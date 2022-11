Chhattisgarh: संघ प्रमुख मोहन भागवत की उपस्थिति भाजपा नेता दिलीप सिंह जूदेव की प्रतिमा का हुआ अनावरण, आदिवासियों की ‘घर वापसी’ कराने के लिए चर्चित थे जूदेव

Who is Dilip Singh Judeo: जूदेव भाजपा के साथ-साथ आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद (VHP) के भी सदस्य थे।

दिवंगत भाजपा नेता दिलीप सिंह जूदेव की प्रतिमा के साथ मूर्तिकार राम वी सुतार (Photo – Indian Express)

पढें मुद्दा समझें (Explained News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram