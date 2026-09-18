2006 के चर्चित निठारी हत्याकांड में आरोपी रहे और 2025 में बरी हुए सुरेंद्र कोली का शव शुक्रवार को हरिद्वार में मिला। पुलिस ने आत्महत्या की आशंका जताई है, हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है।

इस घटना के बाद एक बार फिर निठारी कांड चर्चा में आ गया है। साथ ही यह भी कि कोहली का केस आखिर कैसे धराशायी हो गया।

निठारी हत्याकांड क्या है और इसका खुलासा कैसे हुआ?

2003 में नोएडा के निठारी गांव के लोगों ने इलाके से महिलाओं और बच्चों के अचानक लापता होने की शिकायतें करनी शुरू कीं। हालांकि, नोएडा पुलिस ने इनमें से कई मामलों में शिकायत तक दर्ज नहीं की। जिन मामलों में शिकायत दर्ज हुई, उनमें भी ज्यादा प्रगति नहीं हुई।

मई 2006 में इस मामले में बड़ा मोड़ आया। एक पिता अपनी लापता बेटी की शिकायत लेकर पुलिस के पास पहुंचा। उसने बताया कि लापता होने वाले दिन उसकी बेटी नोएडा के सेक्टर-31 में निठारी के पास रहने वाले मोनिंदर सिंह पंढेर की कोठी गई थी। जून तक इस मामले में FIR दर्ज नहीं हुई। इसके बाद पिता ने एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के सरकारी आवास के बाहर हंगामा किया, तब जाकर मामला दर्ज हुआ।

लापता युवती के फोन को ट्रेस करने पर पुलिस सुरेंद्र कोली तक पहुंची। उस समय कोली पंढेर के घर पर नौकर के रूप में काम करता था। कोली को गिरफ्तार किया गया, लेकिन जल्द ही जमानत पर छोड़ दिया गया।

दिसंबर 2006 में पंढेर के घर के पीछे एक नाले में प्लास्टिक की थैलियों में मानव कंकालों के अवशेष और लापता लोगों का सामान मिला। इसके बाद पुलिस ने 29 दिसंबर को कई महिलाओं और बच्चों के अपहरण और हत्या के आरोप में कोली और पंढेर को गिरफ्तार कर लिया।

मामले ने अब राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियां बटोरनी शुरू कर दी थीं। साथ ही निठारी मामले में नोएडा पुलिस की पहले की लापरवाही और जांच में नाकामी पर भी सवाल उठ रहे थे। इसके बाद 10 जनवरी 2007 को जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को सौंप दी गई। सीबीआई की फॉरेंसिक टीम ने पंढेर के घर की दोबारा तलाशी ली और मानव कंकालों के अवशेष तथा गंभीर अपराधों से जुड़े सबूत बरामद किए।

कोली और पंढेर पर मुकदमा कैसे चला

सीबीआई ने 1 मार्च को मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में कोली का कबूलनामा दर्ज किया। कोली ने हत्या की घटनाओं के बारे में ‘बहुत विस्तार से’ बताया। उसने कहा कि वह पीड़ितों को बहला-फुसलाकर कोठी के अंदर लाता था, उनका गला घोंटता था और फिर उनके शरीर के टुकड़े कर उन्हें पकाकर खाता था।

नोएडा पुलिस ने 19 अलग-अलग लड़कियों से जुड़े अपराधों के मामले में पंढेर और कोली के खिलाफ 19 प्राथमिकियां दर्ज की थीं। इनमें से 16 मामलों में सीबीआई ने आरोपपत्र दाखिल किए। 2007 में इनमें से एक मामले में दाखिल आरोपपत्र में CBI ने दावा किया था कि कोली में ‘मृत शरीरों के प्रति यौन आकर्षण’ और ‘इंसानी मांस खाने’ जैसी प्रवृत्तियां थीं।

एक विशेष CBI अदालत ने 13 फरवरी 2009 को एक 14 साल की लड़की से बलात्कार और हत्या के मामले में पहली बार कोली और पंढेर दोनों को दोषी ठहराया और मौत की सजा सुनाई। अपील पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पंढेर को बरी कर दिया, लेकिन कोली की मौत की सजा को बरकरार रखा।

इसके बाद कोली ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट ने 2011 में उसकी अपील और 2014 में पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी। लेकिन जनवरी 2015 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दया याचिका पर फैसला लेने में हुई ‘अत्यधिक देरी’ को आधार बनाते हुए कोली की मौत की सजा को उम्रकैद में बदल दिया।

2010 से 2021 के बीच निठारी से जुड़े अलग-अलग मामलों में कोली को कई बार दोषी ठहराया गया और उसे कई मौत की सजाएं सुनाई गईं।

अक्टूबर 2023 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सबूतों की कमी, प्रक्रियागत खामियों और प्रताड़ना के आरोपों को देखते हुए कोली को 12 मामलों में और पंढेर को 2 मामलों में बरी कर दिया। पंढेर अक्टूबर 2023 में जेल से बाहर आ गया, जबकि कोली की रिहाई नवंबर 2025 में हुई।

अभियोजन पक्ष का मामला क्यों कमजोर पड़ गया

कोली को दोषी ठहराने का आधार मुख्य रूप से दो सबूत थे—2007 में दिया गया उसका कबूलनामा और 2006 में मिले मानव अवशेष तथा लापता लोगों का सामान।

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अभियोजन पक्ष के इन दोनों मुख्य सबूतों की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए। अदालत ने कहा कि कोली का कबूलनामा स्वेच्छा से दिया गया और भरोसेमंद नहीं माना जा सकता, क्योंकि अदालत ने यह भी ध्यान दिया कि कोली 60 दिनों तक लगातार पुलिस हिरासत में था और उसे वकील की मदद नहीं मिली थी।

अदालत ने यह भी कहा कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत खोपड़ियों और हड्डियों की बरामदगी को सबूत के तौर पर स्वीकार नहीं किया जा सकता। अदालत ने कहा कि पुलिस और आम लोगों को पहले से ही इन मानव अवशेषों के बारे में पता था और कोली को मौके पर लाए जाने से पहले ही वहां खुदाई शुरू हो चुकी थी। जिस जगह से अवशेष मिले थे, वह घर के पीछे खुली जमीन थी और उस पर कोली का अकेले नियंत्रण नहीं था।

अक्टूबर 2023 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कोली को सभी 12 मामलों में और पंढेर को उसके खिलाफ चल रहे दोनों मामलों में बरी कर दिया। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील किया, लेकिन जुलाई 2025 में कोर्ट ने खारिज कर दिया। इसके साथ ही ये फैसले अंतिम हो गए।

सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार कोली को क्यों बरी किया

इस स्थिति में एक कानूनी विरोधाभास पैदा हो गया था। कोली 12 मामलों में बरी हो चुका था, लेकिन लगभग उन्हीं सबूतों के आधार पर एक मामले में अब भी दोषी था। सुप्रीम कोर्ट ने इसे ‘न्याय का बड़ा विरोधाभास’ माना और अपनी क्यूरेटिव शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए कहा कि समान सबूतों पर दो परस्पर विरोधी फैसले एक साथ नहीं रह सकते।

शीर्ष अदालत ने माना कि यह प्रक्रियागत और संरचनात्मक खामियों का मामला था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपने 2011 के फैसले को वापस लेते हुए कोली को अंतिम मामले में भी सभी आरोपों से बरी कर तुरंत रिहा करने का आदेश दिया था।

शादी से एक महीने पहले युवक की हत्या, पूर्व महिला सहकर्मी और उसके पार्टनर पर आरोप; नाले में मिला शव

दिल्ली के 31 साल के युवक युवराज सिंह मनचंदा की कथित तौर पर हत्या कर दी गई। पुलिस के मुताबिक, युवराज की हत्या उसकी पूर्व महिला सहकर्मी और उसके पार्टनर ने की। मामला पैसों के विवाद से जुड़ा होने का शक है। एचआर प्रोफेशनल युवराज की शादी करीब एक महीने बाद होने वाली थी। पुलिस को उसका शव गुरुग्राम में घर के पास एक नाले में मिला। पूरी खबर के लिए यहाँ क्लिक करें।