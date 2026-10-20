इस साल नीट-यूजी का प्रश्नपत्र लीक होने के बाद देशभर में हंगामा मच गया। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने मामले की जांच शुरू की और जंतर-मंतर पर बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए। इसके बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने परीक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार सुझाने के लिए छह सदस्यीय उच्चस्तरीय कार्यबल (एचीपीटीएफ) बनाने का ऐलान किया। यह कार्यबल राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) की ओर से आयोजित परीक्षाओं में सुधार के सुझाव देगा। एनटीए नीट-यूजी की परीक्षा आयोजित करती है।

हाल ही में इस कार्यबल की अगुवाई कर रहे इन्फोसिस के सह-संस्थापक और उद्यमी नंदन नीलेकणि ने प्रश्नपत्र लीक रोकने का एक उपाय सुझाया। उन्होंने कहा कि एक बड़ा क्वेश्चन बैंक बनाया जाए और हर परीक्षा के लिए प्रश्नपत्र आखिरी समय में तैयार किया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि प्रश्नपत्र छापने से उनके लीक होने का खतरा बढ़ता है। क्वेश्चन बैंक बनाकर इसे कम किया जा सकता है।

सूत्रों के मुताबिक, प्रश्नों का अनुवाद करने वाले और प्रश्नपत्र तैयार करने वाले लोग अक्सर पेपर लीक की कमजोर कड़ी साबित होते हैं। इस समस्या से निपटने के लिए समिति अत्यधिक सुरक्षित और एआई से लैस सॉफ्टवेयर की मदद से ‘क्वेश्चन वॉल्ट’ बनाने पर विचार कर रही है।

उच्चस्तरीय कार्यबल एनटीए की परीक्षा प्रणाली और ढांचे में सुधार के लिए अपनी सिफारिशों में इस व्यवस्था को शामिल करने की तैयारी कर रहा है। वहीं, कर्मचारी चयन आयोग (एसससी) पिछले पांच साल से ‘क्यू वॉल्ट’ नाम की क्वेश्चन बैंक प्रणाली का इस्तेमाल कर रहा है। आयोग का दावा है कि इस दौरान एक भी प्रश्नपत्र लीक नहीं हुआ है।

आइए समझते हैं कि यह व्यवस्था कैसे काम करती है।

एसससी देश की प्रमुख परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसियों में से एक है। यह केंद्र सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के अधीन काम करता है। आयोग केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और उनके अधीन आने वाले कार्यालयों व एजेंसियों में कर्मचारियों की भर्ती के लिए परीक्षाएं आयोजित करता है।

एसससी के वरिष्ठ अधिकारियों के मुताबिक, पिछले पांच साल में प्रश्नपत्र लीक न होने के पीछे कुछ प्रमुख वजहें हैं। इनमें बड़ा क्वेश्चन बैंक तैयार करना, छपे हुए प्रश्नपत्रों का इस्तेमाल बंद करना और परीक्षा शुरू होने से कुछ मिनट पहले प्रश्नपत्र तैयार करना शामिल है।

एसएससी के अध्यक्ष एस. गोपालकृष्णन ने कहा कि आयोग को कई दूसरी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है, क्योंकि परीक्षाएं आयोजित करना बहुत अधिक तकनीक पर निर्भर है।

अध्यक्ष ने कहा, “हमें लगभग हर हफ्ते रूसी हैकरों से निपटना पड़ता है। लेकिन पिछले पांच साल में प्रश्नपत्र लीक होने की एक भी घटना नहीं हुई है। इससे भी अहम बात यह है कि प्रश्नपत्र लीक करना लगभग असंभव है, क्योंकि हम उन्हें छापते ही नहीं हैं। सवाल तैयार करने, उनकी जांच करने, अनुवाद करने और परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाने के लिए हम एन्क्रिप्शन तकनीक और डिजिटल वॉल्ट की प्रक्रिया अपनाते हैं। इसी वजह से एसएससी का प्रश्नपत्र कभी लीक नहीं होगा।”

अधिकारियों के मुताबिक, एसएसी हर साल भर्ती से जुड़ी करीब एक दर्जन परीक्षाएं कंप्यूटर के जरिए आयोजित करता है। ये परीक्षाएं देश के लगभग 140 शहरों में 200 से अधिक केंद्रों पर होती हैं और अलग-अलग पालियों में कुल करीब 300 बार आयोजित की जाती हैं।

एस. गोपालकृष्णन ने बताया कि विशेषज्ञ सालभर ऑनलाइन बड़ी संख्या में सवाल अपलोड करते रहते हैं। इन सवालों में अलग-अलग विषयों के प्रश्न शामिल होते हैं। सवाल तैयार करने वाले विशेषज्ञों को भी यह नहीं पता होता कि उनके बनाए सवाल किस परीक्षा में इस्तेमाल होंगे। एक अधिकारी ने कहा, “यहां प्रश्नपत्र के रूप में सवाल मांगने की कोई व्यवस्था नहीं है।”

डिजिटल प्रश्न वॉल्ट प्रणाली कैसे काम करती है?

एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, “2024 तक टीसीएस, एसएससी की परीक्षाएं आयोजित करता था। लेकिन 2024 में उच्चतम न्यायालय ने एक आदेश दिया कि देशभर में कोई भी परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसी एसएससी प्रश्नपत्र तैयार करने की जिम्मेदारी भी नहीं संभालेगी।”

अधिकारी के मुताबिक, 2024 से एसएससी खुद परीक्षाएं आयोजित कर रहा है। अब परीक्षा कराने वाली एजेंसी की जिम्मेदारी केवल परीक्षा का संचालन करना है, सवाल तैयार करना नहीं।

एक अधिकारी ने कहा, “प्रश्न तैयार करने के लिए हमारे पास एक डिजिटल वॉल्ट है। इसमें विषय विशेषज्ञ इलेक्ट्रॉनिक तरीके से सवाल अपलोड करते हैं। इस वॉल्ट में सवालों का बड़ा भंडार रहता है, जिससे आखिरी समय में प्रश्नपत्र तैयार किया जाता है।”

एस. गोपालकृष्णन के मुताबिक, प्रश्नपत्र तैयार करने के लिए पहले से एक निश्चित रूपरेखा और खाका तय रहता है। इसमें सवालों का कठिनाई स्तर और उनके प्रकार निर्धारित होते हैं। उन्होंने बताया, “मान लीजिए किसी परीक्षा का समय शाम 5 बजे है। उस परीक्षा के लिए सवाल पहले से तय रूपरेखा के अनुसार रैंडम ढंग से चुने जाते हैं। इसमें सवालों का कठिनाई स्तर और उनके प्रकार का ध्यान रखा जाता है। शाम 4.45 बजे वॉल्ट से सवाल चुनकर प्रश्नपत्र तैयार किया जाता है और उसे एन्क्रिप्ट किया जाता है। फिर शाम 5 बजे से ठीक पहले यह एन्क्रिप्टेड प्रश्नपत्र देशभर के करीब 200 परीक्षा केंद्रों पर भेज दिया जाता है। शाम 5 बजे जब अभ्यर्थी लॉग इन करके अपना पासवर्ड डालते हैं, तो उन्हें प्रश्नपत्र दिखाई देने लगता है।”

अधिकारियों ने बताया कि क्वेश्चन वॉल्ट प्रणाली के तहत एसएससी विशेषज्ञों से अलग-अलग विषयों पर तय संख्या में सवाल तैयार करने को कहता है। उदाहरण के लिए, गणित में भिन्न से जुड़े 100 सवाल और अंग्रेजी में समानार्थी शब्दों से जुड़े 100 सवाल मांगे जा सकते हैं। विशेषज्ञ इन सवालों को डिजिटल प्रणाली में अपलोड कर देते हैं।

एक अधिकारी ने बताया कि एसएससी के क्वेश्चन बैंक में किसी भी समय एक लाख से दो लाख तक सवाल मौजूद रहते हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, “इसी व्यवस्था की वजह से एसएससी की परीक्षा का प्रश्नपत्र लीक करना असंभव है, क्योंकि सवाल सीधे डिजिटल वॉल्ट से भेजे जाते हैं।”

अधिकारियों ने यह भी बताया कि एसएससी इस व्यवस्था को प्रभावी ढंग से इसलिए लागू कर पाता है, क्योंकि वह कंप्यूटर आधारित परीक्षाएं (सीबीटी) आयोजित करता है।

एक अधिकारी ने कहा कि कुछ संगठन अब भी ओएमआर शीट के जरिए परीक्षाएं कराना पसंद करते हैं, जिनमें नकल की आशंका अधिक रहती है। हालांकि, कंप्यूटर आधारित परीक्षाएं भी पूरी तरह जोखिम से मुक्त नहीं हैं। इनमें अत्याधुनिक तकनीक की मदद से हैकिंग की जा सकती है। इसलिए परीक्षा एजेंसियों को तकनीक में हो रहे बदलावों के साथ कदम मिलाकर चलना और इन जोखिमों से निपटना होगा।

कंप्यूटर आधारित और ओएमआर परीक्षाओं में क्या अंतर है?

कंप्यूटर आधारित परीक्षा का एक बड़ा फायदा यह है कि इसमें डिजिटल रिकॉर्ड का विस्तृत निशान रहता है। अगर परीक्षा के दिन कोई गड़बड़ी पकड़ में नहीं आती, तो भी उसे 10 दिन बाद या 10 साल बाद तक पकड़ा जा सकता है।

इसके उलट, ओएमआर परीक्षा में अगर कोई व्यक्ति 10 खास लोगों को नौकरी दिलाना चाहता है, तो वह उनकी उत्तर पुस्तिकाओं में हेरफेर कर सकता है या उन्हें बदल सकता है। एक अधिकारी ने कहा, “ऐसे मामलों में कई तरह की गड़बड़ियां की जा सकती हैं और उन्हें पकड़ना शायद असंभव हो। इनमें हेरफेर की गुंजाइश रहती है।”

अधिकारियों ने हालांकि कंप्यूटर आधारित परीक्षाओं के लिए जरूरी बुनियादी ढांचा तैयार करने की चुनौतियों की ओर भी ध्यान दिलाया। उन्होंने कहा कि सरकार के अपने परीक्षा केंद्र होने चाहिए। एसएससी धोखाधड़ी पकड़ने के लिए नियमित रूप से ऑडिट भी करता है और परीक्षा केंद्रों के उपलब्ध उपकरणों पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहता।

एक अधिकारी ने बताया, “हम हर केंद्र पर अपना एक बॉक्स लगाते हैं। यह ब्लैक बॉक्स की तरह काम करता है और केंद्र में होने वाली हर गतिविधि पर नजर रखता है। यह सरकार का उपकरण है, जिसे सी-डैक उपलब्ध कराता है। ऐसा कोई परीक्षा केंद्र नहीं है जहां हमारा बॉक्स मौजूद न हो। पहले हम पूरी तरह परीक्षा केंद्र के बुनियादी ढांचे पर निर्भर रहते थे। अब केंद्र के पास अपने उपकरण होने के बावजूद हम वहां अपना अलग उपकरण लगाते हैं। परीक्षा हमारे सिस्टम के जरिए होती है।”

अधिकारी ने कहा कि अगर कोई बाहरी व्यक्ति सिस्टम को हैक करने, जानकारी चुराने या किसी अन्य तरह की गड़बड़ी करने की कोशिश करता है, तो एसएससी उसका पता लगा सकता है। आयोग इस व्यवस्था को पूरी तरह सुरक्षित बनाना चाहता है। उन्होंने कहा, “यह हर दिन कुछ नया सीखने की प्रक्रिया है। हम इसी तरह इस व्यवस्था को बेहतर और सुरक्षित बनाने की कोशिश कर रहे हैं।”

एक अधिकारी ने कहा, “हम केवल कंप्यूटर आधारित परीक्षाएं आयोजित करते हैं। हमारे पास दो करोड़ से अधिक अभ्यर्थियों का डेटाबेस है और हमारी कुछ परीक्षाओं में 50 लाख या 60 लाख तक अभ्यर्थी शामिल होते हैं। दुनिया में कंप्यूटर आधारित परीक्षाएं आयोजित करने वाली हमसे बड़ी कोई एजेंसी नहीं है।”

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