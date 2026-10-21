1925 में विजयादशमी के दिन डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने एक संगठन बनाने का ऐलान किया। केशव हेडगेवार डॉक्टर थे और कांग्रेस से उनका मोहभंग हो चुका था। नागपुर में कुछ युवाओं के साथ शुरू हुआ यह संगठन आगे चलकर भारतीय समाज और राजनीति में बड़ी भूमिका निभाने वाला था। वह संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) था, जो अपनी स्थापना के 101 साल मना रहा है।

लेकिन हेडगेवार ने आरएसएस बनाने का फैसला क्यों किया? इस संगठन की शुरुआत कैसे हुई और इसके पीछे उनकी सोच क्या थी? आरएसएस की स्थापना के 101 साल पूरे होने के मौके पर आइए, इसके इतिहास और शुरुआत को समझते हैं।

कौन थे केशव बलिराम हेडगेवार?

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना ऐसे दौर में हुई, जब देश में राष्ट्रवाद और हिंदू-मुस्लिम संबंधों को लेकर तीखी राजनीतिक बहस चल रही थी। आरएसएस की स्थापना के पीछे यह विचार था कि हिंदू समाज को अपने अंदर के भेदभाव और बिखराव से बाहर निकलना चाहिए। उसे अनुशासन, एकता और ताकत विकसित करनी चाहिए, ताकि वह राष्ट्र की नींव बन सके।

केशव हेडगेवार की राजनीतिक यात्रा उस दौर के भारत में मौजूद अलग-अलग विचारधाराओं को दिखाती है। वह कांग्रेस में बाल गंगाधर तिलक के विचारों से प्रभावित धड़े से जुड़े थे। इसके अलावा, उनका संबंध बंगाल के क्रांतिकारी राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने वाले संगठन अनुशीलन समिति से भी था।

कांग्रेस जब हिंदू-मुस्लिम एकता पर अधिक जोर देने लगी, तो केशव हेडगेवार जैसे कई नेताओं की उससे दूरी बढ़ने लगी। खासकर, महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन को समर्थन देने के फैसले से वे असहमत थे।

केशव हेडगेवार का मानना था कि अंग्रेज इतने बड़े देश पर शासन इसलिए कर पा रहे थे, क्योंकि हिंदू समाज में एकता की कमी थी। उसमें सामूहिक आत्मविश्वास और संगठित होकर काम करने की क्षमता भी कमजोर थी। उनके मुताबिक, इसका समाधान हिंदू समाज को भीतर से मजबूत और संगठित करने के लगातार प्रयास में था।

आरएसएस की वेबसाइट के मुताबिक, केशव हेडगेवार अक्सर कहते थे, “अंग्रेज चले भी जाएं, लेकिन जब तक हिंदू एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में संगठित नहीं होंगे, तब तक इस बात की क्या गारंटी है कि हम अपनी आजादी की रक्षा कर पाएंगे?”

खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन को लेकर कांग्रेस में क्यों बढ़े मतभेद?

पहले विश्व युद्ध के बाद खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ। इसका मकसद उस्मानी खलीफा की स्थिति की रक्षा करना था। महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को असहयोग आंदोलन से जोड़ने का फैसला किया। उनका उद्देश्य हिंदुओं और मुसलमानों को अंग्रेजों के खिलाफ एक साझा संघर्ष में साथ लाना था। लेकिन कांग्रेस के कुछ हिंदू नेता इस फैसले से सहमत नहीं थे। महाराष्ट्र में भी ऐसे नेताओं की संख्या कम नहीं थी।

गांधी के असहयोग आंदोलन की रणनीति से भी कई नेता असहमत थे। उदाहरण के लिए, बाल गंगाधर तिलक के सहयोगी जीएस खरपड़े ने 1920 में असहयोग आंदोलन की आलोचना की थी। उन्होंने कहा था कि आंदोलन जिस तरह चलाया जा रहा है, उससे सहनशक्ति तो बढ़ सकती है, लेकिन राजनीतिक संघर्ष के लिए जरूरी ऊर्जा, सूझबूझ और व्यावहारिक समझ विकसित नहीं होगी।

इन मतभेदों ने उस राजनीतिक माहौल को आकार दिया, जिसमें केशव हेडगेवार ने अपने काम करने के तरीके पर नए सिरे से विचार किया।

आरएसएस के इतिहासकार सीपी भिशीकर ने अपनी पुस्तक डॉ. हेडगेवार, परिचय एवं व्यक्तित्व में लिखा है कि केशव हेडगेवार गांधी की उस नीति से सहमत नहीं थे, जिसमें उनके विचार से मुसलमानों को जरूरत से ज्यादा सहयोग दिया जा रहा था। धीरे-धीरे वह इस नतीजे पर पहुंचे कि हिंदू समाज को अलगाववादी राजनीति और ब्रिटिश प्रभाव का मुकाबला करने के लिए खुद को संगठित करना होगा।

द इंडियन एक्सप्रेस के पहले के एक लेख के मुताबिक, केशव हेडगेवार का सबसे महत्वपूर्ण योगदान शाखा की व्यवस्था थी। इसमें नियमित रूप से लोग इकट्ठा होते थे, शारीरिक व्यायाम करते थे, अभ्यास और अनुशासन से जुड़ी गतिविधियों में हिस्सा लेते थे, वैचारिक बातें सुनते थे और सामूहिक कार्यक्रम करते थे। इस व्यवस्था का मकसद हिंदू समाज के भीतर मौजूद मतभेदों से ऊपर उठकर साझा पहचान और जिम्मेदारी की भावना विकसित करना था।

केशव हेडगेवार ने केवल बड़े नेताओं या प्रभावशाली सामाजिक वर्गों पर निर्भर रहने के बजाय शिक्षित मध्यवर्गीय युवाओं, शिक्षकों, लिपिकों और दूसरे लोगों को संगठन से जोड़ने पर जोर दिया। वह चाहते थे कि ये लोग प्रशिक्षण लेकर खुद संगठन चलाने और दूसरे लोगों को जोड़ने में सक्षम बनें।

रोजाना लगने वाली शाखा ने संगठन को विस्तार देने का एक नियमित तरीका दिया। इसके जरिए आरएसएस अपनी कार्यशैली और विचारों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचा सकता था।

आरएसएस नाम कैसे पड़ा?

आरएसएस की अपनी वेबसाइट के मुताबिक, संगठन की औपचारिक शुरुआत नागपुर में केशव हेडगेवार के घर से हुई। 1925 में विजयादशमी के दिन हेडगेवार ने संगठन शुरू करने की घोषणा की।

वेबसाइट के अनुसार, केशव हेडगेवार ने कहा था, “आज हम संघ की शुरुआत कर रहे हैं। हम सभी को शारीरिक, बौद्धिक और हर तरह से खुद को प्रशिक्षित करना होगा, ताकि हम अपने प्रिय लक्ष्य को हासिल करने में सक्षम बन सकें।”

आरएसएस की वेबसाइट बताती है कि संघ की औपचारिक शुरुआत हेडगेवार के घर पर हुई थी। रविवार को स्वयंसेवकों को अभ्यास और मार्च करना सिखाया जाता था। बृहस्पतिवार और रविवार को राष्ट्रीय मामलों पर चर्चा भी होती थी।

संगठन का नाम हालांकि उसी दिन तय नहीं हुआ था। 17 अप्रैल, 1926 को हेडगेवार के घर पर हुई बैठक में नाम चुनने पर चर्चा हुई। इसके लिए चार नाम सामने आए थे—जरीपटका मंडल, भारत उद्धारक मंडल, हिंदू स्वयंसेवक संघ और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। आखिरकार, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नाम चुना गया।

समाज को लंबे समय तक संगठित और तैयार करने पर जोर देने से यह भी समझ आता है कि आरएसएस ने बड़े राजनीतिक आंदोलनों से दूरी क्यों बनाए रखी। संगठन के रूप में आरएसएस ने कांग्रेस के नेतृत्व में चले सविनय अवज्ञा आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया। केशव हेडगेवार के उत्तराधिकारी एमएस गोलवलकर के नेतृत्व में भी संगठन भारत छोड़ो आंदोलन से दूर रहा।

इस रणनीति की आलोचना भी हुई। खासकर उन लोगों ने सवाल उठाए, जो मानते थे कि अंग्रेजों के शासन के खिलाफ सीधे संघर्ष में हिस्सा लेना ही देशभक्ति की सबसे बड़ी कसौटी है।

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राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने नागपुर स्थित संघ मुख्यालय में विजयादशमी उत्सव में भाग लिया। यहां पर उन्होंने फ्लाईदुबई के पायलट स्मित मच्छार की तारीफ की। भागवत ने कहा, ‘उनका काम हिंदू स्वभाव के अनुरूप था।’ पूरी खबर पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।