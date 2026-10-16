इस महीने की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे बोर्ड को एक अहम निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि रेलवे काउंटर से टिकट खरीदकर सफर करने वाले यात्रियों को भी यात्रा बीमा की सुविधा मिलनी चाहिए। अभी यह सुविधा सिर्फ ऑनलाइन टिकट बुक करने वालों को मिलती है और इसे लेना उनकी मर्जी पर निर्भर है।

6 अक्टूबर को अदालत ने रेलवे को 27 अक्टूबर तक यह सुविधा लागू करने का आदेश दिया। मामला जून 2023 में ओडिशा के बालासोर में हुए रेल हादसे से जुड़ा है, जिसमें 296 लोगों की मौत हुई थी। हादसे की जांच के लिए आयोग बनाने की मांग को लेकर अदालत में याचिका दायर की गई थी।

सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे बोर्ड को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा, “हम साफ कर देना चाहते हैं कि अगली सुनवाई पर अगर हमें आज के मुकाबले जमीन पर कोई ठोस प्रगति नहीं दिखी, तो हम इस बात पर विचार कर सकते हैं कि मौजूदा रेलवे बोर्ड को अपने पद पर बने रहने देना चाहिए या नहीं।”

आइए समझते हैं कि रेलवे में यात्रा बीमा कैसे काम करता है? किन यात्रियों को इसका लाभ मिलता है और हादसे में कितनी रकम मिल सकती है?

क्या रेलवे में यात्रा बीमा लेना जरूरी है?

रेल हादसे में यात्री की मौत हो जाए या उसे चोट लगे, तो रेलवे पर मुआवजा देने की जिम्मेदारी होती है। इसके अलावा, यात्री यात्रा बीमा भी ले सकता है। रेलवे अधिनियम, 1989 में बताए गए रेल हादसों और अप्रिय घटनाओं में बीमा के तहत मुआवजा मिल सकता है।

फिलहाल रेलवे ऑनलाइन टिकट बुक करने वाले यात्रियों को ही अपनी मर्जी से यात्रा बीमा लेने का विकल्प देती है। बीमा से जुड़ा दावा यात्री और बीमा कंपनी के बीच होता है। रेलवे की वेबसाइट यात्रियों को बीमा कंपनियों से जोड़ती है, लेकिन बीमा की जिम्मेदारी इन कंपनियों की होती है।

आईआरसीटीसी के मुताबिक, इस बीमा का लाभ सिर्फ भारतीय नागरिक उठा सकते हैं। विदेशी नागरिक इसके दायरे में नहीं आते। भारतीय यात्रियों को भी टिकट बुक करते समय ही बीमा लेने का विकल्प मिलता है। यह सुविधा कन्फर्म, आंशिक रूप से कन्फर्म और आरएसी टिकटों पर उपलब्ध है।

यानी जिन यात्रियों का टिकट वेटिंग लिस्ट में है, उन्हें इस बीमा का लाभ नहीं मिलता। वहीं, काउंटर से टिकट खरीदने वाले यात्री भी फिलहाल इस सुविधा से बाहर हैं।

इस बीमा के लिए प्रति यात्री सिर्फ 45 पैसे देने होते हैं। इसमें कर भी शामिल हैं। यह दर 17 फरवरी, 2024 को तय की गई थी। बीमा के तहत रेल हादसे या किसी अप्रिय घटना में यात्री की मौत, स्थायी रूप से पूरी या आंशिक दिव्यांगता और चोट लगने पर अस्पताल का खर्च शामिल है। मृत शरीर को ले जाने का खर्च भी इसमें शामिल है। हादसे की गंभीरता के आधार पर बीमा की रकम 2 लाख से 10 लाख रुपये तक हो सकती है।

ऑनलाइन टिकट बुकिंग बढ़ने के बाद भी बीमा का सवाल क्यों उठा?

भारतीय रेलवे में अब ज्यादातर आरक्षित टिकट ऑनलाइन बुक होते हैं। डिजिटल बुकिंग बढ़ने के कारण काउंटर से टिकट खरीदने वालों की संख्या में काफी गिरावट आई है। फिलहाल 87 फीसदी से ज्यादा आरक्षित टिकट ऑनलाइन बुक होते हैं।

लेकिन हर यात्री ऑनलाइन टिकट नहीं खरीदता। खासकर समाज के वंचित तबकों और दूरदराज के इलाकों में रहने वाले कई लोग अब भी रेलवे काउंटर से टिकट लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात पर ध्यान दिलाया। ऐसे यात्रियों को बीमा की सुविधा न मिलना ही इस मामले की बड़ी चिंता है।

इसीलिए अदालत ने रेलवे से काउंटर टिकटों पर भी बीमा उपलब्ध कराने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, “अदालत ने अधिकारियों को ऐसी व्यवस्था बनाने के लिए पर्याप्त समय दिया है, ताकि समाज के सबसे कमजोर तबकों के लोगों को भी बीमा सुरक्षा मिल सके। इनमें वे लोग शामिल हैं, जो ट्रेन से सफर करते समय ज्यादातर रेलवे आरक्षण काउंटर से टिकट खरीदते हैं।”

बीमा से बाहर रहने वाले यात्री सिर्फ काउंटर से टिकट खरीदने वाले ही नहीं हैं। सामान्य डिब्बे में सफर करने वाले यात्रियों को भी मौजूदा योजना का लाभ नहीं मिलता, जबकि ट्रेन से यात्रा करने वालों में बड़ी संख्या इन्हीं यात्रियों की है।

आरक्षित श्रेणियों के यात्रियों को भी हर ट्रेन में बीमा नहीं मिलता। स्लीपर (SL), फर्स्ट एसी (1AC), सेकेंड एसी (2AC) और थर्ड (3AC) श्रेणियों में सफर करने वालों को यात्री ट्रेनों और इंटर सिटी ट्रेनों में यह सुविधा नहीं मिलती।

पांच साल से कम उम्र के बच्चों को भी इस बीमा का लाभ नहीं मिलता, क्योंकि उनके लिए बिना सीट या बर्थ के टिकट बुक किया जाता है। पांच से 11 साल तक के बच्चों के लिए बीमा लिया जा सकता है। इस उम्र के बच्चों का टिकट सीट या बर्थ के साथ या उसके बिना बुक कराया जा सकता है।

ध्यान देने वाली बात यह है कि यात्री बीमा लेता है, तो बीमा के दावे और उससे जुड़ी जिम्मेदारियां यात्री और बीमा कंपनी के बीच होती हैं।

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