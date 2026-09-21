संविधान का अनुच्छेद 44 कहता है कि राज्य भारत के पूरे राज्यक्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू कराने का प्रयास करेगा। यह अनुच्छेद नीति निदेशक तत्व का हिस्सा है। नीति निदेशक तत्व राज्य का मार्गदर्शन करते हैं, लेकिन इन्हें अदालतों द्वारा लागू नहीं किया जा सकता।

संविधान सभा ने 23 नवंबर 1948 को एक लंबी और तीखी बहस के बाद यूसीसी को संविधान में शामिल किया था। मसौदा सूची में इसे मूलतः अनुच्छेद 35 में शामिल किया गया था। यहां हम यह देखेंगे कि उस दौरान इसके पक्ष और विपक्ष में क्या तर्क रखे गए थे और मसौदा समिति के अध्यक्ष डॉ. बी. आर. आंबेडकर यूसीसी के बारे में क्या सोचते थे।

विपक्ष में दिए गए तर्क क्या थे?

मुस्लिम लीग के सदस्य और संयुक्त प्रांत से आने वाले मोहम्मद इस्माइल खान ने तर्क दिया कि ‘एकता और सद्भाव लाने’ के नाम पर ‘लोगों को उनके पर्सनल लॉ छोड़ने के लिए मजबूर करना’ बिल्कुल ज़रूरी नहीं है।

खान ने कहा, “यह धर्मनिरपेक्ष राज्य जिसे हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसे लोगों के धर्म और उनकी जीवनशैली में दखल देने वाला कोई काम नहीं करना चाहिए।” उन्होंने कहा कि पर्सनल लॉ को बनाए रखना कोई नई बात नहीं है। यूरोपीय देशों में भी इसके उदाहरण मिलते हैं।

मद्रास से मुस्लिम लीग के सदस्य बी. पोकर ने कहा कि पर्सनल लॉ का पालन करने की आज़ादी की और उसकी गारंटी तो ब्रिटिश शासन के दौरान भी मिलती थी। उन्होंने कहा, “…और यह न समझा जाए कि मैं सिर्फ़ मुसलमानों की भावनाएँ व्यक्त कर रहा हूँ। यह कहते हुए, मैं देश के उन अनगिनत वर्गों की आवाज़ उठा रहा हूँ जो मानते हैं कि उनके धार्मिक तौर-तरीकों और धार्मिक कानूनों में दखल देना वाकई तानाशाही जैसा होगा।”

पश्चिम बंगाल से मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि नज़ीरुद्दीन अहमद ने तर्क दिया कि पर्सनल लॉ में दखल देना मसौदा संविधान के अनुच्छेद 19 से टकराता है, जो अंतःकरण की स्वतंत्रता और किसी भी धर्म को मानने, आचरण करने और उसका प्रचार करने का अधिकार देता है।

अहमद ने कहा कि अंग्रेजी हुकूमत के सिविल प्रोसीजर कोड के कुछ हिस्सों ने पहले ही ‘हमारे पर्सनल लॉ में दखल दिया था और ऐसा करना बिल्कुल सही भी था’, लेकिन ब्रिटिश शासन के 175 सालों के दौरान उन्होंने ‘कुछ बुनियादी पर्सनल लॉ में कभी दखल नहीं दिया।’

मुस्लिम लीग प्रतिनिधि ने यह भी कहा, “…मेरा मानना है कि इन मामलों में दखल धीरे-धीरे होना चाहिए और समय के साथ आगे बढ़ना चाहिए। मुझे कोई शक नहीं कि एक ऐसा समय आएगा जब सिविल कानून एक समान होगा। लेकिन अभी वह समय नहीं आया है।”

अहमद ने कहा कि जो काम अंग्रेज़ 175 सालों में ‘नहीं कर पाए या करने से डरते रहे, जिसे मुसलमानों ने 500 सालों के दौरान करने से परहेज़ किया, उसे एक झटके में करने की ताकत हमें राज्य को नहीं देनी चाहिए।”

मद्रास का प्रतिनिधित्व करने वाले महबूब अली बेग ने कहा कि उनकी राय में ‘सिविल कोड’ शब्दों में किसी नागरिक का ‘पर्सनल लॉ’ शामिल नहीं होता है। जहाँ तक मुस्लिम समाज का सवाल है, उनके उत्तराधिकार, संपत्ति, शादी और तलाक के कानून ‘पूरी तरह से उनके धर्म पर निर्भर हैं।’

बिहार के सदस्य सैयद हुसैन इमाम ने कहा कि धर्मनिरपेक्ष राज्य का मतलब यह नहीं है कि वह ‘धर्म-विरोधी हो… यह अधार्मिक नहीं बल्कि गैर-धार्मिक होता है, और अधार्मिक तथा गैर-धार्मिक होने में ज़मीन-आसमान का अंतर है।’ उन्होंने यह उम्मीद भी जताई कि आंबेडकर अपनी ‘सूझबूझ से… इसका कोई न कोई हल ज़रूर निकाल लेंगे।’

हुसैन इमाम ने कहा, “…हमें पहले उस वक्त का इंतज़ार करना चाहिए जब पूरा भारत शिक्षित हो जाए, जब अनपढ़ता खत्म हो जाए, जब लोग आगे बढ़ जाएँ, जब उनकी आर्थिक हालत बेहतर हो जाए और जब हर इंसान अपने पैरों पर खड़ा होकर अपनी लड़ाई खुद लड़ सके। तब आप एक समान कानून ला सकते हैं।”

यूसीसी के पक्ष में तर्क

बॉम्बे से चुने गए कांग्रेस सदस्य के. एम. मुंशी ने अनुच्छेद 19 के संबंध में स्थिति साफ़ करते हुए कहा कि यह सदन पहले ही इस बात को मान चुका है कि अगर कोई धार्मिक प्रथा किसी सामाजिक सुधार, समाज कल्याण या धर्मनिरपेक्ष गतिविधि के दायरे में आती है, तो इस मौलिक अधिकार को ठेस पहुँचाए बिना संसद को उस पर कानून बनाने का पूरा हक है।

सिविल कोड लाने को अल्पसंख्यकों पर तानाशाही बताने वाले तर्क पर सवाल उठाते हुए मुंशी ने कहा कि आगे बढ़े हुए मुस्लिम देशों में भी किसी अल्पसंख्यक के पर्सनल लॉ को ‘इतना पवित्र नहीं माना गया है कि वह सिविल कोड बनने से रोक सके।’

मुंशी ने कहा, “उदाहरण के लिए तुर्की या मिस्र को देख लीजिए। इन देशों में किसी अल्पसंख्यक को ऐसे अधिकार नहीं दिए गए हैं… जब पुराने दौर में शरिया कानून बना या केंद्रीय विधायिका द्वारा कुछ कानून पारित किए गए, तो खोजा और कच्छी मेमन समुदाय के लोग काफी असंतुष्ट थे… फिर भी केंद्रीय विधायिका के कुछ मुस्लिम सदस्यों ने पूरे समाज पर शरिया कानून लागू करवाया और अपनी बात मनवाई।”

मुंशी ने तर्क दिया, “जब आप किसी समाज को एकजुट करना चाहते हैं, तो आपको पूरे समाज के फायदे को देखना होता है, न कि उसके किसी एक हिस्से के रिवाजों को। इसलिए यह कहना गलत है कि ऐसा कानून बहुसंख्यकों की तानाशाही है।”

राष्ट्रीय एकता और धर्मनिरपेक्षता के सवाल पर मुंशी ने कहा कि असली सवाल यह है कि क्या संविधान सभा के सदस्य ‘हमारे पर्सनल लॉ को इस तरह से एकजुट और एक समान बनाने जा रहे हैं, ताकि वक्त के साथ पूरे देश की जीवनशैली एक जैसी और धर्मनिरपेक्ष हो सके।’उन्होंने कहा, “हम धर्म को पर्सनल लॉ से, सामाजिक संबंधों से या उत्तराधिकार और संपत्ति के अधिकारों से अलग करना चाहते हैं। इन चीज़ों का धर्म से क्या लेना-देना है, यह मेरी समझ से बाहर है… आखिरकार हम एक आगे बढ़ता हुआ समाज हैं।”

मुंशी ने तर्क दिया, “अगर अतीत में धार्मिक प्रथाओं को इस तरह से देखा गया है कि वे जिंदगी के हर हिस्से को घेर लें, तो अब हम उस मोड़ पर पहुँच चुके हैं जहाँ हमें कड़ा कदम उठाना होगा और कहना होगा कि ये चीज़ें धर्म नहीं हैं, ये विशुद्ध रूप से धर्मनिरपेक्ष कानून के मामले हैं।”

मद्रास के अल्लादि कृष्णास्वामी अय्यर ने इस बात पर ज़ोर दिया कि समान नागरिक संहिता का मकसद आपसी भाईचारा बनाना है। उन्होंने कहा, “इसका मकसद एक आम सहमति पर पहुँचना है… ऐसा नहीं है कि एक कानूनी व्यवस्था दूसरी कानूनी व्यवस्था को प्रभावित नहीं करती या उससे प्रभावित नहीं होती।”

पोकर के रुख पर सवाल उठाते हुए अय्यर ने कहा कि जब अंग्रेज़ों ने देश पर कब्ज़ा किया, तो उन्होंने सभी नागरिकों के लिए एक जैसा आपराधिक कानून लागू किया, चाहे वे अंग्रेज़ हों, हिंदू हों या मुस्लिम।

अय्यर ने कहा, “क्या मुसलमानों ने इस पर कोई आपत्ति जताई, और क्या उन्होंने एक जैसा क्रिमिनल लॉ लाने के लिए अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बगावत की? इसी तरह, हमारे पास कांट्रैक्ट लॉ है जो मुसलमानों और हिंदुओं के बीच, या मुसलमानों और मुसलमानों के बीच व्यापारिक सौदों को तय करता है। वे कुरान के कानून से नहीं बल्कि एंग्लो-इंडियन कानूनों से चलते हैं, फिर भी उस पर कोई आपत्ति नहीं उठाई गई।”

मुंशी ने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि आज़ाद भारत में महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए पूरे देश के लिए एक समान सिविल कोड की ज़रूरत है।

यूसीसी बहस पर आंबेडकर का जवाब क्या था

हुसैन इमाम को जवाब देते हुए आंबेडकर ने कहा कि भारत के पास पहले से ही एक समान और संपूर्ण क्रिमिनल कोड के रूप में इंसानी रिश्तों के ‘लगभग हर पहलू’ को समेटने वाला एक समान कानून मौजूद है।

आंबेडकर ने कहा कि सिविल लॉ के इकलौते क्षेत्र में जहाँ ‘अब तक सेंध नहीं लगाई जा सकी है’, वह है शादी और उत्तराधिकार। उन्होंने कहा, “यह वही छोटा सा कोना है जहाँ हम अब तक नहीं पहुँच पाए हैं और जो लोग अनुच्छेद 35 को संविधान का हिस्सा बनाना चाहते हैं, उनका मकसद वही बदलाव लाना है…”

इस तर्क का जवाब देते हुए कि मुस्लिम पर्सनल लॉ पूरे भारत में एक समान रहा है और उसमें कभी बदलाव नहीं आया है, डॉ. आंबेडकर ने ध्यान दिलाया कि 1935 तक उत्तर-पश्चिम सीमांत प्रांत शरिया कानून के अधीन नहीं था और उत्तराधिकार के मामलों में हिंदू लॉ का पालन करता था।

डॉ. आंबेडकर ने कहा कि स्थिति यह थी कि 1939 में केंद्रीय विधायिका को ‘बीच में आना पड़ा’, उत्तर पश्चिम प्रांत के मुसलमानों पर हिंदू लॉ के इस्तेमाल को खत्म करना पड़ा और उसकी जगह शरिया कानून लागू करना पड़ा। उन्होंने कहा, “इतना ही नहीं, मेरे माननीय दोस्त यह भूल गए हैं कि उत्तर-पश्चिम सीमांत प्रांत के अलावा, 1937 तक देश के बाकी हिस्सों जैसे संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत और बॉम्बे में भी मुसलमान काफी हद तक उत्तराधिकार के मामलों में हिंदू लॉ से ही संचालित होते थे।”

यूसीसी पर आंबेडकर की सोच क्या थी?

आंबेडकर के हिसाब से कुछ और रास्ते भी थे। उनके अनुसार, भविष्य में संसद यूसीसी को स्वैच्छिक रखकर माहौल को समझ सकती है। उन्होंने कहा, “यह पूरी तरह से मुमकिन है कि भविष्य की संसद शुरुआत के तौर पर ऐसा प्रावधान बनाए कि यह कोड सिर्फ़ उन्हीं पर लागू होगा जो यह घोषणा करेंगे कि वे इसे मानने के लिए तैयार हैं, ताकि शुरुआती दौर में इस कोड का इस्तेमाल पूरी तरह से स्वैच्छिक रहे…”

यह भी पढ़ें-समान नागरिक संहिता पर एनडीए में दरार? अमित शाह को मिला टीडीपी-शिवसेना का साथ, विरोध में उतरी जेडीयू

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के 2029 के लोकसभा चुनावों से पहले बीजेपी-एनडीए शासित सभी 21 राज्यों में यूनिफॉर्म सिविल कोड या समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने के ऐलान को लेकर एनडीए के भीतर दरार साफ दिख रही है। एनडीए गठबंधन के ज्यादातर सहयोगियों ने शाह के बयान को लेकर सावधानी भरा रुख अपनाया, जबकि जेडीयू ने साफ कर दिया कि वह बिहार में ऐसे किसी कदम का समर्थन नहीं करेगी। पूरी खबर के लिए यहाँ क्लिक करें।