अयोध्या से भी पहले ज्ञानवापी रही है RSS के एजेंडे में, 1959 में पारित कर दिया था प्रस्ताव

2003 में आरएसएस ने 1959 के बाद पहली बार अयोध्या के साथ-साथ काशी और मथुरा का भी उल्लेख किया।

वाराणसी: ज्ञानवापी मस्जिद (PTI Photo)

पढ़ें मुद्दा समझें (Explained News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram