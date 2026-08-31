आरक्षण में सुधार करने की हालिया मांग को लेकर कई सवाल फिर से चर्चा की केंद्र में आ गए हैं। इसमें आरक्षण के उप-वर्गीकरण पर भी चर्चाएं हो रही हैं। अभी दो साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के भीतर उप-वर्गीकरण की अनुमति दी थी, जिसके बाद राज्य इस दिशा में कदम उठा रहे हैं।

कई राज्यों में अन्य पिछड़ा वर्ग के भीतर पहले से उप-वर्गीकरण है। केंद्र ने भी अन्य पिछड़ा वर्ग के भीतर उप-वर्गीकरण के लिए रोहिणी आयोग का गठन किया था, जिसने 2023 में ही राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी, हालांकि इसपर अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

ऐसे में सवाल उठता है कि आरक्षण उप-वर्गीकरण क्या है? इसकी जरूरत क्यों है? अब तक इस दिशा में सरकारों ने क्या कदम उठाया है? और इस मामले में कोर्ट का क्या कहना है?

आरक्षण उप-वर्गीकरण क्या है

साधारण भाषा में उप-वर्गीकरण को ‘आरक्षण के भीतर आरक्षण’ कहा जाता है। इसका मतलब है पहले से ही आरक्षण प्राप्त किसी श्रेणी (जैसे SC, ST या OBC) के भीतर ही पिछड़ी जातियों या उप-समूहों के लिए अलग से कोटा या हिस्सा तय करना। लेकिन आरक्षण अपने आप में एक वर्गीकरण है, तो फिर और वर्गीकरण की आवश्यकता क्या है?

उप-वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों

इसका प्रमुख तर्क है- किसी श्रेणी के भीतर की असमानता को खत्म करके बराबरी और सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करना। एक ही श्रेणी के भीतर कुछ जातियाँ शिक्षा और नौकरियों में आगे निकल गई हैं, जबकि कुछ जातियाँ आज भी अत्यधिक पिछड़ी और हाशिए पर हैं। इसी असमानता को दूर करने के लिए किसी श्रेणी के निर्धारित कोटे को बदले बिना उसके अंदर ही सबसे पिछड़े और वंचित उप-समूहों के लिए एक निश्चित हिस्सा तय करना, इसका मुख्य उद्देश्य है ताकि उन वंचित समूहों तक उचित मदद पहुँच सके।

उप-वर्गीकरण के प्रयास

आरक्षण के उप-वर्गीरण के लिए मांग दो अलग-अलग धाराओं में चली है- अन्य पिछड़ा वर्ग के भीतर उप-वर्गीकरण, और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के भीतर अलग।

सबसे पहले हम यहाँ पिछड़ा वर्ग के भीतर उप-वर्गीकरण के इतिहास को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले SC, ST समूह से अलग वंचित वर्गों के पहचान के लिए 1953 में गठित काका कालेलकर आयोग ने उप-वर्गीकरण की सिफारिश की थी। आयोग ने 2399 अन्य पिछड़ा वर्ग जातियों में से 837 जातियों को ‘अत्यंत पिछड़ा वर्ग’ के रूप में पहचाना था। हालांकि इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1955 में पेश कर दी थी, लेकिन सरकार ने इसे स्वीकार नहीं किया। इस आयोग को प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के नाम से भी जाना जाता है।

इसके बाद से वर्ष 1979 में गठित दूसरे अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग यानी बी.पी. मंडल आयोग के सामने भी उप-वर्गीकरण का मुद्दा सामने आया था। उसके सदस्य एल. आर. नाइक ने अपनी असहमति दर्ज कराते हुए पिछड़ा वर्ग के भीतर भी उप-वर्गीकरण की मांग की थी। हालांकि उप-वर्गीकरण संबंधी कुछ हो नहीं सका।

बाद में नरेन्द्र मोदी सरकार ने 2017 में न्यायमूर्ति जी रोहिणी के नेतृत्व में इस कार्य के लिए समिति गठित की, जिसने जुलाई 2023 में अपनी रिपोर्ट पेश की। हालांकि, वह रिपोर्ट अभी भी ठंडे बस्ते में पड़ी हुई है।

हालांकि रोहिणी आयोग ने इस बात को स्वीकारा कि OBC आरक्षण के कुल लाभों (नौकरियों और सीटों) का लगभग 97% हिस्सा केवल 25% OBC जातियों को मिला है, जबकि केंद्र की OBC सूचि में शामिल 2400 से अधिक जातियों में से 983 समुदायों का नौकरियों और उच्च शिक्षा में प्रतिनिधित्व बिल्कुल शून्य (0%) है।

यह उप-वर्गीकरण की आवश्यकता को रेखांकित करता है। हालांकि इंडियन एक्सप्रेस के वरिष्ठ पत्रकार श्यामलाल यादव सवाल उठाते हैं कि बिना सर्वेक्षण के यह कैसे निर्धारित होगा कि किस जाति का प्रतिनिधित्व उनकी जनसंख्या के अनुपात में कितना है?

राज्य स्तर पर बिहार वह पहला राज्य है, जिसने OBC उपवर्गीकरण को लागू किया। तत्कालीन मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर की सरकार ने मुंगेरी लाल आयोग की सिफारिश के आधार पर 1978 में OBC को पिछड़ा वर्ग और अति-पिछड़ा वर्ग में वर्गीकृत किया। अब बिहार समेत 11 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में उप-वर्गीकरण लागू है। इसमें पश्चिम बंगाल, तमिलनाडू, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, हरियाणा, झारखंड, जम्मू और कश्मीर तथा पुडुचेरी शामिल हैं।

SC एवं ST के भीतर उप-वर्गीकरण

SC एवं ST के भीतर उप-वर्गीकरण की मांग 1960 के दशक से ही उठ रही थी। पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री ज्ञानी जैल सिंह की सरकार ने 1975 में एक कार्यकारी आदेश के माध्यम से उप-वर्गीकरण का प्रयास किया था। उस समय SC श्रेणी के भीतर कुल 50 प्रतिशत आरक्षण दो वर्गों वाल्मीकि और मजहबी सिख के लिए निर्धारित कर दिया।

बाद में आंध्र प्रदेश सरकार ने ‘आंध्र प्रदेश अनुसूचित जाति (आरक्षण का युक्तिकरण) अधिनियम, 2000’ पारित कर SC को 4 उप-समूहों (A, B, C, D) में बांटा गया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की 5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने ई.वी. चिन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य मामले में 2004 में आंध्र प्रदेश के कानून को खारिज कर दिया।

न्यायालय ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचित अनुसूचित जातियां एक ‘समरूप समूह’ हैं। राज्यों के पास इस सूची के साथ छेड़छाड़ करने या इसके भीतर उप-वर्गीकरण करने का कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है।

इस फैसले से पंजाब समेत अन्य राज्यों में लागू उप-वर्गीकरण नीतियां भी कानूनी संकट में आ गईं। इसके बाद हालांकि वर्ष 2020 में सुप्रीम कोर्ट की 5-न्यायाधीशों की पीठ ने ‘देविंदर सिंह मामले’ की सुनवाई करते हुए माना कि 2004 के ‘चिन्नैया फैसले’ पर पुनर्विचार की आवश्यकता है।

इसके बाद एक ऐतिहासिक फैसले में 1 अगस्त को 2024 को सुप्रीम कोर्ट की 7-सदस्यीय पीठ ने राज्यो को इस श्रेणी में उप-वर्गीकरण की अनुमति दे दी। कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकारों को SC और ST के भीतर उप-वर्गीकरण करने का संवैधानिक अधिकार है। हालांकि कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ऐसा कोई भी वर्गीकरण मनमाना नहीं हो सकता। ऐसा कोई भी वर्गीकरण पुख्ता आंकड़ों के आधार पर किया जाना चाहिए।

इस फैसले के बाद तेलंगाना ने 2025 में आंबेडकर जयंति के अवसर पर अधिसूचना जारी कर तेलंगाना अनुसूचित जाति (आरक्षण का युक्तिकरण) अधिनियम, 2025′ को लागू कर दिया। तमिलनाडु और पंजाब में यह पहले से ही लागू था, जो कोर्ट के फैसले के बाद वैध हो गया। इसके अलावा, हरियाणा, बिहार और उत्तर-प्रदेश जैसे राज्य भी इसे लागू करने की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं और पुख्ता आंकड़ें इकट्ठा करने में लगे हैं।

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हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (सेक्युलर) के अध्यक्ष और बिहार सरकार में मंत्री संतोष कुमार सुमन ने कोटा पॉलिसी के रिव्यू की मांग करके बहस छेड़ दी है। उन्होंने आरक्षण में अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के सब-कैटेगराइज़ेशन (कोटे के अंदर कोटा) का समर्थन किया है। पूरी खबर के लिए यहाँ क्लिक करें।