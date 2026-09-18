Saudi Arabia Houthis Conflict: पश्चिम एशिया में जारी संकट के बीच पिछले दो हफ्तों से ईरान समर्थित हूती विद्रोही विद्रोही यमन और सऊदी अरब पर लगातार हमला कर रहे हैं। इस लड़ाई में क्षेत्रीय लाभ के लिहाज से हुतियों की काफी फायदा हुआ है लेकिन सवाल यह है कि आखिर पाकिस्तान, अमेरिका और तुर्की अपने साथियों की मदद के लिए आगे क्यों नहीं आ रहे हैं?

दरअसल, 10 सितंबर को हूती विद्रोहियों ने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माने जाने वाले लाल सागर बंदरगाह मोचा के साथ-साथ यमन के पश्चिमी तट के अन्य क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। 17 सितंबर तक, हूती मिलिशिया का आधिकारिक नाम अंसार अल्लाह था, जिसने यमन के लाल सागर तट के अधिकांश हिस्से पर प्रभावी रूप से नियंत्रण कर लिया था।

यमन और सऊदी को घेरने की कोशिश

ऐसे में एक ओर जहां हूती यमन की आधिकारिक सरकार के खिलाफ लगातार ताकतवर हो रहे हैं, तो दूसरी ओर वे सऊदी अरब के पश्चिमी तट पर तेल आपूर्ति को बाधित करने की स्थिति में भी हैं। यह ऐसा वक्त है कि जब पूर्वी तट पर होर्मुज जलमार्ग की नाकाबंदी के कारण जहाजरानी पहले से ही प्रभावित है।

वैश्विक तेल की कीमतें पहले ही 100 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच चुकी हैं, जो जून 2026 में 70 डॉलर थीं। हूतियों ने सऊदी अरब की धरती पर मिसाइलें और ड्रोन हमले भी किए हैं, जिनमें ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर तक को निशाना बनाया गया है। सऊदी अरब ने हवाई हमलों और कड़ी कार्रवाई की चेतावनी देकर इसका जवाब दिया है।

कागजों पर हुए बहुत समझौते

सऊदी अरब ने अपने क्षेत्र में सुरक्षा को लेकर कई देशों के साथ बड़े कागजी समझौते किए हैं। अमेरिका-सऊदी सामरिक रक्षा समझौता 18 नवंबर, 2025 को हुआ था। सऊदी अरब और पाकिस्तान ने अपना सामरिक पारस्परिक रक्षा समझौता (एसएमडीए) 17 सितंबर, 2025 को किया साइन किया था। सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की ने मक्का संयुक्त रक्षा समझौता 7 अगस्त, 2026 को हस्ताक्षरित किया। मक्का समझौते में कहा गया है कि तीनों देशों में से किसी एक पर सशस्त्र हमला तीनों पर हमला माना जाएगा।

तुर्की, अमेरिका-पाकिस्तान पर सवाल

इसके चलते ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि समझौते के बावजूद पाकिस्तान, तुर्की या अमेरिका ने हूतियों के खिलाफ लड़ाई में हिस्सा क्यों नहीं लिया? तो बता दें कि मक्का समझौता रक्षा संधि माना जाता है, लेकिन इसके वास्तविक परिचालन ढांचे के बारे में सार्वजनिक रूप से बहुत कम जानकारी उपलब्ध है। इसमें न तो तनाव बढ़ने की प्रक्रिया का स्पष्ट वर्णन है और न ही यह कि किसी सदस्य देश से दूसरे सदस्य देश पर हमले होने पर किस स्तर पर किस प्रकार की प्रतिक्रिया की अपेक्षा की जाती है।

सऊदी ने मांगी थी पाकिस्तान तुर्की से मदद

पाकिस्तान और तुर्की दोनों ने कहा है कि सऊदी अरब ने उनसे यमन में लड़ाकू सेना भेजने का अनुरोध नहीं किया है। तुर्की के अधिकारियों ने कहा है कि उनकी संसद ने अभी तक रक्षा संधि को मंजूरी नहीं दी है। पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ एक और पारस्परिक रक्षा समझौता भी है।

हालांकि अप्रैल में ईरान द्वारा सऊदी अरब में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले के दौरान पाकिस्तान द्वारा भेजे गए कुछ लड़ाकू विमानों को छोड़कर, पाकिस्तान ने सैन्य हस्तक्षेप नहीं किया है। न ही सऊदी अरब ने अफगानिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान की मदद की है, क्योंकि दोनों देश अपनी-अपनी तात्कालिक चिंताओं को प्राथमिकता दे रहे हैं।

मदद की बात लेकिन जानकारी कोई नहीं

पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान ने सऊदी अरब को हर संभव मदद देने की बात कही है, लेकिन कोई विस्तृत जानकारी नहीं दी है। हाल ही में रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने एक पाकिस्तानी समाचार चैनल को बताया, “त्रिपक्षीय समझौते के तहत यदि किसी देश की क्षेत्रीय अखंडता खतरे में आती है, तो समझौता सक्रिय हो जाएगा और अन्य दो देश अपने दायित्वों को पूरा करते हुए उसकी रक्षा करेंगे।”

इसके विपरीत जब उनसे हूतियों के खिलाफ सैन्य हस्तक्षेप के बारे में विशेष रूप से पूछा गया, तो आसिफ ने कहा कि सरकार की रणनीतियों को इस स्तर पर सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान और तुर्की दोनों ही संघर्ष को शांत करने के लिए राजनयिक चैनलों का इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तान ने विशेष रूप से ईरान से, जो हौथियों का मुख्य संरक्षक है, इन उग्रवादियों पर लगाम लगाने का आग्रह किया है।

अमेरिका क्यों नहीं कर रहा हूतियों पर हमला?

खबरों के मुताबिक, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने हूथियों के खिलाफ सीधे सैन्य हस्तक्षेप के लिए सऊदी अरब के अनुरोधों को अस्वीकार कर दिया है। अमेरिका अतीत में यमन संघर्ष में शामिल रहा है। उसने 2025 में हूतियों के साथ एक समझौता किया था, जिसके तहत उसने अमेरिकी जहाजों पर हमला न करने की हूतियों की प्रतिबद्धता के बदले में अपनी बमबारी रोक दी थी।

अमेरिका और हूतियों का वह समझौता आज भी प्रासंगिक है। फिलहाल, हूती सिर्फ लाल सागर में सऊदी जहाजों को धमकी दे रहे हैं, लेकिन उनके पास इस महत्वपूर्ण जलमार्ग में नौवहन को पूरी तरह से बाधित करने की क्षमता है। होर्मुज जलमार्ग के अवरुद्ध होने से हुए आर्थिक झटके से दुनिया अभी उबर ही रही है, ऐसे में अमेरिका यह स्थिति नहीं चाहेगा। साथ ही, ईरान के साथ युद्ध जारी रहने के कारण अमेरिकी गोला-बारूद की कमी हो रही है। ट्रंप प्रशासन मध्य पूर्व में एक और मोर्चा खोलना नहीं चाहेगा, खासकर तब जब मध्यावधि चुनाव नजदीक आ रहे हैं और ईरान युद्ध वैसे भी अलोकप्रिय है।

ईरान दे रहा हूतियों को पोषण

अब बात आती है कि ईरान की। हूतियों को बड़े पैमाने पर ईरान द्वारा प्रशिक्षित और हथियारबंद किया गया है। यदि अन्य देश सऊदी अरब के समर्थन में सक्रिय रूप से युद्ध में उतरते हैं, तो ईरान और उसके सहयोगी मिलिशिया खुले तौर पर हूथियों का साथ दे सकते हैं, जिससे अमेरिका-इजराइल-ईरान युद्ध में एक नया आयाम जुड़ जाएगा और क्षेत्र में व्यापक संघर्ष का खतरा पैदा हो जाएगा।

सऊदी अरब हूतियों से अकेले ही क्यों नहीं लड़ता?

सऊदी अरब पहले ही ऐसा करने की कोशिश कर चुका है। हूती विद्रोही मूल रूप से ज़ैदी शिया हैं, और यमन का गृहयुद्ध सुन्नी सरकार के अधीन हाशिए पर महसूस करने के कारण शुरू हुआ। 2014 में, उन्होंने राजधानी सना पर कब्जा कर लिया। एक प्रमुख सुन्नी शक्ति के तौर पर सऊदी अरब ने 2015 में सैन्य हस्तक्षेप किया। समृद्ध सऊदी अरब के पास एक आधुनिक, सुसज्जित सेना है, लेकिन हूती वर्षों के दबाव के बावजूद डटे रहे, जबकि युद्ध ने भारी मानवीय और राजनीतिक नुकसान पहुंचाया।

2022 में संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता से हुए युद्धविराम से लड़ाई में काफी कमी आई, हालांकि इसे कभी स्थायी समाधान में नहीं बदला जा सका। मौजूदा तनाव इसलिए बढ़ा है क्योंकि हौथी चाहते हैं कि सऊदी अरब उनके नियंत्रण वाले क्षेत्रों पर लगी नाकाबंदी हटा दे। वर्तमान में हूती विद्रोहियों का प्रशिक्षण और साजो-सामान काफी ज्यादा है। सऊदी और हूती विद्रोहियों के बीच का प्रत्यक्ष टकराव लंबा भी चल सकता है। इससे सऊदी अरब को आर्थिक और सुरक्षा दोनों ही दृष्टि से भारी नुकसान उठाना पड़ेगा।

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