संयुक्त राष्ट्र महासभा में दुनिया के नेताओं को संबोधित करते हुए तुर्किये के राष्ट्रपति रेचेप तैयप एर्दोगन ने कश्मीर का मुद्दा उठाया था। इसके कुछ ही दिनों बाद भारत ने तुर्किये से मादक पदार्थों के तस्कर नवप्रीत सिंह को प्रत्यर्पित कराने में सफलता हासिल की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस घटनाक्रम को ‘ऐतिहासिक उपलब्धि’ बताया।

ये दोनों घटनाएं कई मायनों में भारत और तुर्किये के रिश्तों की पुरानी तस्वीर पेश करती हैं। दोनों देशों के बीच तनावपूर्ण संबंधों के बावजूद कभी-कभी सहयोग के रास्ते भी खुलते रहे हैं।

दरअसल, दोनों देशों ने 2022 से इस साल तक विदेश मंत्रालयों के बीच होने वाली बातचीत रोक रखी थी। अप्रैल 2025 में पहलगाम आतंकी हमले और इसके जवाब में भारत की ओर से पाकिस्तान तथा पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकी ठिकानों पर की गई कार्रवाई के बाद रिश्तों में और तनाव आ गया था। उस समय तैयप एर्दोगन ने पाकिस्तान के साथ एकजुटता जताई थी और तनाव कम करने की अपील की थी। अगस्त में तुर्किये ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के साथ मक्का समझौते पर भी हस्ताक्षर किए।

आइए, समझते हैं कि भारत और तुर्किये के बीच किन मुद्दों पर मतभेद हैं, तनाव के बावजूद किन क्षेत्रों में सहयोग की गुंजाइश है और दोनों देशों के रिश्तों में विरोधाभास क्यों दिखाई देता है।

कश्मीर का मुद्दा सबसे बड़ा विवाद

भारत और तुर्किये के बीच तनाव की सबसे बड़ी वजह कश्मीर का मुद्दा है। तुर्किये बार-बार अंतरराष्ट्रीय मंचों पर कश्मीर का जिक्र करता रहा है। वह इस मुद्दे पर पाकिस्तान का समर्थन करता है और तीसरे पक्ष की मध्यस्थता से समाधान की मांग करता है। भारत का कहना है कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उसके अभिन्न अंग हैं। भारत इस मामले में किसी तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप की मांग को खारिज करती है।

सितंबर के आखिरी सप्ताह में एर्दोगन ने कहा था कि कश्मीर समेत दक्षिण एशिया के सभी विवादों का समाधान संयुक्त राष्ट्र चार्टर और संबंधित प्रस्तावों के दायरे में बातचीत के जरिए होना चाहिए।

विदेश मंत्रालय ने तुरंत इसका जवाब दिया। मंत्रालय ने कहा कि जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और इस आंतरिक तथा द्विपक्षीय मामले में किसी बाहरी पक्ष की कोई भूमिका नहीं है।

2019 में भारत ने संविधान के अनुच्छेद 370 को हटाकर जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म कर दिया था। इसके बाद एर्दोगन ने कश्मीर के मुद्दे पर विस्तार से अपनी बात रखी थी। उन्होंने 2020 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की आम बहस के दौरान वीडियो संदेश में भी यह मुद्दा उठाया था। 2021 में भी उन्होंने कश्मीर का जिक्र किया था।

पाकिस्तान के साथ तुर्किये की करीबी

7 अगस्त को तुर्किये ने सऊदी अरब और पाकिस्तान के साथ मक्का समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह सामूहिक रक्षा से जुड़ा समझौता है।

विशेषज्ञों का कहना है कि इस समझौते के तहत तुर्किये की ड्रोन तकनीक और सैन्य उपकरण पाकिस्तान तक पहुंचने का जोखिम है। भारत के रक्षा विशेषज्ञ इस बात का आकलन कर रहे हैं कि तुर्किये और पाकिस्तान के बीच उन्नत ड्रोन तकनीक तथा इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणालियों के क्षेत्र में किस तरह का सहयोग हो सकता है।

इस समझौते से भविष्य में सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ भारत की सैन्य कार्रवाइयों को लेकर तुर्किये या सऊदी अरब के साथ कूटनीतिक तनाव भी बढ़ सकता है। ऐसी कार्रवाई का उदाहरण ऑपरेशन सिंदूर है।

सरकार का कहना है कि वह तीनों देशों के बीच हुए इस समझौते पर नजर रख रही है और अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए जरूरी कदम उठाने को पूरी तरह तैयार है।

मक्का समझौते के बाद पश्चिम एशिया में देशों के बीच नए समीकरण बन रहे हैं। ऐसे में भारत, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) और इजरायल के बीच बढ़ता सहयोग इस नए समीकरण के मुकाबले एक रणनीतिक विकल्प बन सकता है।

अपराध और सुरक्षा के मामले में साझा हित

हाल के वर्षों में कूटनीतिक तनाव बढ़ने के बावजूद भारत और तुर्किये के बीच कानूनी तथा जांच एजेंसियों के स्तर पर सहयोग जारी रहा है। इसका ताजा उदाहरण भारत में वांछित बड़े अपराधियों को वापस लाने में तुर्किये की मदद है। इनमें मादक पदार्थों का तस्कर सलीम डोला भी शामिल है।

भारत की एजेंसियों, खासकर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) को इन अपराधियों की तलाश थी। उन पर अफगानिस्तान और दूसरे क्षेत्रों से हेरोइन तथा सिंथेटिक ड्रग्स की तस्करी करके भारत में अंतरराष्ट्रीय गिरोह चलाने का आरोप था।

विशेषज्ञों के मुताबिक, भारत और तुर्किये के बीच 2001 में हुई प्रत्यर्पण संधि गंभीर आपराधिक मामलों में कानूनी सहयोग का आधार देती है। व्यापक भू-राजनीतिक मतभेदों के बावजूद इस संधि के तहत दोनों देश सहयोग कर सकते हैं।

भारतीय खुफिया एजेंसियों ने इन आरोपियों के जाली दस्तावेजों और फर्जी विदेशी नागरिकता का पता लगाने के लिए काम किया। इसके लिए इंटरपोल के रेड नोटिस का भी इस्तेमाल किया गया। इसके बाद तुर्किये के अधिकारियों ने निवेश के आधार पर नागरिकता हासिल करने के उनके आवेदनों पर रोक लगाई और उन्हें हिरासत में लिया।

तुर्किये को भी मादक पदार्थों से जुड़े आतंकवाद की समस्या का सामना करना पड़ता है। इसकी एक वजह एशिया और यूरोप के बीच उसकी भौगोलिक स्थिति है।

विशेषज्ञों के अनुसार, ऐसे गिरोहों के खिलाफ कार्रवाई करना तुर्किये की अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा, भू-राजनीतिक स्थिति, आंतरिक स्थिरता और अर्थव्यवस्था के लिए भी जरूरी है।

मतभेदों के बावजूद व्यावहारिक रिश्ते

इस साल अप्रैल में भारत और तुर्किये ने चार साल के अंतराल के बाद विदेश मंत्रालयों के बीच बातचीत फिर शुरू की। तुर्किये की उप विदेश मंत्री बेरिस एकिंजी भारत आईं। उन्होंने विदेश मंत्रालय में सचिव (पश्चिम) सिबी जॉर्ज के साथ बैठक की सह-अध्यक्षता की।

विदेश मंत्रालय के मुताबिक, दोनों पक्षों ने व्यापार, निवेश, पर्यटन, तकनीक, नवाचार, ऊर्जा और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग पर चर्चा की। सीमा पार आतंकवाद से निपटने समेत सुरक्षा से जुड़े मुद्दे भी बातचीत में शामिल रहे।

पूर्व राजदूत मुक्तेश परदेशी ने द इंडियन एक्सप्रेस से कहा, “हमारा मानना है कि बातचीत न करने और मतभेदों तथा गलतफहमियों को बढ़ने देने के बजाय बातचीत करना बेहतर है। दोनों पक्षों के बीच हुई बातचीत संतोषजनक रही है।”

दरअसल, भारत में तुर्किये के खिलाफ नाराजगी और आर्थिक प्रतिक्रिया के बाद तुर्किये ने कोशिश की कि पाकिस्तान के साथ रिश्ते के कारण एशिया में उसके आर्थिक हित प्रभावित न हों।

भारत के साथ संबंधों से तुर्किये को व्यापार, निवेश और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में फायदा हो सकता है। वहीं, तुर्किये के साथ अच्छे संबंध भारत को इस्लामी देशों में अपना प्रभाव बढ़ाने और यूरोप तथा मध्य एशिया के बाजारों तक पहुंच बनाने में मदद कर सकते हैं।

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