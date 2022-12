Rail Ticket Booking पर छूट खत्‍म कर Indian Railways ने कमाए 2500 करोड़- RTI में बताया

Indian Railways may not restore concessions for senior citizens: संसद में दिए रेल मंत्री श्विनी वैष्णव के जवाब से पता चलता है कि सरकार वरिष्ठ नागरिकों की रियायत बहाल करने के मूड में नहीं है।

चेन्नई में लोकल ट्रेन से बाहर देखता एक यात्री – 21 Jul, 2022 (Photo Credit – ANI)

