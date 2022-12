Rampur Assembly By-Elections: मुसलमानों की तुलना में हिंदुओं ने की बंपर वोटिंग और भाजपा ने फतह कर लिया आज़म खान का किला

रामपुर में बूथ-वार मतदान पर नजर डालने से पता चलता है कि हिंदू बाहुल्य और मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों के बीच मतदान में व्यापक अंतर है।

रामपुर विधानसभा उपचुनाव जीतने के बाद भाजपा प्रत्याशी आकाश सक्सेना (लाल रंग का जैकेट पहने) को मिला 'चुनाव प्रमाणपत्र'

पढें मुद्दा समझें (Explained News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram