैं।

टैरिफ और ट्रेड वार के इस दौर ने वैश्विक अर्थव्यवस्था में लंबे समय से बनी स्थिरता और भरोसे को झटका दिया है। इसलिए भारत समेत दुनिया के दूसरे देश यह देखना चाहेंगे कि अमेरिकी संसद में सत्ता का संतुलन बदलने के बाद इस नीति में क्या बदलाव आता है।

भारत सरकार अमेरिका के साथ व्यापार समझौते को लेकर बातचीत को लंबे समय से आगे बढ़ा रही है। मध्यावधि चुनावों के नतीजों का इन वार्ताओं पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि अब ट्रंप प्रशासन की स्थिति पहले के मुकाबले कमजोर दिखाई देगी।

प्रवासियों के खिलाफ कार्रवाई और एच-1बी वीजा

पिछले दो वर्षों में अमेरिका में प्रवासियों के खिलाफ नस्लीय भेदभाव और पाबंदियों में बढ़ोतरी हुई है। अब प्रवासियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का विरोध अमेरिकी प्रशासन को यह याद दिलाएगा कि प्रवासी समुदायों के पास भी सरकार के फैसलों को प्रभावित करने की बड़ी ताकत है। बड़े कारोबारियों के पास भी ऐसी ही ताकत है।

एच-1बी वीजा पर पाबंदियां, छात्रों के वीजा और ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पर रोक तथा लोगों की आवाजाही से जुड़े दूसरे प्रतिबंध भारत और दुनिया के लिए अहम मुद्दे होंगे।

यह मुद्दा आगे भी चर्चा में रहेगा, क्योंकि अफ्रीकी-अमेरिकी और भारतीय-अमेरिकी समुदायों के लोग अमेरिकी संसद और अलग-अलग राज्यों के चुनाव जीतकर वहां पहुंच रहे हैं।

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