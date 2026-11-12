गर्मी आने में अभी कई महीने बाकी हैं, लेकिन मुंबई के पीने के पानी के भंडार काफी तेजी से घट रहे हैं। तीन नवंबर तक शहर को पानी की आपूर्ति करने वाली सात झीलों में कुल जल भंडार उनकी क्षमता का 84.35 प्रतिशत रह गया। यह 2018 के बाद इस तारीख का सबसे निचला स्तर है।

बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) की ओर से सात में से तीन झीलों का किए गए एक अलग ऑडिट में पता चला है कि अक्टूबर में वाष्पीकरण के कारण पानी का नुकसान पिछले साल अक्टूबर की तुलना में लगभग दोगुना या उससे भी अधिक रहा।

2018 के बाद सबसे अधिक गिरावट

इसी तारीख को सातों झीलों में जल भंडार 2025 में 95.67 प्रतिशत, 2024 में 93.75 प्रतिशत और 2023 में 89.46 प्रतिशत था। 2018 में जलाशयों में उनकी कुल क्षमता का 79.63 प्रतिशत पानी बचा था।

यह गिरावट दक्षिण-पश्चिम मानसून की विदाई के बमुश्किल एक महीने बाद आई है। तीन नवंबर को सातों जलाशयों में कुल मिलाकर 12.20 लाख मिलियन लीटर पानी बचा था। बीएमसी ने जिन तीन झीलों में वाष्पीकरण के कारण पानी की कमी का आकलन किया, उनमें जल भंडार पिछले साल के मुकाबले काफी कम था। मोदक सागर में जल स्तर घटकर उसकी क्षमता का 50 प्रतिशत रह गया, जबकि पिछले साल इसी तारीख को यह 84 प्रतिशत था। तानसा में जल भंडार 81 प्रतिशत था, जबकि पिछले साल यह 95.92 प्रतिशत था। वहीं, मध्य वैतरणा में जल स्तर 86.56 प्रतिशत रह गया, जबकि पिछले साल यह 99.53 प्रतिशत था।

अधिकारियों ने बताया कि वाष्पीकरण से पानी के नुकसान का ऑडिट सिर्फ तीन झीलों- तानसा, मोदक सागर और मध्य वैतरणा में किया गया। यह आकलन अक्टूबर महीने के लिए था। इसमें एक वर्ग मीटर क्षेत्र में पानी के नुकसान का नमूना लिया गया और फिर उसके आधार पर प्रत्येक जलाशय की सतह के हिसाब से कुल नुकसान का अनुमान लगाया गया। बाकी चार झीलों के लिए ऐसा कोई अनुमान उपलब्ध नहीं है।

तानसा में अक्टूबर 2025 के दौरान वाष्पीकरण से पानी का अनुमानित नुकसान 823.53 मिलियन लीटर था, जो इस साल अक्टूबर में बढ़कर 1,729.01 मिलियन लीटर हो गया। मोदक सागर में यह नुकसान 644.84 मिलियन लीटर से बढ़कर 1,299.60 मिलियन लीटर और मध्य वैतरणा में 381.34 मिलियन लीटर से बढ़कर 1,018.42 मिलियन लीटर हो गया।

अतिरिक्त नगर आयुक्त (परियोजनाएं) अभिजीत बांगर ने कहा कि अल नीनो की स्थिति और मौसम विभाग के पूर्वानुमान को देखते हुए बीएमसी ने पानी के तेजी से घटने की आशंका जताई थी। उन्होंने द इंडियन एक्सप्रेस से कहा, “मौसम विभाग ने अल नीनो के कारण अक्टूबर में तापमान अधिक रहने का पूर्वानुमान लगाया था। इसके चलते इस महीने पानी का स्तर हाल के वर्षों की तुलना में काफी तेजी से घटा। तीन प्रमुख स्थानों पर किए गए माप से भी पुष्टि हुई कि अक्टूबर में वाष्पीकरण के कारण पानी का नुकसान पिछले साल की इसी अवधि के मुकाबले बढ़ गया।”

अभिजीत बांगर ने कहा, “वाष्पीकरण की बढ़ी हुई दर के अलावा, पिछले साल अक्टूबर में झीलों के जलग्रहण क्षेत्रों में अलग-अलग जगहों पर हल्की बारिश भी हुई थी, जिससे जल भंडार में कुछ पानी जुड़ा था। इसके उलट, इस साल इसी अवधि में बिल्कुल बारिश नहीं हुई।”

अक्टूबर में कई बार रिकॉर्ड गर्मी पड़ी। इससे पहले मानसून के चार महीनों में से जून, अगस्त और सितंबर में पर्याप्त बारिश नहीं हुई थी। इसके अलावा मानसून भी समय से पहले विदा हो गया। अक्टूबर में पूरे जलग्रहण क्षेत्र में बारिश नहीं होने के कारण झीलों में बहुत कम पानी पहुंचा। दूसरी ओर, शहर की जरूरतों के लिए इन जलाशयों से लगातार पानी निकाला जाता रहा।

मैरीलैंड यूनिवर्सिटी के एमेरिटस प्रोफेसर और आईआईटी कानपुर के कोटक स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी में विजिटिंग प्रोफेसर रघु मुर्तुगुड्डे ने कहा कि वाष्पीकरण की दर हवा की गति, वायुमंडल के तापमान और पानी में जमा गर्मी पर निर्भर करती है।

रघु मुर्तुगुड्डे ने कहा, “वाष्पीकरण हवाओं और पानी तथा हवा के बीच तापमान के अंतर पर निर्भर करता है। तापमान का अंतर बढ़ने के साथ वाष्पीकरण की दर भी तेजी से बढ़ती है। तापमान में एक डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी से वाष्पीकरण सात प्रतिशत तक बढ़ सकता है। कम गहराई वाली झीलों में पानी तेजी से वाष्पित हो सकता है। वायुमंडल का तापमान और झीलों में जमा गर्मी, दोनों मिलकर तय करते हैं कि पानी कितनी तेजी से वाष्पित होगा।”

रघु मुर्तुगुड्डे ने कहा कि जमीन की ओर से आने वाली शुष्क हवाएं भी पानी के नुकसान को बढ़ाती हैं। उन्होंने बताया, “जब हवा जमीन की ओर से आती है, तो वह शुष्क होती है और उसमें नमी सोखने की क्षमता अधिक होती है। इसलिए वह ज्यादा नमी अपने साथ ले जाती है। हवा जितनी गर्म होगी, वह उतनी ही अधिक जलवाष्प अपने भीतर समाहित कर सकती है। इस तरह गर्म हवाएं वाष्पीकरण की प्रक्रिया को तेज कर सकती हैं। पिछले कुछ दिनों से उत्तर-पूर्व दिशा से तेज शुष्क हवाएं चल रही हैं।”

राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान (एनईईआरआई) के पूर्व वैज्ञानिक और पर्यावरण विशेषज्ञ तुहिन बनर्जी ने कहा कि मानसून की विदाई के समय और बारिश वाले दिनों की कम संख्या ने भी जलाशयों के स्तर को प्रभावित किया है।

तुहिन बनर्जी ने कहा, “हालांकि झीलें अपनी पूरी क्षमता तक भर गई थीं, लेकिन बांधों के ऊपर से बहकर निकलने के कारण बारिश का अतिरिक्त पानी जलाशयों में नहीं रुक सका। इसके अलावा, मानसून के पूरे मौसम में झीलों से पानी निकालकर उसे पीने योग्य बनाने की प्रक्रिया जारी रही। बारिश वाले दिन कम होने के कारण झीलों का जल स्तर उतनी तेजी से दोबारा नहीं बढ़ पाया, जितनी तेजी से पानी निकाला जा रहा था।”

जब तीन अक्टूबर को मानसून की विदाई की घोषणा की गई थी, तब सातों झीलों में जल भंडार 96 प्रतिशत था। जबकि 2025 और 2024 में इसी तारीख को यह 99 प्रतिशत था।

फ्लोटिंग सोलर प्लांट से वाष्पीकरण रोकने में मिल सकती है मदद

बीएमसी पानी के वाष्पीकरण को रोकने के लिए झीलों को पूरी तरह ढकने पर विचार नहीं कर रही है। हालांकि, मध्य वैतरणा में प्रस्तावित 100 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर प्लांट पानी के वाष्पीकरण को कम करने में मदद कर सकता है।

अभिजीत बांगर ने कहा, “हम मध्य वैतरणा बांध में 100 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक (एफएसपीवी) प्लांट लगाने की योजना बना रहे हैं। इसका उद्देश्य नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन करना है। हालांकि इस परियोजना के तहत झील का एक हिस्सा ढक जाएगा, जिससे अप्रत्यक्ष रूप से झील की सतह के 30 प्रतिशत तक हिस्से में पानी का वाष्पीकरण कम हो सकता है। पूरी झील को ढकना पानी की गुणवत्ता और उसमें रहने वाले जीवों के लिए नुकसानदेह हो सकता है। लेकिन इस तरह की पहल से पानी के नुकसान को काफी हद तक रोका जा सकता है।”

अधिकारियों ने बताया कि पिछले महीने वन विभाग से मंजूरी मिलने के बाद इस परियोजना पर जल्द ही काम शुरू होने की संभावना है। बीएमसी मोदक सागर और तानसा में भी इसी तरह की परियोजनाएं लगाने पर विचार कर रही है।

मुंबई को सात जलाशयों- अपर वैतरणा, मोडक सागर, तानसा, मध्य वैतरणा, भातसा, विहार और तुलसी से रोजाना करीब 4,100 मिलियन लीटर पानी मिलता है। गर्मी और वाष्पीकरण के कारण पानी का भंडार और घटने की आशंका को देखते हुए बीएमसी पूरे शहर में 10 प्रतिशत पानी की कटौती जारी रखेगी।

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