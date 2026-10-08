मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की इस्तीफे की मांग को लेकर नई दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस नेता राहुल गांधी को दिल्ली पुलिस ने बुधवार को हिरासत में ले लिया। विपक्षी नेताओं का आरोप है कि विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) में गड़बड़ियां हुई हैं।

यह लगातार दूसरा दिन था जब पुलिस ने राहुल गांधी को हिरासत में लिया। मंगलवार को भी दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और दूसरे विपक्षी नेताओं को हिरासत में लिया था। ये नेता नई दिल्ली के आकाशवाणी भवन के अंदर करीब आठ घंटे तक प्रदर्शन करते रहे थे। बुधवार को राहुल गांधी को दोबारा हिरासत में लेने से पहले पुलिस ने आकाशवाणी भवन परिसर में बिना अनुमति प्रवेश करने के आरोप में मामला दर्ज किया।

2 अक्टूबर से दिल्ली पुलिस सैकड़ों प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले चुकी है। इनमें वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण और ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (आइसा) की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा भी शामिल हैं।

ऐसे में सवाल उठता है कि कानून की नजर में हिरासत क्या होती है? पुलिस किसी व्यक्ति को कब हिरासत में ले सकती है? हिरासत और गिरफ्तारी में क्या अंतर है? और कानून हिरासत में लिए गए व्यक्ति को कौन-कौन से अधिकार देता है?

हिरासत और गिरफ्तारी में क्या अंतर है?

कानून-व्यवस्था बनाए रखना पुलिस की जिम्मेदारी है। प्रदर्शन और विरोध-प्रदर्शन के दौरान स्थिति को बिगड़ने से रोकने के लिए पुलिस को कई अधिकार मिलते हैं। व्यवहार में पुलिस की कार्रवाई कभी गिरफ्तारी जैसी दिखती है तो कभी हिरासत जैसी। इसी वजह से लोग दोनों शब्दों का इस्तेमाल एक-दूसरे के लिए भी करते हैं।

किसी अपराध के सिलसिले में पुलिस जब किसी व्यक्ति को औपचारिक रूप से अपने कब्जे में लेती है तो इसे गिरफ्तारी कहते हैं। गिरफ्तारी के साथ ही उस व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई शुरू हो सकती है। गिरफ्तारी के बाद संविधान और कानून में दिए गए कई सुरक्षा उपाय भी लागू हो जाते हैं।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) ने दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की जगह ली है। बीएनएसएस ‘हिरासत’ को अलग से परिभाषित नहीं करती। इसके बजाय वह पुलिस को कुछ परिस्थितियों में लोगों को रोकने, वहां से हटाने या कुछ समय के लिए अपने नियंत्रण में रखने का अधिकार देती है। पुलिस इन अधिकारों का इस्तेमाल अपराध होने या अपराध की आशंका वाली स्थिति में कर सकती है।

यही वजह है कि प्रदर्शन के बाद अक्सर विवाद पैदा होता है। पुलिस किसी व्यक्ति को अपने साथ ले जाती है, उसे कई घंटों तक रोकती है और फिर बिना मामला दर्ज किए छोड़ देती है। उस व्यक्ति को यह कार्रवाई गिरफ्तारी जैसी लग सकती है। लेकिन पुलिस इसे अपराध के लिए की गई गिरफ्तारी के बजाय कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए उठाया गया निवारक कदम बता सकती है।

वरिष्ठ अधिवक्ता संजय हेगड़े ने औपचारिक गिरफ्तारी और प्रदर्शन के दौरान कुछ समय के लिए हिरासत में रखने की कार्रवाई में अंतर बताया। उन्होंने द इंडियन एक्सप्रेस से कहा कि पुलिस जिस जगह किसी व्यक्ति को रोकती है, वहां से उसे जाने नहीं देती, लेकिन उसे औपचारिक रूप से गिरफ्तार भी नहीं करती।

अधिवक्ता सौतिक बनर्जी ने द इंडियन एक्सप्रेस से कहा कि पुलिस कई बार इस अंतर का इस्तेमाल औपचारिक गिरफ्तारी के साथ होने वाली कानूनी जांच से बचने के लिए करती है। उनके मुताबिक, पुलिस जानती है कि जब प्रदर्शनकारी ऐसा संज्ञेय अपराध नहीं करते, जिसकी सजा सात साल से अधिक हो, तो पुलिस उन्हें मनमाने ढंग से गिरफ्तार नहीं कर सकती। गिरफ्तारी होने पर अदालत पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठा सकती है। इसलिए, उनके अनुसार, पुलिस लोगों को कुछ घंटों के लिए अपने साथ ले जाती है और फिर छोड़ देती है।

संज्ञेय अपराध ऐसे अपराध को कहते हैं जिसमें पुलिस बिना वारंट के भी गिरफ्तारी कर सकती है।

बीएनएसएस पुलिस को हिरासत का क्या अधिकार देता है?

बीएनएसएस की धारा 170 पुलिस को अपराध होने से पहले निवारक कार्रवाई करने का अधिकार देती है। अगर किसी पुलिस अधिकारी को पता चलता है कि कोई व्यक्ति संज्ञेय अपराध करने की योजना बना रहा है और अधिकारी को लगता है कि अपराध को किसी दूसरे तरीके से नहीं रोका जा सकता, तो वह बिना मजिस्ट्रेट के आदेश और बिना वारंट के उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है।

बीएनएसएस की धारा 172 पुलिस को एक और अधिकार देती है। अगर कोई व्यक्ति पुलिस के कानूनी निर्देश का विरोध करता है, उसे मानने से इनकार करता है या उसे नजरअंदाज करता है तो पुलिस उसे हिरासत में ले सकती है या वहां से हटा सकती है। पुलिस को ऐसे व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। छोटे मामलों में पुलिस उसे 24 घंटे के भीतर छोड़ सकती है।

पुरानी सीआरपीसी में ऐसा स्पष्ट प्रावधान नहीं था। बीएनएसएस ने पुलिस को ऐसे व्यक्ति को ‘हिरासत में लेने या हटाने’ का स्पष्ट अधिकार दिया है, जो उसके कानूनी निर्देश का पालन नहीं करता।

वरिष्ठ अधिवक्ता संजय हेगड़े के मुताबिक, बीएनएसएस की धारा 172(2) नया प्रावधान है। सीआरपीसी में इसका कोई समान प्रावधान नहीं था। उनके अनुसार, सीआरपीसी पुलिस को संज्ञेय अपराध रोकने और जरूरत पड़ने पर उस अपराध को रोकने के लिए गिरफ्तारी करने का अधिकार देता था। लेकिन सीआरपीसी नागरिकों को पुलिस के निर्देश मानने के लिए बाध्य नहीं करता था और पुलिस को निर्देश न मानने वाले व्यक्ति को हिरासत में लेने का अधिकार भी नहीं देता था।

संजय हेगड़े के मुताबिक, बीएनएसएस ने इन दोनों बातों को जोड़ा है। यह प्रावधान राज्य के पुलिस कानूनों से आया है, सीआरपीसी से नहीं। उन्होंने कहा कि 24 घंटे की सीमा भी बाद में जोड़ी गई थी।

अधिवक्ता ने यह भी कहा कि ऐसी थोड़े समय की हिरासत में लागू होने वाली कानूनी सुरक्षा अभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने अभी तक ऐसे किसी मामले में विस्तार से फैसला नहीं दिया है, जिसमें थोड़े समय की हिरासत और सुरक्षा उपायों का पालन न करने के नतीजों पर विचार किया गया हो।

निवारक नजरबंदी इससे अलग है

प्रदर्शन के दौरान पुलिस द्वारा कुछ समय के लिए किसी व्यक्ति को अपने साथ ले जाने को ‘निवारक नजरबंदी’ से अलग समझना चाहिए।

निवारक नजरबंदी के तहत सरकार विशेष कानूनों के आधार पर किसी व्यक्ति को बिना मुकदमे के हिरासत में रख सकती है। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) ऐसा ही एक कानून है।

अधिवक्ता सौतिक बनर्जी ने कहा कि प्रदर्शनकारियों को कुछ समय के लिए हिरासत में लेने को निवारक नजरबंदी से नहीं जोड़ना चाहिए। उनके मुताबिक, कानून पुलिस को इस तरह की ‘हिरासत’ की अनुमति नहीं देता। हालांकि, कानून निवारक नजरबंदी की अनुमति देता है, लेकिन पुलिस को इसके लिए सख्त कानूनी शर्तों का पालन करना पड़ता है।

पुलिस लोगों को कब हिरासत में ले सकती है?

प्रदर्शन से जुड़ी ज्यादातर हिरासत की कार्रवाई तब शुरू होती है, जब पुलिस कानून-व्यवस्था बिगड़ने की आशंका जताती है। कई बार प्रशासन पहले ही किसी इलाके में प्रतिबंधात्मक आदेश लागू कर देता है। 2 अक्टूबर को दिल्ली पुलिस ने नई दिल्ली इलाके में बीएनएसएस की धारा 163 लागू की थी।

अगर प्रदर्शनकारी ऐसे आदेश के बावजूद वहां से हटने से इनकार करते हैं या प्रतिबंधित गतिविधियां जारी रखते हैं तो पुलिस उन्हें वहां से हटा सकती है या कुछ समय के लिए हिरासत में ले सकती है।

ऐसे आदेश का पालन न करना भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 223 के तहत अपराध है। बिएनएस ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की जगह ली है। इस स्थिति में पुलिस हिरासत की कार्रवाई को आगे बढ़ाकर गिरफ्तारी कर सकती है और एफआईआर दर्ज कर सकती है।

पुलिस हालांकि ऐसी कार्रवाई मनमाने ढंग से नहीं कर सकती। अदालतों ने कई बार कहा है कि पुलिस को यह बताना होगा कि किसी व्यक्ति की आजादी पर रोक लगाना क्यों जरूरी था।

सुप्रीम कोर्ट ने जोगिंदर कुमार बनाम उत्तर प्रदेश सरकार (1994) मामले में कहा था कि पुलिस के पास किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने की शक्ति होना एक बात है और उस शक्ति का इस्तेमाल करने का उचित कारण होना दूसरी बात।

अर्नेश कुमार बनाम बिहार सरकार (2014) मामले में उच्चतम न्यायालय ने पुलिस को निर्देश दिया कि सात साल तक की सजा वाले अपराधों में हर मामले में अपने-आप गिरफ्तारी न करें।

मजदूर किसान शक्ति संगठन बनाम भारत सरकार (2018) मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि सरकार प्रदर्शन पर ऐसी पाबंदियां लगा सकती है, जो व्यवस्था बनाए रखें, लेकिन वह विरोध करने के अधिकार को पूरी तरह खत्म नहीं कर सकती।

हिरासत या गिरफ्तारी में लिए गए व्यक्ति के क्या अधिकार हैं?

जब सरकार किसी व्यक्ति की आजादी पर रोक लगाती है तो संविधान और कानून उसे कई सुरक्षा देते हैं।

संविधान का अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी और हिरासत के मामले में व्यक्ति को सुरक्षा देता है। इसके तहत पुलिस को गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। पुलिस को उसे गिरफ्तारी की वजह भी बतानी होती है। इसके अलावा व्यक्ति को वकील से कानूनी सलाह लेने और अपना बचाव करने का अधिकार मिलता है।

उच्चतम न्यायालय कई मामलों में कह चुका है कि पुलिस को गिरफ्तारी के कारण लिखित रूप में देने चाहिए। पिछले महीने ही कोर्ट ने कहा कि अगर पुलिस गिरफ्तारी के दौरान अनुच्छेद 22 में दिए गए सुरक्षा उपायों का पालन नहीं करती तो ऐसी गिरफ्तारी असंवैधानिक होगी। अनुच्छेद 22(1) व्यक्ति को अपनी पसंद के वकील से सलाह लेने और उसके जरिए अपना बचाव करने का अधिकार देता है।

बीएनएसएस की धारा 38 के तहत गिरफ्तार व्यक्ति पूछताछ के दौरान अपनी पसंद के वकील से मिल सकता है। हालांकि, वकील पूरी पूछताछ के दौरान उसके साथ मौजूद नहीं रह सकता। अगर कोई व्यक्ति वकील का खर्च नहीं उठा सकता तो सरकार उसे मुफ्त कानूनी सहायता देती है।

बीएनएसएस की धारा 43(5) महिला की गिरफ्तारी के बारे में भी सुरक्षा देती है। पुलिस सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले किसी महिला को गिरफ्तार नहीं कर सकती। हालांकि, विशेष परिस्थितियों में न्यायिक मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति लेकर पुलिस ऐसा कर सकती है।

डीके बसु मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या सुरक्षा दी?

उच्चतम न्यायालय ने डीके बसु बनाम पश्चिम बंगाल सरकार (1997) मामले में गिरफ्तारी और हिरासत के मामलों के लिए कई सुरक्षा उपाय तय किए।

पुलिस अधिकारियों को अपना नाम और पहचान बताने वाली पट्टी पहननी होती है। गिरफ्तारी मेमो पर कम से कम एक गवाह के हस्ताक्षर होने चाहिए। पुलिस को गिरफ्तार व्यक्ति के शरीर पर मौजूद चोटों का रिकॉर्ड बनाना होता है। पुलिस को उसके परिवार के सदस्यों को गिरफ्तारी की जानकारी भी देनी होती है।

उच्चतम न्यायालय ने साफ किया था कि पुलिस इन सुरक्षा उपायों को केवल सलाह मानकर नजरअंदाज नहीं कर सकती। इनका पालन न करने वाले पुलिस अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई हो सकती है। कुछ मामलों में अदालत की अवमानना की कार्रवाई भी हो सकती है।

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दिल्ली पुलिस ने बुधवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और INDIA ब्लॉक के अन्य सांसदों के खिलाफ FIR दर्ज की। पुलिस के मुताबिक, इन सांसदों पर मंगलवार को चुनाव आयोग के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान बिना अनुमति आकाशवाणी भवन परिसर में प्रवेश करने का आरोप है। पूरी खबर के लिए यहाँ क्लिक करें।