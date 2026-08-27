नेपाल मे बुधवार को हिमस्खलन से पैदा हुई फ्लैश फ्लड की वजह और इससे जुड़ी पूरी जानकारी वैज्ञानिक अभी भी जुटा रहे है। लेकिन अब यह घटना उत्तराखंड के चमोली में 2021 में हुई आपदा जैसी दिखाई दे रही है। सबसे बड़ा फर्क सिर्फ इतना है कि नेपाल में इसका असर कहीं ज्यादा शक्तिशाली रहा है।

आईआईटी इंदौर के एसोसिएट प्रोफेसर और काठमांडू स्थित इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट (ICIMOD) में क्रायोस्फीयर ग्रुप के प्रमुख फारूक आजम ने कहा, ”यह चमोली की आपदा से काफी मिलती-जुलती लगती है लेकिन नीचे की ओर इसके प्रभाव और हुई तबाही के लिहाज से यह 2013 की केदारनाथ आपदा जैसी है।”

चमोली और केदारनाथ से कैसे अलग है नेपाल की घटना?

चमोली और केदारनाथ की घटनाएं अलग-अलग कारणों से हुई थीं लेकिन दोनों ने नीचे की ओर बड़े पैमाने पर तबाही मचाई थी।

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केदारनाथ की घटना को GLOF (Glacial Lake Outburst Flood) यानी ग्लेशियल झील के फटने से आई बाढ़ की घटना माना जाता है। इसमें ग्लेशियर के अंतिम हिस्से पर बनी झील का पानी अपनी सीमा से बाहर निकल जाता है या बांध टूट जाता है जिससे अचानक बहुत बड़ी मात्रा में पानी नीचे की ओर बहता है।

वहीं चमोली आपदा बर्फ और चट्टानों के हिमस्खलन के कारण हुई थी। इसमें ग्लेशियर का बर्फ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर ढलान से नीचे गिर गया था। दोनों घटनाओं ने पहाड़ी नदियों में अचानक तेज उफान पैदा किया और नीचे के इलाकों में फ्लैश फ्लड की स्थिति बन गई।

फारूक आजम ने द इंडियन एक्सप्रेस से कहा, ”नेपाल के रसुवा जिले में बुधवार की घटना बर्फ और चट्टानों के हिमस्खलन के कारण हुई लगती है जिसे संभवतः इलाके में आए भूकंप ने ट्रिगर किया हो। इससे हुई तबाही बहुत बड़ी है। नुकसान की पूरी तस्वीर सामने आने में कुछ दिन लगेंगे। लेकिन हिमालय में ऐसी घटनाएं नीचे की ओर पड़ने वाले एक के बाद एक होने वाले प्रभावों के कारण बेहद विनाशकारी हो जाती हैं।”

जब यह घटना हुई तब आजम चीन में आपदा जोखिम न्यूनीकरण सम्मेलन में हिस्सा ले रहे थे।

पहले भूकंप, फिर ग्लेशियर ढहने की बात

अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (USGS) ने शुरुआत में इस इलाके में 4.4 तीव्रता के भूकंप की सूचना दी थी। माना जा रहा था कि इसी भूकंप ने भूस्खलन को ट्रिगर किया।

हालांकि शुक्रवार सुबह USGS ने अपनी रिपोर्ट अपडेट की। एजेंसी ने कहा कि उसके सेंसरों ने जो भूकंपीय ऊर्जा दर्ज की थी, वह भूकंप से नहीं बल्कि ग्लेशियर के ढहने और मलबे के बहाव से पैदा हुई थी।

USGS ने अपने अपडेट में कहा कि शुरुआत में इस घटना को 4.4 तीव्रता के भूकंप के रूप में रिपोर्ट किया गया था। लेकिन आसपास के भूकंपीय स्टेशनों के अतिरिक्त विश्लेषण, लंबी अवधि की भूकंपीय तरंगों और सैटेलाइट तस्वीरों के अध्ययन के बाद पता चला कि यह घटना वास्तव में ग्लेशियर के ढहने और मलबे के बहाव की वजह से हुई थी और वहां कोई भूकंप नहीं आया था।

यह स्थिति इसे चमोली आपदा के समान बनाती है। चमोली में करीब 200 लोगों के मारे जाने की आशंका जताई गई थी जिनमें बड़ी संख्या उन दो जलविद्युत परियोजनाओं में काम करने वाले मजदूरों की थी जो हिमस्खलन की चपेट में आ गई थीं।

हालांकि, नेपाल में बुधवार को हुई घटना में नुकसान का पैमाना और भी बड़ा दिखाई दे रहा है। शुक्रवार तक कम से कम 1500 लोग लापता बताए जा रहे थे जबकि करीब 165 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी थी। इसके अलावा 60-70 पुल बह गए और सैकड़ों घरों तथा अन्य इमारतों को नुकसान पहुंचा है।

नेपाल की आपदा चमोली से ज्यादा विनाशकारी क्यों हो सकती है?

दोनों घटनाओं में एक महत्वपूर्ण अंतर यह है कि नेपाल की आपदा मानसून के चरम मौसम में हुई है जब नदियों में पहले से ही काफी पानी मौजूद है।

फारूक आजम ने कहा, ”चमोली की घटना फरवरी में हुई थी लेकिन यह घटना मानसून के मुख्य दौर में हुई है। मिट्टी पहले से ही पानी से संतृप्त है और ज्यादातर नदियां अपनी क्षमता के करीब पानी लेकर बह रही हैं। ऐसे में जब बर्फ, बर्फबारी और चट्टानों का एक बड़ा हिस्सा नीचे गिरता है तो भारी तबाही मच सकती है।”

उन्होंने कहा कि हिमालयी क्षेत्र बेहद संवेदनशील है और ऐसी घटनाएं एक के बाद एक होने वाली आपदाओं की एक सीरीज पैदा कर सकती हैं।

तेज बहाव वाली नदी जब अपने साथ बड़े पत्थर और बर्फ के टुकड़े लेकर नीचे आती है तो वह नदी के किनारों और पहाड़ी ढलानों को काटती है। इसके बाद ज्यादा मिट्टी, मलबा और चट्टानें नदी में शामिल हो जाती हैं और बहाव और भी विनाशकारी हो जाता है।

आजम के मुताबिक, ”यह एक श्रृंखलाबद्ध आपदा बन जाती है क्योंकि पानी के फैलने के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं होता। यही वजह है कि हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र में ऐसी कोई भी घटना बेहद खतरनाक हो जाती है।”

2023 की सिक्किम बाढ़ ने भी दिखाया था ऐसा असर

पहाड़ों में फ्लैश फ्लड के श्रृंखलाबद्ध प्रभाव को 2023 की सिक्किम आपदा से भी समझा जा सकता है। पिछले साल एक साइंस जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन में इस घटना का विस्तृत विश्लेषण किया गया था।

उत्तरी सिक्किम में समुद्र तल से 5000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर स्थित साउथ ल्होनाक झील में ग्लेशियर का एक बड़ा हिस्सा गिरने से यह घटना शुरू हुई थी। इसके बाद ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड (GLOF) की स्थिति बनी और बड़ी मात्रा में पानी अचानक नीचे की ओर बहने लगा।

अध्ययन के मुताबिक, 1.47 करोड़ घन मीटर मलबे ने आपदा की शुरुआत की, फिर तेज पानी ने रास्ते से और मलबा अपने साथ मिला लिया और कुल बहने वाला मलबा करीब 27 करोड़ घन मीटर तक पहुंच गया।

अध्ययन में पाया गया कि 3 अक्टूबर 2023 को जमी हुई मोरेन का करीब 1.47 करोड़ घन मीटर हिस्सा साउथ ल्होनाक झील में गिरा जिससे करीब 20 मीटर ऊंची विस्थापन लहर पैदा हुई। इस लहर ने झील के सामने मौजूद जमी हुई मोरेन को पार कर उसे तोड़ दिया और करीब 5 करोड़ घन मीटर पानी अचानक बाहर निकल गया।

इस GLOF ने करीब 27 करोड़ घन मीटर तलछट को बहा दिया और 45 द्वितीयक भूस्खलनों को जन्म दिया। अध्ययन के मुताबिक, झील से करीब 67.5 किलोमीटर के क्षेत्र में सबसे ज्यादा कटाव हुआ।

ग्लेशियल झीलों की निगरानी बढ़ाएगी सरकार

अब राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) ने ग्लेशियल झीलों का व्यापक अध्ययन शुरू किया है। इसका उद्देश्य इन झीलों की सीमाओं को मजबूत करना और ऐसे सेंसर लगाना है जो पानी के रिसाव और झीलों में बढ़ते जलस्तर की चेतावनी दे सकें। फारूक आजम ने कहा कि बढ़ती आबादी के दबाव और जलवायु परिवर्तन के कारण पूरा हिमालयी क्षेत्र असंतुलित हो गया है।

उन्होंने कहा, ”पूरा पारिस्थितिकी तंत्र असुरक्षित है। जलवायु परिवर्तन और चरम मौसम की घटनाओं में बढ़ोतरी के कारण नए इलाके भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। भूकंप या भारी बारिश जैसी घटनाएं आम हैं और इनमें से कोई भी ऐसी आपदाओं को ट्रिगर कर सकता है।”

Nepal Flash Flood: सैटेलाइट तस्वीरों में दिखा बाढ़ से पहले और बाद का खौफनाक मंजर

नेपाल में बुधवार को आई भीषण बाढ़ ने देश के उत्तरी हिस्से के कई गांवों को बहा दिया। इस आपदा में कम से कम 165 लोगों की मौत हो गई है और बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। नेपाल और तिब्बत में अभी भी करीब 1500 लोग लापता बताए जा रहे हैं। तिब्बत से निकलने वाली भोटेकोशी नदी में आई बाढ़ ने रसुवा, नुवाकोट और धादिंग जिलों के कई इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया।