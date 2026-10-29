पंजाब में चुनाव नजदीक है और नशे की समस्या एक बार फिर सुर्खियों में है। 28 अक्टूबर को पुलिस ने कथित तौर पर ओवरडोज से जान गंवाने वाले एक व्यक्ति का शव अपने कब्जे में ले लिया। परिवार शव लेकर विरोध प्रदर्शन करने जा रहा था।

दलजीत सिंह (35) के शव को मानसा में उस जगह ले जाया जा रहा था, जहां सामाजिक कार्यकर्ता परविंदर सिंह झोटा का परिवार पहले से ही धरने पर बैठा है। परविंदर सिंह झोटा की हत्या तब कर दी गई थी, जब उन्होंने एक दवा दुकान के मालिक पर नशीली दवाएं बेचने का आरोप लगाते हुए उसका विरोध किया था।

पंजाब करीब डेढ़ दशक से नशे की समस्या से जूझ रहा है, लेकिन हालात में सुधार के संकेत नहीं मिल रहे हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के सितंबर में जारी 2024 के आंकड़ों के मुताबिक, नशीले पदार्थों की तस्करी के सबसे ज्यादा मामले (6060) पंजाब में दर्ज हुए। नशे की ओवरडोज से राज्य में 106 लोगों की मौत हुई। इस मामले में पंजाब तमिलनाडु के बाद दूसरे स्थान पर रहा, जहां 313 लोगों की जान गई।

अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में नशे का मुद्दा जोर पकड़ रहा है। भाजपा इसे चुनाव में बड़ा मुद्दा बना रही है, जिससे सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (आप) सरकार दबाव में है। परविंदर सिंह झोटा की हत्या के बाद से आप का कोई बड़ा नेता मानसा नहीं जा सका है। दूसरी ओर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, पंजाब कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट और अकाली दल के नेता झोटा के परिवार से मिलने जा चुके हैं।

आखिर पंजाब में नशे की समस्या इतनी गंभीर कैसे हो गई? इसके पीछे कौन-से कारण हैं और तमाम कोशिशों के बावजूद नशे का कारोबार क्यों नहीं रुक रहा है? आइए समझते हैं।

आजादी से पहले भी पंजाब में प्रचलित था अफीम का सेवन

आजादी से पहले पंजाब में अफीम और पोस्ता के छिलकों का इस्तेमाल आम था। समाज में इसे स्वीकार भी किया जाता था। डायनेमिक्स ऑफ ड्रग एब्यूज एंड एडिक्शन इन इंडिया किताब के लेखक प्रोफेसर रंजीत सिंह घुमन बताते हैं कि पंजाबी लोग बहुत कम मात्रा में अफीम खाते थे। कई बार डॉक्टर भी इसे लेने की सलाह देते थे।

1894 में बनी अफीम पर रॉयल कमीशन की रिपोर्ट में कहा गया था कि भारत में आम तौर पर लोग बहुत कम मात्रा में अफीम का सेवन करते हैं। उत्तर भारत के कुछ समुदाय सदियों से इसका इस्तेमाल करते आए हैं।

रंजीत सिंह घुमन के मुताबिक, घर में बनाई जाने वाली देसी शराब लंबे समय तक पंजाब में नशे का सबसे लोकप्रिय रूप रही। समाज में इसे भी स्वीकार किया जाता था।

आजादी के बाद पंजाब में अफीम पर प्रतिबंध लग गया, लेकिन इसका सेवन बंद नहीं हुआ। पड़ोसी राजस्थान में अफीम की कानूनी दुकानें थीं। इसलिए लोग वहां जाकर अफीम खरीदते थे।

1979 में पंजाब के ग्रामीण इलाकों में अफीम के इस्तेमाल के तरीके और प्रसार नाम के एक अध्ययन में भी इस समस्या का जिक्र किया गया। अध्ययन के मुताबिक, कानूनी कार्रवाई का खतरा होने के बावजूद पंजाब के ग्रामीण इलाकों में अफीम का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर होता था। लोग दूसरे राज्यों से इसकी तस्करी करके अफीम लाते थे।

भौगोलिक स्थिति ने बढ़ाई चुनौती

पंजाब की पाकिस्तान से लगती 553 किलोमीटर लंबी सीमा नशीले पदार्थों की तस्करी के लिहाज से बड़ी चुनौती है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान के पहाड़ी इलाकों को मिलाकर गोल्डन क्रिसेंट कहा जाता है। यह दुनिया के उन तीन प्रमुख क्षेत्रों में शामिल है, जहां हेरोइन तैयार की जाती है। बाकी दो क्षेत्र दक्षिण-पूर्व एशिया का गोल्डन ट्रायंगल है, जिसमें म्यांमार, थाईलैंड और लाओस शामिल हैं, और दक्षिण अमेरिका है।

पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, पंजाब में उग्रवाद का दौर कमजोर पड़ने के बाद पाकिस्तान ने इस सीमावर्ती राज्य को कमजोर करने के लिए नशीले पदार्थों की तस्करी बढ़ाई। उन्होंने इसे ‘नार्को-टेररिज्म’ यानी नशे के कारोबार के जरिए आतंक फैलाने की रणनीति बताया।

हेरोइन की तस्करी सीमा पार से होती है। पंजाब में इसे स्थानीय भाषा में ‘चिट्टा’ कहते हैं। वहीं, अफीम और पोस्ता के छिलके राजस्थान तथा मध्य प्रदेश से आते हैं। इन राज्यों में दवा बनाने, वैज्ञानिक इस्तेमाल और निर्यात के लिए अफीम की खेती की अनुमति है।

चरस और गांजा हिमाचल प्रदेश से पंजाब पहुंचते हैं। अधिकारियों को यह भी संदेह है कि दिल्ली से आने वाली उच्च गुणवत्ता वाली हेरोइन गुजरात, राजस्थान के श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों या जम्मू-कश्मीर के जम्मू और कठुआ के रास्ते पंजाब तक पहुंचती है।

सीमा पर सख्ती बढ़ी तो दवाओं के जरिए नशा बढ़ा

सीमा पर तस्करी रोकने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों ने निगरानी बढ़ाई तो नशीली दवाओं का दुरुपयोग तेजी से बढ़ने लगा।

2021 में केंद्र सरकार ने सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के अधिकार क्षेत्र को अंतरराष्ट्रीय सीमा से 15 किलोमीटर तक के इलाके से बढ़ाकर 50 किलोमीटर कर दिया। 2024 में पूरे देश में नशीली दवाओं की 5.13 करोड़ इकाइयां जब्त की गईं। इनमें से 2.94 करोड़ इकाइयां पंजाब में पकड़ी गईं।

2022 में पंजाब पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत जितनी प्राथमिकी दर्ज कीं, उनमें करीब 25 फीसदी मामले दवा के रूप में बिकने वाले नशीले पदार्थों से जुड़े थे। इनमें से लगभग 80 फीसदी दवाएं हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के दवा निर्माण केंद्रों से पंजाब पहुंचती हैं।

हाल में परविंदर सिंह झोटा की हत्या का मामला भी इसी समस्या से जुड़ा है। 13 अक्टूबर को एक दवा विक्रेता ने झोटा को गोली मार दी थी। परविंदर सिंह झोटा ने उस पर नशे के आदी लोगों को प्रतिबंधित दवाएं बेचने का आरोप लगाया था और इसका विरोध किया था।

ड्रोन से तस्करी ने बढ़ाई मुश्किल

पिछले कुछ वर्षों में ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों की तस्करी तेजी से बढ़ी है। अब तस्कर दिन के उजाले में भी ड्रोन उतारने लगे हैं। इनमें ज्यादातर चीन में बने छोटे क्वाडकॉप्टर होते हैं। इनके जरिए हेरोइन और हथियार सीमा पार भेजे जाते हैं।

बीएसएफ के आंकड़ों के मुताबिक, ड्रोन के जरिए सामान गिराने की घटनाएं 2021 में तीन थीं, जो 2025 में बढ़कर 200 से ज्यादा हो गईं। अमृतसर, तरनतारन, फिरोजपुर और गुरदासपुर का इलाका इस तस्करी मार्ग का प्रमुख केंद्र बन गया है।

बीएसएफ ने ड्रोन से होने वाली तस्करी रोकने के लिए अलग खुफिया इकाई बनाई है। पंजाब पुलिस ने भी ड्रोन को निष्क्रिय करने वाली बंदूकें खरीदी हैं। इसके बावजूद तस्कर सुरक्षा बलों को चकमा देने में कामयाब हो रहे हैं।

कम समय में मोटी कमाई का लालच

तमाम कार्रवाई के बावजूद नशे का कारोबार जारी रहने की एक बड़ी वजह इससे होने वाली मोटी कमाई है। पंजाब में एक ग्राम चिट्टे यानी हेरोइन की कीमत 1,000 से 5,000 रुपये तक हो सकती है। नशीले पदार्थों की एक खेप पहुंचाने के लिए तस्करों के लिए काम करने वाले व्यक्ति को एक लाख रुपये तक मिल सकते हैं।

ऐसे में रोजगार के सीमित अवसर भी युवाओं को इस अवैध कारोबार की ओर धकेल सकते हैं। पंजाब के युवाओं की आकांक्षाएं बड़ी हैं, लेकिन उनके मुताबिक रोजगार के पर्याप्त अवसर नहीं हैं।

इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन (आईडीसी) के डॉ. प्रमोद कुमार कहते हैं, “जब कोई व्यक्ति पूरे महीने मेहनत करके कुछ हजार रुपये कमाता है, तो उसे नशे की एक खेप पहुंचाने के बदले मिलने वाली रकम के लिए जोखिम उठाना फायदेमंद लग सकता है।” उनके मुताबिक, समाज में पैसा कमाने के गलत तरीकों को लेकर बढ़ती स्वीकार्यता को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

नशे के कारोबार को बढ़ावा देने में तस्करों, पुलिसकर्मियों और नेताओं के कथित गठजोड़ की भी भूमिका है। इस गठजोड़ का एक बड़ा मामला 2013 में सामने आया था, जब पंजाब पुलिस के डीएसपी जगदीश सिंह भोला को करोड़ों रुपये के नशा तस्करी गिरोह के मामले में गिरफ्तार किया गया। 2019 में उन्हें दोषी ठहराया गया। फिलहाल वह जमानत पर बाहर हैं।

नशे के कारोबार में महिलाएं भी शामिल

पंजाब विधानसभा में मार्च 2023 में पेश आंकड़ों के मुताबिक, 2015 की तुलना में 2022 में एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार महिलाओं की संख्या 85 फीसदी बढ़ गई।

विशेषज्ञों का कहना है कि नशे का कारोबार कई बार पूरे परिवार को अपनी गिरफ्त में ले लेता है। इसी वजह से मां-बेटे या पति-पत्नी को एक साथ गिरफ्तार करने के मामले भी सामने आते हैं।

तस्कर महिलाओं का इस्तेमाल इसलिए भी करते हैं, क्योंकि उनकी तलाशी लिए जाने की आशंका कम होती है। महिलाएं बस से आसानी से नशीले पदार्थ एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकती हैं।

इसके अलावा, नशे की लत से जूझ रही कुछ महिलाएं अपनी लत का खर्च पूरा करने के लिए खुद भी नशीले पदार्थ बेचने लगती हैं।

आप सरकार की नशे के खिलाफ जंग

2014 में अकाली दल-भाजपा सरकार ने पंजाब में ‘नशे के खिलाफ जंग’ शुरू करने का एलान किया था। तब से राज्य में नशे की समस्या से निपटने के लिए तीन स्तरों वाली रणनीति अपनाई जा रही है। इसे ईडीपी यानी प्रवर्तन, नशामुक्ति और रोकथाम कहा जाता है।

इस रणनीति में नशे के कारोबार पर कार्रवाई करना, नशे के आदी लोगों का इलाज और पुनर्वास करना तथा लोगों को नशे से दूर रखने के लिए जागरूकता फैलाना शामिल है।

पंजाब के पुलिस महानिदेशक गौरव यादव ने अगस्त 2022 में अधिकारियों के साथ बैठक के बाद पुलिस की रणनीति में बदलाव की बात कही थी। उस समय आप सरकार को सत्ता में आए करीब छह महीने हुए थे। उन्होंने द इंडियन एक्सप्रेस से कहा था, “हमने तय किया कि एक तरफ बड़े तस्करों को पकड़कर नशे की आपूर्ति रोकेंगे और दूसरी तरफ लोगों को नशे से दूर रखने के लिए बड़े पैमाने पर अभियान चलाएंगे।”

जब इन कोशिशों से अपेक्षित नतीजे नहीं मिले तो आप सरकार ने मार्च 2025 में ‘युद्ध नशे के विरुद्ध’ अभियान शुरू किया। इसके तहत तस्करों की आर्थिक कमर तोड़ने और अवैध कमाई से बनाई गई संपत्तियों पर कार्रवाई करने जैसे कदम उठाए गए।

2026 में अभियान के दूसरे चरण में समुदाय की भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया गया। इसके तहत गांवों में 1.5 लाख से ज्यादा स्वयंसेवकों को ‘पिंड दे पहरेदार’ यानी गांव के पहरेदार के रूप में तैनात किया गया। इसके बावजूद राज्य में नशीले पदार्थ आसानी से उपलब्ध हैं।

इससे पहले कांग्रेस सरकार ने भी नशे की समस्या से निपटने के लिए कई कदम उठाए थे। इनमें हथियार का लाइसेंस लेने के लिए नशे की जांच अनिवार्य करना और सरकारी नौकरियों में भर्ती के दौरान नशे की जांच जैसे उपाय शामिल थे।

क्या नशे के खिलाफ मौजूदा रणनीति में खामियां हैं?

इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन के डॉ. प्रमोद कुमार जैसे विशेषज्ञों का मानना है कि नशे के खिलाफ सरकार की मौजूदा रणनीति में कुछ बुनियादी खामियां हैं।

डॉ. प्रमोद कुमार के मुताबिक, सरकार को सबसे पहले नशे की रोकथाम और नशे के आदी लोगों के इलाज व पुनर्वास पर ध्यान देना चाहिए। इसके बाद कानून लागू करने और तस्करों के खिलाफ कार्रवाई को प्राथमिकता देनी चाहिए।

पंजाब में डेढ़ दशक से जारी नशे का संकट बताता है कि केवल गिरफ्तारी, जब्ती और संपत्तियों पर कार्रवाई से समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। जब तक नशे की मांग, युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों की कमी और नशे के आदी लोगों के इलाज जैसी चुनौतियों पर भी प्रभावी ढंग से काम नहीं होगा, तब तक इस कारोबार पर पूरी तरह लगाम लगाना मुश्किल रहेगा।

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