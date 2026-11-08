अगर केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के शुक्रवार के फैसले को लागू करती है, तो इससे सिविल सेवा परीक्षा (CSE) 2025 के जरिए चुने गए 958 उम्मीदवारों और भारतीय वन सेवा परीक्षा के जरिए चुने गए 148 उम्मीदवारों को उनकी सेवाएं आवंटित करने, प्रशिक्षण शुरू करने और नियुक्ति देने का रास्ता साफ हो सकता है।

इस फैसले का फायदा करीब 100 ओबीसी उम्मीदवारों को भी मिल सकता है, जिनका जाति प्रमाणपत्र 2016 से लेकर अलग-अलग वर्षों में इस आधार पर खारिज किए जाते रहे हैं कि उनके माता-पिता की कमाई तय सीमा से ज्यादा है और वे ओबीसी की क्रीमी लेयर में आते हैं। इसी वजह से इन उम्मीदवारों का सिविल सेवा परीक्षा में हुआ चयन भी रद्द कर दिया गया था।

न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने कहा कि 11 मार्च के फैसले को लागू करने में और देरी करने का कोई ठोस कारण नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने मार्च में केंद्र सरकार को अपना फैसला लागू करने के लिए छह महीने का समय दिया था। लेकिन केंद्र सरकार ने इसे लागू करने में आ रही मुश्किलों का हवाला देते हुए 24 अगस्त को अदालत से और समय मांगा। शुक्रवार को न्यायालय ने सरकार को दो महीने का अतिरिक्त समय दे दिया।

पीठ ने कहा कि 11 मार्च के फैसले में ही अदालत स्पष्ट कर चुकी है कि संबंधित उम्मीदवार ओबीसी की नॉन-क्रीमी लेयर में आते हैं। इसलिए उन्हें आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। साथ ही जिन परीक्षाओं में वे सफल हुए हैं, उनमें उनकी मेरिट के आधार पर उन्हें सरकारी सेवा और पद दिए जाने चाहिए।

माता-पिता की सिर्फ तनख्वाह से तय नहीं होगी क्रीमी लेयर

इस फैसले का सबसे अहम पहलू यह है कि ओबीसी उम्मीदवारों के माता-पिता की सिर्फ तनख्वाह देखकर उन्हें क्रीमी लेयर में नहीं रखा जा सकता। अगर माता-पिता सरकारी कंपनियों (पीएसयू), निजी कंपनियों, स्कूलों या दूसरे संस्थानों में काम करते हैं, तो यह भी देखना होगा कि वे किस स्तर के पद पर हैं। इसके लिए 1993 में जारी सरकारी आदेश के नियमों का पालन करना होगा।

दरअसल, 1993 के सरकारी आदेश में क्रीमी लेयर तय करने के लिए आय और संपत्ति की सीमा का नियम बनाया गया था। इसमें वेतन और खेती से होने वाली कमाई को शामिल नहीं किया गया था। लेकिन 2004 में केंद्र सरकार ने एक नया स्पष्टीकरण जारी किया। इसमें सरकारी कंपनियों और निजी क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों की तनख्वाह को भी उनकी कुल आय में शामिल कर लिया गया। इसके बाद इस नियम को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकारी कंपनियों और निजी क्षेत्र में काम करने वाले ओबीसी माता-पिता के बच्चों को सिर्फ उनकी तनख्वाह के आधार पर आरक्षण से बाहर करना गलत है। यह भी देखना जरूरी है कि माता-पिता किस स्तर के पद पर काम करते हैं। मसलन, वे ग्रुप ए या ग्रुप बी के अधिकारी हैं या ग्रुप सी और ग्रुप डी के कर्मचारी।

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) ने 2004 में जारी स्पष्टीकरण में कहा था कि अगर निजी या सार्वजनिक क्षेत्र में किसी पद की तुलना सरकारी नौकरी के किसी पद से नहीं की गई है, तो क्रीमी लेयर तय करने के लिए माता-पिता की तनख्वाह और दूसरे स्रोतों से होने वाली कमाई का अलग-अलग आकलन किया जाएगा।

कांग्रेस के नेतृत्व वाली संप्रग सरकार के दौरान इस नियम को लागू नहीं किया गया था। लेकिन 2014 में भाजपा के सत्ता में आने के दो साल बाद 2016 से इसका इस्तेमाल शुरू कर दिया गया।

क्या है ओबीसी में क्रीमी लेयर का नियम?

ओबीसी के उन परिवारों को आरक्षण का लाभ देने से रोकने के लिए क्रीमी लेयर का नियम बनाया गया है, जो सामाजिक और आर्थिक रूप से काफी आगे बढ़ चुके हैं। इस व्यवस्था की शुरुआत सुप्रीम कोर्ट ने 1992 के ऐतिहासिक इंद्रा साहनी मामले में की थी। इसका मकसद यह सुनिश्चित करना था कि आरक्षण का फायदा ओबीसी के उन लोगों तक पहुंचे, जिन्हें वास्तव में इसकी जरूरत है।

सरकारी नौकरी के अलावा दूसरे क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों के लिए 1993 में सालाना आय की सीमा एक लाख रुपये तय की गई थी। इसमें 2004, 2008 और 2013 में बदलाव किया गया। 2017 में इसे बढ़ाकर आठ लाख रुपये सालाना कर दिया गया। तब से यह सीमा आठ लाख रुपये ही बनी हुई है। इस सीमा की समीक्षा के लिए आखिरी बैठक जुलाई 2020 में हुई थी, लेकिन इसके बाद कोई बदलाव नहीं किया गया।

क्रीमी लेयर के नियम कई तरह के पदों और पेशों पर लागू होते हैं। इनमें संवैधानिक पदों पर बैठे लोग, केंद्र और राज्य सरकारों में ग्रुप ए (क्लास वन) के अधिकारी और कुछ शर्तों के साथ ग्रुप बी (क्लास टू) के अधिकारी शामिल हैं। इसके अलावा सरकारी कंपनियों में इनके बराबर के पदों पर काम करने वाले कर्मचारी, सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल से ऊपर के अधिकारी, पेशेवर, कारोबारी और तय सीमा से ज्यादा संपत्ति रखने वाले लोग भी इसके दायरे में आते हैं।

केंद्र सरकार ने 2017 में कुछ सरकारी कंपनियों के पदों की तुलना सरकारी नौकरियों के पदों से तय कर दी थी। लेकिन निजी कंपनियों, विश्वविद्यालयों, शिक्षण संस्थानों और कई राज्य सरकारों के विभागों में पदों की तुलना का मामला अब तक नहीं सुलझा है। इसी वजह से इन संस्थानों में काम करने वाले कर्मचारियों के बच्चों को उनके माता-पिता की कमाई के आधार पर क्रीमी लेयर में रखा जा रहा था।

11 मार्च को यूनियन ऑफ इंडिया बनाम रोहित नाथन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इसी मुद्दे पर फैसला सुनाया था। अदालत ने कहा था कि सरकारी कंपनियों या निजी क्षेत्र में काम करने वाले माता-पिता की तनख्वाह को अकेले क्रीमी लेयर तय करने का आधार नहीं बनाया जा सकता। इसके लिए उनके पद का स्तर और श्रेणी भी देखनी होगी। साथ ही 1993 के सरकारी आदेश में तय आय और संपत्ति से जुड़े नियमों का पालन करना होगा।

शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ किया कि केंद्र सरकार संविधान और अदालत के बताए नियमों के मुताबिक आरक्षण और क्रीमी लेयर से जुड़ी अपनी नीतियां बनाने के लिए स्वतंत्र है।

पीठ ने कहा, “अदालत यह तय नहीं करना चाहती कि सरकार पदों की समानता तय करने या क्रीमी लेयर नीति बनाने के लिए संबंधित पक्षों से बातचीत कब तक पूरी करे। ये मामले सरकार और संसद के अधिकार क्षेत्र में आते हैं।”

केंद्र सरकार ने अदालत में दलील दी थी कि 11 मार्च के फैसले को पुराने मामलों पर भी लागू करने से कई कर्मचारियों और पहले से नियुक्त लोगों को परेशानी हो सकती है। ये लोग इस मुकदमे का हिस्सा भी नहीं थे। सरकार ने कहा था कि इससे प्रशासनिक कामकाज में भारी गड़बड़ी पैदा हो सकती है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की इन दलीलों को खारिज कर दिया।

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