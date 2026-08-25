तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने सोमवार (24 अगस्त) को राज्य विधानसभा में कई प्रमुख घोषणाओं के बीच घोषणा की कि चेन्नई के परंदूर में प्रस्तावित दूसरे हवाई अड्डे की योजना को रद्द कर दिया गया है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि वैकल्पिक स्थान की पहचान के लिए काम जारी है।

कांचीपुरम जिले में स्थित और चेन्नई शहर के मुख्य केंद्र से लगभग 68.5 किलोमीटर दूर इस स्थल की घोषणा अगस्त 2022 में तत्कालीन द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) सरकार ने की थी। हालांकि इस फैसले के बाद से ही स्थानीय ग्रामीणों और किसानों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया था, जो महीनों तक जारी रहा।

पूर्व मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में इस घोषणा को ‘तमिलनाडु के विकास के लिए एक अपरिवर्तनीय झटका’ बताया। उन्होंने कहा, “संकीर्ण राजनीतिक हितों के लिए तमिलनाडु के हितों का सौदा नहीं किया जा सकता। बिना किसी दूरदर्शिता, योजना या परामर्श के लिया गया यह फैसला तमिलनाडु के युवाओं के रोजगार के सपनों पर एक बड़ा आघात है।”

इस हलचल के बीच आइए समझते हैं कि परंदूर को नए हवाई अड्डे के लिए कैसे चुना गया था, स्थानीय निवासियों ने इसका विरोध क्यों किया और विजय की इस ताजा घोषणा के बाद यह परियोजना अब कहां खड़ी है।

चेन्नई का दूसरा हवाई अड्डा

दूसरे हवाई अड्डे की तलाश 1999 में ही शुरू हो गई थी। 2007 में राज्य सरकार ने कांचीपुरम जिले में चेन्नई से लगभग 40 किमी दूर स्थित औद्योगिक केंद्र श्रीपेरंबुदूर के पास 4,000 एकड़ की एक भूमि को चिन्हित कर अपनी स्वीकृति दी थी। हालांकि, बाद की सरकारों ने वर्षों तक विभिन्न स्थानों पर विचार किया, लेकिन निर्माण कार्य में कोई प्रगति नहीं हुई।

वर्ष 2021 में DMK की सरकार बनने पर इस प्रस्ताव में तेजी आई। हालांकि, आवश्यक भूमि का अधिग्रहण न कर पाने के कारण तब तक श्रीपेरंबुदूर का प्रस्ताव ठंडे बस्ते में जा चुका था, क्योंकि 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून के बाद मुआवजा और पुनर्वास संबंधी शर्तें काफी कठिन हो गई थीं।

इस बार चार स्थानों—पडालम, पन्नूर, परंदूर और तिरुपोतूर—को शॉर्टलिस्ट किया गया। इनमें से केंद्रीय नागर विमानन मंत्रालय ने केंद्र और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) की मंजूरी मिलने के बाद 2022 में परंदूर को चुना। चेन्नई-बेंगलुरु राजमार्ग के साथ औद्योगिक बेल्ट से इसकी निकटता को मुख्य कारण बताया गया था।

स्टालिन ने ‘एक्स’ पर लिखा, “सभी उपलब्ध विकल्पों का मूल्यांकन करने के बाद इस स्थल का सावधानीपूर्वक चयन किया गया था और भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी थी। कई चरणों के प्रारंभिक कार्य और स्वीकृतियां पूरी होने के साथ, हमने ऐसी योजनाएं बनाई थीं कि सत्ता में वापस आने पर निर्माण कार्य तेजी से शुरू हो सके। यदि नई सरकार अब फिर से नए सिरे से शुरुआत करती है, किसी अन्य स्थान की पहचान करती है और कार्य शुरू होने से पहले पूरी प्रक्रिया से गुजरती है, तो तमिलनाडु के विकास की गति धीमी हो जाएगी।”

चेन्नई के लिए दूसरे हवाई अड्डे की जरूरत को लेकर तमिलनाडु की सरकारें लंबे समय से सहमत रही हैं। यात्रियों की बढ़ती संख्या, माल ढुलाई की बढ़ती मांग, विभिन्न उद्योगों के लिए हवाई संपर्क की बढ़ती जरूरत को देखते हुए अतिरिक्त हवाई अड्डे की जरूरत को स्वीकार किया गया है। उद्योग और रियल एस्टेट क्षेत्र के विभिन्न संगठनों ने भी चेन्नई में दूसरे हवाई अड्डे की जरूरत का समर्थन किया है।

इसी महीने भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) के दक्षिणी क्षेत्र के उपाध्यक्ष पी. रविचंद्रन ने कहा था कि चेन्नई को अपनी आर्थिक वृद्धि और वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरने की रफ्तार बनाए रखने के लिए अगले 5 से 10 वर्षों के भीतर दूसरे हवाई अड्डे की जरूरत होगी। उन्होंने कहा कि मौजूदा चेन्नई हवाई अड्डा फिलहाल शहर की जरूरतों को पूरा कर रहा है, लेकिन आने वाले वर्षों में बढ़ती मांग को देखते हुए अतिरिक्त हवाई क्षमता होगी।

परंदूर में प्रस्तावित स्थल और विरोध प्रदर्शन

यह परियोजना एक ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के रूप में प्रस्तावित थी, जिसका अर्थ है कि एक नया हवाई अड्डा पूरी तरह से अविकसित या कृषि भूमि पर बनाया जाना था जहाँ पहले से कोई विमानन बुनियादी ढांचा मौजूद नहीं था।

नए हवाई अड्डे का निर्माण 13 गांवों की करीब 5,746 एकड़ जमीन पर किया जाना था। इस परियोजना की अनुमानित लागत 29,144 करोड़ रुपये तय की गई थी। हवाई अड्डे का निर्माण चार चरणों में पूरा करने की योजना थी। इसके साथ ही एयर फ्रेट विलेज, सड़कों के चौड़ीकरण और नए सड़क कॉरिडोर के निर्माण जैसी परियोजनाएं भी प्रस्तावित थीं। इसके अलावा, चेन्नई के पश्चिमी उपनगरों को प्रस्तावित हवाई अड्डे से जोड़ने के लिए एक नई मेट्रो लाइन भी बनाने की योजना थी।

हालांकि, अगस्त 2022 में हुई घोषणा के तुरंत बाद विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। निवासियों का दावा था कि इससे उपजाऊ कृषि भूमि प्रभावित होगी। उनके अनुसार, यह मुद्दा सिर्फ मुआवजे का नहीं बल्कि विस्थापन का था क्योंकि पूरे के पूरे गांवों को स्थानांतरित किया जाना था।

कांचीपुरम जिले का एक गांव एकनापुरम (आबादी 1,500-2,000), जो प्रस्तावित रनवे के दायरे में आ रहा था, इस विरोध प्रदर्शन का केंद्र बन गया। पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने भी तर्क दिया कि नए हवाई अड्डे से अधिग्रहित की जाने वाली भूमि में जल निकाय और आर्द्रभूमि (वेटलैंड्स) प्रभावित होंगी। हालांकि राज्य सरकार ने भूमि के बाजार मूल्य का 3.5 गुना मुआवजा देने और विस्थापित परिवारों को मकान देने का वादा किया था, लेकिन विरोध प्रदर्शन लगभग चार वर्षों तक जारी रहे।

जनवरी 2025 में विजय ने अपनी नई पार्टी ‘तमिलगा वेत्री कड़गम’ (TVK) के बैनर तले तत्कालीन सत्तारूढ़ DMK सरकार के खिलाफ अपना पहला बड़ा आंदोलन किया था। यह आंदोलन परंदूर और आसपास के गांवों के उन निवासियों के समर्थन में था, जो प्रस्तावित हवाई अड्डे का विरोध कर रहे थे। विजय ने सरकार से हवाई अड्डे के लिए प्रस्तावित स्थान को बदलने की मांग की थी। हालांकि, उन्होंने चेन्नई के लिए दूसरे हवाई अड्डे की जरूरत का समर्थन किया, लेकिन परंदूर में इसके निर्माण का विरोध किया। बाद में हवाई अड्डे का स्थान बदलने की मांग को उन्होंने अपनी पार्टी के चुनावी वादों में भी शामिल कर लिया।

आगे क्या?

ऐसा प्रतीत होता है कि इस घोषणा के साथ विजय ने अपने सबसे शुरुआती और राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण वादों में से एक को पूरा कर दिया है। उन्होंने कहा, “नए हवाई अड्डे के निर्माण के लिए चुना जाने वाला स्थान ऐसा होना चाहिए जिससे बड़े पैमाने पर किसान प्रभावित न हों और बड़ी संख्या में आवासीय बस्तियों को हटाने की आवश्यकता न पड़े।”

जब तक नया वैकल्पिक हवाई अड्डा नहीं बन जाता, तब तक बढ़ती जरूरत को पूरा करने के लिए विजय ने मौजूदा चेन्नई हवाई अड्डे के विस्तार की घोषणा की। TVK सरकार भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) के साथ मिलकर मीनंबक्कम के उत्तर-पश्चिमी हिस्से में नया टर्मिनल-5 विकसित करेगी। इसकी क्षमता सालाना 2 करोड़ अतिरिक्त यात्रियों को संभालने की होगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मौजूदा टर्मिनल-3 का काम पूरा होने के बाद चेन्नई हवाई अड्डे की सालाना यात्री क्षमता बढ़कर 3.5 करोड़ हो जाएगी। टर्मिनल-5 के जुड़ने के बाद यह क्षमता बढ़कर करीब 5.5 करोड़ यात्री प्रतिवर्ष हो जाएगी।

नए हवाई अड्डे की योजना और देखरेख की जिम्मेदारी राज्य सरकार के स्वामित्व वाले उपक्रम तमिलनाडु इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (TIDCO) के पास है। केंद्र की ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स पॉलिसी, 2008 के तहत भूमि अधिग्रहण, परियोजना के लिए वित्त जुटाना और जरूरी मंजूरियां हासिल करना राज्य सरकार या संबंधित हवाई अड्डा डेवलपर की जिम्मेदारी होती है। वहीं, परियोजना के लिए केंद्र सरकार की ‘सैद्धांतिक मंजूरी’ जरूरी होती है।

इस तरह, परियोजना को जमीन पर उतारने में राज्य सरकार या हवाई अड्डा डेवलपर की बड़ी भूमिका होती है, जबकि केंद्र सरकार नागर विमानन मंत्रालय और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) के जरिए जरूरी सैद्धांतिक मंजूरी देती है।

इस बीच, चेन्नई में दूसरे हवाई अड्डे की जरूरत को लेकर सभी हितधारक सहमत हैं। हालांकि, नए स्थान के चयन में कई चुनौतियों का ध्यान रखना होगा। इनमें सड़क और रेलवे से बेहतर कनेक्टिविटी, तेजी से भूमि अधिग्रहण, कम से कम विस्थापन और जरूरी पर्यावरणीय मंजूरियां प्रमुख हैं।

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