हिमाचल प्रदेश की कुल्लू घाटी में दशहरा देश के बाकी हिस्सों से अलग तरीके से मनाया जाता है। देश के ज्यादातर हिस्सों में विजयादशमी के दिन दशहरा उत्सव खत्म हो जाता है, लेकिन कुल्लू में इसी दिन सात दिन तक चलने वाले अंतरराष्ट्रीय दशहरे की शुरुआत होती है। इस साल यह उत्सव 21 से 27 अक्टूबर तक चलेगा।

कुल्लू का दशहरा धार्मिक आस्था, सदियों पुरानी परंपराओं, स्थानीय संस्कृति और पर्यटन का अनूठा मेल है। यहां की सबसे खास बात यह है कि देवताओं को पारंपरिक और भव्य ढंग से सजाई गई पालकियों और रथों में बैठाकर कुल्लू के ढालपुर मैदान में लाया जाता है। स्थानीय लोग इन देवताओं को जीवित मानते हैं।

इस साल अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा समिति ने रिकॉर्ड 347 देवी-देवताओं को आमंत्रित किया है। यह संख्या सरकारी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज 284 देवी-देवताओं से 63 ज्यादा है। मंगलवार, 20 अक्टूबर से देवी-देवताओं का ढालपुर मैदान पहुंचना शुरू होने की उम्मीद है। बुधवार सुबह तक कई और देवता वहां पहुंचेंगे। उनके आगमन के साथ धार्मिक अनुष्ठान और उत्सव की शुरुआत होगी।

कुल्लू के दशहरे की शुरुआत कब और कैसे हुई? यहां देवी-देवताओं की संख्या क्यों बढ़ रही है? इस उत्सव का पर्यटन और राजनीति से क्या संबंध है? आइए समझते हैं।

कुल्लू में विजयादशमी के दिन ही दशहरा क्यों शुरू होता है?

कुल्लू के दशहरे का इतिहास 17वीं सदी में राजा जगत सिंह के शासनकाल से जुड़ा है। उन्होंने 1637 से 1662 तक कुल्लू पर शासन किया था। स्थानीय मान्यता के मुताबिक, राजा जगत सिंह एक ब्राह्मण के प्रति किए गए पाप से मुक्ति पाना चाहते थे। इसके लिए वह अयोध्या से भगवान रघुनाथ की मूर्ति कुल्लू लाए। भगवान रघुनाथ को भगवान राम का ही एक नाम माना जाता है।

राजा ने विजयादशमी के दिन इस मूर्ति को कुल्लू के पास सुल्तानपुर में स्थापित किया। इसके बाद राजा ने भगवान रघुनाथ को अपने राज्य का प्रमुख देवता मान लिया और अपनी राजसत्ता उनके अधीन कर दी।

धीरे-धीरे स्थानीय देवी-देवताओं का सालाना जमावड़ा इस उत्सव की पहचान बन गया। हर साल देवी-देवता अपने अनुयायियों के साथ ढालपुर मैदान पहुंचते हैं और भगवान रघुनाथ को नमन करते हैं। यहां एक सप्ताह तक धार्मिक अनुष्ठान और पारंपरिक कार्यक्रम चलते हैं।

इस दौरान ढोल-नगाड़े बजते हैं, तुरहियां गूंजती हैं और सजे हुए रथों के साथ शोभायात्रा निकलती है। मनाली, बंजार, आनी, निरमंड, सैंज, गड़सा और मणिकर्ण समेत कुल्लू घाटी के अलग-अलग इलाकों से देवी-देवता इस आयोजन में शामिल होने आते हैं।

स्थानीय मान्यता के अनुसार, देवी-देवता रूपी पैलेस भी जाते हैं। इसे सुल्तानपुर पैलेस भी कहा जाता है। यहां वे कुल्लू के पूर्व राजपरिवार से मिलते हैं। भाजपा के पूर्व विधायक और सांसद महेश्वर सिंह इस राजपरिवार के वर्तमान वंशज हैं।

देवी-देवताओं की संख्या 284 से बढ़कर 347 कैसे हो गई?

कुल्लू घाटी में देवी-देवताओं की संख्या बढ़ने के पीछे उनकी मान्यता और अनुयायियों की संख्या में आने वाला बदलाव अहम कारण हैं। कुल्लू के राजस्व रिकॉर्ड में पहले 284 देवी-देवताओं के नाम दर्ज थे। इनमें देवियां भी शामिल हैं, जिन्हें शक्तियां कहा जाता है। वाजिब-उल-अर्ज नाम के इस रिकॉर्ड में उन देवी-देवताओं के नाम दर्ज हैं, जिनके अपने नाम पर जमीन है।

कुल्लू से कांग्रेस विधायक और अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा समिति के अध्यक्ष सुंदर सिंह ठाकुर ने द इंडियन एक्सप्रेस से कहा, “समय के साथ मुख्य देवता के अनुयायियों की संख्या घटी है, जबकि स्थानीय देवताओं के अनुयायियों की संख्या बढ़ी है। किसी देवता को स्थानीय स्तर पर मान्यता देने में उसके अनुयायियों की संख्या भी मायने रखती है। कुल्लू देवी-देवता कारदार संघ स्थानीय प्रशासन को देवताओं को मान्यता देने की सिफारिश करता है।”

कारदार वे लोग हैं, जो अपने क्षेत्र के देवी-देवताओं की देखरेख और उनसे जुड़ी व्यवस्थाएं संभालते हैं। कुल्लू देवी-देवता कारदार संघ ऐसे ही लोगों का संगठन है। हालांकि, हर देवता को दशहरे में शामिल होने की अनुमति नहीं मिलती। 16 अक्टूबर को हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने देवता बंशहीरा महाराज सिद्धवां की याचिका खारिज कर दी। यह एक घरेलू देवता हैं, जिन्हें एक खास परिवार या कुल अपना देवता मानता है। याचिका में दशहरे के लिए विशेष निमंत्रण, दूसरी सुविधाएं और नजराना यानी रस्मी भेंट देने की मांग की गई थी।

सुंदर सिंह ठाकुर ने कहा, “1948 से देवी-देवताओं की संख्या 284 से बढ़कर 347 हो गई है। लोग कई घरेलू देवताओं को भी सरकारी मान्यता देने की मांग कर रहे हैं, लेकिन हर देवता को मान्यता नहीं दी जा सकती। वाजिब-उल-अर्ज गांवों की परंपराओं और उनसे जुड़े अधिकारों को दर्ज करने वाला ऐतिहासिक राजस्व दस्तावेज है। परंपरागत दावों की जांच में इसे भी आधार बनाया जाता है।”

कुल्लू देवी-देवता कारदार संघ के अध्यक्ष दोती राम ठाकुर ने भी मैदान में जगह की कमी का मुद्दा उठाया। उन्होंने द इंडियन एक्सप्रेस से कहा, “हम ढालपुर मैदान में हर देवता को जगह नहीं दे सकते। देवताओं की संख्या बढ़ गई है, लेकिन जगह सीमित है। पिछले साल 332 देवताओं को आमंत्रित किया गया था।”

अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा समिति के एक पदाधिकारी ने कहा, “हर देवता के लिए तंबू लगाने और उसके कारदारों के ठहरने की व्यवस्था करनी पड़ती है। शौचालय, गंदे पानी की निकासी और भोजन का इंतजाम भी करना होता है। समिति और स्थानीय प्रशासन को हर देवता को नजराना भी देना पड़ता है। इसमें उनके मूल स्थान से आने का किराया और दूसरे खर्च शामिल हैं।” देवी-देवताओं की बढ़ती संख्या उत्सव की बढ़ती भागीदारी दिखाती है, लेकिन आयोजकों के सामने सबके लिए जगह और सुविधाएं जुटाने की चुनौती भी है।

कुल्लू के दशहरे से पर्यटन और कारोबार को कैसे बढ़ावा मिलता है?

कुल्लू का दशहरा धार्मिक आयोजन होने के साथ-साथ स्थानीय अर्थव्यवस्था के लिए भी अहम है। इस दौरान देश के अलग-अलग हिस्सों और विदेशों से पर्यटक यहां पहुंचते हैं। इससे स्थानीय व्यापारियों, कारीगरों और छोटे कारोबारियों को अपना सामान बेचने का मौका मिलता है।

कुल्लू के उपायुक्त अमित शर्मा अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा समिति के उपाध्यक्ष भी हैं। उन्होंने द इंडियन एक्सप्रेस से कहा, “ज्यादा पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए समिति पहली बार वैश्विक नृत्य कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है। इसमें अमेरिका, रूस, ताजिकिस्तान, मलेशिया और दूसरे देशों के लोक कलाकारों को आमंत्रित किया गया है। पूरे उत्सव के दौरान लेजर और ड्रोन शो भी होगा।”

स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए कुल्लू में स्वयं सहायता समूहों ने 100 से ज्यादा स्टॉल लगाए हैं। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान जैसे पड़ोसी राज्यों से भी व्यापारी और कारीगर यहां पहुंच रहे हैं।

कुल्लू के दशहरे में राजनीति की भूमिका क्या है?

कुल्लू में देवी-देवताओं का महत्व केवल धार्मिक आयोजनों तक सीमित नहीं है। स्थानीय राजनीति में भी उनकी अहम भूमिका मानी जाती है।

कुल्लू के पूर्व राजपरिवार के वंशज महेश्वर सिंह भगवान रघुनाथ के रथ से जुड़ी पारंपरिक रस्में निभाते हैं। वह सबसे पहले भगवान रघुनाथ के रथ को खींचते हैं। इसके बाद बाकी शोभायात्रा आगे बढ़ती है।

विशेषज्ञों का कहना है कि कुल्लू में देवी-देवताओं का प्रभाव पंचायत से लेकर विधानसभा और लोकसभा चुनावों तक दिखाई देता है। उनके बड़ी संख्या में अनुयायी हैं, इसलिए नेता भी उनकी भूमिका को नजरअंदाज नहीं कर सकते।

इस तरह कुल्लू का दशहरा सिर्फ धार्मिक उत्सव नहीं है। यह स्थानीय परंपराओं, सामुदायिक आस्था, कारोबार और राजनीति को एक साथ जोड़ने वाला आयोजन भी है।

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