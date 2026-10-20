पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में शनिवार शाम को दुर्गा पूजा के एक पंडाल में भगदड़ जैसी स्थिति के कारण कम से कम 19 लोगों की मौत हो गई और करीब 25 लोग घायल हो गए। इस हादसे ने एक बार फिर बड़े आयोजनों में उमड़ने वाली भीड़ को संभालने और ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए जरूरी इंतजामों पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

यह हादसा उत्तर कोलकाता के चोरबागान सार्वजनीन दुर्गा पूजा पंडाल में हुआ। उस समय तेज बारिश हो रही थी और बड़ी संख्या में लोग दुर्गा पूजा के पंडाल देखने निकले थे। पुलिस और राज्य सरकार से मिली शुरुआती जानकारी के मुताबिक, बारिश शुरू होते ही बाहर इंतजार कर रहे लोग पंडाल की ओर बढ़ने लगे। इसी बीच लाउडस्पीकर से की गई एक घोषणा ने भी अफरा-तफरी बढ़ा दी। भीड़ का दबाव बढ़ा तो लोग गिरने लगे। देखते ही देखते वहां भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। हालांकि, हादसा कैसे हुआ, इसकी पूरी जानकारी जांच के बाद ही सामने आएगी।

भारत में बड़े धार्मिक आयोजनों के दौरान ऐसे हादसे पहले भी हो चुके हैं। देश में आपदा प्रबंधन की नीतियां बनाने वाली सर्वोच्च संस्था राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) ने 2014 की एक रिपोर्ट में बताया था कि भारत और विकासशील देशों में भीड़ से होने वाली ज्यादातर बड़ी दुर्घटनाएं धार्मिक स्थलों पर होती हैं।

आखिर सामान्य दिखने वाली भीड़ अचानक जानलेवा कैसे बन जाती है? प्रशासन और आयोजक ऐसे हादसों को रोकने के लिए क्या कर सकते हैं?

भगदड़ आम तौर पर भीड़ के दबाव के कारण होता है। जब किसी जगह पर बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं, तो उनके लिए अपने शरीर को संभालना मुश्किल हो जाता है।

एनडीएमए की रिपोर्ट के मुताबिक, ऐसे हादसों को रोकने के लिए भीड़ को सही तरीके से संभालना जरूरी है। परेशानी तब बढ़ती है, जब अनुमान से ज्यादा लोग पहुंच जाते हैं, किसी जगह की क्षमता से अधिक लोगों को अंदर जाने दिया जाता है या प्रवेश द्वार के बाहर इंतजार करने के लिए पर्याप्त जगह नहीं होती। संकरे रास्ते और आने-जाने के लिए अलग-अलग रास्तों की कमी भी खतरा बढ़ाती है।

कमजोर रेलिंग, कतारों की सही व्यवस्था न होना और भीड़ को छोटे-छोटे हिस्सों में बांटने के लिए पर्याप्त बैरिकेड न होना भी हादसे की वजह बन सकता है। ऐसी कमियों के कारण सामान्य तरीके से संभाली जा सकने वाली भीड़ भी बेकाबू हो सकती है।

दुर्गा पूजा जैसे आयोजनों में यह खतरा ज्यादा रहता है। हजारों लोग एक पंडाल से दूसरे पंडाल में जाते हैं। ऐसे आयोजनों में लोगों के आने-जाने पर टिकट या प्रवेश के तय समय जैसी पाबंदियां भी नहीं होतीं।

एनडीएमए के मुताबिक, इंतजाम ठीक न हों तो लोगों में घबराहट फैल सकती है या वे अचानक उत्साह में तेजी से आगे बढ़ने लग सकते हैं। इससे किसी जगह पर भीड़ बढ़ जाती है। जब बहुत सारे लोग एक साथ जमा हो जाते हैं, तो छोटी-सी घटना भी बड़े हादसे का कारण बन सकती है। मसलन, किसी का गिरना, बैरिकेड टूटना, अचानक बारिश शुरू होना या लोगों का एकाएक दूसरी दिशा में मुड़ना।

ऐसे हादसों में मौत सिर्फ दूसरों के पैरों तले कुचले जाने से नहीं होती। एनडीएमए के मुताबिक, भीड़ से होने वाली दुर्घटनाओं में मौत की सबसे आम वजह दबाव के कारण दम घुटना रही है। जब लोग एक-दूसरे से बहुत सटकर खड़े होते हैं, तो उनके सीने पर इतना दबाव पड़ सकता है कि वे सांस नहीं ले पाते।

कोलकाता के पंडाल में क्या हुआ?

जांच अभी यह तय नहीं कर पाई है कि इस हादसे के लिए कौन जिम्मेदार था। हालांकि, शुरुआती जानकारी से पता चलता है कि चोरबागान पंडाल में भीड़ से जुड़े कई खतरे एक साथ पैदा हो गए थे।

पुलिस के मुताबिक, शाम को बारिश शुरू होने के समय पंडाल में बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। बाहर खड़े लोग आगे बढ़ने लगे। कुछ लोग गिर गए, लेकिन पीछे से आ रही भीड़ आगे की ओर दबाव बनाती रही। राज्य सरकार ने भी कहा कि आयोजकों की ओर से की गई एक घोषणा से भीड़ का दबाव बढ़ा हो सकता है या अफरा-तफरी मची हो सकती है। जांच के सिलसिले में पूजा समिति के सदस्यों और निजी सुरक्षा कर्मियों को हिरासत में लिया गया है।

रिपोर्टों में पंडाल के प्रवेश और निकास द्वारों के पास भीड़ का दबाव बढ़ने की बात भी सामने आई है। हादसे के बाद प्रशासन ने ज्यादा भीड़ जुटने वाले कई दूसरे दुर्गा पूजा पंडालों में भी लोगों का प्रवेश कुछ समय के लिए रोकने को कहा।

इससे एक अहम बात सामने आती है। किसी आयोजन में कुल कितने लोग आए, सिर्फ यही देखना काफी नहीं है। यह भी देखना जरूरी है कि एक समय में किसी खास जगह पर कितने लोग मौजूद हैं, वे किस दिशा में जा रहे हैं और वहां से उनके आने-जाने के लिए कितनी जगह है।

भीड़ में लोगों का व्यवहार भगदड़ की वजह कैसे बनता है?

एनडीएमए की रिपोर्ट के मुताबिक, ऐसे हादसों को रोकने के लिए यह समझना जरूरी है कि भीड़ में लोग किस तरह व्यवहार करते हैं। रिपोर्ट कहती है, “भीड़ में किसी व्यक्ति का व्यवहार कभी-कभी दूसरों के व्यवहार से प्रभावित होता है।” उदाहरण के लिए, अगर कुछ लोग बैरिकेड पार करने लगें या अचानक बाहर निकलने के रास्ते की ओर दौड़ने लगें, तो दूसरे लोग भी उनका अनुसरण कर सकते हैं।

इसका मतलब यह नहीं है कि भीड़ में शामिल होते ही लोग बिना सोचे-समझे काम करने लगते हैं। कई बार लोग वही करते हैं, जो उन्हें उस समय सही लगता है। वे अपने आसपास के लोगों को देखकर और मिली जानकारी के आधार पर फैसला लेते हैं।

मसलन, किसी धार्मिक स्थल पर लंबे समय तक इंतजार करने से परेशान कुछ श्रद्धालु बाड़ पार करके आगे बढ़ सकते हैं। उन्हें ऐसा करते देखकर दूसरे लोग भी बाड़ पार करने लगते हैं। इससे अचानक उस जगह पर लोगों की संख्या बढ़ जाती है, जहां इतनी भीड़ को संभालने के इंतजाम नहीं होते।

लाउडस्पीकर से की गई घोषणाओं का भी उलटा असर हो सकता है। लोगों को हटाने या किसी खतरे से आगाह करने के लिए की गई घोषणा सुनकर बहुत सारे लोग एक साथ आगे बढ़ने लग सकते हैं। अगर घोषणा के शब्द सही न हों या बाहर निकलने के रास्तों का ठीक से इंतजाम न हो, तो स्थिति और बिगड़ सकती है।

एनडीएमए ने यह भी चेताया है कि भीड़ को नियंत्रित करने के गलत तरीके हादसे को और गंभीर बना सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर पुलिस लोगों के एक समूह को उस दिशा में खदेड़ने लगे, जहां से दूसरी भीड़ आ रही हो, तो दोनों तरफ के लोग आपस में टकरा सकते हैं। इससे भीड़ का दबाव खतरनाक स्तर तक पहुंच सकता है।

इसी वजह से भीड़ प्रबंधन के विशेषज्ञ अब सिर्फ बल प्रयोग करने के बजाय लोगों से बातचीत करने और स्थानीय लोगों की मदद से भीड़ को संभालने पर जोर देते हैं।

पहले के हादसों से क्या सबक मिलता है?

एनडीएमए ने भीड़ से जुड़ी जिन समस्याओं की पहचान की थी, वे भारत में पहले हुए कई बड़े हादसों में भी सामने आई हैं। अगस्त 2003 में नासिक कुंभ के दौरान 29 श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी। इस हादसे की मजिस्ट्रेट जांच में कई कारण सामने आए। बैरिकेड के पास भीड़ का दबाव बढ़ गया था। कुछ लोग अचानक उल्टी दिशा में जाने लगे थे। हाथियों और वाहनों पर सवार साधुओं के जुलूस भी उन्हीं रास्तों से गुजर रहे थे, जिनका इस्तेमाल श्रद्धालु कर रहे थे। इसके अलावा, कई जगहों से श्रद्धालु अचानक उस रास्ते पर आ गए थे।

जनवरी 2005 में महाराष्ट्र के वाई स्थित मांढरदेवी में कालूबाई यात्रा के दौरान इससे भी बड़ा हादसा हुआ। इसमें 293 लोगों की मौत हो गई थी। न्यायमूर्ति राजन कोचर की अगुवाई में हुई जांच में हादसे की कई वजहें सामने आईं। प्रशासन ने आने वाली भीड़ का सही अनुमान नहीं लगाया था। मंदिर के आसपास पर्याप्त जगह नहीं थी और वहां पहुंचने वाला रास्ता संकरा, खड़ा और फिसलन भरा था। रास्ते पर अवैध दुकानदारों ने कब्जा कर रखा था। उनमें से कुछ के पास गैस सिलेंडर भी थे।

सुरक्षा और आग बुझाने के पर्याप्त इंतजाम नहीं थे। भीड़ पर नजर रखने के लिए ऊंचे मचान नहीं बनाए गए थे और लोगों तक जरूरी जानकारी पहुंचाने के लिए लाउडस्पीकर की व्यवस्था भी नहीं थी। बुनियादी सुविधाओं की कमी के साथ-साथ अलग-अलग सरकारी एजेंसियों के बीच तालमेल भी नहीं था।

इन दोनों हादसों से पता चलता है कि भीड़ से होने वाली दुर्घटनाओं के पीछे आमतौर पर कोई एक वजह नहीं होती। कई कमियां एक साथ मिलकर हालात बिगाड़ती हैं। भीड़ का बहुत ज्यादा बढ़ जाना, रास्तों का संकरा होना, सही जानकारी न मिलना, अचानक कोई घटना होना और प्रशासन के बीच तालमेल की कमी मिलकर हादसे का कारण बन सकते हैं।

भीड़ को कैसे संभालना चाहिए?

एनडीएमए के मुताबिक, पहले से तैयारी करके और सही इंतजाम लागू करके ऐसे ज्यादातर हादसों को रोका जा सकता है।

इसके लिए सबसे जरूरी है कि आयोजन स्थल की क्षमता के हिसाब से लोगों को प्रवेश दिया जाए। प्रशासन को यह तय करना चाहिए कि कितने लोगों को अंदर आने देना है, परिसर के भीतर उनकी आवाजाही कैसे संभालनी है और उन्हें सुरक्षित तरीके से बाहर कैसे निकालना है।

सबसे पहले प्रशासन को यह अनुमान लगाना चाहिए कि आयोजन में कितने लोग पहुंच सकते हैं। इसके लिए पिछले वर्षों में आने वाले लोगों की संख्या, उनके पहुंचने का समय, आयोजन के प्रमुख आकर्षण, खास धार्मिक अवसरों और वहां आने वाले लोगों को ध्यान में रखना चाहिए।

इसके बाद यह तय करना जरूरी है कि आयोजन स्थल पर कितने लोगों को सुरक्षित तरीके से रखा जा सकता है। केवल पूरे मैदान की क्षमता देखना काफी नहीं है। उसके हर हिस्से की क्षमता का भी आकलन करना चाहिए। कोई मैदान हजारों लोगों को समायोजित कर सकता है, लेकिन वहां तक पहुंचने वाली संकरी गली, पुल, सीढ़ियां या पंडाल का प्रवेश द्वार भीड़ को रोक सकता है।

अगर आने वाले लोगों की संख्या जगह की क्षमता से ज्यादा हो, तो एनडीएमए प्रवेश को नियंत्रित करने या लोगों को अलग-अलग समय पर अंदर जाने देने की सलाह देता है।

वैष्णो देवी और सबरीमाला जैसे धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं का पंजीकरण करके और प्रवेश को नियंत्रित करके भीड़ संभाली जाती है। ऐसी व्यवस्था उन जगहों पर आसान होती है। लेकिन दुर्गा पूजा जैसे शहरी आयोजनों में लोगों के आने-जाने पर नियंत्रण रखना ज्यादा मुश्किल होता है।

फिर भी एक नियम हर जगह लागू होता है। जब किसी आयोजन स्थल पर लोगों की संख्या सुरक्षित सीमा तक पहुंच जाए, तो नए लोगों के प्रवेश को धीमा करना या कुछ समय के लिए रोकना जरूरी है।

जहां पंजीकरण के जरिए लोगों की संख्या नियंत्रित करना संभव न हो, वहां मुख्य आयोजन स्थल से दूर इंतजार करने की जगह बनाई जा सकती है। पैदल चलने के लिए एकतरफा रास्ते तय किए जा सकते हैं और आने-जाने के लिए अलग-अलग द्वार बनाए जा सकते हैं। प्रशासन को लगातार यह भी देखना चाहिए कि किस जगह पर कितनी भीड़ जमा हो रही है। अगर किसी जगह भीड़ खतरनाक स्तर तक पहुंचने लगे, तो वहां लोगों का प्रवेश अस्थायी रूप से रोक देना चाहिए।

कई धार्मिक स्थलों पर आसपास की भौगोलिक स्थिति, मंदिर की बनावट या धार्मिक परंपराओं के कारण जगह बढ़ाना संभव नहीं होता। ऐसे में लोगों को इंतजार करना पड़ता है। एनडीएमए के मुताबिक, प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वह इस इंतजार को सुरक्षित बनाए।

इसके लिए पर्याप्त जगह, रोशनी, बैरिकेड, पीने का पानी, चिकित्सा सुविधाएं और प्रशिक्षित स्वयंसेवक होने चाहिए। लोगों को सही रास्ता बताने के लिए स्पष्ट संकेत और लाउडस्पीकर की व्यवस्था भी जरूरी है। घोषणाएं इस तरह की जानी चाहिए कि लोगों को पता चले कि उन्हें कहां जाना है और वे घबराकर इधर-उधर न भागने लगें।

एनडीएमए के एक पूर्व अधिकारी ने कहा, “भीड़ को संभालने का काम उसके बेकाबू होने के बाद शुरू नहीं होना चाहिए। भीड़ प्रबंधन का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि भीड़ इतनी घनी और बेकाबू न हो कि एक छोटी-सी घटना भी बड़े हादसे में बदल जाए।”

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कोलकाता के एक दुर्गा पूजा पंडाल में शनिवार शाम भीड़ के अचानक बेकाबू होने से कम-से-कम 19 लोगों की मौत हो गई और लगभग 25 लोग घायल हो गए। इस घटना ने एक बार फिर बड़े धार्मिक और सार्वजनिक आयोजनों में भीड़ प्रबंधन की चुनौतियों तथा सुरक्षा व्यवस्था की जरूरत को उजागर किया है। पूरी खबर के लिए यहाँ क्लिक करें।