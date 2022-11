Lachit Borphukan: 17वीं शताब्दी के महान योद्धा लचित बोरफूकन की 400वीं जयंती के समापन समारोह को संबोधित करेंगे पीएम मोदी

Lachit Borphukan Day: असम में 24 नवंबर को लचित दिवस मनाया जाता है।

पीएम मोदी लचित बोरफूकन को "आत्मनिर्भर सेना का प्रतीक" बता चुके हैं। (फोटो क्रेडिट- Express file)

पढें मुद्दा समझें (Explained News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram