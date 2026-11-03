अमेरिका में मतदाता तीन नवंबर को मध्यावधि चुनावों के लिए मतदान कर रहे हैं। इन मध्यावधि चुनावों में हाउस ऑफ रिप्रजेंटेटिव की सभी 435 सीटों, सीनेट की 35 सीटों और 36 राज्यों के गवर्नर पदों के लिए चुनाव होंगे।

ज्यादातर जनमत सर्वेक्षणों के संकेत हैं कि इन चुनावों में रिपब्लिकन पार्टी को बड़ा नुकसान हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो डोनाल्ड ट्रंप के बाकी दो वर्षों की दिशा और कामकाज का तरीका पूरी तरह बदल सकता है।

इसके असर अमेरिका तक ही सीमित नहीं रहेंगे। ट्रंप प्रशासन के फैसलों का असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और आम लोगों के घरेलू बजट पर पड़ा है। इनमें दूसरे देशों पर भारी आयात शुल्क लगाना और ईरान के साथ युद्ध शुरू करना जैसे फैसले शामिल हैं।

लेकिन जनमत सर्वेक्षणों में डेमोक्रेटिक पार्टी के पक्ष में ‘ब्लू वेव’ यानी बड़ी चुनावी लहर के संकेत क्यों मिल रहे हैं?

डोनाल्ड ट्रंप की वापसी के बाद क्या बदला?

डोनाल्ड ट्रंप ने 2024 के राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार और उस समय की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को हराकर शानदार राजनीतिक वापसी की थी। ट्रंप का अतीत कई विवादों से भरा रहा है। वह अमेरिकी इतिहास के पहले ऐसे राष्ट्रपति हैं, जिन पर दो बार महाभियोग चलाया गया। वह पहले ऐसे पूर्व राष्ट्रपति और मौजूदा राष्ट्रपति भी हैं, जिन्हें आपराधिक मामले में दोषी ठहराया जा चुका है। इसके बावजूद डोनाल्ड ट्रंप ने दो बड़े मुद्दों के दम पर भारी जीत हासिल की थी।

पहला, डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका की सीमाओं को सुरक्षित बनाने के लिए अवैध आव्रजन पर रोक लगाने का वादा किया था। दूसरा, उन्होंने आम लोगों के सामने बढ़ती महंगाई का संकट दूर करने का भरोसा दिया था।

इमिग्रेशन के मोर्चे पर उनकी नीतियों के नतीजे विवादास्पद जरूर रहे, लेकिन इतने प्रभावी रहे कि यह मुद्दा अब मध्यावधि चुनावों में सबसे बड़ी चिंता नहीं रह गया है। अमेरिका में आने वाले प्रवासियों और शरणार्थियों की संख्या के साथ ही जारी किए जाने वाले वीजा में भी भारी गिरावट आई है। वहीं, प्रवासियों को हिरासत में लेने और उन्हें देश से बाहर भेजने की घटनाएं तेजी से बढ़ी हैं।

लेकिन अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर लोगों की चिंताएं कम होने के बजाय और बढ़ गई हैं। ज्यादातर जनमत सर्वेक्षणों के मुताबिक, अर्थव्यवस्था इस चुनाव का सबसे अहम मुद्दा है और इसी के आधार पर बड़ी संख्या में मतदाता अपना फैसला कर सकते हैं। अर्थव्यवस्था को संभालने के मामले में ट्रंप की लोकप्रियता अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है और इसमें लगातार गिरावट आ रही है।

बढ़ रही है अमेरिकी अर्थव्यवस्था

लेकिन क्या अमेरिकी अर्थव्यवस्था तेजी से आगे नहीं बढ़ रही है? कई मायनों में अमेरिकी अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है।

अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में नीतियों में बड़े बदलावों के बावजूद, अमेरिकी अर्थव्यवस्था की विकास दर काफी अच्छी बनी हुई है।

जनवरी 2025 में जब डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति पद संभाला था, तब अमेरिका की जीडीपी करीब 29.9 लाख करोड़ डॉलर थी। इसके बाद दो तिमाहियों को छोड़ दें तो ज्यादातर मौकों पर जीडीपी के आंकड़े अनुमानों से बेहतर रहे हैं। अब अमेरिकी अर्थव्यवस्था का आकार बढ़कर 33 लाख करोड़ डॉलर तक पहुंच गया है।

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के अनुमान के मुताबिक, अमेरिका की प्रति व्यक्ति जीडीपी यानी देश की कुल जीडीपी को उसकी आबादी से भाग देने पर मिलने वाला औसत आंकड़ा 2024 में 86,400 डॉलर था, जो 2026 में बढ़कर 95,200 डॉलर हो गया। यानी ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के शुरुआती दो वर्षों में इसमें करीब 8,800 डॉलर की बढ़ोतरी हुई है।

तुलना करें तो इसी अवधि में भारत की प्रति व्यक्ति जीडीपी 2,590 डॉलर से बढ़कर 2,750 डॉलर, चीन की 13,440 डॉलर से बढ़कर 15,370 डॉलर और फ्रांस की 46,300 डॉलर से बढ़कर 51,450 डॉलर हो गई।

अमेरिकी शेयर बाजारों में भी जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। नैस्डैक-100 सूचकांक 21,000 से थोड़ा ऊपर के स्तर से बढ़कर 28,000 के पार पहुंच गया है। वहीं, व्यापक बाजार का प्रतिनिधित्व करने वाला एसएंडपी-500 सूचकांक करीब 6,000 से बढ़कर 7,600 के स्तर पर पहुंच गया है।

इसके अलावा, जीडीपी में तेज बढ़ोतरी के चलते अमेरिका में बेरोजगारी की दर भी काफी कम और स्थिर बनी हुई है।

फिर अमेरिकी लोगों की परेशानी क्या है?

डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल से पहले भी अमेरिका की आर्थिक विकास दर अच्छी चल रही थी। कोविड महामारी के बाद अमेरिका अकेली बड़ी अर्थव्यवस्था थी, जो महामारी से पहले की विकास दर पर लौटने में सफल रही। दूसरे शब्दों में कहें तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था ने तेजी से वापसी की और उस स्तर तक पहुंच गई, जहां वह महामारी नहीं आने की स्थिति में होती।

भारत समेत दुनिया के ज्यादातर देशों की अर्थव्यवस्थाओं को महामारी से पहले के उत्पादन स्तर पर लौटने में करीब दो से तीन साल लगे।

अमेरिका की असली समस्या आम लोगों के लिए चीजों का महंगा होना यानी उनकी खरीदने की क्षमता का कमजोर पड़ना है। यह मुख्य रूप से दो बातों पर निर्भर करता है। पहली, वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें कितनी तेजी से बढ़ रही हैं यानी महंगाई की दर क्या है। दूसरी, लोगों की तनख्वाह या कमाई कितनी तेजी से बढ़ रही है।

डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद महंगाई की दर में फिर से बढ़ोतरी शुरू हो गई। जनवरी 2025 में जब उन्होंने पद संभाला था, तब महंगाई दर 2.4 फीसदी थी।

ताजा आंकड़ों के मुताबिक, महंगाई दर 3.7 फीसदी तक पहुंच गई है। यह अमेरिकी केंद्रीय बैंक के दो फीसदी के लक्ष्य से करीब दोगुनी है।

सबसे चिंताजनक बात यह है कि महंगाई बढ़ने की मुख्य वजह ट्रंप प्रशासन के नीतिगत फैसले हैं। पहले दूसरे देशों से आने वाले सामान पर आयात शुल्क लगाया गया, जिसका बोझ अमेरिकी उपभोक्ताओं पर पड़ा। इसके बाद ईरान के साथ युद्ध ने ईंधन की कीमतों को और बढ़ा दिया। ईरान युद्ध शुरू होने के बाद से खुदरा बाजार में ईंधन की कीमतें करीब 50 फीसदी बढ़ गई हैं।

महंगाई में इतनी तेजी आई कि अमेरिकी कामगारों की वास्तविक कमाई में बढ़ोतरी लगभग खत्म हो गई। आंकड़ों के मुताबिक, मार्च की शुरुआत से हर महीने वास्तविक कमाई में बढ़ोतरी की दर नकारात्मक रही है। यानी महंगाई को ध्यान में रखने के बाद कामगारों की कमाई बढ़ने के बजाय घट रही है।

इसके अलावा, अमेरिकी सरकार पर कर्ज का बोझ भी लगातार बढ़ रहा है। कर्ज का स्तर चिंताजनक होने के कारण निवेशक सरकार को पैसा उधार देने के बदले ज्यादा ब्याज मांग रहे हैं। इसका सीधा असर आम अमेरिकी नागरिकों पर पड़ रहा है। उनके लिए कर्ज लेना महंगा हो गया है। कई मामलों में घर खरीदने के लिए लिए जाने वाले होम लोन की ब्याज दरें भी करीब 50 फीसदी तक बढ़ गई हैं।

दूसरे शब्दों में कहें तो आम अमेरिकियों के लिए अपनी जेब में मौजूद पैसे से चीजें खरीदना महंगा हो गया है। वहीं, घर या दूसरी जरूरतों के लिए कर्ज लेना भी पहले से ज्यादा महंगा पड़ रहा है। महंगाई के असर को जोड़कर देखें तो ज्यादातर अमेरिकी नागरिकों की आर्थिक स्थिति एक साल पहले के मुकाबले खराब हुई है।

यही वजह है कि अर्थव्यवस्था की तेज विकास दर और शेयर बाजार में जबरदस्त तेजी के बावजूद जनमत सर्वेक्षणों में लोगों की नाराजगी दिखाई दे रही है।

आगे क्या होगा?

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कभी यह स्वीकार नहीं किया कि उनकी नीतियों से अमेरिकी नागरिकों को आर्थिक नुकसान हो रहा है। पद संभालने के बाद कई महीनों तक जब भी उनसे बिगड़ती आर्थिक स्थिति के बारे में सवाल पूछा गया, उन्होंने इसके लिए अपने पूर्ववर्ती राष्ट्रपति जो बाइडन को जिम्मेदार ठहराया।

पिछले साल मई में एनबीसी न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप ने यहां तक कहा था, “अच्छी चीजें ट्रंप की अर्थव्यवस्था का नतीजा हैं और बुरी चीजें बाइडन की अर्थव्यवस्था का।”

लोकतंत्र और राजशाही के बीच एक बड़ा अंतर यह है कि लोकतंत्र में मतदाताओं के पास सरकार को उसके कामकाज के लिए जवाबदेह ठहराने का अधिकार होता है। अमेरिका के मध्यावधि चुनाव वहां के मतदाताओं के लिए यही मौका लेकर आए हैं। वे इन चुनावों के जरिए राष्ट्रपति ट्रंप को बता सकते हैं कि वे उनकी नीतियों से खुश हैं या फिर देश में बदलाव चाहते हैं।

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दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका में तीन नवंबर को मध्यावधि चुनाव होने जा रहे हैं। इन चुनावों के नतीजे तय करेंगे कि अमेरिकी संसद, राज्यों के गवर्नर पदों और हजारों स्थानीय पदों पर किसका नियंत्रण रहेगा। अमेरिकी संसद के दोनों सदनों- सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। पूरी खबर के लिए यहाँ क्लिक करें।