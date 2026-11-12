रामायण फिल्म के पहले हिस्से ने रिलीज के पहले ही हफ्ते में दुनियाभर में 800 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर ली है। फिल्म के अलग-अलग पहलुओं और कलाकारों को लेकर भी खूब चर्चा हो रही है। इसी बीच रामानंद सागर के चर्चित धारावाहिक ‘रामायण’ की भी एक बार फिर चर्चा होने लगी है।

नई फिल्म में अरुण गोविल दशरथ की भूमिका में हैं, जबकि 1987 में प्रसारित रामायण में वह भगवान राम की भूमिका में थे। इस भूमिका ने उन्हें और धारावाहिक के दूसरे प्रमुख कलाकारों को घर-घर में मशहूर कर दिया था।

लेकिन रामायण ऐसे समय में प्रसारित हुआ था, जब देश में सांप्रदायिक उन्माद तेजी से बढ़ रहा था। यह धारावाहिक सिर्फ लोकप्रिय संस्कृति का हिस्सा बनकर नहीं रहा, बल्कि देश के व्यापक सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य को प्रभावित करने वाला एक बड़ा माध्यम भी बना। इसने देश की दो सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टियों की राजनीतिक किस्मत बदल दी। यहां तक कि तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी को अगले आम चुनाव में सत्ता गंवानी पड़ी। आइए समझते हैं कि ऐसा कैसे हुआ।

रामानंद सागर रामायण क्यों बनाना चाहते थे?

रामानंद सागर का जन्म 1917 में लाहौर के पास असल गुरुके में चंद्रमौली चोपड़ा के रूप में हुआ था। उन्होंने लाहौर के फिल्म उद्योग से अपने सिनेमाई सफर की शुरुआत की और विभाजन के बाद बॉम्बे (अब मुंबई) आ गए। उन्होंने हिंदी फिल्मों के लिए लिखना शुरू किया और राज कपूर की फिल्म ‘बरसात’ (1949) से अपनी पहचान बनाई। इसके बाद उन्होंने फिल्म निर्देशन की दुनिया में कदम रखा। हालांकि, उनकी शुरुआती निर्देशित फिल्में सफल नहीं रहीं, लेकिन 1970 और 1980 के दशक में उन्होंने ‘आरजू’ (1971), ‘चरस’ (1976), ‘प्रेम बंधन’ (1979) और ‘बगावत’ (1982) जैसी फिल्मों से सफलता हासिल की।

प्रेम सागर की 2019 में प्रकाशित किताब ‘एन एपिक लाइफ: रामानंद सागर’ के मुताबिक, रामानंद सागर लंबे समय से एक ऐसे काम को पूरा करना चाहते थे, जिसे वह अपना ‘जीवन का मिशन’ कहते थे। उनका मकसद था, ‘मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम की पुण्य कथा को पूरी मानवता तक पहुंचाना।’ कई दशक पहले उनके मन में यह विचार आया था। उन्होंने 1943 में आई फिल्म ‘राम राज्य’ का दर्शकों पर गहरा असर देखा था। उस समय सड़कों पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती थी और सिनेमाघरों में दर्शकों की भारी भीड़ अपने प्रिय ‘राम’ को देखने के लिए जुटती थी।

प्रेम सागर ने लिखा कि रामानंद सागर टेलीविजन को अपनी रचनात्मकता दिखाने और जनसंचार के भविष्य के लिए सही माध्यम मानते थे। यहां फिल्म की कमाई का दबाव नहीं था और निर्माता अपनी विचारधारा और सोच को खुलकर सामने रख सकते थे।

इसके अलावा, भारतीय घरों में टेलीविजन की बढ़ती पहुंच और फिल्म उद्योग पर दुबई से संचालित माफिया की बढ़ती पकड़ ने भी रामानंद सागर को टीवी की ओर रुख करने के लिए प्रेरित किया। हालांकि, रामायण के निर्माण में शुरुआत में उन्हें कई अड़चनों का सामना करना पड़ा। लेकिन 1985-86 में प्रसारित उनके पहले टीवी धारावाहिक ‘विक्रम और बेताल’ की सफलता ने उन्हें इस महाकाव्य को टीवी पर उतारने का भरोसा दिया। इस धारावाहिक में अरुण गोविल ने मुख्य किरदार राजा विक्रम की भूमिका निभाई थी।

राजीव गांधी ने रामायण बनाने का समर्थन क्यों किया?

1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। इसके बाद हुए आम चुनाव में कांग्रेस ने रिकॉर्ड 404 सीटें जीतकर सत्ता हासिल की। लेकिन संसद में इतना बड़ा बहुमत होने के बावजूद प्रधानमंत्री के रूप में राजीव गांधी का कार्यकाल कई तरह की राजनीतिक असुरक्षाओं से घिरा नजर आया।

पत्रकार नीरजा चौधरी ने अपनी 2023 में प्रकाशित किताब ‘हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड’ में लिखा है, “राजीव गांधी के शुरुआती प्रधानमंत्री कार्यकाल के फैसलों में अनुभवहीनता साफ दिखाई देती थी। वह ईमानदार और नेक इरादों वाले थे, लेकिन अप्रैल 1985 में शाह बानो मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर उनकी प्रतिक्रिया उनके लिए नुकसानदेह साबित हुई। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने एक पीड़ित मुस्लिम महिला को गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया था। राजीव गांधी के फैसलों ने ऐसी ताकतों को जन्म दिया, जो बाद में उनके नियंत्रण से बाहर हो गईं।”

नीरजा चौधरी के मुताबिक, शाह बानो फैसले के बाद राजीव गांधी के दो फैसलों ने राष्ट्रीय राजनीति में भाजपा के उभार को तेज कर दिया। 1984 में सिर्फ दो सीटें जीतने वाली भाजपा 1989 के आम चुनाव में 85 सीटों तक पहुंच गई।

पहला फैसला था शाह बानो मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने के लिए उनकी सरकार की ओर से मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 1986 पारित करना। इसे अल्पसंख्यक समुदाय के तुष्टीकरण के तौर पर देखा गया।

दूसरा फैसला बहुसंख्यक हिंदू समुदाय को साधने की कोशिश से जुड़ा था। इसके तहत राजीव गांधी ने अयोध्या में विवादित बाबरी मस्जिद स्थल के ताले खुलवाने की व्यवस्था की, ताकि हिंदू वहां पूजा कर सकें। उस समय हिंदू दक्षिणपंथी संगठन विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए रामजन्मभूमि आंदोलन हिंदी पट्टी में जोर पकड़ रहा था।

नीरजा चौधरी ने लिखा, “राजीव गांधी के इन दोनों फैसलों ने ऐसी राजनीतिक ताकतों को जन्म दिया, जिन्होंने अगले तीन दशकों की राजनीति की दिशा तय की। आखिरकार, 2014 में भाजपा दिल्ली की सत्ता पर स्पष्ट बहुमत के साथ काबिज हो गई।”

राजीव गांधी की ओर से खुद को ‘हिंदू दिलों का राजा’ बनाने की कोशिशों का एक हिस्सा शायद दूरदर्शन पर रामायण के प्रसारण की अनुमति देना भी था।

प्रेम सागर ने अपनी किताब में लिखा, “…इस बात की चर्चा थी कि खुद प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने दूरदर्शन के अधिकारियों को रामायण और महाभारत जैसे महान भारतीय महाकाव्यों का प्रसारण करने का सुझाव दिया था। उनका मानना था कि ये महाकाव्य हमारी सांस्कृतिक विरासत हैं और इन्हें गर्व के साथ पूरे वैभव में दिखाया जाना चाहिए। ऐसा अनुमान लगाया गया कि शाह बानो मामले का फैसला शायद उनके राजनीतिक फैसलों को प्रभावित कर रहा था। प्रधानमंत्री को सलाह दी गई होगी कि इस मामले के फैसले से कांग्रेस के हिंदू वोट बैंक पर नकारात्मक असर पड़ा है। हिंदुओं को खुश करने और साथ ही मुसलमानों को नाराज न करने के लिए इन महान महाकाव्यों का प्रसारण एक सही राजनीतिक उपाय लग रहा था।”

तत्कालीन केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री वीएन गाडगिल और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एचकेएल भगत ने दूरदर्शन पर रामायण जैसे हिंदू पौराणिक धारावाहिक के प्रसारण के संभावित असर को लेकर राजीव गांधी को आगाह किया था। उनका मानना था कि इससे हिंदू समुदाय में गर्व की भावना बढ़ेगी और रामजन्मभूमि आंदोलन के पक्ष में माहौल बनेगा। साथ ही, इससे भाजपा के सत्ता में आने की संभावना भी बढ़ सकती है।

लेकिन राजीव गांधी ने इन चिंताओं पर ध्यान नहीं दिया। वास्तव में, नौकरशाही में फेरबदल के दौरान सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में धारावाहिक के प्रसारण का विरोध करने वाले अधिकारियों को दूसरे मंत्रालयों में भेज दिया गया। नवंबर 1986 में वीएन गाडगिल की जगह अजित कुमार पांजा को सूचना एवं प्रसारण मंत्री बनाया गया, जो रामायण के प्रसारण के पक्ष में थे।

आखिरकार, रामायण का पहला एपिसोड 25 जनवरी 1987 को प्रसारित हुआ। यह धारावाहिक 31 जुलाई 1988 तक चला और इसके कुल 78 एपिसोड प्रसारित किए गए। इसे करीब 65 करोड़ दर्शकों ने देखा, जो आज भी भारतीय टेलीविजन का एक रिकॉर्ड है।

नीरजा चौधरी ने लिखा, “रविवार की सुबह भारतीय शहरों की सड़कें सुनसान हो जाती थीं। परिवार अपने टीवी सेट के सामने बैठकर रामायण देखते थे। कई लोग तो टीवी सेट के सामने भी श्रद्धा से सिर झुकाते थे। जैसा कि एचकेएल भगत ने पहले ही आशंका जताई थी, इस धारावाहिक ने हिंदुओं के बीच अभूतपूर्व धार्मिक उत्साह पैदा किया।”

जनवरी 2025 में प्रकाशित एक शोध पत्र ‘एंशिएंट एपिक्स इन द टेलीविजन एज: रिलीजियस आइडेंटिटी एंड द राइज ऑफ हिंदू नेशनलिज्म इन इंडिया’ में भी इसके राजनीतिक और सामाजिक प्रभावों का अध्ययन किया गया। मिशिगन यूनिवर्सिटी के डीन यांग समेत विकास अर्थशास्त्रियों की एक टीम ने यह शोध किया था। इसमें पाया गया कि जिन इलाकों में रामायण का प्रसारण ज्यादा साफ तरीके से पहुंचा यानी जहां धारावाहिक के प्रसारण के समय टीवी सिग्नल की ताकत अधिक थी, वहां सांस्कृतिक और राजनीतिक बदलाव भी ज्यादा देखने को मिले।

उदाहरण के लिए, ऐसे इलाकों में माता-पिता अपने नवजात बच्चों के पारंपरिक हिंदू नाम रखने लगे। साथ ही, परिवारों में शाकाहारी भोजन अपनाने का चलन भी बढ़ा। इस सांस्कृतिक बदलाव के साथ सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं में भी बढ़ोतरी हुई और खासकर विधानसभा चुनावों में भाजपा को राजनीतिक फायदा मिला।

शोधकर्ताओं के मुताबिक, ये प्रभाव सामान्य रूप से टीवी की पहुंच बढ़ने के कारण नहीं, बल्कि खास तौर पर रामायण धारावाहिक के प्रसारण की वजह से थे। डीन यांग ने एक प्रेस बयान में कहा, “हमारे निष्कर्ष बताते हैं कि धार्मिक कथाओं का मीडिया में चित्रण सांस्कृतिक पहचान, विभिन्न समुदायों के बीच हिंसा और चुनावी नतीजों पर लंबे समय तक असर डाल सकता है।”

न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के मीडिया अध्ययन के प्रसिद्ध प्रोफेसर अरविंद राजगोपाल ने भी अपनी किताब ‘पॉलिटिक्स आफ्टर टेलीविजन: हिंदू नेशनलिज्म एंड द रीशेपिंग ऑफ द इंडियन पब्लिक’ (2001) पर एक इंटरव्यू में इसी तरह की राय रखी थी। उन्होंने कहा कि रामायण के प्रसारण और बाबरी मस्जिद के ताले खुलवाने की अनुमति कांग्रेस ने ही दी थी, लेकिन ‘इन फैसलों से कांग्रेस को जो भी फायदा मिला हो, उसका सबसे बड़ा लाभार्थी बीजेपी रही।’

इसके बाद क्या हुआ?

1989 की शुरुआत तक बोफोर्स तोप सौदे में भ्रष्टाचार के आरोपों ने राजीव गांधी की व्यक्तिगत छवि को काफी नुकसान पहुंचाया था। उनकी पार्टी के कुछ नेता वीपी सिंह के नेतृत्व में अलग हो गए थे। वीपी सिंह आगे चलकर राजीव गांधी के बाद प्रधानमंत्री बने। हालांकि, उस समय विपक्ष पूरी तरह एकजुट नहीं था।

नीरजा चौधरी ने लिखा कि राजीव गांधी को सलाह दी गई थी कि 1989 के आखिर में होने वाले आम चुनाव समय से पहले करा लिए जाएं। उस समय विपक्षी दल अभी तक एकजुट नहीं हो पाए थे। इसलिए सलाह दी गई कि ‘जल्दी चुनाव कराने से राजीव को आक्रामक रुख अपना चुके विपक्ष पर बढ़त मिल सकती है।’ आखिरकार, नवंबर की शुरुआत में मतदान कराया गया।

इसके अलावा, देश की आंतरिक खुफिया एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) ने राजीव गांधी को भरोसा दिलाया था कि कांग्रेस 300 सीटें जीत लेगी। हालांकि, पार्टी को सिर्फ 197 सीटें मिलीं। यही वह आईबी थी, जिसने 1977 में इंदिरा गांधी को भी बताया था कि उनकी पार्टी 330 से 350 सीटें जीतेगी।

नतीजा यह हुआ कि मां और बेटे, दोनों को चुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ा। हालांकि, 1989 में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, लेकिन राजीव गांधी ने सरकार बनाने का दावा पेश नहीं किया। इससे वीपी सिंह के नेतृत्व वाले नेशनल फ्रंट के लिए सरकार बनाने का रास्ता साफ हो गया। जनता दल के नेतृत्व वाले इस गठबंधन में भाजपा और वामपंथी दल भी शामिल थे।

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