फ्रांस ने शमोंडा वायरस से पहली बार इंसान के संक्रमित होने के मामले की पुष्टि की है। इस वायरस से संक्रमित मरीज की अक्टूबर की शुरुआत में ल्योन के एक अस्पताल में मौत हो गई थी।

फ्रांस के स्वास्थ्य और कृषि मंत्रालयों ने एक संयुक्त बयान में कहा कि फिलहाल आम लोगों के स्वास्थ्य को इससे कोई खतरा नहीं है। फ्रांसीसी अधिकारियों के मुताबिक, यह संक्रमण एक ऐसे मरीज में मिला, जिसकी इम्यूनिटी बहुत कमजोर थी और जिसे पहले से ही गंभीर बीमारी के इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

इस साल यूरोप में सामने आए इस वायरस ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। इसकी पहचान कई दशक पहले नाइजीरिया में हुई थी। अब इंसान में संक्रमण का पहला मामला सामने आने के बाद यह जानना जरूरी है कि शमोंडा वायरस क्या है? फ्रांस में मरीज के साथ क्या हुआ, क्या इससे बचाव के लिए कोई टीका उपलब्ध है, और जानवरों से इंसानों में यह कैसे फैलता है।

शमोंडा वायरस क्या है?

शमोंडा वायरस कीड़ों के काटने से फैलने वाला वायरस है। यह ऑर्थोबुन्यावायरस (Orthobunyavirus) वंश और पेरिबुन्याविरिडी (Peribunyaviridae) परिवार से संबंधित है। यह सिम्बू समूह के वायरसों में शामिल है।

वैज्ञानिकों ने पहली बार 1965 में नाइजीरिया में मवेशियों में शमोंडा वायरस की पहचान की थी। इसके बाद अफ्रीका, एशिया और यूरोप के कुछ हिस्सों में भी इसकी पहचान हुई। माना जाता है कि यह वायरस क्यूलिकॉइड्स नामक छोटे, दो पंखों वाले उड़ने वाले कीड़ों के काटने से फैलता है।

हाल के वर्षों में इस वायरस के मामले मुख्य रूप से मवेशियों में सामने आए हैं। भेड़, बकरियों, घोड़ों और यहां तक कि अल्पाका नाम के जानवरों में भी संक्रमण की खबरें मिली हैं।

संक्रमित जानवरों में बुखार, दस्त, दूध का उत्पादन कम होना और प्रजनन संबंधी समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। इनमें गर्भपात और गर्भ में पल रहे बच्चे में विकृतियां भी शामिल हैं। इन लक्षणों की समानता दूसरी बीमारियों से भी हो सकती है, इसलिए संक्रमण की पुष्टि के लिए प्रयोगशाला में जांच जरूरी है।

विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूओएएच) के मुताबिक, इस साल यूरोप में संक्रमण फैलने के पीछे वायरस के दो अलग-अलग रूपों की पहचान हुई है। इनके नाम शमोंडा वायरस यूरोप-1 (SHAV-EU1) और शमोंडा वायरस यूरोप-2 (SHAV-EU2) हैं।

यूरोप में इस वायरस का लंबे समय तक क्या असर होगा, यह अभी स्पष्ट नहीं है। हालांकि, सिम्बू समूह के वायरसों से होने वाले संक्रमण अक्सर मौसम के हिसाब से फैलते हैं। इनका प्रसार उन छोटे कीड़ों की मौसमी गतिविधियों पर निर्भर करता है, जो वायरस फैलाते हैं।

डब्ल्यूओएएच ने कहा कि यूरोप में शमोंडा वायरस के नए रूपों का व्यवहार उन देशों से अलग हो सकता है, जहां यह लंबे समय से मौजूद है। खासकर ऐसे मवेशियों में इसका असर अलग हो सकता है, जिनकी इम्यूनिटी का सामना इस वायरस से पहले नहीं हुआ है।

इंसान में शमोंडा वायरस का पहला मामला

फ्रांस के अधिकारियों ने कहा है कि इस मामले की चिकित्सकीय, प्रयोगशाला और महामारी विज्ञान से जुड़ी जांच अभी जारी है।

ल्योन में इस संक्रमण का पता उस समय चला, जब 60 वर्ष से अधिक उम्र का एक मरीज अस्पताल में भर्ती था। उसे ल्यूकेमिया था। बाद में उसकी आंखों की रोशनी चली गई और वह भ्रम की स्थिति में रहने लगा। इसके बाद वह कोमा में चला गया।

डॉक्टरों ने मरीज के मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के आसपास मौजूद द्रव की जांच की। इस द्रव में किसी रोगाणु के आनुवंशिक अंश खोजने पर डॉक्टरों को शमोंडा वायरस के संकेत मिले।

मरीज की मौत के बाद चिकित्सा दल ने उसके मस्तिष्क के नमूनों से वायरस का पूरा जीनोम हासिल किया। बाद में पुष्टि हुई कि मरीज SHAV-EU1 रूप से संक्रमित था।

जांच के इस चरण में माना जा रहा है कि मरीज को पूर्वी फ्रांस में एक संक्रमित कीड़े के काटने से वायरस लगा था। इस क्षेत्र में वसंत और गर्मियों के दौरान जानवरों में यह वायरस फैल रहा था।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के महानिदेशक टेड्रोस एडनोम घेब्रेयेसस ने कहा कि संगठन फ्रांस के अधिकारियों के संपर्क में है। अधिकारी यह समझने के लिए जानकारी जुटा रहे हैं कि मरीज को संक्रमण कहां से लगा, वायरस किस तरह फैल सकता है और क्या इससे आम लोगों के स्वास्थ्य को कोई खतरा है।

डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा, “मरीज की इम्यूनिटी कमजोर थी। इस वजह से वह संक्रमण और गंभीर बीमारी की चपेट में आने के लिहाज से ज्यादा संवेदनशील था। दुर्भाग्य से उसकी मौत हो गई। उसके प्रियजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं।” उन्होंने कहा कि वायरस के फैलने के तरीकों को पूरी तरह समझने के लिए और अध्ययन करने की जरूरत है।

यूरोपीय संघ की संक्रामक बीमारियों से निपटने वाली एजेंसी, यूरोपीय रोग रोकथाम और नियंत्रण केंद्र ने भी कहा कि वह इस मामले पर नजर रख रहा है। एजेंसी ने संभावित सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रभावों की जांच के लिए फ्रांस के अधिकारियों और यूरोप के दूसरे सहयोगियों से संपर्क किया है।

क्या शमोंडा वायरस का टीका उपलब्ध है?

नहीं। विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक, फिलहाल शमोंडा वायरस से बचाव के लिए कोई टीका व्यावसायिक रूप से उपलब्ध नहीं है। हालांकि, संगठन ने वायरस फैलाने वाले क्यूलिकॉइड्स कीड़ों से होने वाले खतरे को कम करने के लिए कुछ उपाय सुझाए हैं। इनमें इमारतों में छोटे छेदों वाली जाली लगाना, दरवाजों पर ऐसी व्यवस्था करना जिससे कीड़े अंदर न आ सकें, कीड़ों के पनपने की जगहों को कम करना या खत्म करना और इमारतों के आसपास उनकी निगरानी व नियंत्रण करना शामिल है।

जानवरों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते समय कीट भगाने वाले पदार्थों का इस्तेमाल करने और ऐसे समय में परिवहन करने की भी सलाह दी गई है, जब ये कीड़े कम सक्रिय हों।

जानवरों से इंसानों में कैसे फैलते हैं वायरस?

कोविड-19 महामारी ने दुनिया को दिखाया कि जानवरों से इंसानों में फैलने वाली बीमारियां कितनी गंभीर हो सकती हैं। ऐसी बीमारियों को जूनोटिक संक्रमण कहा जाता है। इनमें वायरस या दूसरे रोगाणु जानवरों से इंसानों में पहुंचते हैं। अगर इसके बाद संक्रमण इंसानों के बीच भी फैलने लगे, तो इसका असर और व्यापक हो सकता है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन के विशेषज्ञ मार्क-अलैन विडसन के मुताबिक, संक्रमण फैलने के नए संभावित तरीकों को गंभीरता से समझना जरूरी है। बीमारियों को नए क्षेत्रों में स्थायी रूप से फैलने से रोकने के लिए भी प्रयास करने होंगे।

डब्ल्यूएचओ ने जानकारी दी, “हमें यह भी याद रखना चाहिए कि जब रोगाणु नई प्रजातियों में या नए तरीकों से फैलने लगते हैं, तो समय के साथ उनके अनुकूल होने और उनमें बदलाव आने के अवसर बढ़ जाते हैं। इससे उनके लिए जानवरों या इंसानों के बीच फैलना आसान हो सकता है। कभी-कभी किसी रोगाणु का नई प्रजाति में पहुंचने जैसी एक घटना भी उसके व्यापक प्रसार का रास्ता खोल सकती है।”

गौरतलब है कि संक्रमण फैलने के नए तरीकों के हालिया उदाहरणों में मंकीपॉक्स का नया नाम एमपॉक्स और बर्ड फ्लू शामिल हैं।

एमपॉक्स मध्य और पश्चिमी अफ्रीका में लंबे समय से मौजूद बीमारी है। 2022 की गर्मियों तक इसके मामले मुख्य रूप से छोटे स्तनधारी जानवरों में मिलते थे। लेकिन उस समय दुनिया के कई हिस्सों में इंसानों के संक्रमित होने की खबरें आने लगीं। इनमें ऐसे लोग भी थे, जिन्होंने अफ्रीका की यात्रा नहीं की थी। जांच में पता चला कि यौन संपर्क से भी संक्रमण फैल रहा था। खासकर ऐसे पुरुषों के बीच संक्रमण के मामले सामने आए, जो दूसरे पुरुषों के साथ यौन संबंध बनाते थे और जिनके कई यौन साथी थे।

एक अन्य उदाहरण बर्ड फ्लू का है। अमेरिका ने 2024 की शुरुआत में बताया कि डेयरी मवेशियों और कच्चे दूध में H5N1 वायरस मिला है। इससे पहले गायों को इस वायरस के प्रसार का जरिया नहीं माना जाता था। मार्च 2025 में ब्रिटेन के स्वास्थ्य अधिकारियों ने भेड़ में H5N1 संक्रमण का पहला मामला दर्ज किया। हालांकि, भेड़ तक यह वायरस कैसे पहुंचा, यह अब तक स्पष्ट नहीं है।

जानवरों से इंसानों में संक्रमण फैलने के कारण क्या है?

कुछ रोगाणु कई प्रजातियों में फैलने सकते हैं। इनमें कई प्रजातियों को संक्रमित करने की क्षमता होती है।

जंगलों का कटना और खेती का बढ़ना। जंगलों में इंसानी गतिविधियां बढ़ने से जंगली जानवर आबादी वाले इलाकों में आने लगते हैं। दक्षिण-पूर्व एशिया में निपाह वायरस के प्रकोप को इंडोनेशिया में फल खाने वाले चमगादड़ों के अपने जंगलों से विस्थापित होने से जोड़ा गया है।

जानवरों की प्रजातियों का कम होना। इंसानी गतिविधियों के कारण कई प्रजातियों की संख्या घट रही है और कुछ विलुप्त हो रही हैं। इससे कुछ ऐसी प्रजातियों की अहमियत बढ़ जाती है, जिनमें रोगाणु पनप सकते हैं और फैल सकते हैं।

जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन से वायरस फैलाने वाले कीड़ों और दूसरे जीवों के साथ-साथ रोगाणुओं पर भी असर पड़ सकता है। इससे संक्रमण फैलने के तरीके और उसका दायरा बदल सकता है।

जंगली जानवरों का अंतरराष्ट्रीय व्यापार। इस व्यापार के कारण अलग-अलग इलाकों में रहने वाले जानवर एक-दूसरे के संपर्क में आते हैं। इससे उन वायरसों को भी नए क्षेत्रों में फैलने का मौका मिलता है, जो पहले किसी खास इलाके तक सीमित थे।

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