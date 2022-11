Jharkhand Foundation Day: बिरसा मुंडा कैसे बने थे बिरसा डेविड और बिरसा दाऊद, क्यों की थी बिरसाइत धर्म की स्थापना, जानिए पूरी कहानी

Birsa Munda Birthday: बिरसाइत धर्म के अनुयायी मांस, मदिरा, खैनी, बीड़ी को हाथ तक नहीं लगा सकते।

बिरसा मुंडा ने ब्रिटिश शासन से लोहा लिया था। (Photo: Twitter/@kishanreddybjp)

पढें मुद्दा समझें (Explained News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram