नेपाल में तबाही थमने का नाम नहीं ले रही है। पानी जैसे कहर बरपा रहा है। 11 अक्टूबर को गोरखा जिले में बुढ़ी गंडक नदी के किनारे बसे इलाकों में अचानक बाढ़ आ गई, जिससे जान-माल का भारी नुकसान हुआ।

शुरुआती खबरों के मुताबिक, सिउरिबास के ऊपर पहाड़ का एक हिस्सा खिसककर गिर गया, जिससे चुमके खोला जलधारा का रास्ता बंद हो गया। यह रुकावट चेकामपार के पास आई थी, जो बाद में टूट गई और पानी अचानक तेजी से नीचे की ओर निकल पड़ा।

नेपाल में इस नई घटना ने हिमालय में अचानक आने वाली बाढ़ को लेकर चिंताएं फिर बढ़ा दी हैं। यहां पीछे खिसकते ग्लेशियर, अस्थिर पहाड़ी ढलान और बड़ी मात्रा में जमा मलबा मिलकर विनाशकारी बाढ़ का कारण बन सकते हैं।

आइए समझते हैं कि अचानक आई इस बाढ़ की क्या वजह थी। द इंडियन एक्सप्रेस ने विशेषज्ञों से बात कर इसे समझने की कोशिश की है।

गोरखा में अचानक बाढ़ क्यों आई?

शुरुआती आकलन के मुताबिक, पानी और मलबे का अचानक बहाव इस बाढ़ की तात्कालिक वजह हो सकता है। हालांकि, बाढ़ किस प्रक्रिया के कारण आई, इसकी अभी तक पक्की पुष्टि नहीं हुई है।

उत्तराखंड के देहरादून स्थित वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान के हिमनद विशेषज्ञ मनीष मेहता ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि उनका शुरुआती आकलन उपलब्ध तस्वीरों और खबरों पर आधारित था।

मनीष मेहता ने कहा कि यह घटना ग्लेशियर की झील फटने से आने वाली बाढ़ या बर्फ और चट्टानों के स्खलन जैसी प्रक्रिया से मेल खाती है। हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि बाढ़ की असल वजह के बारे में अभी कोई पुख्ता निष्कर्ष नहीं निकला है।

ऐसी बाढ़ में इतना कीचड़ और पत्थर क्यों बहते हैं?

मनीष मेहता ने बताया कि हिमालय के ऊंचाई वाले इलाकों में कटाव और ग्लेशियरों की गतिविधियों के कारण बड़ी मात्रा में ढीली मिट्टी, पत्थर और मलबा जमा रहता है। ग्लेशियर अपने साथ मिट्टी और पत्थर बहाकर लाते हैं और उन्हें अलग-अलग जगहों पर जमा करते हैं। मौसम के असर और कटाव से पहाड़ों की चट्टानें भी लगातार टूटती रहती हैं।

विशेष मेहता ने कहा, “तापमान बढ़ रहा है और बर्फ पिघल रही है। बर्फ पिघलने से चट्टानों और बर्फ के बीच की पकड़ खत्म हो जाती है।” उन्होंने समझाया कि पहाड़ों की ऊपरी घाटियों में जमा ढीली मिट्टी और पत्थर बारिश या पानी के अचानक बहाव के कारण नीचे खिसकने लगते हैं।

जब पानी और मलबे का तेज बहाव घाटी से नीचे आता है, तो अपने साथ और मिट्टी, बड़े पत्थर तथा पेड़-पौधे बहाकर ले जाता है। इससे पानी, कीचड़ और मलबे का गाढ़ा मिश्रण बन जाता है।

उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के पृथ्वी एवं पर्यावरण विज्ञान स्कूल के निदेशक पीडी पंत ने भी कहा कि सोशल मीडिया पर आए बाढ़ के वीडियो में भी बड़ी मात्रा में मलबा दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा, “बहुत अधिक मात्रा में बजरी और मलबा बहकर आ रहा है। इससे नुकसान बढ़ रहा है।”

आसान शब्दों में कहें तो बाढ़ का खतरा केवल पानी की मात्रा पर निर्भर नहीं करता। भारी पत्थरों और गाद के साथ बहने वाला पानी घरों, पुलों और सड़कों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है।

पिछले महीने की बाढ़ से कितनी अलग है और भारत को इसकी चिंता क्यों करनी चाहिए?

मनीष मेहता ने कहा कि शुरुआती वीडियो के आधार पर मौजूदा घटना पिछले महीने आई बाढ़ जितनी विनाशकारी नहीं दिख रही थी। उनके मुताबिक, घाटी की चौड़ाई और वहां बसी आबादी की स्थिति से दोनों घटनाओं के नुकसान में अंतर समझने में मदद मिल सकती है।

मनीष मेहता ने कहा, “पिछली बार घाटी बहुत संकरी थी और उसका दायरा सीमित था। लोग नदी के तल पर बसे हुए थे।” इसके विपरीत, मौजूदा घटना वाले इलाके में घाटी अपेक्षाकृत चौड़ी थी। इससे पानी के फैलने के तरीके पर असर पड़ा होगा।

भारत के हिमालयी राज्यों और क्षेत्रों में भी इसी तरह के खतरे मौजूद हैं। इनमें उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश शामिल हैं। हालांकि, हर आपदा के पीछे की प्रक्रिया अलग हो सकती है।

2013 में केदारनाथ में आई आपदा के पीछे असाधारण रूप से भारी बारिश, बाढ़ और मिट्टी-पत्थरों के बड़े पैमाने पर बहने की भूमिका थी। इस घटना को आम तौर पर अत्यधिक बारिश और बादल फटने से जुड़ी बाढ़ के संदर्भ में देखा जाता है। बादल फटना कम समय में किसी सीमित इलाके में बहुत तेज बारिश होने की घटना है। यह ग्लेशियर की झील फटने या भूस्खलन से बनी झील की रुकावट टूटने के समान नहीं है।

2021 में चमोली में आई आपदा के दौरान ऋषिगंगा घाटी में चट्टानों और बर्फ का एक विशाल हिस्सा टूटकर नीचे आ गिरा था। इससे नीचे की ओर विनाशकारी बाढ़ जैसी लहर पैदा हुई। इस घटना ने दिखाया कि ऊंचाई वाले इलाके में पहाड़ का कोई हिस्सा टूटकर गिरने से बहुत कम समय में बड़ी आपदा पैदा हो सकती है। इससे नदी पर बने ढांचों और जलविद्युत परियोजनाओं को भी नुकसान पहुंच सकता है।

पीडी पंत ने कहा, “कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक पूरे हिमालयी क्षेत्र में, उत्तराखंड समेत, इस तरह के खतरे पैदा हो सकते हैं। ग्लेशियरों, अस्थिर पहाड़ी ढलानों और अचानक आने वाली बाढ़ से जुड़ा जोखिम हिमालय के किसी एक हिस्से तक सीमित नहीं है।”

ऐसी बाढ़ बार-बार क्यों आ रही है? इसमें जलवायु परिवर्तन की कितनी भूमिका है?

जलवायु परिवर्तन से हिमालय में ऐसी आपदाओं का खतरा बढ़ रहा है। हालांकि, केवल जलवायु परिवर्तन के आधार पर किसी एक बाढ़ की वजह तय नहीं की जा सकती।

तापमान बढ़ने से ग्लेशियरों की बर्फ तेजी से पिघलती है और ग्लेशियर पीछे खिसकते हैं। उनके पीछे हटने से बनी खाली जगहों में पानी जमा हो सकता है और झीलें बन सकती हैं। इनमें से कुछ झीलों को मोरेन रोककर रखते हैं। मोरेन ग्लेशियरों के पीछे छूटने वाली रेत, गाद, बजरी और बड़े पत्थरों से बनी प्राकृतिक दीवार जैसी संरचना होती है।

पीडी पंत ने बताया कि जब ग्लेशियर पीछे हटता है, तो उसके छोड़े गए स्थान पर झील बन सकती है। उन्होंने यह भी समझाया कि मोरेन ठोस चट्टान से बनी दीवार नहीं होती, बल्कि ढीली मिट्टी और पत्थरों से बनी होती है।

ऐसी प्राकृतिक दीवारें संवेदनशील होती हैं और उनके टूटने का खतरा रहता है। झील में अचानक बहुत अधिक पानी आने से या दीवार टूटने से पानी बहुत तेजी से नीचे की ओर बह सकता है।

पीडी पंत ने लंबे समय तक होने वाली या बहुत तेज बारिश की भूमिका की ओर भी ध्यान दिलाया। यदि किसी झील या भूस्खलन के कारण बनी रुकावट के पीछे पानी जमा होता रहे, तो इससे अचानक पानी निकलने का खतरा बढ़ सकता है।

तापमान बढ़ने से पहाड़ी ढलानों पर क्या असर पड़ता है?

जिन इलाकों में बर्फ और बर्फीली परतें मिट्टी तथा चट्टानों को एक साथ बांधे रखती हैं, वहां तापमान में बदलाव और बर्फ पिघलने से ढलानें कमजोर हो सकती हैं। इससे उनके टूटकर नीचे गिरने की आशंका बढ़ जाती है। पीडी पंत ने कहा कि ग्लेशियरों के पीछे हटने के पीछे जलवायु परिवर्तन सबसे बड़ा कारण है।

जलवायु परिवर्तन पर अंतरसरकारी पैनल (आईपीसीसी) समेत कई वैज्ञानिक संस्थानों के शोधों में हिंदू कुश हिमालय और दुनिया के अन्य पर्वतीय क्षेत्रों में ग्लेशियरों के पिघलने और सिकुड़ने की पुष्टि हुई है। इससे पता चलता है कि बढ़ता तापमान पहाड़ों के प्राकृतिक वातावरण को बदल रहा है और ऐसी आपदाओं के लिए परिस्थितियां पैदा कर सकता है।

आगे का रास्ता क्या है?

उत्तराखंड और भारत के दूसरे हिमालयी राज्यों के सामने बड़ी चुनौती उन झीलों और पहाड़ी ढलानों की पहचान करना है, जहां खतरा ज्यादा है। इसके साथ ही, वहां होने वाले बदलावों पर नजर रखना और समय रहते नीचे बसे इलाकों तक चेतावनी पहुंचाना जरूरी है, ताकि लोग सुरक्षित स्थानों पर जा सकें।

उपग्रहों की मदद से झीलों का नक्शा तैयार किया जा सकता है, ग्लेशियरों के पीछे हटने की निगरानी की जा सकती है और पहाड़ों में होने वाले बदलावों की पहचान की जा सकती है। लेकिन केवल उपग्रहों से निगरानी करने पर झील में तेजी से बढ़ते पानी या किसी प्राकृतिक बांध के जल्द टूटने की जानकारी समय रहते मिलना मुश्किल हो सकता है।

ऐसी स्थिति में जमीन पर लगाए गए सेंसर मददगार हो सकते हैं। मनीष मेहता ने पूरे हिमालयी क्षेत्र में पहले से चेतावनी देने वाली प्रणालियां लगाने की जरूरत पर जोर दिया।

उन्होंने कहा, “मूल रूप से हिमालयी क्षेत्र में पहले से चेतावनी देने वाली प्रणाली लगाना या स्थापित करना बेहद जरूरी है।” उन्होंने कहा कि यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि एक बार विनाशकारी बाढ़ शुरू हो जाने के बाद बस्तियों को सुरक्षित रखना बेहद मुश्किल हो जाता है।

पीडी पंत ने भी कहा कि जहां परिस्थितियां अनुकूल हों, वहां सेंसर के जरिए कुछ घंटे पहले चेतावनी दी जा सकती है। इससे प्रशासन को खतरे वाले इलाकों से लोगों को निकालने का समय मिल सकता है। उन्होंने कहा, “कम से कम हम नीचे की ओर बसे इलाकों के लोगों को कई घंटे पहले सूचना दे सकते हैं। हम उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा सकते हैं।”

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26 अगस्त को नेपाल के बागमती प्रांत में लंगटांग लिरुंग ग्लेशियर का एक बड़ा हिस्सा टूटकर त्रिशूली नदी घाटी में जा गिरा। ग्लेशियर टूटने के बाद अचानक आई बाढ़ ने इलाके में भारी तबाही मचा दी। बाढ़ के तेज बहाव में कई पुल और राजमार्ग बह गए, जबकि कई गांव पूरी तरह इसकी चपेट में आ गए। इस आपदा में अब तक एक हजार से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और हजारों लोग लापता हैं। पूरी खबर के लिए यहाँ क्लिक करें।